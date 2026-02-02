Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа - Как средневековый образ говорит со зрителем

Не книга - сплошная картинная галерея Почему нам сегодня может быть интересно Средневековье? Возможно, в эпоху фейков просыпается тоска по четкому разделению мира на добро и зло, а может, дело в нарастающем, порой патологическом любопытстве к прошлому.

Если вас еще не спросили про судьбу прадеда или вы сами не отправились в архивы, значит, одержимость памятью еще впереди. Европа и Америка завалены документальными романами и нон-фикшном о том, как жили и умирали до нас. Нельзя сказать, что для российских читателей Средневековье остается белым пятном. Внезапно и стремительно Средние века превратились в тренд и излюбленный источник интернет-мемов; невероятная популярность паблика «Страдающее Средневековье», пожалуй, лучшее подтверждение тому, что далекое прошлое оказалось нам интереснее настоящего, а десятки тысяч лайков для забавно подписанной картинки, созданной на базе серьезного средневекового искусства, теперь - обычное дело. Средневековье стало доступнее - в онлайн- и офлайн-пространствах нам интересны изображения, которые еще несколькими годами ранее волновали лишь историков и искусствоведов. Можно открыть «Искусство и красоту в средневековой эстетике» Умберто Эка или погрузиться в тексты Ольги Тогоевой об охоте на ведьм, Жанне д'Арк и интимной жизни средневекового человека, или забыть о времени, читая ленту Фейсбука, глядя на монахов, чертей и диковинных зверей, написанных художниками той давно ушедшей эпохи. Камнерезная мастерская Карандаев создает шедевры, которые восхищают современников и будут волновать историков искусства. Сайт камнерезной мастерской, специализирующейся на проектировании и создании интерьеров храмов и предметов культа.

Образы, созданные в XIII или в XV веках, иллюстрируют события из новостной ленты, политические, экономические, культурные и, на первый взгляд, не очень понятно, как такое могло произойти, почему Средневековье оказалось столь востребовано в XXI веке. Михаил Майзульс - историк-медиевист, один из авторов бестселлера «Страдающее Средневековье: парадоксы христианской иконографии», раскрывает тайны средневековых изображений и тем приближает читателя к ответу на этот самый вопрос. Ведь один из ключей к сегодняшней популярности Средневековья - в понимании того, как и о чем средневековый образ говорит со зрителем. Даже если вы никогда не слышали о Винчестерской псалтири середины ХП века, вам расскажут об ангеле, который на одной из ее страниц закрывает на ключ преисподнюю. Вы узнаете о свитках и «облачках», в которые записывали реплики персонажей, о рамках, из которых они так часто пытались выбраться, о маргиналиях - причудливых обитателях книжных полей, о визуальной сатире и том, как новейшие изобретения (например, очки) в фантазии средневековых мастеров переносились в далекое прошлое и порой превращались в метафоры.

Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа - Как средневековый образ говорит со зрителем М. Майзульс. - М.: Cлoвo/Slovo, 2019. - 400 с.: ил. ISBN 978-5-387-0 1 549-6 Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа - Как средневековый образ говорит со зрителем Предисловие (Сергей Сдобнов)

Введение Книги От свитков к «бабблам». Как изображение говорит со зрителем «Святой изгоняет демонов» Свиrки и кодексы Говорящие ленты Диалог с архангелом «Вещь, выдуманная шутки ради»

Нарушители. Почему изображению тесно в рамках Невидимая граница Визуальный монтаж Живые рамки Вознесение за бордюр Ладонь Христа и ступня Адама

Монах-наседка. Споры о маргиналиях Книжные окраины Безумцы плодят безумцев Хвостатые англичане Монах как страус? Псевдо-Рождество

Лица Атрибуты святых. Кожа Варфоломея, глаза Луции и голова Дионисия Гербы святости Вторая кожа Глаза на блюде Сколько черепов у св. Дионисия? Пиктограммы насилия

Ангел с рогами. Как изобразить дьявольское наваждение Мастер перевоплощений Саморазоблачающаяся иллюзия Между текстом и образом Инфернальный пейзаж «Различение духов» Политический дьявол

(Не)скрытые символы. Сакральное в повседневном? Споры о скрытом Архитектурное богословие Дьявол в сапогах Моисей: рога-лучи и рога-волосы

(Не)скрытые символы. Сакральное в повседневном? Мышеловка святого Иосифа. Споры о приемном отце богочеловека Ловушка для Сатаны Святой рогоносец?

Жесты Античная готика. Анахронизм в средневековой иконографии Настоящее прошлого Избирательный анахронизм Готические Палестины Архитектурный портрет

Очки для апостолов. Оптические метафоры Стекла для чтения Очки до очков Мадонна и очки Слепота иноверия? Оптическая сатира

Игра в отражения. Что видно в средневековых зеркалах? Зерцала спасения и погибели Средневековые Венеры Ужаснись себе Отраженное чудо Здесь был ван Эйк Зерцало неверия

Дар в обмен на чудо. Восковые руки и железные глаза «Даю, чтобы ты дал» Вотивные интерьеры Дар и даритель Торг с небесами? Культ, вышедший из берегов

Р. S. Уличное благочестие Библиография Примечания Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа - Как средневековый образ говорит со зрителем - Архитектурное богословие

Брошь в форме пыточного колеса - это атрибут святой, ставший частью костюма. Но был еще один, родственный, но гораздо более важный прием. Для того чтобы ввести в свои новозаветные сцены многочисленные ветхозаветные параллели, фламандские мастера XV в. стали активно использовать архитектурный декор.

Христианская интерпретация Библии исходила из того, что в Ветхом Завете заложено предвозвестие Нового, а в Новом реализуются пророчества Ветхого. Соответственно, между ними выстраивалась сеть типологических параллелей, связывавших воедино всю историю спасения: эпоху (еврейского) закона и сменившую ее эпоху (христианской) благодати. Нa типологических сценах, которые создавались в предшествующие столетия, или на многих изображениях, которые в XV в. были выдержаны в средневековом духе, ветхозаветные типы и их новозаветные антитипы чаще всего соотносили с помощью геометрических или архитектурных рамок - словно на инфографической схеме. Фламандские художники-новаторы стремились уйти от столь искусственной композиции и интегрировать ветхозаветный комментарий

в новозаветные сцены так, чтобы не нарушать единство изображенного пространства никакими условными приемами.



Поэтому они стали помещать ветхозаветные фигуры и сцены, служившие типологическим комментарием для новозаветных сюжетов, на нарисованные капители колонн, витражи или резьбу, которая покрывала троны, скамьи и другую мебель, изображенную в кадре. Там фигуры Авраама, стоящего перед священником-царем Мельхиседеком, или Самсона, разрывающего пасть льву, выглядели вполне правдоподобно, почти как в реальных романских или готических храмах (с той, правда, разницей, что в убранстве христианских церквей ветхозаветные сюжеты занимали менее почетные места и были не так многочисленны).

2020-02-07