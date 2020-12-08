В современном мире в отношении свободы наблюдается парадоксальная ситуация. О свободе в наши дни не говорит только ленивый. Одни озабочены свободами политическими, другие борются за свободы социальные, третьи обсуждают свободы экономические. В этом контексте свобода воспринимается как синоним независимости, прогресса, процветания и благоденствия. Это — с одной стороны. С другой же стороны, разговоры о свободе в определенных общественных кругах не сопровождаются сегодня никаким оптимизмом. Более того, свобода в этих разговорах часто бывает сопряжена со страхом. Анализируя западные философские течения последнего времени, известный русский философ С. А. Левицкий замечает: «Проблема взаимоотношений страха и свободы приобретает теперь особую актуальность. Характерно, что самой популярной философией нашего времени является экзистенциализм, видящий в страхе главную доминанту человеческого существования и возводящий в культ безблагодатную свободу личности, рекламируемую им вопреки бессмысленности мироздания. По Хайдеггеру и Сартру, например, жизнь человеческая погружена в страх, тоску, ужас, отчаяние, и единственный выход здесь — горделивое принятие бессмысленности жизни и героическая гибель».

Материалы кафедры богословия: 2014-2015 годы

Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2016. — 464 с.

ISBN 978-5-87468-096-1

Материалы кафедры богословия: 2014-2015 годы - Содержание

Семинар «Свобода человека»

М. С. Иванов, профессор МДА - Свобода (историко-богословский обзор)

Архимандрит Платон (Игумнов), профессор МДА - Два лика свободы

А.Р. Фокин, доцент ОЦАД - Парадоксы человеческой свободы: двойственный подход Боэция

Протоиерей Олег Мумриков, преподаватель МДА, доцент ПСТГУ - Проблема свободы воли в контексте современной психогенетики

А. Парпара, студент 1-го курса магистратуры МДА - Проблема психической причинности у протоиерея Василия Зеньковского в контексте современной философии сознания

Семинар по «Ареопагитикам»

Протоиерей Серджио Майнольди,Константинопольский патриархат, Италия - Новые гипотезы об авторстве Ареопагитского корпуса 1. Отношение к христологии 2. Оригенистский вопрос 3. Антиплатоническая полемика 4. Сирийская проблематика 5. Композиция текста 6. Датировка 7. Место написания Новая гипотеза Библиография



Студенческая патрологическая конференция «Святые отцы-Каппадокийцы: наследие и актуальность»

П.К. Доброцветов, преподаватель кафедры богословия МДАиС, ведущий конференции - Святые отцы-Каппадокийцы как образ Святой Троицы

Иеромонах Корнилий (Зайцев), преподаватель МДАиС - Два друга — святитель Василий Великий (330-379) и святитель Григорий Богослов (330-389)

О. Веселова, студентка 4-го курса бакалавриата (Теология), РГСУ - Пневматология Василия Великого (на основе трактата «О Святом Духе»)

В. Наумова, студентка 4-го курса бакалавриата (Теология), РГСУ - Античные источники антропологии св. Григория Нисского

А. Новицкий, студент 1-го курса Аспирантуры МДА - Учение Каппадокийских отцов о действии Святого Духа в деле нашего спасения (Резюме к докладу)

Р. М. Рупова, доцент РГСУ - Развитие святоотеческой онтологии личности в современном православном богословии

A. Солонченко, студент 1-го курса магистратуры МДА - Тринитарное богословие Каппадокийцев в прочтении митрополита Иоанна (Зизиуласа)

И. Каплан, студент 4-го курса бакалавриата МДА - Христос как Новый Адам в богословии святых отцов-Каппадокийцев

B. Красов, студент 4-го курса бакалавриата МДА - Вопрос о формировании учения святителя Григория Богослова об обожении

П. Мурилкин, студент 1-го курса аспирантуры МДА Смысл страданий человека в наследии святых отцов-Каппадокийцев

Г. Козлов, студент 4-го курса балакавриата МДС - Блаженство праведников в райских обителях (по творениям святых отцов-Каппадокийцев) (резюме доклада)

Иеромонах Ермоген (Бурыгин), студент 2-го курса магистратуры МДА - Нравственно-аскетический образ игумена монастыря в аскетических творениях святителя Василия Великого

С. Денисюк, студент 2-го курса магистратуры МДА - Классическая аргументация в антиастрологической полемике святых отцов-Каппадокийцев

И. Чикалин, студент 4-го курса бакалавриата МДА - Образ пророка Илии в творениях святых отцов-Каппадокийцев

А. Николашин, студент 2-го курса бакалавриата МДА - Значение ума в человеческой природе (по избранным творениям свт. Григория Нисского)

Переводы

Свящ. Эндрю Лаут - Истоки христианской мистической традиции от Платона до Дионисия (перевод с английского избранных глав диак. Д. Савенкова) Глава 5. Никейское Православие Свт. Афанасий Великий Свт. Григорий Нисский Глава 6. Монашеский вклад Евагрий Понтийский Духовные беседы прп. Макария Великого Блж. Диадох Фотикийский Глава 8. Св. Дионисий Ареопагит



Именной указатель

Материалы кафедры богословия: 2014-2015 годы - Протоиерей Серджио Майнольди,Константинопольский патриархат, Италия - Новые гипотезы об авторстве Ареопагитского корпуса

Я не буду много говорить о важности Дионисиевского корпуса для развития православного богословия. Достаточно упомянуть, что эти тексты, приписываемые св. Дионисию Ареопагиту (одному из судей ареопага, принявшему христианство благодаря проповеди ап. Павла, о чем написано в Деян. 17:34, а также первому епископу Афин), дали богословской традиции упорядоченную ангелологию; такие термины, как "иерархия"; способствовали распространению понятий мистического и апофатического богословия; оказали глубокое влияние на богослужение и богословие иконы. Сегодня мы точно знаем, что эти тексты написал не св. Дионисий Ареопагит, живший в I веке, поэтому остается открытым вопрос о личности и намерениях этой знаковой для христианского богословия фигуры автора Корпуса. Ведь этого человека считают первым отцом Церкви на основании фиктивной хронологии его сочинений [I в.] — заслуженный титул, поскольку влияние Корпуса сделало его автора ключевой фигурой в патристике. Это не праздный вопрос, и он не является плодом отвлеченного любопытства.

В установлении авторства Дионисиевского корпуса выделяются два больших историографических периода. Первый начинается с момента появления Корпуса примерно в конце 20-х годов VI века в контексте христологических споров в Константинополе, получивших широкий резонанс, за которым последовало мгновенное распространение текста по всей Церкви с последующим утверждением его как подлинного труда св. Дионисия Ареопагита. За исключением изредка возникавших сомнений, вопрос о подлинности Дионисиевского корпуса никогда не выносился на серьезное обсуждение. Таким образом, 4 трактата и 10 писем, которые его составляют, смогли утвердиться в качестве одного из наиболее влиятельных произведений патриотической литературы, опираясь на авторитет предполагаемого автора, удостоенного чести быть упомянутым в Новом Завете, а также — и прежде всего — в силу огромной важности их содержания.

Влияние Корпуса было более чем заметным уже в первые годы после его появления. На него ссылаются как на авторитет участники споров о природах Христа, например монофизитский патриарх Север Антиохийский, который цитирует произведение «О Божественных именах» в своем трактате, датируемом 525-528 годами; антихалкидонские представители, прибывшие в Константинополь в 532 году для обсуждения православной христологии, а также диофизитские богословы, такие как Леонтий Византийский. Еще до 536 года пресвитер и врач Сергий Решайнский перевел Корпус на сирийский язык, а через несколько лет епископ Иоанн Скифопольский1 написал комментарий к нему.

Успеху Корпуса впоследствии способствовал прп. Максим Исповедник, который воспроизвел в своих трудах понятия и богословские формулы Ареопагита и, в свою очередь, написал комментарий ко всему Корпусу.

Как известно, толкования Иоанна Скифопольского и прп. Максима Исповедника были объединены в рукописной традиции, так что весь комментарий был приписан последнему — великому византийскому богослову. Их разделение стало возможным лишь благодаря сирийской версии Фокаса и нескольким греческим рукописям, в которых комментарии толкователей разделялись крестами.