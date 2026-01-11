От автора. Один издатель как-то мне сказал, что отношение числа учебников греческого языка к числу преподавателей греческого - десять к девяти. Так что уместно спросить, зачем понадобилось писать данный учебник? Для этого есть несколько причин. Существующие учебники в основном принадлежат к одной из двух категорий - они дедуктивные или индуктивные.

В дедуктивных учебниках особое внимание уделено таблицам и механическому зазубриванию, а в индуктивных студенты как можно раньше погружаются в реальные тексты и делается попытка воспроизвести естественный процесс усвоения языка. В большинстве учебников греческий язык преподносится как академическая дисциплина, мы же всеми силами стремимся воспринимать изучение греческого как обретение средства для служения.

Вы изучаете библейский греческий язык, так что вы начинаете лучше понимать Слово Божье и можете делиться этим пониманием с другими. Если что-либо в изучении языка не служит данной цели, это игнорируется.

Уильям Д. Маунс - Основы библейского греческого языка - Базовый курс грамматики

Пер. с англ. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2011. - 472 с.

ISBN 978-5-7454-ХХХХ-Х

Перевод с английского: И. А. Кумпяк, П. Б. Тогобицкий

Данная книга переведена и подготовлена к изданию в Новосибирской библейской богословской семинарии ЕХБ

Уильям Маунс - Основы библейского греческого языка - Базовый курс грамматики - Содержание

Предисловие

Список сокращений

Профессор

Особенности данного учебника

Часть I. Введение

1. Греческий язык

2. Изучение греческого языка

3. Алфавит и произношение

4. Пунктуация и деление на слоги

Часть II. Система именных частей речи

Обзор 1. Главы 5-9

5. Знакомство с именами существительными в русском языке

6. Именительный и винительный падежи и артикль

7. Родительный и дательный падежи

8. Предлоги и είμί

9. Имена прилагательные

Первый или второй путь?

Обзор 2. Главы 10-14

10. Третье склонение

11. Личные местоимения первого и второго лица

12. αύτός

13. Указательные местоимения

14. Относительные местоимения

Часть III. Система глаголов изъявительного наклонения

Обзор 3. Главы 15-20

15. Введение в глаголы

16. Настоящее время действительного залога

17. Слитные глаголы

18. Настоящее время среднего/страдательно го залога

19. Будущее время действительного/среднего залога

20. Корни глаголов; другие формы будущего времени

Обзор 4. Главы 21-25

21. Имперфект

22. Второй аорист действительного/среднего залога

23. Первый аорист действительного/среднего залога

24. Аорист и будущее время страдательного залога

25. Перфект

Часть IV. Причастия

Обзор 5. Главы 26-30

26. Введение в причастия

27. Обстоятельственные причастия настоящего времени

28. Обстоятельственные причастия аориста

29. Адъективные причастия

30. Причастия перфекта и самостоятельный родительный падеж

Часть V. Неизъявительные формы глаголов и глаголы на μι

Обзор 6. Главы 31-36

31. Сослагательное наклонение

32. Инфинитив

33. Повелительное наклонение

34. Изъявительное наклонение δίδωμι

35. Неизъявительные формы δίδωμι и условные предложения

36. ϊστημι, τίθημι, δείκνυμι и разные мелочи

Послесловие. Что же делать дальше?

Приложение

Подробное содержание приложения

Общие сведения

Система именных частей речи

Основная таблица падежных окончаний и восемь правил для существительных

Существительные, прилагательные и местоимения

Система глаголов

Правила для глаголов

Основные глагольные таблицы

Глагольные парадигмы

Обзор

είμί

Изъявительное наклонение

Сослагательное наклонение

Повелительное наклонение

Инфинитив

Причастие

Временные формы глаголов, встречающихся пятьдесят и более раз в НЗ

Глаголы на сонорный согласный

Глаголы, образующие второй аорист

Слова, встречающиеся пятьдесят и более раз в НЗ (по частоте употребления)

Словарь

Тематический указатель

Именной указатель

Уильям Маунс - Основы библейского греческого языка - Предисловие

Стиль учебника может показаться вам непривычным. Это обусловлено наличием довольно пространных обсуждений и «дружеским» тоном. Цель в том, чтобы помочь студентам наслаждаться языком и достигнуть прекрасного владения материалом. Хотя у краткого изложения есть определённые преимущества, я считаю, что оно неполезно для целеустремленных студентов, которые стремятся выйти за рамки того, что обсуждалось на занятиях. Для преподавателей, предпочитающих лаконичность, в учебник включены обзоры и обобщения, а также кое-какие советы в сносках и разделах «Дополнительные сведения». Нумерация разделов также помогает преподавателям пропустить то, что они считают необязательным, например: «Не читайте 13.4-5 и 13.7».

Можно проигнорировать все сноски в тексте, и всё же выучить греческий язык. В сносках обсуждаются всевозможные нюансы, интересные для преподавателей и для незаурядных студентов. Но они могут сбить с толку тех, кому и так тяжело.

В учебнике используется стандартное произношение древнегреческого языка (так называемое «эразмово»). Последнее время возрастает интерес к современному греческому произношению, и некоторые стараются доказать, что оно ближе к подлинному произношению во времена койне. Образцы современного произношения можно найти на нашем сайте. Но большинство студентов изучают стандартное произношение, так что у тех, которые пользуются современным произношением, возникают проблемы при общении со студентами из других учебных заведений.