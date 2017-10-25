Нас поразило количество испытывающих проблемы психологического плана христиан, которые воспитывались в общем-то нормальными родителями-христианами. У этих родителей, однако, часто было неправильное представление о воспитании детей. Это представление было неверно не только в психологическом плане, но и, что более важно, не соответствовало Писанию. Вот почему нами была написана данная книга, в которой мы приводим множество стихов из Писания наряду с результатами сотен исследований правильного и неправильного методов воспитания детей. Кроме того, мы используем примеры из нашей консультативной практики, опыта наших слушателей, а также собственного родительского опыта.

Мы стали свидетелями значительных изменений в тех семьях, которые взяли на вооружение данные принципы, психологически верные и основанные на Писании. И мы искренне надеемся, что будущие супруги и, в особенности, молодые пары прочитают эту книгу до того, как их дети вырастут. Мы твердо убе ждены в том, что формирование личности человека закладывается в детстве, особенно в первые шесть лет. Это не значит, конечно, что решать психологические проблемы во взрослом возрасте слишком поздно. Нет, не поздно, но все более трудно по мере взросления человека. То, что требует небольшого вмешательства в раннем детстве, потребует применения жестких мер в более позднем детском возрасте и, возможно, продолжительных консультаций, если не разрешить проблему до наступления периода взрослой жизни. Цель данной книги — предотвратить возникновение проблем, с которыми мы часто сталкиваемся в психиатрических клиниках и на приемах у психотерапевтов. Мы глубоко убеждены в том, что если родителям будет оказана необходимая помощь как в личном плане, так и в семейных отношениях, а в воспитании детей они будут руководствоваться правильными теориями, основанными на Библии, то грядущее поколение будет куда более преуспевающим, чем нынешнее. Проблему всегда легче предупредить, чем решать ее после того, как она возникнет.

Пол Д. Майер, Дональд Е. Рэтклифф - Воспитание ребенка - От рождения до двенадцати лет

СПб : БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ, 2001

ISBN 5-7454-0546-5

Пол Д. Майер, Дональд Е. Рэтклифф - Воспитание ребенка - От рождения до двенадцати лет - Содержание

Глава первая. Готовимся стать родителями

Глава вторая. Начало новой жизни

Глава третья. От младенчества до первых шагов

Глава четвертая. Дошкольники

Глава пятая. Школьные годы

Глава шестая. Последнее испытание

Пол Д. Майер, Дональд Е. Рэтклифф - Воспитание ребенка - От рождения до двенадцати лет - Глава 1 - Любовь

Любовь между супругами оказывает огромное влияние на психическое здоровье их детей, но в то же время очень важную роль играет и их любовь к детям. Родительская любовь включает духовную сторону, упомянутую выше. Она проявляется и на физическом уровне, когда мы обнимаем и целуем детей. Дети требуют внимания и ободрения; если не хорошим поведением, так плохим. Когда родители часто хвалят своего ребенка за то, что он хорошо себя ведет, — например, играет с братишками и сестричками — они тем самым поощряют это хорошее поведение. Старшего сына Пола Майера в раннем возрасте часто хвалили, когда он обнимал свою сестру (хотя иногда он буквально сжимал ее в объятиях, чтобы просто поквитаться с ней, и теперь он просто «чемпион по объятиям».



Родительской любви присуще и проявление эмоций, хотя, как и любовь между супругами, она может присутствовать даже в те моменты, когда человек внутренне не испытывает чувства любви. К детям нужно относиться с уважением, невзирая на их юность и неопытность. Легче всего — не замечать детей или относиться к ним небрежно. Обоим авторам данной книги пришлось поработать над этим аспектом любви, особенно когда нужно было писать книгу или когда хотелось посмотреть телевизор.

Воспитание

В Библии четко говорится о том, что настоящая любовь подразумевает воспитание и наказание: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» (Пр. 13:24). Когда дети, Пол Майер — один из авторов данной книги. — Прим. пер. воспитанием которых не занимались, вырастают, их поведение обычно отличается инфантильностью и непоследовательностью; они нарушают законы, употребляют наркотики, ведут беспорядочную половую жизнь, они в буквальном смысле позорят своих родителей (Пр. 29:15).

Такие дети обычно ненавидят родителей, часто еще даже не достигнув подросткового возраста. Хорошее воспитание — это не просто наказание, хотя, несомненно, подразумевает его. Отшлепать ребенка, когда он не подчиняется родительской власти, — это тоже хорошее воспитание. Физическое наказание особенно уместно при воспитании маленьких детей, так как оно оказывает немедленное воздействие и быстро забывается. Оно должно последовать немедленно после непослушания, чтобы ребенок знал, за что его наказывают (Ек. 8:11). Лишение саких-либо «привилегий» за неправильное поведение более подходит детям более старшего возраста, так как маленькие дети могут забыть о проступке уже через несколько минут, и им просто будет непонятно, за что их вообще наказывают. Существуют разнообразные методы воспитания и наказания, в том числе и оказывающие более положительное воздействие. Мы приступим к более детальному рассмотрению темы воспитания в последующих главах.

Последовательность

Воспитание — так же, как и многие другие аспекты, воздействующие на жизнь ребенка, — должно отличаться последовательностью. Неорганизованная семейная жизнь, непредсказуемая и постоянно меняющаяся, оказывает негативное воздействие на ребенка.Так, к примеру, он может совершить какой-нибудь неблаговидный поступок и не понести за него никакого наказания, тогда как будет наказан за подобное же деяние несколькими минутами (или часами) позднее. Проблемы психологического характера самым тесным образом связаны не столько с уровнем наказания, сколько с тем, как последовательно это наказание применяется. Муж и жена должны действовать сообща. Если между вами нет единого мнения по поводу конкретного наказания, не демонстрируйте свои разногласия перед детьми. Обсудите их наедине и найдите компромиссное решение. Мы должны проявлять максимум гибкости в разговоре с женой (кто-то сказал: «Свое мнение меняют все женщины, и лишь немногие великие мужчины!), но должны всегда быть последовательными в отношениях с детьми. Благочестивый человек — это тот, «который боящихся Господа славит; кто клянется, хотя бы злому, и не изменяет» (Пс. 14:4). Последовательность — даже если что ее применение не всегда приятно — жизненно необходима в воспитании детей.