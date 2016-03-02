Владимир Николаевич Лосский родился в Петербурге 25 мая 1903 года в семье известного русского философа. Семнадцати лет он поступает в Петроградский университет, где занимается историей философии, увлеченно изучал творения святых отцов Церкви и видных мыслителей западного Средневековья.

В конце 1922 года Владимир Лосский вместе с семьей эмигрирует на Запад. Первым этапом этой эмиграции была Прага, где будущий богослов продолжил свое образование у знаменитого византолога Н.П.Кондакова. Из Праги семья Лосских переехала в Париж,где молодой одаренный Лосский через два года получает ученую степень по истории Средних веков в старейшем французском университете -Сорбонне. Здесь его интерес к Средневековью продолжает углубляться: он слушает лекции видного специалиста по Средним векам - профессора Ф.Лота и крупного знатока средневековной философии - профессора Э.Жильсона. Он учится строгости западной мысли, сочетая ее с тяготением в глубину. Это "тяготение в глубину" характеризуется, в первую очередь, интенсивным изучением мистико-теософи-ческих взглядов Мейстера Экхарта и глубоким проникновением в грандиозную систему мысли Фомы Аквината.

В разгар юрисдикционных разделений /1933 г./ появилась книга протоиерея о.Сергия Булгакова "Агнец Божий". В.Лосский сразу же ополчился против содержащегося в ней ложного истолкования догмата Боговоплощения. Он увидел, что автор книги, излагая этот догмат на основе софиологии, придает Боговоплощению характер природной необходимости и, тем самым, как бы упраздняет вольное снисхождение, жертву, страдания и Крест Христов /1 Кор.1,17-24/. Плодом его размышлений явилась книга "Спор о Софии", вышедшая в свет в 1936 году. Не вдаваясь в подробности изложения критики, следует, однако, отметить, что пламенная ревность Владимира Лосского о чистоте и неприкосновенности для философствующего разума учения Церкви нашла свое выражение в строгой и убедительной аргументации и в

предельно ясном и логически стройном изложении.

Тяжелые годы Второй мировой войны принесли семье Лосских много страданий, но не могли убить горящий дух Владимира Николаевича. В это страшное время им написан рассказ "Семь дней по дорогам Франции", сделан перевод на французский язык "Беседы преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым о цели христианской жизни", написана книга "Очерк мистического богословия Восточной Церкви", выпущенная в свет в 1944 году.

После освобождения Парижа, в 1944 году, при французской православной миссии имени св.Иринея организуется Французский Православный Институт имени св.Дионисия. В течение ряда лет Владимир Лосский ведет в нем курс Догматического богословия и курс Церковной истории. В 1945 году он - член редакционной коллегии журнала "Живой Бог"; избирается в члены Общества научных исследований,где возобновляет работу по изучению трудов Мейстера Экхарта и начинает чтение цикла лекций на тему: "Видение Бога в патриотическом и византийском богословии".

С 1947 года Владимир Лосский становится участником ежегодной конференции англо-русского Содружества имени святого Албания и преподобного Сергия, в Абингдоне. Здесь православное свидетельство Владимира Лосского оказывается в центре внимания. Вспоминая об этом, один из участников конференции, - Дервас Чити, -писал,что под влиянием Лосского на собраниях Содружества был достигнут по-настоящему серьезный подход к догматическим вопросам.