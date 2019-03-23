Как известно, природа времени представляет проблему, которая существует во всей истории философии и которая хорошо представлена знаменитой фразой блж. Августина: «Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю!»

У философов можно выделить четыре вида концепций времени: 1 ) концепция объективная, подразумевающая, что время существует само по себе абсолютным образом и что вещи в некотором роде помещены внутри, словно в каком-то вместилище (это, например, концепция Ньютона); 2) концепция, которую можно определить как полуобъективную и в соответствии с которой время определяется порядком последовательности вещей, которые должны существовать, но не могут существовать одновременно (это концепция Лейбница); 3) субъективная концепция, подразумевающая, что время существует только в нашем сознании или как «априорная форма чувственного восприятия» (это концепция Канта), или как мера, которой мы внутри нас меряем движение (это концепция блж. Августина); 4) концепция смешанная — Аристотеля, который считал, что время есть «число движения в соответствии с предшествующим и последующим», что предполагает сознание, чтобы подсчитывать это.

Концепция же преп. Максима отличается от всех этих концепций. С одной стороны, он упоминает о времени как о вместилище, вместе с тем уточняя, что оно не предшествует сущим, но сопровождает их. С другой стороны, он связывает время с движением, утверждая: «...всякое сотворенное есть и движется и находится под определениями природы и времени: природы — по причине [своего] бытия, а времени — по причине движения»; при этом измерение времени совершается по отношению к движению; время же между тем существует независимо от измерения, совершаемого по отношению к движению.

Материалы кафедры богословия: 2012-2013 годы

Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2013. 448 с.

ISBN 5-88060-046-5

Материалы кафедры богословия: 2012-2013 годы - Содержание

Конференция кафедры богословия Московской Духовной Академии, посвященная 1350-летию со дня кончины преподобного Максима Исповедника (580-662). 16 ноября 2012 года

Ж.-К. Ларше (Франция), профессор. Идея времени в трудах преподобного Максима Исповедника

А. И. Сидоров, профессор МДА. Духовно-нравственные основы экзегезы преподобного Максима Исповедника по «Вопросоответам к Фалассию» (№ 65)

М. С. Иванов, профессор МДА. Преподобный Максим Исповедник: Катафатика и апофатика в контексте духовного состояния человека

П. К. Доброцветов, преподаватель МДА. Святые и святость по творениям преподобного Максима Исповедника

Игумен Адриан (Пашин), преподаватель МДА. Влияние преподобного Максима Исповедника на антимонофелитскую полемику преподобного Анастасия Синаита

Иерей Олег Мумриков, преподаватель МДА, ПСТГУ. Значение учения преподобного Максима Исповедника о божественных логосах и тропосах для современной православной естественнонаучной апологетики

А. Р. Фокин, преподаватель МДА, ПСТГУ, ИФ РАН. Учение об «умопостигаемой триаде» в теологии и космологии преподобного Максима Исповедника

Богословский семинар, посвященный 100-летию учреждения кафедр сектоведения в духовных академиях Русской Православной Церкви. 29 марта 2013 года

Р. М. Конь, преподаватель МДА. Исторический путь русского сектоведения

Р. М. Конь, преподаватель МДА. К истории учреждения кафедры сектоведения в Московской духовной академии

Протоиерей Аркадий Северюхин. Сектоведение в духовных школах Санкт-Петербурга

М. С. Иванов, профессор МДА. Современная религиозность и сектантство

A. В. Григорян, Православный апологетический центр «Ставрос», Санкт-Петербургская епархия. Православная миссия среди свидетелей Иеговы: анализ причин успеха и неудач

B. Ю. Питанов, Православны й апологет ический центр «Ставрос», Санкт-Петербургская епархия. Практика общения с оккультистами

Иерей Евгений Веселов, 5 курс МДС. Эволюция эсхатологических взглядов баптистов в XX веке. Концепция восхищения Церкви

Переводы святоотеческих творений и богословские статьи

Преподобный Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалассию. Вопрос 65 (перевод А. И. Сидорова)

Преподобный Антиох Монах. Пандекты Богодухновенных Писаний. Слова 1-12 (перевод П. К. Доброцветова)

Преподобный Ипатий Руфинианский. Аскетические поучения преподобного Ипатия Руфинианского из избранных глав «Жития Ипатия» монаха Калинника (перевод иерея Павла Лизгунова)

М. Квашнин. Причастие Богу по учению святителя Василия Великого

Интервью

П. К. Доброцветов. Ж .-К. Ларше и его посещение МДА в ноябре 2012 года

Интервью с профессором Жаном-Клодом Ларше

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Материалы кафедры богословия: 2012-2013 годы - Исторический путь русского сектоведения

В 2012 году исполнилось сто лет с момента учреждения кафедр сектоведения в духовных академиях РПЦ. По историческим меркам это непродолжительный период, тем более если вычесть из него около семидесяти лет существования Церкви в советское время, когда богословская наука развивалась в стесненных условиях. Но следует учесть, что кафедры сектоведения возникли в результате дифференциации богословского знания в академиях, и ко времени их учреждения был уже накоплен опыт изучения и противодействия сектам. В данном докладе будет кратко изложена история появления кафедр сектоведения и рассмотрены в историческом срезе две важные темы в русском сектоведении, а именно: представление о природе сектантства и методология изучения сектантства и противодействия ему. Учреждение кафедр сектоведения было продиктовано потребностью Церкви отвечать на все возрастающую деятельность сект в России. Как выразился преподаватель Казанской духовной академии иеромонах Варсонофий (Лузин), впоследствии викарий Казанской епархии, создание в академиях кафедры сектоведения в качестве самостоятельной дисциплины, в отличие от ряда иных предметов, было обусловлено самим фактом существования исследуемого ею предмета.

Сектантство во второй половине XIX века стало представлять серьезную опасность для Церкви. По разным источникам, на конец XIX — начало XX века количество сектантов варьировалось в пределах от 2-4 млн до 8-11 млн. По образному выражению свт. Ф еофана Затворника, в России сект было, «что червей в падалище». Первые сигналы о необходимости перестройки учебного процесса для потребностей приходского служения с учетом сектантского фактора, становившегося реальной проблемой на приходском уровне, стали поступать с 1870-х годов, и реакцией на них стало поэтапное введение в отдельных семинариях предмета истории и обличения русского раскола, в котором изучалось и сектантство. Однако эти меры были недостаточными, и участники архиерейских совещаний и миссионерских съездов начиная с 1880-х годов продолжали ходатайствовать перед Святейшим Синодом о необходимости вывести сектоведение в отдельную дисциплину. Частично эту проблему Святейший Синод пытался решить. Так, в 1897 году в МДА к общеобязательным дисциплинам был причислен предмет «История и обличение русского раскола». Однако на общецерковном уровне снять проблему недостатка подготовленных священнослужителей для борьбы с сектантством подобные меры не могли.

В ситуации растущего распространения сектантства в начале XX века московский митрополит Владимир (Богоявленский) решил открыть кафедру сектоведения в МДА на средства своей епархии. Представляя инициативу митрополита Владимира академическому Совету, ректор епископ Евдоким выразил надежду на то, что академия могла бы оказать церковной миссии помощь в научно-объективной разработке богословских вопросов сектоведения. В МДА была создана комиссия для разработки программы новой кафедры. В нее вошел преподаватель академии Д. Коновалов, который представил свой проект будущей кафедры. В этой программе был дан критический обзор состояния противосектантской миссии в России, формировались ее цели и задачи, из которых важнейшими были, во-первых, критическое изучение русских сект в прошлом и настоящем и составление их классификации и, во-вторых, разработка правильного представления о природе или сущности сектантства как своеобразной формы религиозной жизни русского народа. Причем в центре этих исследований должно было быть выяснение природы психических процессов обращения в секты, поскольку знание внутренних причин совращения в сектантство способствовало бы успешной борьбе с ними.