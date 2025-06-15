Уже при сотворении человека Бог предупредил Адама, чтобы он не ел запрещенный плод «иначе умрете...» (Быт 3:3). Знал ли Адам о падении ангелов?

Бог отменил вечность, которая принадлежала Адаму и его потомству. Адаму не требовалось богословия, Бог говорил с Адамом, а Адам с Богом. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня...» (Быт 3:8).

После грехопадения понадобилось богословие и Бог употреблял Своих вестников, пророков и др., Моисея, как представителя рода человеческого, а Илию, как представителя пророков. Учение о Боге доказывало, во что должен верить человек. Псалмопевец говорит: «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда» (Пс 104:4).

Господь жалуется на народ через Езекию: «И заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сжигали курения, и не возносили всесожжении во святилище Бога Израилева» (2-е Пар 29:3-10).

Историческое богословие

Начало исторического богословия: есть Сам Иисус Христос — начальник и совершитель веры: «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божья» (Евр 12:2).

Его смерть на кресте казалась юродством для некоторых, а для самих верующих - силой Божьей (1Кор 1:21-24). Вопрос об искупительной жертве Христа стал спорным вопросом. Потеря прямого управления Духом Святым. Появились апостолы и послания.

И в 325 г. в городе Никее был собран собор, на котором был составлен Символ Веры, присутствовало 318 отцов Церкви. В 381 году в Константинополе на Втором соборе, где присутствовало 150 отцов Церкви, окончательно был утвержден Символ Веры из двенадцати членов веры. Такой исторический документ стал эталоном исторического опыта Вселенской Церкви. Нет ошибки, если современное христианство придерживается основ Символа Веры, т.н. Никейского.

Апостол Петр в доме Корнилия подтвердил: «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним» (Деян 10:38).

Оправдал Себя в духе - воскрес из мертвых (1Тим 3:16). Излил обетование Отца на Церковь в день Пятидесятницы. Родил Церковь и соединил Её с Собой: «Одно тело и один дух...» (Еф 4:4). Дал доступ к Отцу в одном духе (Еф 2:14-18). Величие Бога непостижимо.

Возвеличил Её выше ангелов и покорил будущую вселенную (Евр 2:5-16), несмотря на то, что ангелы, озаренные невыразимым величием, обладают сверхъестественным разумом, в присутствии Всемогущего Бога. Но через возрождение Свыше мы стали Его Телом. Ибо человек сотворен по образу и подобию Божьему. Христос родился не через ангелов, а через Своё творение, чтобы достигнуть и спасти его. Ангелы не причастны к Божескому естеству, а только человек имеет в себе образ и подобие Божье. Ангелы только сотворены...

Только рожденных Свыше Он мог назвать Телом Своим от плоти и от костей Его. Не ангелов он назвал «это братья Мои и сестры Мои»; и кто слушает и исполняет Его Слово, «так и они да будут в Нас едино» (Ин 17:21). Воистину Церковь есть носительница благой вести спасения (Еф 2:4-8). Христос есть единственный Посредник. Он — глава тела Церкви.

Материалы Второго богословского форума «Богословие в богослужении», Киев, 9-10 ноября, 2007

Украинская евангельская семинария богословия. — Ровно: ПП ДМ, 2008, с. 206.

ISBN 978-966-8424-82-3

Материалы Второго богословского форума «Богословие в богослужении», Киев, 9-10 ноября, 2007 - Содержание