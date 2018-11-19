Преподобный Максим Грек - Сочинения - Том I

Максим Грек - Сочинения - Том I
Первый том нового издания сочинений преподобного Максима Грека содержит русские сочинения, написанные им в первый период пребывания в России (1518—1525 гг.), а также греческие тексты итальянского и афонского периодов (1492/94—1516), созданные Михаилом-Максимом Триволисом — будущим русским подвижником, согласно гипотезе И. Денисова. Хотя построения и выводы этого исследователя существенно корректируются, выявленные им тексты включены в издание для дальнейшего изучения возникших в связи с его гипотезой проблем.
Сочинения итальянского и московского периодов принадлежат, в отличие от произведений 30—50-х гг., в основном к эпистолярному жанру, итальянские — по преимуществу автобиографического характера; афонские тексты — эпитафии, Канон св. Иоанну Крестителю и др. Среди посланий, написанных в Москве, выделяются три послания московскому великому князю Василию III, семь — дипломату и публицисту Ф. И. Карпову, руководителю восточной и южной политики государства, участнику переговоров с послами западных стран; имеются и послания другим лицам.
Хотя первый период творчества в России был сравнительно недолгим, продолжался всего семь лет, автор сумел увидеть и отразить многие важные, в ряде случаев ключевые явления государственной и духовной жизни второго—третьего десятилетий XVI в. Уже в этот период намечены многие темы, которые станут ведущими в сочинениях 30—50-х гг., когда будет создан основной корпус сочинений.
Сочинения первого периода в России посвящены проблемам монастырского устройства, что было актуально в связи с продолжавшейся полемикой между нестяжателями и их противниками (послание Василию III и «Сказание» для Кормчей Вассиана Патрикеева об афонских монастырях); касаются внешнеполитических проблем (борьба с крымским ханом, роль России в освобождении греческого и славянских народов от османского владычества); сочинения против предсказательной астрологии содержат информацию о западноевропейском мире, об итальянском гуманизме конца XV в., а также важные автобиографические детали. Поставлена проблема точности переводов и необходимости исправления текстов богослужебных и учительных книг, которая возродится и окажется среди болевых точек русской культуры в XVII в. («книжная справа» и связанный с ней круг проблем).
Преподобный Максим Грек - Сочинения - Том I
М.,«Индрик»,2008. - 568 с.
ISBN 978-5-85759-445.2
Преподобный Максим Грек - Сочинения - Том I - Раннее творчество преподобного Максима Грека
Преподобный Максим Грек — русский богослов, филолог, переводчик, писатель греческого происхождения. В России он провел вторую половину жизненного пути (1518—1555/56). Осужденный в 1525 г. как еретик, был причислен к лику святых в 1988 г., в год празднования 1000 -летнего юбилея крещения Руси. Местночтимого радонежского святого По-местный Собор Русской Православной Церкви канонизировал как «чудотворца, монаха-аскета и учителя иноческого жития», узника и страдальца многолетнего заточения, духовного учителя, углубившего святоотеческую традицию (Канонизация святых. С. 164). Значительно раньше, еще в середине XVII в., Сказание о Максиме Греке как житие святого было включено в Минеи Четьи священника Иоанна Милютина (1646—1654) («Сказание извЬстно о приходЬ на Русь Максима Грека и како претерпи до скончания своего. Благослови отче») (ГИМ, Син. 806, л. 1317—1330 об.: июнь, в дополнительной части, среди «прикладных слов», без указания даты, дня памяти; Белокуров 1899. С. XVII-XXVIII).
В конце XVI в. были признаны не только его невиновность, но и авторитет. Константинопольский патриарх Иеремия II дал разрешительную грамоту Максиму Греку в июне 1588 г. (Крутецкий 1989—1991. С. 119). Свидетельством востребованности и актуальности творчества стало составление новых собраний его сочинений, более полных по сравнению с ранними, прижизненными; к концу XVI в. относится не менее семи новых собраний, большинство из которых привлекается к изданию I тома.
Жизненный путь Максима Грека можно назвать Одиссеей, но с другим вектором движения: Арта (в Эпире) — Италия (Флоренция, Венеция и другие города) — Святая Гора Афон (монастырь Ватопед) — Москва (Чудов монастырь) — Волоколамск (Иосифов монастырь) — Тверь (тверской Отрочь монастырь) — Троице-Сергиев монастырь Святой и Живоначальной Троицы. Одно из своих писем итальянского периода он подписал «лакедемонянин из Спарты» (текст № 5 первой части наст, изд.), а в письме из Москвы 1552 г., адресованном некоему Макробию и недавно обнаруженном в Вене, назвал себя «жителем Эллады», который стал ныне «гиперборейцем» (ТОДРЛ. Т. 47. С. 240).
Греческий писец-профессионал, копировавший в Италии сочинения античных и христианских авторов, слушатель проповедей Савонаролы, сотрудник Альда Мануция, Джованни Франческо Пико делла Мирандола, племянника знаменитого Пико, автора «Речи о достоинстве человека», манифеста итальянского гуманизма, свя-тогорский монах-аскет, ученый богослов и филолог, изучавший святоотеческое наследие в богатых книжных сокровищницах Афона, он поставил свой духовный опыт, богословскую эрудицию, писательский дар и литературное мастерство на службу русскому духовному просвещению, запросам и вызовам русской государственной и церковной жизни, не забывая при этом о своей порабощенной родине. Вторая половина его жизненного пути прошла на службе русской православной культуре и Русской Церкви.
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