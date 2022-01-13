Сальво Мастеллоне - История демократии в Европе XVIII–XX в

Дебаты по поводу демократии являются как никогда насущной темой не только в Италии, но и в странах, где она существует со времен античности, а также в тех государствах, в которых ее не существует вообще либо там, где демократия была задушена. Книга Сальво Мастеллоне, История демократии в Европе, XVIII–XX век, появилась как нельзя в нужный момент. Чуть меньше трехсот страниц большого формата, и приложение с хронологическим списком изученных работ, охватывающих период двух столетий, начиная от Монтескьё (1748) и заканчивая работой Кельсена Общая теория права и государства (1945). Это два столетия непрерывных дебатов за и против демократии: история в целом как демократии, так и антидемократии, история тех, кого она приводила в восторг, и тех, кто ее ненавидел (в предшествующие столетия, начиная с божественного Платона, таковых было всегда большинство). Дебаты, которые обозначили наше время, и которые, если смотреть в будущее не только Европы, к которой относится книга, а всего мира, и рассматривать проблему демократизации всей международной системы как необходимое условие для установления стабильного мира, только начались.

Политологи, которым принадлежит большая часть работ по данной теме, отдали предпочтение компаративному анализу различных демократических систем, существующих сегодня в мире, а различными типы не демократических систем были подвергнуты историческому анализу. Так, горизонтальное сравнение, или сравнение в пространстве, оказалось преобладающим над сравнением вертикальным, то есть во времени. Единственной исторической темой, освещенной политологами, является сравнение между античной и современной демократией, в результате которого видно, что одна не имеет ничего общего с другой. В качестве примера можно привести Джованни Сартори и его первую важную работу, осветившую Италию послевоенного периода, Демократия и определения (1957).

В этот же ряд можно поставить Лелио Бассо с работой Принц без скипетра, вышедшую год спустя, и которая является историческим исследованием, проделанным до Французской революции, уникальным образом продемонстрировшим недостаточность либеральной демократии.

Эти две работы заслуживают стоять рядом не только благодаря их одновременному выходу в свет, но и так как они обе представляют две версии современной демократии, демократии либеральной и социальной или социалистической.

Книга Мастеллоне рассматривает, как было уже сказано, исключительно современную демократию, начиная с Монтескьё, чья концепция демократии, несмотря на важность, которую она имела во вдохновении как американских, так и французских революционеров, еще строится по модели античности, где основные исторические примеры — это Афины и Рим. Восхищение Римской республикой Монтескье уже выразил в своей предыдущей работе Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence, в которой он подчеркивает связь между республикой и принципом добродетели, которую он потом развил в Esprit. Действительно, римская республика была истолкована преимущественным образом под эгидой Полибия, как смешанное правительство. Античная демократия, под которой подразумевается исключительно прямая демократия, подходила для маленьких государств, для городов-государств, как например, Афины. К тому же, ссылка на два исторических примера, настолько отличных друг от друга как Афины и Рим, доказывает еще один раз, и не только у Монтескье, определенное наложение или путаницу между двумя понятиями демократии и республики, где демократия была в действительности разновидностью, но часто отождествлялась с основным типом правления; добродетель — это вдохновляющий принцип не только аристократической, но и демократической республики. Но обиходный политический язык на протяжении целых столетий, в отношении различия между развидностью и основным типом правления, был двусмысленным: Руссо называет республику политическим корпусом, образованным вследствие общественного договора, и политический корпус выражается в общей воле, которая сегодня считается основным институтом демократического государства.

Сальво Мастеллоне - История демократии в Европе XVIII–XX вв.

СПб.: Алетейя, 2021. – 272 с.

ISBN 978-5-91419-374-1

Сальво Мастеллоне - История демократии в Европе XVIII–XX вв. – Содержание

Предисловие к четвертому изданию

Введение. Два века европейской демократии

Часть первая. ДЕМОКРАТИЯ КАК НАРОДНОЕ ПРАВЛЕНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ (1748–1848)

Глава 1. Монтескье: демократия и республиканское правление

Глава 2. Руссо: демократия и социальное положение

Глава 3. Американская демократическая республика и ее политические основы

Глава 4. Французская демократическая революция и формы правления

Глава 5. Дебаты о демократии в трехлетний якобинский период Италии (1796–1799)

Глава 6. Антидемократическая полемика: легитимисты и конституционалисты

Глава 7. Американская представительная демократия

Глава 8. Демократический эгалитаризм: Буонарроти

Глава 9. Демократическая нация: Мадзини

Глава 10. Демократическая свобода: Токвилль

Глава 11. Демократические союзы и чартизм

Глава 12. Народное демократическое правление

Часть вторая. ДЕМОКРАТИЯ И НАРОДНЫЕ АССОЦИАТИВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ (1848–1871)

Глава 13. Европейские революции 1848 года

Глава 14. Проблема ассоциаций во Франции

Глава 15. Итальянское движение взаимопомощи

Глава 16. Ассоцианизм и Государство в Германии

Глава 17. Английский юнионизм

Глава 18. Пролетарская демократия международной ассоциации рабочих

Глава 19. Демократическая коммуна

Глава 20. Коммунальная демократия и представительная демократия

Часть третья. ДЕМОКРАТИЯ КАК ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО РАВНОПРАВНЫХ ГРАЖДАН (1871–1915)

Глава 21. Передовое современное общество

Глава 22. План либерального демократического правления в национальном государстве

Глава 23. План социал-демократического правления в народном государстве

Глава 24. Оппозиция умеренных народному демократическому правительству

Глава 25. Марксистская оппозиция буржуазному демократическому правлению

Глава 26. Политическая демократия и представительная практика

Глава 27. Социальный реформизм и рабочее движение

Глава 28. Антипарламентская полемика со стороны правых

Глава 29. Оппозиция левых буржуазной демократии

Глава 30. Критика в адрес демократической партии

Часть четвертая. ДЕМОКРАТИЯ НА ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ (1917–1995)