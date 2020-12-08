Материалы кафедры богословия - МДА - 2014-2015 г.
В современном мире в отношении свободы наблюдается парадоксальная ситуация. О свободе в наши дни не говорит только ленивый. Одни озабочены свободами политическими, другие борются за свободы социальные, третьи обсуждают свободы экономические. В этом контексте свобода воспринимается как синоним независимости, прогресса, процветания и благоденствия. Это — с одной стороны. С другой же стороны, разговоры о свободе в определенных общественных кругах не сопровождаются сегодня никаким оптимизмом. Более того, свобода в этих разговорах часто бывает сопряжена со страхом. Анализируя западные философские течения последнего времени, известный русский философ С. А. Левицкий замечает: «Проблема взаимоотношений страха и свободы приобретает теперь особую актуальность. Характерно, что самой популярной философией нашего времени является экзистенциализм, видящий в страхе главную доминанту человеческого существования и возводящий в культ безблагодатную свободу личности, рекламируемую им вопреки бессмысленности мироздания. По Хайдеггеру и Сартру, например, жизнь человеческая погружена в страх, тоску, ужас, отчаяние, и единственный выход здесь — горделивое принятие бессмысленности жизни и героическая гибель».
Материалы кафедры богословия: 2014-2015 годы
Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2016. — 464 с.
ISBN 978-5-87468-096-1
Материалы кафедры богословия: 2014-2015 годы - Содержание
Семинар «Свобода человека»
- М. С. Иванов, профессор МДА - Свобода (историко-богословский обзор)
- Архимандрит Платон (Игумнов), профессор МДА - Два лика свободы
- А.Р. Фокин, доцент ОЦАД - Парадоксы человеческой свободы: двойственный подход Боэция
- Протоиерей Олег Мумриков, преподаватель МДА, доцент ПСТГУ - Проблема свободы воли в контексте современной психогенетики
- А. Парпара, студент 1-го курса магистратуры МДА - Проблема психической причинности у протоиерея Василия Зеньковского в контексте современной философии сознания
Семинар по «Ареопагитикам»
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Протоиерей Серджио Майнольди,Константинопольский патриархат, Италия - Новые гипотезы об авторстве Ареопагитского корпуса
- 1. Отношение к христологии
- 2. Оригенистский вопрос
- 3. Антиплатоническая полемика
- 4. Сирийская проблематика
- 5. Композиция текста
- 6. Датировка
- 7. Место написания
- Новая гипотеза
- Библиография
Студенческая патрологическая конференция «Святые отцы-Каппадокийцы: наследие и актуальность»
- П.К. Доброцветов, преподаватель кафедры богословия МДАиС, ведущий конференции - Святые отцы-Каппадокийцы как образ Святой Троицы
- Иеромонах Корнилий (Зайцев), преподаватель МДАиС - Два друга — святитель Василий Великий (330-379) и святитель Григорий Богослов (330-389)
- О. Веселова, студентка 4-го курса бакалавриата (Теология), РГСУ - Пневматология Василия Великого (на основе трактата «О Святом Духе»)
- В. Наумова, студентка 4-го курса бакалавриата (Теология), РГСУ - Античные источники антропологии св. Григория Нисского
- А. Новицкий, студент 1-го курса Аспирантуры МДА - Учение Каппадокийских отцов о действии Святого Духа в деле нашего спасения (Резюме к докладу)
- Р. М. Рупова, доцент РГСУ - Развитие святоотеческой онтологии личности в современном православном богословии
- A. Солонченко, студент 1-го курса магистратуры МДА - Тринитарное богословие Каппадокийцев в прочтении митрополита Иоанна (Зизиуласа)
- И. Каплан, студент 4-го курса бакалавриата МДА - Христос как Новый Адам в богословии святых отцов-Каппадокийцев
- B. Красов, студент 4-го курса бакалавриата МДА - Вопрос о формировании учения святителя Григория Богослова об обожении
- П. Мурилкин, студент 1-го курса аспирантуры МДА Смысл страданий человека в наследии святых отцов-Каппадокийцев
- Г. Козлов, студент 4-го курса балакавриата МДС - Блаженство праведников в райских обителях (по творениям святых отцов-Каппадокийцев) (резюме доклада)
- Иеромонах Ермоген (Бурыгин), студент 2-го курса магистратуры МДА - Нравственно-аскетический образ игумена монастыря в аскетических творениях святителя Василия Великого
- С. Денисюк, студент 2-го курса магистратуры МДА - Классическая аргументация в антиастрологической полемике святых отцов-Каппадокийцев
- И. Чикалин, студент 4-го курса бакалавриата МДА - Образ пророка Илии в творениях святых отцов-Каппадокийцев
- А. Николашин, студент 2-го курса бакалавриата МДА - Значение ума в человеческой природе (по избранным творениям свт. Григория Нисского)
Переводы
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Свящ. Эндрю Лаут - Истоки христианской мистической традиции от Платона до Дионисия (перевод с английского избранных глав диак. Д. Савенкова)
- Глава 5. Никейское Православие
- Свт. Афанасий Великий
- Свт. Григорий Нисский
- Глава 6. Монашеский вклад
- Евагрий Понтийский
- Духовные беседы прп. Макария Великого
- Блж. Диадох Фотикийский
- Глава 8. Св. Дионисий Ареопагит
Именной указатель
Материалы кафедры богословия: 2014-2015 годы - Протоиерей Серджио Майнольди,Константинопольский патриархат, Италия - Новые гипотезы об авторстве Ареопагитского корпуса
Я не буду много говорить о важности Дионисиевского корпуса для развития православного богословия. Достаточно упомянуть, что эти тексты, приписываемые св. Дионисию Ареопагиту (одному из судей ареопага, принявшему христианство благодаря проповеди ап. Павла, о чем написано в Деян. 17:34, а также первому епископу Афин), дали богословской традиции упорядоченную ангелологию; такие термины, как "иерархия"; способствовали распространению понятий мистического и апофатического богословия; оказали глубокое влияние на богослужение и богословие иконы. Сегодня мы точно знаем, что эти тексты написал не св. Дионисий Ареопагит, живший в I веке, поэтому остается открытым вопрос о личности и намерениях этой знаковой для христианского богословия фигуры автора Корпуса. Ведь этого человека считают первым отцом Церкви на основании фиктивной хронологии его сочинений [I в.] — заслуженный титул, поскольку влияние Корпуса сделало его автора ключевой фигурой в патристике. Это не праздный вопрос, и он не является плодом отвлеченного любопытства.
В установлении авторства Дионисиевского корпуса выделяются два больших историографических периода. Первый начинается с момента появления Корпуса примерно в конце 20-х годов VI века в контексте христологических споров в Константинополе, получивших широкий резонанс, за которым последовало мгновенное распространение текста по всей Церкви с последующим утверждением его как подлинного труда св. Дионисия Ареопагита. За исключением изредка возникавших сомнений, вопрос о подлинности Дионисиевского корпуса никогда не выносился на серьезное обсуждение. Таким образом, 4 трактата и 10 писем, которые его составляют, смогли утвердиться в качестве одного из наиболее влиятельных произведений патриотической литературы, опираясь на авторитет предполагаемого автора, удостоенного чести быть упомянутым в Новом Завете, а также — и прежде всего — в силу огромной важности их содержания.
Влияние Корпуса было более чем заметным уже в первые годы после его появления. На него ссылаются как на авторитет участники споров о природах Христа, например монофизитский патриарх Север Антиохийский, который цитирует произведение «О Божественных именах» в своем трактате, датируемом 525-528 годами; антихалкидонские представители, прибывшие в Константинополь в 532 году для обсуждения православной христологии, а также диофизитские богословы, такие как Леонтий Византийский. Еще до 536 года пресвитер и врач Сергий Решайнский перевел Корпус на сирийский язык, а через несколько лет епископ Иоанн Скифопольский1 написал комментарий к нему.
Успеху Корпуса впоследствии способствовал прп. Максим Исповедник, который воспроизвел в своих трудах понятия и богословские формулы Ареопагита и, в свою очередь, написал комментарий ко всему Корпусу.
Как известно, толкования Иоанна Скифопольского и прп. Максима Исповедника были объединены в рукописной традиции, так что весь комментарий был приписан последнему — великому византийскому богослову. Их разделение стало возможным лишь благодаря сирийской версии Фокаса и нескольким греческим рукописям, в которых комментарии толкователей разделялись крестами.
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