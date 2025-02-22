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Мазалова - «Тайное знание» в традиционной русской культуре

Мазалова Наталия - «Тайное знание» в традиционной русской культуре - ведьмы, колдуны, знахари (конец XIX — начало XXI в.)
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Paganism, Esotericism Mysticism Kabbalah

Ценность знания как в традиционном, так и современном социуме всегда была и остается непреходяща. Проблемы концептуализации знания, его происхождения издавна привлекали внимание исследователей — представителей разных наук. В этой связи интересно исследование традиционного народного знания — его характера, законов возникновения и функционирования, а также его носителей. В ситуации значительного разрыва между глобальными процессами культурной унификации современного мира и одновременной установкой на сохранение культурного разнообразия в международном (глобальном) масштабе все больше нарастает интерес как со стороны исследователей, так и со стороны различных правозащитных организаций к определению границ и форм существования традиционной культуры. На международном и отечественном уровнях активно создается законодательство, направленное на сохранение и поддержание коренных (традиционных) культур.

Идея культурного и биологического разнообразия и сохранения традиционных знаний коренных народов исходит из априори заданной модели дихотомии между цивилизованными и естественными (в данном случае — коренными) народами, что является слегка завуалированным наследием эпохи колониализма. Безусловно позитивная идеология мультикультурализма и поддержания этнических различий соседствует с экологической проблематикой и идеей биоразнообразия, акцентируя внимание на правах небольших народов, их хозяйственных и художественных практиках, иногда превращая носителей этих культур в персонажей этнического спектакля.

Между тем целый ряд промышленно развитых стран, соперничающих в технологических и информационных сферах с цивилизованным миром, сохраняет внутри своего мира целые пласты традиционных практик и установок. Такова, например, Япония. Такова и наша страна, не только сохраняющая практики и культуры населяющих ее малых народов, но и дающая почву для развития и передачи традиционных знаний русского народа.

Мазалова Наталия - «Тайное знание» в традиционной русской культуре - ведьмы, колдуны, знахари (конец XIX — начало XXI в.)

монография

СПб: Евразия, 2024, 464 с.

ISBN 978-5-8071-0630-8

Мазалова Наталия - «Тайное знание» в традиционной русской культуре - ведьмы, колдуны, знахари (конец XIX — начало XXI в.) - Оглавление

Введение

Глава 1. «Тайное знание» магических специалистов в русской традиционной культуре

  • 1.1. «Ведовство»: концепт «тайное знание» ведьмы

  • 1.2. «Знает чертей»: концепт «тайное знание» колдуна

  • 1.3. «Знает слова»: концепт «тайное знание» знахаря

Глава 2. «Тайное знание», возраст и гендер магических специалистов

  • 2.1. Концепт «возраст» «знающих»: социальный аспект

  • 2.2. «Тайное знание» и гендерные различия в повседневном поведении и магических практиках «знающих»

Глава 3. Функционирование «тайного знания»

  • 3.1. Функции «тайного знания» колдуна

  • 3.2. Функции «тайного знания» знахаря

  • 3.3. Технические аспекты неформализованного «тайного знания»

  • 3.4. Функции некоторых видов неформализованного «тайного знания»

Глава 4. Особые психофизиологические состояния «знающих» — «язык души и тела»

  • 4.1. Особые психофизиологические состояния как способ достижения «тайного знания» и механизм обрядовой деятельности

  • 4.2. Функциональные характеристики особых психофизиологических состояний «порченых» — икоты, кликуши

Глава 5. Эмоции и чувства ритуальных специалистов в обрядовой деятельности

  • 5.1. Социализация и управление страхом в магических практиках «знающих»

  • 5.2. Функции смеха в магических практиках русского колдуна

  • 5.3. Эмоции и чувства в магических практиках и повседневной жизни «знающих»

Глава 6. Особенности мифологизированной личности русских «знающих» и направленность их «тайного знания»

  • 6.1. Колдун «знает на зло»

  • 6.2. Знахарь «знает на добро»

Глава 7. Статус «тайного знания» и статус «знающих» в традиционном обществе

  • 7.1. Социальный статус колдуна и знахаря

  • 7.2. Сравнение статусов «лихих людей»

Глава 8. Отражение особенностей личности «знающего», поведения, статуса, направленности «тайного знания» в биографиях «знающих»

  • 8.1. «Тайное знание» в биографиях колдунов

  • 8.2. «Тайное знание» в биографиях знахарей

Заключение

Литература

Список сокращений

Views 367
Rating 4.5 / 5
Added 22.02.2025
Author brat Andron
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4.5/5 (3)

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