Данный выпуск Свода тематически связан с историей крестовых походов. Его хронологические рамки охватывают тот период, когда экспансия феодальных государств Западной и Северной Европы (Германии, Дании, Швеции) устремлялась на территории Восточной Европы — прежде всего в земли Прибалтики (Пруссия и Ливония), населенные племенами западных славян, финно-угров и балтов.

Именно поэтому представляется целесообразным проследить, как и в каких современных исторических школах это движение обрело статус крестовых походов, сменивших былой «Дранг нах Остен». Авторы перечисленных ниже работ — это ученые, преимущественно специализирующиеся в области истории Тевтонского ордена, тесно связанной с историей Пруссии, Ливонии и Польши. Как правило, из поля зрения этих историков ускользает Русь, которая нередко становилась целью притязаний папства, — таковы планы католизации Галицко-Волынской Руси или приравнивание православных к язычникам, против которых следовало бы провозгласить крестовый поход.

Каковы бы ни были сокровенные планы папства, орудием осуществления которых готовы были стать духовно-рыцарские ордены, но до открытого провозглашения крестового похода на Русь дело не дошло. Однако тевтонские крестоносцы оказались в непосредственной близости от русских земель. Соседство крестоносцев, порождавшее военные конфликты, не могло не повлиять на внешнюю политику Древней Руси, выступавшей на защиту своих исконных территорий и отстаивавшей свою независимость. Современная историография крестовых походов весьма обширна. Она представлена целыми томами библиографий и обзоров [Atiya 1962; Mayer 1969]. Преобладающее место в них занимает литература о крестовых походах в Святую землю.

В настоящее время взгляд историков все больше обращается к иным крестовым походам, к иным театрам военных действий, таким, как Испания и Пруссия, которые, по словам Д. Райли-Смита, «трактуются ныне как подлинное выражение крестоносного движения» [Riley-Smith 1998: XXV]. «Папская курия, — писал он, — мыслила многие из походов в Испанию, Прибалтику, против еретиков и схизматиков и даже против светских властей Западной Европы как явления того же рода, что и крестовые походы на Восток» [Riley-Smith 1977: 14]. Разница заключалась лишь в том, что, как свидетельствуют папские послания, в случае Прибалтики больше внимания уделялось миссионерской деятельности, а сами крестовые походы ставили целью защиту новообращенных и христианской Церкви в бывших языческих землях. Действительно, на рубеже XII—XIII вв. содержание понятия «крестовый поход» начинает меняться, — прежде всего географически. Действия крестоносцев выходят за пределы Святой земли и переносятся в края, весьма отдаленные от мест, хранящих память о библейской истории, и от Гроба Господня. Впрочем, самые ранние из них были неизменно направлены на носителей культуры ислама и ставили целью отвоевание у мусульман некогда принадлежавших христианам территорий. Такова испанская Реконкиста. В середине XII в. (время 2-го крестового похода) миссия крестоносцев впервые обращается не только против мусульманских народов, но и против славянских племен, населяющих земли к востоку от Германии [Berry 1969; Heiden- mission 1973].

Вслед за тем крестовые походы распространились на Восточную Прибалтику. Это произошло в 1171-1172 гг. при папе Римском Александре III, провозгласившем крестовый поход против эстов, участникам которого было обещано то же отпущение грехов, что и идущим в Иерусалим [LUB 1853: 5—6]. Около 1195 г., а затем в 1197— 1198 гг. крестовый поход, продолжая наметившуюся тенденцию к экспансии, перекинулся на земли ливов. Наконец, в поле зрения Папской курии попадают и православные («схизматики») — в 1238 г. Григорий IX объявляет крестовый поход против «еретиков» и схизматиков в Болгарии [Флоря 2000/5: 153-154].

Матузова Вера - Евгения Назарова - Крестоносцы и Русь - Конец XII в. - 1270 г. - Тексты - перевод - комментарий

М.: Издательство «Индрик», 2002. — 488 с. ISBN 5-85759-183-Х

Матузова Вера - Евгения Назарова - Крестоносцы и Русь - Конец XII в. - 1270 г. - Тексты - перевод - комментарий - Содержание

Введение

Крестоносцы в Восточной Европе: Крестовые походы в Прибалтику как проблема современной историографии (по материалам зарубежных исследований)

Часть 1 Крестоносцы на Востоке Балтики

Восточная Балтика накануне и в начале крестоносной агрессии. Православие и католичество в регионе в XI—XII вв

Источники

«Хроника Ливонии» Генриха

Ливонская «Старшая» рифмованная хроника

Актовый материал

Раздел 1. Начало крестоносного завоевания Восточной Прибалтики. Епископы Мейнард и Бертольд. 1184—1198 гг «Хроника Ливонии» Генриха. I, II

Рифмованная хроника. Отрывки I—III

Актовый материал

Документ 1. Послание папы Климента III. 1.Х. 1188 г

Раздел 2. Поставление епископа Альберта. Наступление крестоносцев в Ливонии и Эстонии. 1198-1227 гг.

«Хроника Ливонии» Генриха. III-XXIX

Рифмованная хроника. Отрывки IV, V

Отрывок IV. Покорение княжеств Кукенойс и Герцике

Отрывок V. Поход русских войск в Ливонию в 1218 г

Актовый материал. Документы 2—8

Документ 2. Договор о вступлении князя Герцике Висвалдиса в ленные отношения с епископом Рижским Альбертом

Документ 3. Послание папы Гонория III судьям в Ливонии. 8.11.1222 г

Документ 4. Договор о разделе области Толова между епископом Альбертом и Орденом меченосцев. Июль 1224 г

Документ 5. Акт о разделе владений князя Герцике. 1224 г

Документ 6. Послание папы Гонория III христианам в Руссии. 16.XI.1224 г

Документ 7. Послание папы Гонория III королям Руси. 17.1.1227 г

Документ 8. Послание папы Гонория III тевтонам города Висбю. 17.1.1227 г

Раздел 3. Наступление крестоносцев на русские земли. Русско-ливонские отношения с конца 20־х гг. до 1270 г

Рифмованная хроника. Отрывки VI—IX

Отрывок VI. О посольстве в Новгород 1236 г

Отрывок VII. О событиях 1240-1242 гг

Отрывок VIII. О литовско-русском союзе и походах в Ливонию. 1261-1262 гг

Отрывок IX. Битва при Раквере в 1268 г. и поход на Псков в 1269 г

Актовый материал. Документы 9-18

Документ 9. Послание папы Григория IX Балдуину Альнскому. 3.11.1232г

Документ 10. Послание епископа Вик-Эзельского Генриха.13.IV.1241 г

Документ 11. Послание папы Иннокентия IV князю Александру Ярославичу. 23.1.1248 г

Документ 12. Послание папы Иннокентия IV князю Александру Ярославичу. 15.IX.1248 г

Документ 13. Грамота вице-легата архиепископа Ливонии.З.Х.1248 г

Документ 14. Послание папы Александра IV архиепископу Рижскому. 19.III.1255 г

Документ 15. Послание папы Александра IV архиепископу Рижскому. 3.VIII.1255 г

Документ 16. Послание Конрада фон Мандерена горожанам и купцам Любека. 30.V.1268 г

Документ 17. Послание магистра Отто фон Лютенберга горожанам и купцам Любека. 1269 г

Документ 18. Послание городского совета Риги горожанам Любека. 1269 г

Приложение

1.Русско-ливонские отношения в первой четверти XIII в

2.Русско-ливонские отношения во второй четверти XIII в

3.Русско-ливонские отношения в 50-60-х гг. XIII в

Часть 2 Крестоносцы и Галицко-Волынская Русь

Предисловие

Источники

Актовый материал. Документы 1—7

Документ 1. Жалованная грамота князя Конрада Мазовецкого рыцарям Добжиньского ордена. 8.III. 1237 г

Документ 2. Послание папы Иннокентия IV князю Даниилу Галицкому. 26.VIII.1247 г

Документы 3—4. Послание папы Иннокентия IV князю Даниилу Галицкому (22.1.1248 г.) и магистру и братьям Тевтонского ордена (24.1.1248 г.)

Документ 5. Послание папы Иннокентия IV христианам Восточной Европы с призывом крестового похода против татаро-монголов. 14.V.1253 г

Документ 6. Договор вице-магистра Тевтонского ордена в Пруссии Бурхарда фон Хорнхаузена с Даниилом Галицким и Земовитом Мазовецким. 1254 г

Документ 7. Послание папы Александра IV магистру и братьям Тевтонского ордена. 1260 г

Приложение. Галицко-Волынская Русь и Тевтонский орден на страницах «Летописца Даниила Галицкого»

1.Отвоевание Дрогичина Даниилом Галицким (1237 г.)

2.Русь, Литва и Ливонский орден

3.Походы на ятвягов

1) Поход 1248 г

2) Несостоявшийся поход 1250 г

3) Поход 1251 г

4) Поход 1255 г

5) Поход 1256 г

Библиография

Указатели

1. Именной указатель

2. Указатель авторов

3. Географический указатель

Матузова Вера - Евгения Назарова - Крестоносцы и Русь - Конец XII в. - 1270 г. - Тексты - перевод - комментарий - «Хроника Ливонии» Генриха

Важнейшим источником по теме «Крестоносцы и Русь» является «Хроника Ливонии» (далее в тексте — ГЛ), авторство которой большинством исследователей приписывается священнику из северной латгальской области Имера Генриху [Аннинский 1938, предисловие: 1527 ־ ; Svabe 1940; Johansen 1953: 124 ־ ; HCL: IV; IH, prieksvards: 23 ־ 28]. Правда, в начале XX в. высказывалась и иная точка зрения, сторонники которой оспаривали авторство Генриха, полагая, что текст хроники не позволяет сделать подобного заключения [Трусман 1907; Юрьенс 1904]. События в хронике излагаются в хронологическом порядке, начиная с появления в устье Западной Двины (Даугавы) первого католического миссионера — Мейнарда и вплоть до последних лет жизни епископа Рижского Альберта.

Однако хроника не является лишь суммой ежегодных записей событий, происходивших в течение значительного периода времени. Это — авторский, историко-литературный труд, написанный в 12251227 ־ гг. Первоначальная цель автора — представить своеобразный отчет к приезду в Ливонию в 1225 г. легата Римского папы Вильгельма Моденского. Заказчик хроники — епископ Рижский Альберт, ко двору которого, как полагают, был близок автор. После отъезда легата хронист продолжил хронику, записывая события, имевшие место вплоть до конца 1227 г. Соответственно целям хроники, в ней сделаны акценты, представлявшие в наиболее выгодном свете деятельность епископа Альберта и его ближайших сподвижников.

Более сдержанно описаны братья Ордена меченосцев, поступки и поведение которых, по мнению авто- ра, нанесли немалый урон общему делу христиан в крае. Почти не скрывает автор своего негативного отношения к датчанам — основным соперникам епископа Альберта в претензиях на гегемонию в регионе. Что касается изображения в хронике русских, то здесь отразились сложность и противоречивость политической и конфессиональной ситуации в Восточной Прибалтике. Официальным лозунгом крестоносцев была защита всех христиан от неверных вне зависимости от конфессии. Поэтому вооруженные нападения на русских или на их подданных хронист обычно представляет как ответные вынужденные меры, защищавшие не только неофитов, но и самих православных (на эти моменты обращено внимание в комментариях к хронике).

Несмотря на тенденциозность хрониста в оценке освещаемых им событий, многие его сообщения, в том числе и об отношениях между крестоносцами и русскими, а также между русскими и коренными на- родами региона, находят подтверждение в других современных хронике источниках. Причем, по мнению некоторых ученых, например, знатока русских летописей Н. Г. Бережкова, датировка событий в хронике может быть точнее, чем в летописи. Некоторые же сведения, в частности по истории Полоцка конца XII — начала XIII в., являются уникальными. Вполне обосновано предположение исследователей, что при работе над хроникой автор помимо собственных наблюдений и записей, сообщений других очевидцев событий пользовался также документами канцелярии епископа Рижского [Аннинский 1938, предисловие: 29- 30; HCL: XXIV—XXVII].

Последнее обстоятельство повышает ценность хроники как исторического источника. Правда, надо иметь в виду, что оригинал ее не сохранился. Этим, возможно, объясняется то обстоятельство, что в последних главах памятника нарушена хронологическая последовательность в изложении некоторых событий. В настоящее время известно 16 списков хроники, древнейший из которых, входивший в собрание библиотеки графов Замойских в Варшаве, датируется концом XIII— началом XIVв. [Schirren 1865]. В результате длительного археографического исследования, наиболее полно и тщательно проведенного Л. Арбузовым-младшим, стало очевидным, что список Замойских и протограф всех остальных списков, датируемый концом XIV — началом XVв., имеют общий архетип.

Этот список был составлен в конце XIII в. и содержал ряд особенностей в написании, которых не могло быть в оригинале [Arbusow 1927: XVI; ГЛ: 3-4; HCL: XLIV—XLVIII; IH, prieksvards: 14—16]. Кроме того, в списке Замойских отсутствует примерно треть текста. Полностью текст хроники известен по спискам конца XIV—XVI вв. Тем не менее в списке Замойских сохранилось подавляющее большинство сведений, имеющих не- посредственное отношение к столкновениям крестоносцев с Русью. Впервые издание хроники было осуществлено немецко-прибалтийским исследователем И. Д. Грубером в 1740 г.