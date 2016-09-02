В современной России после долгих лет господства материализма появление новых религиозных движений вполне закономерно, так как общество предпринимает активные, мучительные и противоречивые попытки построения демократического, правового и гуманного общества, пытается заполнить тот вакуум, который возник с уходом с политической сцены КПСС, руководящее место которой было закреплено Конституцией.

Вместе с тем новые религиозные движения в России - духоборы, молокане, хлысты, сконды — возникли на российской почве.

Евангелизм, баптизм (штундизм), привнесенные из Европы, активно вербовали своих сторонников среди населения, что привело к изменению Уголовного кодекса России и принятию закона от 4 июля 1894 г., в котором названные выше религиозные течения объявлялись вредными и их молитвенные собрания запрещались.

По ст. 187 Уголовного кодекса России, граждане, вышедшие из Православной церкви и присоединившиеся к другому религиозному обществу, лишались всех гражданских и личных прав, а по ст. 196 за распространение сектантских учений или пособничество в этом полагалась ссылка в Сибирь, Закавказье и другие отдаленные места.

Д.А. Медведев, О.Ю Васильева, Н.А. Трофимчук - История религий в России

Серия «Учебники Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Москва: Изд-во РАГС, 2004. - 696 с.

ISВN 5-7729-0235-0

Д.А. Медведев, О.Ю Васильева, Н.А. Трофимчук - История религий в России - Содержание

Введение

Раздел I ЯЗЫЧЕСТВО И НЕОЯЗЫЧЕСТВО НАРОДОВ РОССИИ

Глава 1. Религиозные верования восточных славян

Глава 2. Русское неоязычество

Глава 3. Язычество финноугорских народов

Глава 4. Язычество алтайцев и якутов

Глава 5. Языческие верования народов Северного Кавказа

Раздел II ПРАВОСЛАВИЕ

Глава 1. Православие в Древней Руси

Глава 2. Церковь в период формирования Русского централизованного государства (XIV - первая половина XVI вв.)

Глава 3. Церковь в период сословно-представительной монархии и становления абсолютизма (вторая половина XVI - XVII вв.)

Глава 4. Русская церковь в синодальный период (XVIII -XIX вв.)

Глава 5. Русская православная церковь накануне перемен

Глава 6. Русская православная церковь в советский период истории

Раздел III СТАРООБРЯДЧЕСТВО

Глава 1. Причины и обстоятельства возникновения раскола

Глава 2. Формирование доктрины и культовой практики в старообрядчестве

Глава 3. Политика властей в отношении старообрядцев

Глава 4. Основные согласия и толки в современном старообрядчестве

Раздел IV ЕРЕСИ И СЕКТЫ В ИСТОРИИ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ

Глава 1. Природа. Источники ересей и сект Классификация

Глава 2 Стригольники и жидовствующие

Глава 3. Духовные христиане

Раздел V КАТОЛИЦИЗМ В РОССИИ

Глава 1. Римско-католическая церковь и России с X в. до реформ Петра I (первая четверть XVIII в.)

Глава 2. Положение и правовой статус Католической церкви в XVIII - начале XIX вв

Глава 3. «Русские католики» в XIX - начале XX вв

Глава 4. Католическая церковь в СССР

Глава 5 «Руссикум»

Глава 6. Католицизм в Российской Федерации и католическо-православные отношения

Глава 7. Перспективы католичества в России

Раздел VI ПРОТЕСТАНТИЗМ В РОССИИ

Глава 1 Истоки протестантизма в России

Глава 2. Лютеранские и реформаторские церкви

Глава 3. Англиканство

Глава 4. Протестантские объединения сектантского типа в России

Глава 5. Баптизм и евангельское христианство

Глава 6. Адвентизм

Глава 7. Пятидесятничество

Глава 8. Пресвитериане

Глава 9 Методисты

Глава 10. Свидетели Иеговы

Глава 11. Новоапостольская церковь и Армия спасения

Раздел VII БУДДИЗМ В РОССИИ

Глава 1. Геопоолитические и социокультурные предпосылки распространения буддизма в Забайкалье и политика Российского государства в отношении буддизма в XVIII в

Глава 2. Историческое значение Положения о ламайском духовенстве в Восточной Сибири (1853) для развития буддизма в XIX в позитивные и негативные факторы

Глава 3 Особенности распространения буддизма в Калмыкии в период существования Калмыцкого ханства и в составе Российского государства XVII - XIX вв

Глава 4 Буддизм в начале XX в и борьба за его сохранение в конце 20-х - начале 30-х гг

Глава 5. Восстановление ЦДУБ и буддизм в России в настоящее время

Раздел VIII ИУДАИЗМ В РОССИИ

Глава 1 История иудаизма в пределах Российского государства

Глава 2. Политика Российской империи в отношении иудаизма в XVIII — XIX вв

Глава 3 Иудаизм в России в XX в

Раздел IX ИСЛАМ В РОССИИ

Глава 1. Ислам в Повольжье и Сибири

Глава 2 Ислам на Северном Кавказе

Глава 3. Основные исламские течения и движения в России

Глава 4. Ваххабизм в России: истоки, особенности вероучения

Глава 5. Ислам в современной России

Раздел X НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

Глава 1. Причины распространения новых религиозных движений в России

Глава 2. Социальная база новых религиозных движений

Глава 3. Характеристика основных религиозных движений

Глава 4. Закон и новые религиозные движения: отечественный и зарубежный опыт

Заключение

Синхронистическая таблица

Именной указатель

Д.А. Медведев, О.Ю Васильева, Н.А. Трофимчук - История религий в России - Введение

История религий в России на сегодняшний день, несмотря на обширную литературу, остается актуальной и малоизученной темой. Труды церковных историков: митрополита Макария (Булгакова), Е.Е.Голубинского, Н.Ф.Каптерева и других российских исследователей посвящены истории православия в России. Второе издание учебника «История религий в России» знакомит читателя с традиционными и нетрадиционными для страны религиями, анализируя сложность и многообразие российской поликонфессиональности.

Рассматривая язычество народов России, авторы делают акцент на его возрождении в ряде регионов страны: Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Якутии, среди славянского населения России. Эти процессы возрождения древних верований анализируются с культурологической, правовой и социально-политической стороны.

История Русской православной церкви неразрывно связана с историей страны. Хронологический принцип изложения материала позволяет показать особенности государственно-церковных взаимоотношений на различных исторических этапах. Это получило отражение в главе «Православие», которое рассматривается в периоды Древней Руси, формирования Русского централизованного государства, патриаршества, в синодальный и советский период.

Авторы постарались показать, что история Русской православной церкви не была однозначной: она изобиловала внутренними конфликтами, отражая общественные противоречия на всем пути своего развития. Главы о старообрядчестве и еретических движениях на почве русского православия органично вписываются в структуру книги и логику изложения материала.

Ислам в России по численности последователей является второй, после православия, религией. За свою историю на нынешней территории России он прошел различные этапы: это и существование в собственно мусульманском государстве (X—XVI вв.), и в православном Русском государстве (XV! в. — начало XX в.), в Советском государстве (начало XX — конец 80-х гг. XX в.). Сегодня ислам переживает период обновления в Российской Федерации.

Многовековую историю имеет в нашей стране иудаизм. В IX в. он был государственной религией находившегося на территории современной России могущественного хазарского каганата. Сегодня иудейская община в нашей стране является весьма влиятельной общественной силой.

Глубокие корни имеют в России католицизм и протестантизм. Появление их последователей связано с развитием и укреплением Российского государства.

Самая древняя мировая религия — буддизм - насчитывает в России сравнительно недолгую историю. Он появился вместе с исповедовавшими его народами, вошедшими в состав Российского государства. Сегодня последователи буддизма живут в Бурятии, Калмыкии и Тыве. Буддистские общины существуют в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов Российской Федерации.

Особое внимание уделяется в учебнике эволюции отношений между светской властью и конфессиями, с одной стороны, и межконфессиональным взаимодействиям - с другой.

В прошлом православие было господствующей религией, а остальные - «терпимыми» (были и «нетерпимые» религии). Сегодня все конфессии равны перед законом.

Согласно Конституции, Российская Федерация является светским государством и во взаимоотношениях с религиозными организациями исходит из принципа их правового равенства. В то же время в преамбуле Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» декларируется признание особой роли православия в истории России и уважение государства к христианству, исламу, буддизму, иудаизму и другим религиям, составляющим «неотъемлемую часть исторического наследия России».