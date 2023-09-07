Деннис Мокк - Методы изучения Библии и принципы ее толкования

Материал этого учебного пособия подготовлен с позиций, отражающих основные традиционные взгляды в христианской теологии и практике, таким образом его можно рассматривать как консервативный, соответствующий евангелической традиции, основанный на Библии.

Это пособие является составной частью единой самостоятельной программы, рассчитанной на один год обучения. Десять курсов этой программы позволят пастору в любой точке Земли овладеть суммой базовых знаний и навыков, необходимых для успешного исполнения библейских обязанностей пастора.

По существу, собранный здесь материал носит общий характер и может быть использован практически в любой стране с любой культурой. Поскольку контекстуальная и культурная актуализация материала — это вопрос скорее изложения, чем содержания,наставнику или преподавателю в любом случае придется подбирать соответствующие данной культурной обстановке примеры и иллюстрации там, где это необходимо для более эффективного изложения основного содержания материала.

Эти десять пособий, наряду с Учебной Библией NIV (NIV Study Bible)*, являются основными учебными материалами Библейского Центра подготовки пасторов. Такой подход позволяет решать задачу эффективной теоретической и практической подготовки пасторов, которые не имеют специального образования, т. е. не имели возможности освоить программу Библейского колледжа или семинарии.

Деннис Дж. Мокк - Методы изучения Библии и принципы ее полкования - Учебное пособие

Христианская миссия «Триада», 1997 - 117 c.

ISBN 5-86181-135-0

Деннис Дж. Мокк - Методы изучения Библии и принципы ее толкования - Содержание ОБ АВТОРЕ ПРЕДИСЛОВИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БЦПП ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Программа курса

Учебно-методическая карта курса

Рекомендации для преподавателей

План курса СОДЕРЖАНИЕ КУРСА I. Введение

II. Методика систематического изучения Библии

III. Примерный план систематического изучения Библии ПРИЛОЖЕНИЕ 66 книг Библии

План спасения

Символ веры

Деннис Дж. Мокк - Методы изучения Библии и принципы ее толкования - Учебное пособие - План курса

I. Введение

А. Сила Божьего Слова

Б. Назначение Божьего Слова

В. Обязанность пастора изучать Библию

Г. Роль Святого Духа в изучении Библии

Д. Как надлежит относиться к изучению Библии

Е. Важнейшие истины, касающиеся Библии

Ж. Определения основных терминов откровение богодухновенность непогрешимость авторитет озарение толкование систематическое изучение



II. Методика систематического изучения Библии

Краткое изложение трех основных этапов систематического изучения Библии

1. Наблюдение — Что это означает?

2. Толкование — Что мне делать?

3. Применение

А. Описание трех основных этапов систематического изучения Библии

Этап 1. Наблюдение — О чем говорится в тексте?



Три ключевые мысли

Как правильно задавать вопросы

Что искать:

— слова

— построение текста

— атмосферу

— литературную форму

Подведение итогов наблюдения



Этап 2. Толкование — Что это означает?

Введение. Ключевые вопросы

О чем небходимо помнить

Общие правила

1) Толкуйте буквально

2) Толкуйте в контексте

3) Толкуйте с точки зрения истории и культуры

4) Толкуйте с точки зрения литературной формы

5) Толкуйте соотнося отрывок с другими частями Писания — указания по работе с трудными отрывками

6) Толкуйте сохраняя доктринальную последовательность

Частные правила

1) Притчи #1 (НЗ)

2) Притчи #2 (ВЗ)

3) Поэзия

4) Образные выражения

5) Символы

6) Пророчества

7) Использование текста Ветхого Завета в Новом Завете

Д. Ошибки в толковании

Этап 3. Применение — Что мне делать?

а. Последствия неповиновения Слову Божьему

б. Правила успешного применения

в. Цель применения

Заключительный обзор трех основных этапов

Б. Другие методы изучения Библии

1. Биографический

2. Тематический

3. Теологический (доктринальный)

4. Метод духовного назидания



III. Примерный план систематического изучения Библии

Деннис Дж. Мокк - Методы изучения Библии и принципы ее толкования - Учебное пособие - Предисловие

Данные пособия не следует использовать в качестве самоучителей или для обучения под руководством неквалифицированных преподавателей и наставников. Каждый из курсов рассчитан не менее, чем на 40 часов аудиторной работы и 30 часов дополнительных занятий, предполагающих повторение пройденного, выполнение заданий и закрепление полученных знаний и навыков. Некоторые учебные курсы могут потребовать 60 и более часов работы в классе.

Объем учебных пособий колеблется примерно от 100 до 300 страниц в зависимости от предмета изучения. По окончании обучения эти десять учебных курсов составят настольную библиотеку пастора. Они также будут служить источником разнообразных материалов по изучению Библии, используя которые, пастор сможет проповедовать и учить в течение долгих лет. В основе такого подхода лежит содержащееся в Писании наставление пастору воспитывать последователей Христа, проповедуя и уча Слову Божию (1 Тим. 6:2; 2 Тим. 2:2; Мф. 28:18-20); при этом мы подразумеваем, что Библия является основным предметом обучения.«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления,для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16-17).Цель данной программы — приготавливать людей к тому, чтобы они могли стать «пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова» (Еф. 4:11-12) во славу Божию и ради исполнения Его замысла по всей земле.

Назначение курса:



Курс предназначен для ознакомления обучаемых с основными методами изучения Библии и принципами ее толкования. Особое внимание уделяется правильному пониманию и повиновению Слову Божьему, а также развитию у обучаемых практических навыков. Студенты научатся определять для себя, что сказано в Писании, что это значит и как это можно применить на практике.

Задачи курса: