Медведев Александр - Библия как памятник культуры

Даже беглого взгляда на краткую библиографию, завершающую книгу, достаточно для того, чтобы возник вопрос: если уже существует необозримая литература, посвященная Библии, то зачем еще одна книга и что нового она может поведать? Должен признаться, что этот вопрос не раз вставал передо мной и до того, как впервые склонился над чистым листом бумаги, и неоднократно в процессе написания. Он тревожил, заставлял прерывать работу, порой доводил до отчаяния и провоцировал желание прекратить ее. И даже совет мудрого Теренция — «Сколько людей, столько мнений» — не всегда помогал, хотя в какой-то степени снимал остроту вопроса, который в конечном счете и побудил к попытке объясниться с читателем. На самом деле, почему автор полагает, что имеет право присвоить себе время читателя, что он может предложить ему в ответ, чем сможет вознаградить его за внимание?

Сознаю, что не всякий, решившийся прочесть предлагаемую книгу, будет удовлетворен. Кому-то она покажется слишком упрощенной и лишенной фундаментальной убедительности. Кого-то будут раздражать суждения автора по тем или иным вопросам, кто-то, допускаю, может с гневом отбросить ее, призывая на голову автора всяческие козни. Сколько людей — столько мнений. Вот и пытаюсь объясниться с читателем, чтобы было ясно, что можно ожидать от предлагаемого труда, а чего в нем нет, чтобы каждый решил, стоит ли ему тратить свое время на чтение. Настоящая книга — не историческое исследование, хотя без обращения к трудам историков было не обойтись; она — не философские штудии, хотя игнорировать обращение к традиции философии и религиоведения было невозможно; она — не монографическое исследование, которое пишут в надежде на получение научного звания, хотя некоторые идеи автор включал в свои диссертационные работы.

Тему данной книги можно было бы определить так — «Библия и я», то есть в ней заключен опыт личного общения с Библией, с книгой, которая, по глубокому убеждению автора, является одним из наиболее ярких свидетельств человеческого гения и вдохновения. Мне, может быть ошибочно, показалось, что мой опыт общения с Книгой Книг может для кого-то оказаться интересным и небесполезным. Особенно в настоящие времена, когда мы все — свидетели и участники, пусть и в разной мере, важного исторического процесса изменения отношения нашего государства, общества, личности к вере, религии и церкви. Не хотел бы сейчас обсуждать и давать оценку данному процессу — нет желания ввязываться в дискуссию по поводу того, насколько реально идет, как любят об этом писать журналисты и вспоминать политики, процесс возрождения религии. Это интересные, важные, актуальные, но другие вопросы. Хотел бы лишь подчеркнуть, что одним из свидетельств того, что происходит в последние постсоветские времена в нашей жизни, что нужно всячески приветствовать и поддерживать, является возвращение Библии в нашу культуру.

Медведев Александр - Библия как памятник культуры

учебное пособие для вузов

Москва: Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. 373 с.

Серия "Университеты России"

ISBN 978-5-534-05300-5

Медведев Александр - Библия как памятник культуры - Содержание

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ. СУДЬБА КНИГИ

Раздел 1 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИИ

Глава 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СТРУКТУРА БИБЛИИ: КРАТКИЙ ОЧЕРК

Глава 2. ЧЕТЫРЕ ВЗГЛЯДА НА БИБЛИЮ Библия — sacra sсriptura, Священное Писание Библия как исторический документ Философия Библии Эстетика Библии

Глава 3. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ БИБЛИИ Жена Лота Рахиль и Лия Дочь Иеффая Суламифь Раав Иезавель Мария Магдалина



Раздел 2 КРАСОТА И МУДРОСТЬ КНИГИ КНИГ: БИБЛИЯ В ПОЭЗИИ И ФОЛЬКЛОРЕ

Глава 4. БИБЛИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПОЭЗИИ Ветхий Завет Новый Завет

Глава 5. БИБЛИЯ И НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Приложение 1. СЛОВАРЬ

Приложение 2. БИБЛИЯ В ЛАТИНСКИХ АФОРИЗМАХ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ