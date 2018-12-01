Mater Hispania - христианство в Испании в I тысячелетии

Пер. с лат. яз. / сост. протоиерей Андрей Кордочкин.

СПб.: Алетейя, 2018. - 608 с, ил.

ISBN 978-5-907030-65-7

РИМСКИЙ ПЕРИОД

ПЕРИОД АРАБСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ

Индекс имен

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Каждый год в Испанию приезжает около миллиона российских туристов, и для многих она так и остается страной пляжей, паэльи и сангрии. К сожалению, ее христианское наследие остается для нас неизвестным. Многие ли приедут поклониться сударю Спасителя в Овьедо? Кто посетил храм Сан-Педро де ла Наве недалеко от Саморы с уникальной каменной резьбой VII века? Да и в популярной среди туристов Барселоне многие ли пойдут в кафедральный собор поклониться мощам мученицы Евлалии?

Христианская Испания первого тысячелетия для нас - terra incognita. Мало кого из древних испанских авторов переводили на русский язык. Лишь в последние годы в России выходят в свет переводы Пруденция, Исидора Севильского, исторических хроник, но они не создают целостной картины истории неразделенной Церкви в Испании в первом тысячелетии. Главная цель настоящего издания - заполнить эту лакуну, а также приблизить общецерковное почитание древних святых Испании.

На протяжении более десяти лет прихожане храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде совершают паломничества к святыням Церкви, древним храмам и монастырям, к мощам древних святых. Нам хотелось приблизить христианскую Испанию к России. Так возникла идея этого сборника. И если знакомство с древней Испанией для кого-то из читателей начнется с ее страниц, мы будем считать наш долг выполненным.

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Рассказ об истории христианства в Испании принято начинать с имен апостолов Павла и Иакова Зеведеева. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам», пишет апостол Павел в Послании к римлянам (Рим. 15.24). О посещении Павлом Испании сообщает свт. Климент Римский: «Павел <...> приобрел благородную славу за свою веру, так как научил весь мир правде, и доходил до границы Запада, и мученически засвидетельствовал истину перед правителями» Рассказ об истории христианства в Испании принято начинать с имен апостолов Павла и Иакова Зеведеева. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам», пишет апостол Павел в Послании к римлянам (Рим. 15.24). О посещении Павлом Испании сообщает свт. Климент Римский: «Павел <...> приобрел благородную славу за свою веру, так как научил весь мир правде, и доходил до границы Запада, и мученически засвидетельствовал истину перед правителями» [1] . «Граница Запада» - это не просто художественный образ. Страбон описывает нынешний Гибралтар как находящийся «на краю земли» [2] , а Диодор Сицилийский рассказывает, что нынешний Кадис находится на «конце вселенной» [3] . Римский историк Луций Анней Флор, описывая военные операции римлян в Испании, говорит, как Децим Брут «победой дойдя до побережья Океана,., с ужасом и страхом увидел солнце, закатывающееся в море, огонь его, погруженный в воды, и только тогда повернул боевые знамена» [4] . И ныне многие паломники, приходящие поклониться мощам святого апостола Иакова Зеведеева в Сантьяго де Компостела, продолжают путь на берег Атлантики, до мыса Финистерра, «конца света», где, стоя вечером под маяком, наблюдают ту же картину, что и один из будущих убийц Юлия Цезаря.

Хотя о путешествии апостола Иакова не сохранилось древних письменных источников и повествование, подробно описывающее его проповедь в нынешней Галисии, в Кастилье и Арагоне, где на берегах Эбро ему явилась Богородица, относится к кон. XIII - нач. XIV вв. [5] , для испанцев апостол Иаков - национальный символ, он считался покровителем Реконкисты. Сантьяго де Компостела - сердце христианской Испании, притягивающее паломников со всех концов света.

Что же сохранили для нас письменные источники о начале христианской традиции в Испании?

На момент пришествия христианства на Иберийский полуостров культура там была, по сути, латинской. Страбон писал: «Турдетанцы, особенно живущие около реки Бетия, совершенно переменили свой образ жизни на римский и даже забыли родной язык. Большинство их стало латинскими гражданами и приняло к себе римских колонистов, так что все они почти что обратились в римлян... Среди них находятся и кельтиберы, которых некогда считали самыми дикими из всех» [6]

Самым ранним свидетелем о христианской Церкви на Иберийском полуострове принято считать свт. Иринея Лионского, жившего во 2-й пол. II в. [7] Если христианские общины в Испании уже существовали во времена святителя, можно предположить, что основаны они были значительно раньше, в кон. I - нач. II вв.

Тертуллиан (ок. 150. - ок. 220) говорит о христианстве «во всех пределах Испании» [8] . Более развернутое свидетельство содержится в письме свт. Кип-риана Карфагенского (epist. 67) «народу, находящемуся в городах Легиане и Астурине, также дьякону Лелию и народу эмеритскому» [9] . Обращение в начале письма указывает на существование христианских общин в нынешних Сарагосе, Леоне-Асторге и Мериде. Хотя поводом к написанию письма послужило отпадение от Церкви Василида и Марциала, оно является первым свидетельством гонений на христиан в Испании. Кроме того, письмо указывает на связь христианских общин Испании и севера Африки, которой Испания во многом обязана распространением христианства.

Крайне важным письменным свидетельством являются деяния Эльвирского собора. Ученые датируют собор периодом между 300 и 326 годом. Деяния этого собора - древнейшие соборные деяния, дошедшие до наших дней. 19 епископов и 24 пресвитера, представляющие 37 христианских общин, собрались в Илибер-ри (ныне Гранада). Что мы можем узнать о христианстве в Испании из деяний собора? Несомненно, что к началу IV в. христианство охватило все социальные слои: государственных чиновников и рабов, богатых матрон и жрецов-фламинов, оставивших свое языческое служение. Несмотря на то что общины располагались по всей Испании, большая их часть находилась в южной провинции Бетике; три четверти полуострова представлены всего шестью общинами. География христианского присутствия практически полностью совпадает с географией еврейского присутствия в Испании. Это обстоятельство заставляет ученых предполагать, что первые христиански общины в Испании, очевидно, имели иудеохристианский характер. Большая часть решений собора - предписания относительно евхаристической дисциплины. Особый интерес для историков Церкви представляют правила 33 и 36, хотя их древность подвергается сомнению: многие ученые, начиная с Мейня, полагают, что из 81 правила собора только первые 21 были приняты в Илиберри, а все остальные являются более поздними интерполяциями.

Среди участников собора фигура свт. Осии Кордубского представляет для нас наибольший интерес. Его роль в церковной истории едва ли может быть преувеличена - именно ему надлежало стать советником императора Константина в религиозных вопросах. Историк Зосим считает, что именно «египтянин из Иберии» вдохновил Константина на принятие христианства, определив тем самым ход истории3. Его подпись стоит первой под деяниями Никейского собора 325 г.; благодаря ему закрепился в православной традиции термин «единосущный». Поразительно, что епископ испанской Кордобы, почитаемый Православной Церковью как противник арианства, не почитается Католической Церковью - и именно по подозрению в арианстве. Важным фактором для недоброй памяти об Осии на Западе является его порицание со стороны Исидора Севиль-ского в книге «О знаменитых мужах», в свою очередь основанное на «Libellus Ргесит» - обращении к императорам Валентиниану и Феодосию люцифериан-ского священника Марцеллина, однако это сочинение само является тенденциозным и недостоверным источником.

Стоит вспомнить о выдающихся уроженцах Испании современниках Осии, прославившихся за ее пределами. Император Феодосии Великий родился в города Каука (нынешней Коке), в 50 километрах от Сеговии. Предки папы Дамаса были испанцами. Испанками были и дьяконисса Олимпиада, адресат писем свт. Иоанна Златоуста из ссылки, и Мелания Старшая, и, по всей видимости, знаменитая паломница Эгерия.

Пятый век принес немалые потрясения. В 409 г. в Испанию вторглись варвары: аланы, вандалы, свевы. Страшную картину голода, жестоких убийств, рабства рисует историк-современник. Время «Римской Испании» завершилось, началась другая эпоха. Вскоре вестготы вытесняют прочие племена, избирая Тулузу - по другую сторону от Пиренеев - своей столицей. После битвы при Пуатье в 507 г. потерянная вестготами Тулузы столица переносится в Нарбон-ну, а затем, в 567 г., в Толедо. Королевство вестготов с постоянной столицей в географическом центре Иберийского полуострова - в сущности, первое самостоятельное государство на территории нынешней Испании. Арианство вестготов утверждало их идентичность по отношению к римской и византийской культуре, будучи не только религиозной доктриной, но и политическим проектом. Переход Испании от арианства к православию также имел политическую подоплеку. В 579 г. король Леовигильд женил своего сына Ерминингельда на франкской принцессе Ингунде, которая была, как и все франки, православной. Став правителем в Бетике, Ерминингельд становится православным и выступает против своего отца, провозглашая себя королем. После взятия Леовигильдом Эмериты, а затем Гиспалиса, в 584 г. Ерминингельд оказался в плену у собственного отца и, отказавшись причаститься у епископа-арианина, был убит. Вскоре после смерти сына Леовигильд заболел и, предчувствуя свою кончину, поручил свт. Леандру своего другого сына, Рехареда (Реккареда). Пятый век принес немалые потрясения. В 409 г. в Испанию вторглись варвары: аланы, вандалы, свевы. Страшную картину голода, жестоких убийств, рабства рисует историк-современник. Время «Римской Испании» завершилось, началась другая эпоха. Вскоре вестготы вытесняют прочие племена, избирая Тулузу - по другую сторону от Пиренеев - своей столицей. После битвы при Пуатье в 507 г. потерянная вестготами Тулузы столица переносится в Нарбон-ну, а затем, в 567 г., в Толедо. Королевство вестготов с постоянной столицей в географическом центре Иберийского полуострова - в сущности, первое самостоятельное государство на территории нынешней Испании. Арианство вестготов утверждало их идентичность по отношению к римской и византийской культуре, будучи не только религиозной доктриной, но и политическим проектом. Переход Испании от арианства к православию также имел политическую подоплеку. В 579 г. король Леовигильд женил своего сына Ерминингельда на франкской принцессе Ингунде, которая была, как и все франки, православной. Став правителем в Бетике, Ерминингельд становится православным и выступает против своего отца, провозглашая себя королем. После взятия Леовигильдом Эмериты, а затем Гиспалиса, в 584 г. Ерминингельд оказался в плену у собственного отца и, отказавшись причаститься у епископа-арианина, был убит. Вскоре после смерти сына Леовигильд заболел и, предчувствуя свою кончину, поручил свт. Леандру своего другого сына, Рехареда (Реккареда).

В 589 г. в Толедо созывается собор, третий в хронологии Толедских соборов, на котором Реккаред заявил о принадлежности к православию не только себя, но и всех народов, находящихся под его властью. Совершилось политическое и религиозное объединение народов, живущих на Иберийском полуострове, в единое государство. Едва ли можно переоценить значение события, которое, по сути, является первым шагом к испанской государственности и самоидентичности. Постановления этого и последующих соборов касаются не только внутрицерковной жизни, но и государственного устройства. Фактически церковный собор становится законодательным органом государства. Деяния III Толедского собора завершились торжественной проповедью свт. Леандра Севильского. Парадоксальным образом, на соборе, ставшем «торжеством Православия» для испанской земли, принимается правило, которое разорвет единство христианского мира: третье правило анафематствует всякого, кто не исповедует Святого Духа исходящим от Отца и Сына (a Patre et Filio procedere).

[1] Климент Римский. Первое послание к коринфянам, 5. Цит. по: Памятники древней христианской письменности. Т. 2: Писания мужей апостольских. М., 1860. С. 107. [2] Страбон. География. 3. 1.8/ Пер., статья и комм. Г. А. Стратановского. Л.: Наука, 1964. С. 138. [3] Diodorus Sicuhis. Bibliotheca historica. 25. 10. 1. Vol. 11: Books 21-32. (Loeb Classical Library; 409). Harvard University Press, 1959 [4] Эпитомы. 33. 12 / Пер. А. Немировского, M. Дашковой // Малые римские историки. М., 1996. С. 137. [5] Garcia Villada Z. Historia eclesiastica de Espafia. Vol. 1. Madrid, 1929. P. 73-75. [6] Страбон. География. 3. 2. 15. [7] Против ересей. 1. 10. 2. Цит. по: Иринеи Леонский, свт. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. М., 2010. [8] Tertulliani Aduersus Iudaeos. 7. 4 / Ed. H. Q. S. F. Trankle. Wiesbaden, 1984. [9] В русском издании письмо опубликовано под номером 56. См: Творения святого священно-мученика Киприана еп. Карфагенского. Киев, 1879. С. 267.

Следующий собор собирается в Толедо в 633 г. Севильскую кафедру представлял Исидор, брат Леандра. Круг вопросов, рассматриваемых собором, крайне разнообразен. Особая тема - отношение к иудаизму, которой III Толедский собор посвятил лишь одно правило. Хотя на IV Толедском соборе запрещается принудительное обращение иудеев в христианство (правило 47), однако собор предписывает отторжение детей от родителей-иудеев и их передачу в христианские семьи и монастыри для воспитания (правило 50). Запрещаются совместные браки христиан и иудеев (правило 53), иудеям запрещается занимать общественные должности (правило 55), иметь рабов-христиан (правило 56). Ученые предлагают разные причины столь резкого изменения законодательства по отношению к иудеям - благочестие короля, его жадность, внешнеполитические интересы (стремление показать лояльность византийскому императору Ираклию, вводившему аналогичное законодательство).