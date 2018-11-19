Преподобный Максим Грек - Сочинения - Том I

Первый том нового издания сочинений преподобного Максима Грека содержит русские сочинения, написанные им в первый период пребывания в России (1518—1525 гг.), а также греческие тексты итальянского и афонского периодов (1492/94—1516), созданные Михаилом-Максимом Триволисом — будущим русским подвижником, согласно гипотезе И. Денисова. Хотя построения и выводы этого исследователя существенно корректируются, выявленные им тексты включены в издание для дальнейшего изучения возникших в связи с его гипотезой проблем.

Сочинения итальянского и московского периодов принадлежат, в отличие от произведений 30—50-х гг., в основном к эпистолярному жанру, итальянские — по преимуществу автобиографического характера; афонские тексты — эпитафии, Канон св. Иоанну Крестителю и др. Среди посланий, написанных в Москве, выделяются три послания московскому великому князю Василию III, семь — дипломату и публицисту Ф. И. Карпову, руководителю восточной и южной политики государства, участнику переговоров с послами западных стран; имеются и послания другим лицам.

Хотя первый период творчества в России был сравнительно недолгим, продолжался всего семь лет, автор сумел увидеть и отразить многие важные, в ряде случаев ключевые явления государственной и духовной жизни второго—третьего десятилетий XVI в. Уже в этот период намечены многие темы, которые станут ведущими в сочинениях 30—50-х гг., когда будет создан основной корпус сочинений.

Сочинения первого периода в России посвящены проблемам монастырского устройства, что было актуально в связи с продолжавшейся полемикой между нестяжателями и их противниками (послание Василию III и «Сказание» для Кормчей Вассиана Патрикеева об афонских монастырях); касаются внешнеполитических проблем (борьба с крымским ханом, роль России в освобождении греческого и славянских народов от османского владычества); сочинения против предсказательной астрологии содержат информацию о западноевропейском мире, об итальянском гуманизме конца XV в., а также важные автобиографические детали. Поставлена проблема точности переводов и необходимости исправления текстов богослужебных и учительных книг, которая возродится и окажется среди болевых точек русской культуры в XVII в. («книжная справа» и связанный с ней круг проблем).