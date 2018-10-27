Наследие Соломона Маймона – 4

Сказал толкователь. Коль скоро цель действий человека, который является существом, обладающим волей и свободой выбора, — человеческое преуспеяние, а человеческое преуспеяние с необходимостью следует за обретением совершенства, то, исходя из этого, нам следует исследовать: что же такое упомянутое обретение совершенства? И каковы средства, с помощью которых возможно прийти к оному? Скажем так: совершенство всякого существа вообще — это переход того, что содержится в нем в потенции, к акту. Так, например, совершенство дерева— это плодоношение, а совершенство человека — это разумение и тому подобное. И мы можем видеть, что человек сильно отличается в этом от всех других живых существ. И в самом деле, у каждого вида животных есть особого рода действие, ему присущее в силу того, что оно [животное] принадлежит этому виду. Так, к примеру, совершенство крота в том, чтобы рыть землю, а совершенство паука — ткать [паутину] и т. п. И еще, совершенство каждого вида животных не приобретается с помощью обучения и привычки, но наличествует в каждом животном с самого начала его существования. И невозможно лишить его особого, присущего ему действия или же заставить приобрести иное действие посредством обучения и привычки. Не таков человек. Я хочу сказать, что у него нет особого, присущего ему действия, запечатленного в нем с начала его существования, но он готов по природе своей ко многим различным действиям, они заложены в нем потенциально с самого начала его существования и актуализируются постепенно в соответствии с сочетанием ряда причин. И поэтому совершенство человека приобретается им посредством обучения и привычки, а не запечатлено в нем в отличие от того, как обстоит дело с другими животными! И находим мы, что человек по природе своей готов к приобретению многих видов совершенств. Или же [другими еловами] человек обладает многочисленными силами или спо- собностями (каждая готовность к какому-либо совершенству будет называться «способностью»), как, например, способность ощущения, воображения, памяти, рассудка (Verstand), разума (Vemunft) и т. п. И поэтому следует человеку всячески стремиться к тому, чтобы актуализировать упомянутые способности, а это может быть реализовано, если он будет усерден в различных, сменяющих одна другую науках. Ибо хотя все упомянутые способности нужны во всяком виде науки, тем не менее мы используем в каждом особом виде науки особую, соответствующую ей способность, как это еще будет объяснено. Так, к примеру, закон распределения обязанностей (Verteilung der Geschafte)— основа науки управления государством (Politik): то есть не следует оставлять каждого живущего в государстве человека наедине с его потребностями, чтобы он сам добывал себе пищу, шил одежду и строил дом и т.п., но нужно выделить каждому особое занятие. И отсюда будет следовать совершенство каждого из упомянутых занятий, дабы каждый человек занимался той работой, к которой он особенно склонен по своей природе. И, проявляя большое усердие в одной работе, он, возможно, достигнет высокой ступени совершенства в этой работе, что иначе было бы невозможно. Так же обстоит дело и с самим человеком, который уподобляется малому городу, — он должен сделать так, чтобы каждая сила в нем была приложена к соответствующему ему действию. И тогда появится возможность достичь в этом действии высокого уровня совершенства.

Соломон Маймон - Гив'ат ха-море («Возвышенность Учителя») - Комментарий к «Путеводителю растерянных» Моше бен Маймона

Перевод с иврита и комментарии Ури Гершовича

Издательство — Книжники — 538 с.

Москва — 2017 г.

ISBN 978-5-9953-0561-3

Соломон Маймон - Гив'ат ха-море («Возвышенность Учителя») - Комментарий к «Путеводителю растерянных» Моше бен Маймона - Содержание

Семен Якерсон Предисловие редактора серии

Ури Гершович Предисловие переводчика

Список сокращений

Предисловие Соломона Маймона

История философии [в изложении Маймона]

Комментарий к трактату Маймонида Море Невухим (путеводитель растерянных)

Индекс источников

Индекс имен

Соломон Маймон - Гив'ат ха-море («Возвышенность Учителя») - Комментарий к «Путеводителю растерянных» Моше бен Маймона - История философии

Пресократики. Начало философии, как и любое другое начало, скрыто от нас и в древних притчах остается окутанным глубокой тайной. Однако мы знаем от разных авторов, что древние философы Греции и Финикии считали пустоту, отдельные сущности (Atom), силу тяжести основаниями физики. Мы не знаем, пришли ли они к этим результатам через точное наблюдение природы (durch genaue Beobachtungen der Natur) или другими способами. После этого появились новые мнения. И, хотя есть разные мнения [в этой области], все они сохраняют следы (Spuren) уже упомянутых идей древних (даже если получены самостоятельно), что указывает на единое начало, подобно тому как из одного источника множество потоков хлынет.

Первые представители теории атомов были убеждены, что эти живые элементы существуют автономно до того, как составят единое тело, и после того, как это единство распадется. Они отметили обязательное присутствие двух типов сил в материальном теле: силы действующей и силы сопротивления действию (vis inertiae). Хотя первая является силой внутренней и суще- ствует сама по себе, невозможно выявить ее воздействие на теле без обнаружения другой. И наоборот, существование второй силы невозможно без первой. Затем появилось иное мнение, которое объяснялось стремлением максимально сократить количество начал (как того требует разум).

Согласно упомянутому мнению, есть одно-единственное начало происхождения тел, и это сила сопротивления действию, в то время как процессы возникновения и уничтожения, а именно соединение атомов в единство и следующего за этим распада, подчиняются только случайности. Другие же занимали противоположную позицию и утверждали, что причины порождения и распада, возникновения и уничтожения являются автономными силами и, во всяком случае, отделенными от материи.

Наконец, другие мыслители утверждали, что их предшественники полностью ошибались, ибо на самом деле нет ни в действительности, ни в нашем знании вещи, которая могла бы существовать определенный промежуток времени и позволить подтвердить то, что она есть то, что она есть, но все изменяется постоянно, как сказано: «Род проходит, и род приходит... Восходит солнце, и заходит солнце...» — и тому подобное. Следовательно, не существует универсального знака истины (es gibt keinen allgemeinen Charakter der Wahrheit), но истина существует только в отношении постигающего субъекта (die Wahrheit ist bloft subjektiv). Другие мыслители принимают противоположную точку зрения и утверждают, что все существующее неподвижно и вечно.

Сократ. Затем появился Сократ. Это был человек ясного ума, честный и готовый на глазах у всех доказывать истину или ложность [философских] теорий. В юности он увлекался физикой. Однако после того как он увидел, что мнения его предшественников не только противоречат друг другу, но и не могут даже поддерживать сами себя, и стал он ощущать себя наподобие человека, который опирается на тонкую тростинку, то не постеснялся признаться в изъяне собственных знаний и со всей своей энергичностью стал показывать, как философы его времени вводят в заблуждение (гордясь при этом абсолютным знанием).

И поэтому, когда с помощью оракула (Orakel) его объявили самым мудрым человеком своего поколения, он заявил, что таким человеком может быть только тот, кто знает то, чего не знают другие, и добавил, что он знает только то, что ничего не знает. В юности он тщетно искал причины сущего, а затем услышал точку зрения Анаксагора, который считал, что высший разум есть причина всего сущего. И эта точка зрения так понравилась ему, что он посвятил всего себя чтению трудов этого ученого [Анаксагора], надеясь таким образом достичь знания начал природы и устранить все сомнения в совершенстве существующего.

Возражения Сократа против Анаксагора. Увы! Он не избежал разочарования, увидев, что даже Анаксагор понимает под действующими силами природы некоторые силы воды, воздуха и тому подобное, вдруг отказываясь от принципа, который он сам избрал в качестве постулата, то есть упомянутый ранее высший разум. И Сократ дал волю своей обычной иронии и привел такое сравнение: способ, которым Анаксагор объясняет действия природы, напоминает то, как если бы некто объяснял действия Сократа следующим образом:

[как если бы он сказал, что] истинная причина действия Сократа — некое разумное начало, но, перейдя к объяснению того, почему же Сократ оказался приговорен жителями Афин к заключению, стал бы говорить, что причиной является тело Сократа, состоящее из плоти, костей и сухожилий, и поскольку мышцы (Muskel) имеют склонность сокращаться и расслабляться в зависимости от членов [человеческого тела], то тело Сократа может двигаться или находиться в состоянии покоя. По этому поводу сказал Сократ следующее: хотя без плоти и костей я не мог бы пошевелиться, но их наличие не вынуждает ни конкретного движения, ни конкретного покоя (иначе он бы уже сбежал из тюрьмы, как ему советовали его ученики).

Следовательно, причиной его движений или покоя не может быть строение тела, но разум, предписывающий правильность того или иного действия. Размышляя обо всем этом, Сократ принимает решение больше не интересоваться метафизикой (то есть наукой о началах природы) и обратиться исключительно к этике. И действительно много сделал в этом отношении и помог людям с помощью своего учения и добродетельных деяний, и слава о нем распространилась по всей земле. Однако Платон и его ученики, усмотрев великую пользу в познании причин, решили развивать эту часть философии.

Цель их спекулятивного размышления состояла в [постижении] красоты и гармонии действительности, неизменных законов природы и порядка действий, определяемых [человеческой] волей, согласованного с этими законами. Поскольку, согласно их мнению, это было единственным средством для души достичь состояния совершенства, которое ей было присуще до соединения с телом. Тогда как другие сосредо- точивались на размышлении об атомах и движении и т.п., Платон хотел, чтобы наша рефлексия вела нас исключительно от чувственно воспринимаемых сущностей к умопостигаемым, и объяснял, что первые не существуют сами по себе, но являются образами умопостигаемых, которые только и существуют актуально сами по себе.