Медведев - Бог и человек по богословию Лосского
Божественное Провидение в разные исторические моменты являло миру своих светильников на ниве христианского просвещения.И никогда нельзя было предугадать: где, когда и как предстоит нести свет евангельского учения тому или иному избраннику. Судил Бог и Владимиру Николаевичу Лосскому родиться в России, получить первоначальные сведения о вере православной в недрах Русской Православной Церкви, а потом свидетельствовать о ней во Франции, а через нее и во многих странах Запада.
Для В. Лосского, святые отцы и учители Церкви были и оста лись выразителями ее кафолического сознания и опыта - и, не только для своего времени; поэтому наш богослов выражал самосознание Церкви не иначе, как в духе и силе святоотеческого предания. Вер ность этому преданию самого В.Лосского выразилась в том, что бого словие было для него делом жизни, духовным подвигом, творческим раз решением жизненных задач.
Николай Медведев - Бог и человек по богословию В. Н. Лосского
Рим, 1979 RIPRODUZIONE ANASTATICA TIP. P. U. G. ROMA
Николай Медведев - Бог и человек по богословию В. Н. Лосского - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- §1. Биографические сведения о В. Н. Лосском
- §2. Гносеология в понятии В.Н.Лосского
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В УСВОЕНИИ ИСТИНО БОГЕ И ЧЕЛОВЕКЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПУТИ Б0Г0П03НАНИЯ
- §1. Античная мудрость и Откровение
- §2. Апофатизм
- §3. Мистический элемент в богословском познании
- §4. Катафатизм 2555. Значение христианской жизни в деле богопознания
ГЛАВА ВТОРАЯ. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД
- §1. От апостола Павла к мистикам ХII-го века
- §2. Учение о человеке в богословской концепции В. Н. Лосского
- §3. Проблема грехопадения
ЧАСТЬ ВТОРАЯ АНТИНОМИИ В ОНТОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ, или ПРЕДЕЛ ПОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ДУХОВНЫХ СТРУКТУР
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТРИНИТАРНОЕ БОГОСЛОВИЕ
- §1. Пролог евангелия от Иоанна
- §2. Учение о Софии в трудах русских богословов
- §3. О нетварных энергиях
ГЛАВА ВТОРАЯ. ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР
- §1. Единосущный Богу и человеку
- §2. Кенозис воплощения
- §3. Искупительный подвиг Христа Спасителя
- §4. Славное Воскресение Христово
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЭККЛЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
- §1. Пятидесятница - утверждение личностной множественности
- §2. Сознание соборности Церкви
Николай Медведев - Бог и человек по богословию В. Н. Лосского - Введение
Владимир Николаевич Лосский родился в Петербурге 25 мая 1903 года в семье известного русского философа. Семнадцати лет он поступает в Петроградский университет, где занимается историей философии, увлеченно изучал творения святых отцов Церкви и видных мыслителей западного Средневековья.
В конце 1922 года Владимир Лосский вместе с семьей эмигрирует на Запад. Первым этапом этой эмиграции была Прага, где будущий богослов продолжил свое образование у знаменитого византолога Н.П.Кондакова. Из Праги семья Лосских переехала в Париж,где молодой одаренный Лосский через два года получает ученую степень по истории Средних веков в старейшем французском университете -Сорбонне. Здесь его интерес к Средневековью продолжает углубляться: он слушает лекции видного специалиста по Средним векам - профессора Ф.Лота и крупного знатока средневековной философии - профессора Э.Жильсона. Он учится строгости западной мысли, сочетая ее с тяготением в глубину. Это "тяготение в глубину" характеризуется, в первую очередь, интенсивным изучением мистико-теософи-ческих взглядов Мейстера Экхарта и глубоким проникновением в грандиозную систему мысли Фомы Аквината.
В разгар юрисдикционных разделений /1933 г./ появилась книга протоиерея о.Сергия Булгакова "Агнец Божий". В.Лосский сразу же ополчился против содержащегося в ней ложного истолкования догмата Боговоплощения. Он увидел, что автор книги, излагая этот догмат на основе софиологии, придает Боговоплощению характер природной необходимости и, тем самым, как бы упраздняет вольное снисхождение, жертву, страдания и Крест Христов /1 Кор.1,17-24/. Плодом его размышлений явилась книга "Спор о Софии", вышедшая в свет в 1936 году. Не вдаваясь в подробности изложения критики, следует, однако, отметить, что пламенная ревность Владимира Лосского о чистоте и неприкосновенности для философствующего разума учения Церкви нашла свое выражение в строгой и убедительной аргументации и в
предельно ясном и логически стройном изложении.
Тяжелые годы Второй мировой войны принесли семье Лосских много страданий, но не могли убить горящий дух Владимира Николаевича. В это страшное время им написан рассказ "Семь дней по дорогам Франции", сделан перевод на французский язык "Беседы преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым о цели христианской жизни", написана книга "Очерк мистического богословия Восточной Церкви", выпущенная в свет в 1944 году.
После освобождения Парижа, в 1944 году, при французской православной миссии имени св.Иринея организуется Французский Православный Институт имени св.Дионисия. В течение ряда лет Владимир Лосский ведет в нем курс Догматического богословия и курс Церковной истории. В 1945 году он - член редакционной коллегии журнала "Живой Бог"; избирается в члены Общества научных исследований,где возобновляет работу по изучению трудов Мейстера Экхарта и начинает чтение цикла лекций на тему: "Видение Бога в патриотическом и византийском богословии".
С 1947 года Владимир Лосский становится участником ежегодной конференции англо-русского Содружества имени святого Албания и преподобного Сергия, в Абингдоне. Здесь православное свидетельство Владимира Лосского оказывается в центре внимания. Вспоминая об этом, один из участников конференции, - Дервас Чити, -писал,что под влиянием Лосского на собраниях Содружества был достигнут по-настоящему серьезный подход к догматическим вопросам.
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