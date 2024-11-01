Мехамадиев - Военная организация поздней Римской империи в 253— 353 гг.

В настоящей книге рассматривается сложный переходный период позднеримской военной истории — время с 253 по 305 г., от правления императора Галлиена до правления императора Диоклетиана и его коллег-соправителей (эпоха Тетрархии). В связи с этим мы хотели бы сказать несколько слов об актуальности представленного в книге исследования.

В 1977 г. Т. Дрю-Бир, американский исследователь, работающий во Франции (Университет Лиона), опубликовал в журнале Harvard Studies in Classical Philology статью, посвященную одной важной греческой надписи из города Наколея в Малой Азии (римская провинция Фригия) \ Завершая свою статью, исследователь дал оценку степени изученности и общему состоянию знаний в области позднеримской армии на середину 1970-х гг. Эта оценка и сама статья Т. Дрю-Бира предельно важны для нас в том отношении, что они непосредственно связаны с вопросом об актуальности темы нашего исследования, также посвященного истории и организационной структуре позднеримской армии.

Надпись, которую опубликовал Т. Дрю-Бир, прямо затрагивает вопросы военной организации поздней Римской империи, она упоминает одно из важнейших войсковых подразделений позднеримской армии, вместе с тем именно благодаря сведениям, полученным из этой надписи, Т. Дрю-Бир смог полностью пересмотреть многие дискуссионные проблемы развития позднеримской армии, по которым к середине 1970-х гг. в исследовательской литературе уже сложилось устойчивое communis opinio, т. е. общее мнение, общепринятая трактовка. Надпись из Наколеи позволила Т. Дрю-Биру сформировать и предложить новый взгляд на территориальное развитие позднеримской армии в IV в. Вместе с тем, резюмируя итоги своего важного исследования, Т. Дрю- Бир высказал ключевую для обоснования актуальности нашей работы мысль. По сути, своим содержанием вывод Т. Дрю-Бира уже сам по себе подсказывает, в чем заключается актуальность нашей работы, позволяет сформулировать основные проблемы в изучении вопроса, которые и делают тему нашей книги актуальной.

В связи с этим позволим себе процитировать главный тезис Т. Дрю-Бира непосредственно в английском оригинале с последующим переводом на русский язык: What is needed at this point is surely not more theories... but rather a corpus of all surviving military documents from this period on inscriptions and papyri. Only such a corpus assembling all the evidence now available outside the literary sources can provide a sound basis for reassessment of what we really know about the major problems concerning the Roman army («Что необходимо применительно к этому вопросу (т. е. к истории римской армии в IV в. — Е. М.) — это определенно не новые теории... но скорее свод всех сохранившихся военных документов по этому периоду на надписях и папирусах. Только такой свод, собирающий все сведения, доступные сейчас за пределами литературных источников, может предоставить надежную основу для пересмотра того, что мы реально знаем о важных проблемах, касающихся римской армии»).

Е. А. Мехамадиев - Военная организация поздней Римской империи в 253— 353 гг. - От реформ императора Галлиена до периода Тетрархии (253— 305)

СПб.: Изд-во «Петербургское Востоковедение», 2019. — 406 с.

ISBN 978-5-85803-522-0

Е. А. Мехамадиев - Военная организация поздней Римской империи в 253— 353 гг. – Содержание

Введение

Глава I. Первая римская экспедиционная армия во второй половине III в. (253—293): развитие командной структуры, возникновение новых военных рангов и войсковых подразделений § 1. Функции и роль вексилляций как нового вида войсковых подразделений во второй половине III в 1.1. Механизм формирования вексилляций в середине III в 1.2. Роль вексилляций в войне Галлиена с галльским узурпатором Постумом: данные эпиграфики 1.3. Конные соединения полевой армии Галлиена и роспуск этой армии в эпоху императора Аврелиана (270—275) 1.4. Положение и роль вексилляций в эпоху Тетрархии: пример «Му ченичества Марцелла» и военная кампания Максимиана Геркулия в Северной Африке § 2. Дуксы, препозиты и трибуны: развитие командных должностей во второй половине III в § 3. Численный состав римской армии к концу III в. и проблема территориального разделения империи в 293 г 3.1. Легионы, алы и когорты— численный состав старых войсковых подразделений в эпоху Тетрархии 3.2. Численный состав региональных армий в эпоху Тетрархии — проблема достоверности сведений источников 3.3. Этнические войсковые подразделения во второй половине III в. и проблема формирования ауксилий. Методы рекрутского набора в римскую армию в период Тетрархии и Константина

Глава II. Великая Армения, римско-персидская война второй половины 290-х гг. и военные преобразования императора Диоклетиана на ближневосточном участке римской границы § 1. Персидская кампания Цезаря Максимина Галерия и царь Великой Армении Трдат III Великий: проблемы хронологии § 2. Гарнизоны Ближнего Востока, Южного Кавказа и Армянского нагорья в контексте военной политики Диоклетиана



Заключение

Summary

Терминологический указатель

Указатель личных имен и географических названий

Список источников и литературы

Список сокращений