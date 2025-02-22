Ценность знания как в традиционном, так и современном социуме всегда была и остается непреходяща. Проблемы концептуализации знания, его происхождения издавна привлекали внимание исследователей — представителей разных наук. В этой связи интересно исследование традиционного народного знания — его характера, законов возникновения и функционирования, а также его носителей. В ситуации значительного разрыва между глобальными процессами культурной унификации современного мира и одновременной установкой на сохранение культурного разнообразия в международном (глобальном) масштабе все больше нарастает интерес как со стороны исследователей, так и со стороны различных правозащитных организаций к определению границ и форм существования традиционной культуры. На международном и отечественном уровнях активно создается законодательство, направленное на сохранение и поддержание коренных (традиционных) культур.

Идея культурного и биологического разнообразия и сохранения традиционных знаний коренных народов исходит из априори заданной модели дихотомии между цивилизованными и естественными (в данном случае — коренными) народами, что является слегка завуалированным наследием эпохи колониализма. Безусловно позитивная идеология мультикультурализма и поддержания этнических различий соседствует с экологической проблематикой и идеей биоразнообразия, акцентируя внимание на правах небольших народов, их хозяйственных и художественных практиках, иногда превращая носителей этих культур в персонажей этнического спектакля.

Между тем целый ряд промышленно развитых стран, соперничающих в технологических и информационных сферах с цивилизованным миром, сохраняет внутри своего мира целые пласты традиционных практик и установок. Такова, например, Япония. Такова и наша страна, не только сохраняющая практики и культуры населяющих ее малых народов, но и дающая почву для развития и передачи традиционных знаний русского народа.

Мазалова Наталия - «Тайное знание» в традиционной русской культуре - ведьмы, колдуны, знахари (конец XIX — начало XXI в.)

монография

СПб: Евразия, 2024, 464 с.

ISBN 978-5-8071-0630-8

Мазалова Наталия - «Тайное знание» в традиционной русской культуре - ведьмы, колдуны, знахари (конец XIX — начало XXI в.) - Оглавление

Введение

Глава 1. «Тайное знание» магических специалистов в русской традиционной культуре

1.1. «Ведовство»: концепт «тайное знание» ведьмы

1.2. «Знает чертей»: концепт «тайное знание» колдуна

1.3. «Знает слова»: концепт «тайное знание» знахаря

Глава 2. «Тайное знание», возраст и гендер магических специалистов

2.1. Концепт «возраст» «знающих»: социальный аспект

2.2. «Тайное знание» и гендерные различия в повседневном поведении и магических практиках «знающих»

Глава 3. Функционирование «тайного знания»

3.1. Функции «тайного знания» колдуна

3.2. Функции «тайного знания» знахаря

3.3. Технические аспекты неформализованного «тайного знания»

3.4. Функции некоторых видов неформализованного «тайного знания»

Глава 4. Особые психофизиологические состояния «знающих» — «язык души и тела»

4.1. Особые психофизиологические состояния как способ достижения «тайного знания» и механизм обрядовой деятельности

4.2. Функциональные характеристики особых психофизиологических состояний «порченых» — икоты, кликуши

Глава 5. Эмоции и чувства ритуальных специалистов в обрядовой деятельности

5.1. Социализация и управление страхом в магических практиках «знающих»

5.2. Функции смеха в магических практиках русского колдуна

5.3. Эмоции и чувства в магических практиках и повседневной жизни «знающих»

Глава 6. Особенности мифологизированной личности русских «знающих» и направленность их «тайного знания»

6.1. Колдун «знает на зло»

6.2. Знахарь «знает на добро»

Глава 7. Статус «тайного знания» и статус «знающих» в традиционном обществе

7.1. Социальный статус колдуна и знахаря

7.2. Сравнение статусов «лихих людей»

Глава 8. Отражение особенностей личности «знающего», поведения, статуса, направленности «тайного знания» в биографиях «знающих»

8.1. «Тайное знание» в биографиях колдунов

8.2. «Тайное знание» в биографиях знахарей

Заключение

Литература

Список сокращений