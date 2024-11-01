Мехамадиев - Военная организация поздней Римской империи в 253— 353 гг.
В настоящей книге рассматривается сложный переходный период позднеримской военной истории — время с 253 по 305 г., от правления императора Галлиена до правления императора Диоклетиана и его коллег-соправителей (эпоха Тетрархии). В связи с этим мы хотели бы сказать несколько слов об актуальности представленного в книге исследования.
В 1977 г. Т. Дрю-Бир, американский исследователь, работающий во Франции (Университет Лиона), опубликовал в журнале Harvard Studies in Classical Philology статью, посвященную одной важной греческой надписи из города Наколея в Малой Азии (римская провинция Фригия) \ Завершая свою статью, исследователь дал оценку степени изученности и общему состоянию знаний в области позднеримской армии на середину 1970-х гг. Эта оценка и сама статья Т. Дрю-Бира предельно важны для нас в том отношении, что они непосредственно связаны с вопросом об актуальности темы нашего исследования, также посвященного истории и организационной структуре позднеримской армии.
Надпись, которую опубликовал Т. Дрю-Бир, прямо затрагивает вопросы военной организации поздней Римской империи, она упоминает одно из важнейших войсковых подразделений позднеримской армии, вместе с тем именно благодаря сведениям, полученным из этой надписи, Т. Дрю-Бир смог полностью пересмотреть многие дискуссионные проблемы развития позднеримской армии, по которым к середине 1970-х гг. в исследовательской литературе уже сложилось устойчивое communis opinio, т. е. общее мнение, общепринятая трактовка. Надпись из Наколеи позволила Т. Дрю-Биру сформировать и предложить новый взгляд на территориальное развитие позднеримской армии в IV в. Вместе с тем, резюмируя итоги своего важного исследования, Т. Дрю- Бир высказал ключевую для обоснования актуальности нашей работы мысль. По сути, своим содержанием вывод Т. Дрю-Бира уже сам по себе подсказывает, в чем заключается актуальность нашей работы, позволяет сформулировать основные проблемы в изучении вопроса, которые и делают тему нашей книги актуальной.
В связи с этим позволим себе процитировать главный тезис Т. Дрю-Бира непосредственно в английском оригинале с последующим переводом на русский язык: What is needed at this point is surely not more theories... but rather a corpus of all surviving military documents from this period on inscriptions and papyri. Only such a corpus assembling all the evidence now available outside the literary sources can provide a sound basis for reassessment of what we really know about the major problems concerning the Roman army («Что необходимо применительно к этому вопросу (т. е. к истории римской армии в IV в. — Е. М.) — это определенно не новые теории... но скорее свод всех сохранившихся военных документов по этому периоду на надписях и папирусах. Только такой свод, собирающий все сведения, доступные сейчас за пределами литературных источников, может предоставить надежную основу для пересмотра того, что мы реально знаем о важных проблемах, касающихся римской армии»).
Е. А. Мехамадиев - Военная организация поздней Римской империи в 253— 353 гг. - От реформ императора Галлиена до периода Тетрархии (253— 305)
СПб.: Изд-во «Петербургское Востоковедение», 2019. — 406 с.
ISBN 978-5-85803-522-0
Е. А. Мехамадиев - Военная организация поздней Римской империи в 253— 353 гг. – Содержание
Введение
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Глава I. Первая римская экспедиционная армия во второй половине III в. (253—293): развитие командной структуры, возникновение новых военных рангов и войсковых подразделений
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§ 1. Функции и роль вексилляций как нового вида войсковых подразделений во второй половине III в
- 1.1. Механизм формирования вексилляций в середине III в
- 1.2. Роль вексилляций в войне Галлиена с галльским узурпатором Постумом: данные эпиграфики
- 1.3. Конные соединения полевой армии Галлиена и роспуск этой армии в эпоху императора Аврелиана (270—275)
- 1.4. Положение и роль вексилляций в эпоху Тетрархии: пример «Му ченичества Марцелла» и военная кампания Максимиана Геркулия в Северной Африке
- § 2. Дуксы, препозиты и трибуны: развитие командных должностей во второй половине III в
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§ 3. Численный состав римской армии к концу III в. и проблема территориального разделения империи в 293 г
- 3.1. Легионы, алы и когорты— численный состав старых войсковых подразделений в эпоху Тетрархии
- 3.2. Численный состав региональных армий в эпоху Тетрархии — проблема достоверности сведений источников
- 3.3. Этнические войсковые подразделения во второй половине III в. и проблема формирования ауксилий. Методы рекрутского набора в римскую армию в период Тетрархии и Константина
- § 1. Функции и роль вексилляций как нового вида войсковых подразделений во второй половине III в
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Глава II. Великая Армения, римско-персидская война второй половины 290-х гг. и военные преобразования императора Диоклетиана на ближневосточном участке римской границы
- § 1. Персидская кампания Цезаря Максимина Галерия и царь Великой Армении Трдат III Великий: проблемы хронологии
- § 2. Гарнизоны Ближнего Востока, Южного Кавказа и Армянского нагорья в контексте военной политики Диоклетиана
Заключение
Summary
Терминологический указатель
Указатель личных имен и географических названий
Список источников и литературы
Список сокращений
Настоящая книга представляет собой вторую часть нашего общего исследования, посвященного военной организации поздней Римской империи в 253—353 гг. В первом томе мы рассмотрели военные кампании, произошедшие с 253 по 305 г., т. е. начиная с эпохи императора Галлиена и до периода Тетрархии, здесь же хотели бы рассмотреть процессы, развернувшиеся с 306 по 353 г., т. е. в эпоху правления Константина I Великого и его сыновей. Поскольку во Введении к первому тому мы уже подробно охарактеризовали историографию вопроса сразу по общему периоду 253—353 гг., а также обозначили цель и задачи своего исследования, то во Введении ко второму тому позволим себе ограничиться перечислением источников, повествующих о событиях 306—353 гг., при этом, чтобы не дублировать информацию, укажем только источники, не упомянутые во Введении к первому тому.
Касательно первого военного конфликта между Константином I и его политическим противником Лицинием в 316 г. (один из важнейших сюжетов в рамках указанного периода) мы обратились к сведениям латинской хроники, составленной, по оценкам исследователей, в период между 337 и 381 гг. и известной под условным названием Аноним Валезия I.
Среди давно известных «классических», базовых источников по данному периоду необходимо назвать и панегирик жившего в IV в. антиохийского ритора Либания, написанный им в честь братьев-императоров Констанция II и Константа (59-я речь по нумерации Р. Ферстера), а также два панегирика Юлиана Отступника, написанные им в честь Констанция II.
Как и в предшествующем томе, большую группу источников по периоду 306—353 гг. составляют агиографические тексты, мы привлекли сведения житийной литературы, повествующей о различных святых (военных мучениках, епископах или монахах) нескольких крупных регионов империи. Перечислим данные жития: Малая Азия (за исключением Каппадокии и Малой Армении) — «Мученичество св. рекрута Феодора», «Мученичество св. Феагена» (BHG3 III, по. 2416), «Жизнь св. Николая Чудотворца» (в версии Симеона Метафраста— BHG3 1349); Каппадокия и Малая Армения — «Мученичество св. Меркурия», «Мученичество св. Евстратия и его сподвижников», «Мученичество св. Евгения Трапезундского», житие Афиногена из Педахтои, житие Гордия Кесарийского (в армянской версии, переведенной на французский язык), Василий Великий и его «Гомилия на смерть мученика Гордия», «Мученичество св. Власия», «Мученичество 45 мучеников Никополя», Григорий Нисский и его похвала 40 мученикам из Севастии, житие св. Нерона, «Мученичество 40 мучеников из Севастии»; Палестина — «Жизнь св. Илариона», написанная Иеронимом Стридонским; Северное Причерноморье — «Жития епископов Херсонских»; Сирия и Месопотамия — «Мученичество св. Андрея Стратилата», «Мученичество св. Маврикия», «Мученичество св. Сергия и Бакха», «Мученичество св. Боноза и Максимилиана», анонимная жизнь Константина, написанная в IX в., «Мученичество Евсигния» (BHG3 639), «Мученичество св. Артемия» (BHG3 170—171с), «Жизнь св. Малха» Иеронима Стри- донского.
Мехамадиев Е. А. - Военная организация поздней Римской империи в 253— 353 гг. - Эпоха Константина I Великого и его династии (306—353)
СПб.: Изд-во «Петербургское Востоковедение», 2019. — 424 с.
ISBN 978-5-85803-524-4
Мехамадиев Е. А. - Военная организация поздней Римской империи в 253— 353 гг. – Содержание
Введение
Глава I. Экспедиционные армии императора Константина I Великого и военная организация провинции Малая Армения в 312—337 гг
§ 1. Позднеримские военные ранги и поход Константина I против Максенция в 312 г.: формирование галльской полевой армии
§ 2. Войны Константина с Лицинием в 316 и 324 гг.: становление балканодунайской полевой (экспедиционной) армии
2.1. Императорский комитат (гвардия, sacer comitatus) эпохи Тетрархии в Италии и в балкано-дунайских провинциях: структура и функционирование
2.2. Войны Константина с Лицинием в 316 и 324 гг.: подразделения экспедиционной армии Константина
§ 3. Провинция Малая Армения и ее военная организация в 305—314 гг.: армянская кампания Цезаря Максимина II Дазы
3.1. Евсевий Кесарийский, псевдо-Ованес Мамиконян и война Максимина II Дазы с армянами: хронология и проблемы интерпретации
3.2. Пограничные легионы Малой Армении по данным агиографии и учреждение должности дукса Малой Армении
Глава И. Проблемы межгосударственных отношений и римской военной политики в последние годы правления Константина (324—337) и в период правления Констанция II (337—353)
§ 1. Последние годы правления Константина I (324—337) и ситуация на ближневосточной и дунайской границах
1.1. Надпись из Намары и взаимоотношения с арабскими племенами в 324—334 гг
1.2. Дунайская экспедиционная армия comitatenses, пограничные гарнизоны Малой Скифии и Нижней Мезии и несостоявшийся персидский поход Константина I Великого (337 г.)
§ 2. Эпоха Констанция II: римско-персидское противостояние на Ближнем Востоке (338 или 339—350)
2.1. Перевод соединений экспедиционной армии из Фракии на ближневосточный фронт: данные эпиграфики
2.2. Раздробление ближневосточных пограничных легионов и проблема комплектования армии в этом регионе
§ 3. Эпоха Констанция II: гражданская война с узурпатором Магненцием в Галлии (350—353) и возникновение подразделений seniores и iuniores в позднеримской армии
3.1. Войска иллирийских провинций в 350 г. и военная политика императора Константа в Галлии
3.2. Легионы Магненция и разделение их на половины seniores и iuniores после битвы при Мурсе (351 г.)
§ 4. Великая Армения и Римская империя в 338/339—351 гг.: военные аспекты межгосударственных отношений
4.1. Вексилляция comites sagittarii Armeni
4.2. Военная экспедиция Констанция II в Великую Армению (338— 339) и усиление защиты Месопотамии
Заключение
Summary
Именной и терминологический указатель
Список источников и литературы
Список условных сокращений
Вот и второй том ,спасибо! Есть у меня в РФ знакомый, бывший военный, так он, уверен, все это в бумаге на полке держит.
Вот так всегда: хорошая книга, но сугубо специфическая. В молодости, когда зачитывался античностью, я бы ее просто проглоитл! Молодые, вы - счастливое поколение книжников...