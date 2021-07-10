Материалы кафедры богословия Московской Православной Духовной Академии: 2010-2011 годы

Здоровье — универсальная оценочная категория, обозначающая соответствие всех природных параметров организма человека его естественному состоянию в границах морфологической и физиологической нормы. «Здоровье — такое состояние организма человека, когда функции всех его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения».

В учении Церкви здоровье рассматривается как интегральная базовая целостность всей эмпирии человеческого существования, исконно присущая бого-зданной природе человека исключительно по благости, мудрости и милости Бога, призвавшего человека в акте творения из небытия в бытие. «Здоровье есть драгоценнейший дар Божий», «гармоническая деятельность всех органов тела», «творческая функция инстинкта самосохранения». В своем онтологическом значении здоровье представляет собой одну из существенных характеристик естественного состояния человека как высшего творения Бога, созданного по Его образу и подобию. Здоровье является естественным условием и необходимой предпосылкой земного благоденствия человека, имеющего метафизическое основание своего бытия в нетварных энергиях Подателя жизни Святого Духа, благодатью Которого мы, по свидетельству Откровения, живем и движимся и существуем (Деян. 17:28). Обладание здоровьем выявляет важнейший экзистенциальный аспект полноценного и безущерб-ного существования человека. Согласно определению, данному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), «здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия при максимальной продолжительности жизни». Как явление комплексного характера, здоровье не является фиксированным состоянием организма. «Самое понятие “здоровье”, как и понятие “норма”, является условным и объективно устанавливается на основе антропометрических, клинических, физиологических и биологических показателей».

В медицине здоровье декларируется в качестве умозрительной категории, условной нормы отсчета, на фоне которой становится возможным установление картины заболевания. Болезнь является выражением неспособности организма к приспособлению. Благодаря трудам отечественных и зарубежных ученых (Н.П. Пирогова, Клода Бернара, Рудольфа Вирхова, И.М. Сеченова, С.П. Боткина, А.А. Остроумова, В.В. Подвысоцкого, И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, Уолтера Кэннона, Ганса Селье, П.К. Анохина, И.В. Давыдовского, Норбер-та Винера, П.Д. Горизонтова, Д.С. Саркисова и др.), а также в результате целенаправленного экспериментального поиска был открыт принципиальный факт универсального общетеоретического значения, устанавливающий единство физиологического, т. е. естественного, нормального, здорового, состояния организма и патологического, т. е. измененного, болезненного, нездорового состояния, при обеспечении адаптации организма к действию внешних агентов (невредящих, вредящих и болезнетворных) с целью поддержания подвижного равновесия, гармонии и сохранении постоянства (гомеостаза) внутренней среды. Достойным замечания является то обстоятельство, что впервые эта мысль нашла свое предвосхищение в умозаключении преп. Нила Синайского: «Болезнь телесная есть противоестественное состояние, когда равновесие стихий преобладанием одной выведено из естественного состояния». В сравнении с условным теоретическим концептом «абсолютное здоровье» более корректным следует признать понятие «клиническое здоровье», включающее две стадии. Первая стадия — компенсаторная — характеризуется привлечением внутренних резервов организма для поддержания состояния гомеостаза. На этой стадии устанавливается динамическое равновесие, при котором происходит изменение физиологических показателей в границах нормы. Высокая адаптивная способность организма на этой стадии сохраняется. Вторая стадия — дезадаптация — характеризуется недостаточностью внутренних резервов организма для поддержания гомеостаза.

В результате продолжительного влияния на организм человека неблагоприятных факторов происходит нарушение механизмов адаптации и саморегуляции организма. На этой стадии возникают начальные проявления нарушений метаболизма, происходит накопление токсичных продуктов обмена веществ и нарушение нейрогуморальной регуляции функциональной активности иммунной системы, снижение антиоксидантной защиты организма, приводящее к нарушениям его функциональной активности на клеточном уровне1. В живом человеческом организме поддерживающие здоровье компенсаторные процессы осуществляются на системном, органном, тканевом, клеточном и внутриклеточном уровне. В настоящее время благодаря расшифровке физико-химических основ жизнедеятельности человеческого организма медицина располагает необъятными возможностями в диагностике, лечении и профилактике болезней, используя лазерные, молекулярные и информационные технологии лечения заболеваний. Возможности современной медицины отражают высокий уровень научных представлений о человеке, который, однако, никогда нельзя считать «исчерпывающим». Основная тенденция в теоретическом обосновании концепта «здоровье» характеризуется универсальным и комплексным подходом в системе естественнонаучных и гуманитарных координат. «Состояние индивидуального нервно-психического и соматического здоровья человека обуславливается его духовностью — совокупностью выбранных им из социальной среды и последовательно воплощаемых в жизнь ценностных ориентаций индивидуальности и личности и обеспечивается осуществлением нейропсихофизиологиче-ских процессов, организуемых и поддерживаемых функциональными системами нейрогенома». В настоящее время «развитие биомедицинских технологий значительно опережает осмысление возможных духовно-нравственных и социальных последствий их бесконтрольного применения».

Материалы кафедры богословия Московской Православной Духовной Академии: 2010-2011 годы

Сергиев Посад: , 2011. — 400 с.

ISBN 5-88060-244-3

Материалы кафедры богословия Московской Православной Духовной Академии: 2010-2011 годы - Содержание

Материалы семинара по биоэтике

Платон (Игумнов), архимандрит, профессор - Богословский подход к вопросу здоровья человека в сете проблем медицинской биоэтики

А.С. Соболев, профессор - О некоторых нерешенных вопросах, поставленных перед человеком современной молекулярной биомедициной

М.С. Иванов, профессор - Медицина и мораль: христианский взгляд на зарождение и прерывание человеческой жизни

Александр Задорнов, протоиерей - Правовые и этические последствия пренатальной диагностики

И. Климт - Предание Церкви о проблеме «одушевления» человеческого зародыша

Евфимий (Моисеев), игумен - Учение Римско-Католической Церкви о происхождении души человека

Перечень компетенций по Болонской системе

М.С. Иванов - По догматическому богословию

Платон, архимандрит - По нравственному богословию

А. И. Сидоров, П.К. Доброцветов - По патрологии

Максим Козлов, протоиерей - По сравнительному богословию

Димитрий Сафонов, диакон - По религиоведению

Р. М. Конь - По сектоведению

Андрей Кураев, протодиакон - По миссиологии

Александр Задорнов, протоиерей - По действующему праву Русской Православной Церкви

Александр Задорнов, протоиерей - Канонический корпус Православной Церкви

А. Т. Казарян - По философии

Александр Задорнов, протоиерей - По истории новоевропейской философии

Олег Мумриков, иерей - По концепциям современного естествознания

А. С. Соболев - Записка о преподавании естественно-научных дисциплин в духовных академиях

Научно-богословские исследования

Олег Мумриков, иерей - Некоторые аспекты психогенетики и детской психологии в контексте "эволюционного религиоведения" и православного богословия

П.К. Доброцветов - Таинственное присутствие Христа в святых по апостольскому и святоотеческому учению

Переводы святоотеческих творений

Святитель Феолипт Филадельфийский

Слова о трезвении

«Богословские Главы» («Loci Communes»), приписываемые преп. Максиму Исповеднику

Избранные аскетические произведения св. Кесария Арелатского

Обзоры и рецензии

Александр Задорнов, протоиерей - Новая русская хайдеггериана

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