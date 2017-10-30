Политическая революция в России первой трети XX века сопровождалась — в известной мере подготавливалась ею и сама ей способствовала — революцией интеллектуальной, обновившей культурную жизнь страны и оказавшей существенное влияние на развитие культуры мировой. В ее ходе сложилась «русская теория» первых послереволюционных десятилетий, которая, как теперь ясно, была одной из передовых сил, обусловивших взлет мировых гуманитарных наук. На уровне институциональном русская интеллектуальная революция означала, что интеллектуальная и даже собственно научная деятельность вышла за рамки университетско-академической системы — в философские и научные кружки, в литературно-художественные журналы и сообщества (символистов, футуристов и т.д.).

На уровне общественно-политическом она вела к радикализации позиций — даже к радикализации консерватизма, что вообще часто свойственно русской идейной жизни. На уровне дисциплинарном она заключалась в сложном, не лишенном конфликтов взаимодействии между философией (в России начала XX века то была в значительной степени религиозная философия) и гуманитарными науками, которые в своих передовых течениях стремились вообще обходиться без философской спекуляции. На уровне методологическом эта революция требовала при объяснении фактов мышления и культуры отходить от трансцендентных (культурфилософских) и позитивистских (прежде всего историко-генетических) моделей — в пользу новых, имманентных моделей, объясняющих не происхождение и не высший духовный смысл культурных механизмов, а их способ функционирования. Этот поворот стимулировал обмен между науками и сам был обусловлен таким обменом: общественные науки сближались с установками наук о природе, стремясь не только к точному описанию, но и к функциональному объяснению фактов. Вместо вопросов «Откуда это произошло?» и «Что этим выражается?» они стали чаще задаваться вопросами «Как это устроено?» и «Как это действует?».

Русская интеллектуальная революция 1910-1930-х годов - Материалы международной конференции

(Москва, РАНХиГС, 30-31 октября 2014 г.). М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 224 с. ISBN 978-5-4448-0510-7

Русская интеллектуальная революция 1910-1930-х годов - Материалы международной конференции - Содержание

Александр Дмитриев (Москва) Русская интеллектуальная революция 1910-1920-х годов в европейском контексте (пересекающиеся круги Лукача, Бахтина и Шпета) Борис Маслов (Чикаго) Эволюционизм как проблема революционного сознания Илья Клигер (Нью-Йорк) Археология движения или система систем: О несинхронных моделях истории в работах формальной школы Галин Тиханов (Лондон) Память теории: О наследии русского формализма Анке Хенниг (Лондон) Ретроформалистские приемы спекулятивной поэтики: Переобосновывая понятие сдвиг Игорь Смирнов (Констанц) К критике гуманитарных наук Сергей Зенкин (Москва) Там, где кончается слово: Об одной тенденции в филологии 1920-1930-х годов Томаш Гланц (Цюрих) (Интеллектуальные) революции Романа Якобсона, 1910-1930-е годы Патрик Флак (Прага) Русская интеллектуальная революция как европейский культурный трансфер: Пример Зиверса - Бекинга - Якобсона Илона Светликова (Санкт-Петербург) Об идеологии Обратной перспективы Павла Флоренского Патрик Серио (Лозанна) Насколько революционным было Новое учение о языке Н.Я. Марра?.... Ирина Сироткина (Москва) По эту сторону социального: Революция в понимании научного знания, от Волошинова до SSK Дмитрий Шукуров (Кохма, Ивановская область) Русский авангард и психоанализ: Опыт интерференции дискурсов Сергей Фокин (Санкт-Петербург) О формальном методе в русской теории перевода 1919-1928 годов Ян Левченко (Москва) Контрапункт к мейнстриму. Управление звуком в советском кино начала 1930-х годов Роберт Бёрд (Чикаго) Соцреализм как теория

Русская интеллектуальная революция 1910-1930-х годов - Материалы международной конференции - Русская интеллектуальная революция 1910-1920-х годов в европейском контексте