За шесть дней Творец создал небо и землю со всем воинством их. Казалось бы, шести дней было достаточно, но все же Творец создал седьмой день и посвятил его покою и отдыху. Благодаря этому в мире существуют покой, благословение и святость. Об этом сказано (Берешит, 2:13): «И закончены были небо и земля и все воинство их. И закончил Бог к седьмому дню работу Свою, которую Он делал, и отдыхал в день седьмой от всей работы Своей, которую сделал.

И благословил Бог день седьмой, и освятил его, ибо в этот день отдыхал от всей работы Своей, которую совершил Бог, созидая». Вопрошают наши мудрецы (.Мехилъта, гл. Итро): «Разве Он устает? Разве не было сказано (.Йешаягу, 40:28): «Бог вечный Господь, сотворивший концы земли, не утомляется Он и не устает»? Более того, Он дает силы уставшим, ведь сказано (там же, ст. 29): «Дает [Он] утомленному силу». И все же, сказано (Шмот, 20:11): «...и отдыхал в день седьмой». Казалось бы, Он назначил Самому Себе сотворить мир за шесть дней и отдыхать на седьмой». А зачем Он назначил Себе отдых?

Для того, чтобы сотворить в мире отдых, покой, безмятежность и тишину. Ведь пока Творец был занят творением, мир все развивался и расширялся, а когда на седьмой день Он отдыхал, миру тоже был дарован отдых (см. Мидраш Берешит раба, 10:9). Беспрестанный труд, не прерываемый отдыхом, выражает неудержимое стремление к совершенству и чувство бесконечной пустоты, которую невозможно восполнить. Как бы тяжело человек ни трудился, сколько усилий бы ни прилагал, он все равно не достигнет отдохновения и покоя, ведь он по-прежнему беспредельно далек от совершенства. Отсутствие совершенства подобно бездне.

Человек не может прекратить свой труд, ведь нужно восполнить так много пробелов и исправить так много изъянов! Такова была бы жизнь человека, если бы Всевышний не создал субботу. А благодаря тому, что суббота была создана, в мир низошел покой (см. Магараль, Тиферет Исраэль, гл. 40). Покой исходит главным образом от того, что человек осознает: его деяния в этом мире имеют смысл. И потому труд приносит ему отраду, ведь человек знает, что все его усилия были не напрасны. Это осознание придает ему сил, и он готов продолжать труд. Если же человек не видит смысла в своем труде, то, даже отдыхая, он не достигнет успокоения.

Таков был мир в конце шести дней Творения: хотя в нем уже были созданы небо и земля, суша и море, деревья и травы, небесные светила и бездна, рыбы, птицы и животные, и даже человек, созданный по образу и подобию Бога, уже жил в нем, — он все еще был лишен внутреннего содержания, а значит, в нем отсутствовало отдохновение. Когда же Творец создал день седьмой, предназначенный для покоя и отдыха, человек получил способность осознавать внутренний смысл мироздания и своих деяний в нем. Этой способности удостоились, в той или иной степени, все люди.

Благодаря тому, что был создан день седьмой, все смогли осознать: как само мироздание, так и труд, совершаемый в нем, обладают внутренней ценностью. Таким образом, каждый человек может достичь отрады и удовлетворения от своего труда. Ради достижения этой цели днем отдыха может стать любой день, не только суббота. Но истинную и абсолютную ценность Творения и человеческих деяний, совершаемых в мире, можно осознать только при условии, что мы отдыхаем от труда в субботу — день, предназначенный для отдыха Самим Творцом. Этого удостоился лишь один народ в мире — народ Израиля.

Более того, Израиль не находит отрады ни в одной из ограниченных человеческих ценностей, «его отдохновение заложено только в Господе» (Орот Зероним, гл. «Жажда Бога живого»). Без отдыха, который выражает ценность мироздания и миссию, возложенную на него, существование народа Израиля лишено смысла. В связи с этим сказали наши мудрецы (Мидраш Берешит раба, 10:9): «Это подобно царю, который приготовил себе свадебный балдахин и богато украсил его. Кого же ему недоставало? Невесты, которая встала бы под балдахин! Так и в мире чего недоставало? Субботы».

Какой прок царю от бессчетных покоев его дворца и роскошной утвари, если у него нет невесты, с которой он мог бы радоваться им? Невеста принесла бы с собой благословение, ведь благодаря той радости, которую она дает царю, тот распространил бы свое благословение на все царство. И еще сказали наши мудрецы (там же): «Это подобно царю, который сделал себе перстень. Чего же недоставало этому перстню? Печати. Так и в мире, чего недоставало? Субботы». Печать придает перстню особый характер и смысл; подобным же образом, святость субботы придает смысл мирозданию (см. Магараль, Тиферет Исраэлъ, гл. 40).

Рав Элиэзер Меламед - Жемчужины Галахи - Шабат 1

Издательство — «Столичная пресса» — 416 с.

Москва, 2016

ISBN 978-5-9907777-8-1

Рав Элиэзер Меламед - Жемчужины Галахи - Шабат 1 - Оглавление

Глава 1. Введение

Глава 2. Приготовления к субботе

Глава 3. Время наступления субботы

Глава 4. Зажигание субботних свечей

Глава 5. Изучение Торы и молитва в субботу

Глава 6. Законы кидуша

Глава 7. Субботние трапезы и «проводы субботы» (мелаве малка)

Глава 8. Ґавдала и исход субботы

Глава 9. Работы, запрещенные в субботу (мелахот): общие положения

Глава 10. Приготовление пищи в субботу

Глава 11. Запрет отбора в субботу (борер)

Глава 12. Приготовление различных блюд в субботу

Глава 13. Работы (мелахот), связанные с одеждой

Глава 14. Уход за телом

Глава 15. Запреты строительства (боне) и разрушения построенного (сотер) применительно к дому и предметам домашнего обихода

Рав Элиэзер Меламед - Жемчужины Галахи - Шабат 1 - Суббота и освобождение из египетского рабства

За две тысячи лет люди научились поддерживать свое существование, обеспечивать себе пищу, одежду и жилище, а также основали социум, благодаря которому им стало легче противостоять трудностям и препятствиям, сокрытым в окружающем мире. Однако все человечество, кроме горстки избранных, приобщившихся к вере и нравственности, жило согласно своим по- требностям и принципу силы, будучи лишено каких бы то ни было идеалов. И тогда в мире появились праотцы Аврагам, Ицхак и Яаков, провозгласившие, что существует Всевышний, и посвятившие всю жизнь исправлению мира с помощью милосердия и истины. Они восстали против идолопоклонства, которое освящало естественные силы и отрицало нравственность.

Повинуясь зову своих сердец, праотцы исполняли заповеди и соблюдали субботу (см. Мидраш Берешит раба, 79:7). Но им пока еще не была дарована Тора, поэтому они не могли укрепить свою позицию в мире. Напротив, все зло, с которым они боролись, восстало против них, и Египет, самое могущественное государство того времени, подчинил и поработил сынов Израиля. Египтяне принудили сынов Израиля к каторжному труду, чтобы поддержать экономику государства и удовлетворить все свои материальные потребности и запросы. Так сыны Израиля имели возможность убедиться, сколь грешна может быть человеческая природа, и как сильно люди нуждаются в той вере, которую провозгласили в мире их праотцы.

Из поколения в поколение сыны Израиля передавали традицию, записанную на свитках, и она гласила, что в грядущем Святой, благословен Он, выведет их из Египта. Каждую субботу сыны Израиля утешались этими свитками (см. Мидраш Шмот раба, 5:18). Благодаря вере в это избавление они сохранили свою идентичность, плодились и размножались, пока не стали целым народом. И тогда им явился Господь, Бог их отцов, и вывел из Египта, и избавил от рабства, и даровал им Тору и субботу. Сыны Израиля были избавлены не только от египетского рабства. Благодаря Торе и субботе, которые были дарованы им после Исхода из Египта, они перестали зависеть от природы и были освобождены от борьбы за выживание.

Они больше не подчинялись мировоззрению, согласно которому человек пришел в мир, чтобы накопить как можно больше богатства, и ради этого он должен быть готов на то, чтобы подчинить себе других людей, превратив их в своих рабов. Народ Израиля, соблюдающий субботу, никогда не забывает, что Всевышний создал мир и ежесекундно поддерживает его существование, а миссия человека в мире состоит в том, чтобы приникнуть к Всевышнему и перенять Его благие качества, освободившись от пут дурного начала и борьбы за выживание. Но даже если обстоятельства вынуждают человека тяжело трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь, или даже если он был продан в рабство, все равно в субботу он должен отдыхать.

Благодаря этому станет ясно, что его рабство не является абсолютным, — его дух остается свободен и связан со своим Божественным корнем. Об этом сказано (Дварим, 5:12-15): «Соблюдай день субботний, чтобы освятить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой. Шесть дней трудись и делай всю свою работу, а день седьмой — суббота — Господу, Богу твоему. Не делай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни бык твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих, чтобы отдохнул раб твой и рабыня твоя, как ты. И помни, что рабом был ты в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою креп- кою и мышцею простертою, потому и заповедал тебе Господь, Бог твой, установить день субботний». Творец преднамеренно создал мир с изъянами и недостатками, чтобы люди удостоились чести принять участие в его исправлении.