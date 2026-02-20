Мы рады представить читателю сборник, центральное место которого занимает перевод малоизвестного труда великого Рабейну Моше Хаима Луцатто — «Дерех Твуна» («Путь понимания»). В этом труде автор — известный каббалист, знаток глубочайших тайн Торы и учитель мусара, открывается читателю в новом свете.

Дело в том, что «Дерех Твуна», это книга об изучении Геморы, точнее, о методах ее изучения. Можно сказать, что в ней Рамхаль систематизировал основные принципы логики и риторики, снабдив их конкретными примерами из Талмуда. Обилие этих примеров делает книгу непростой для восприятия неподготовленным читателем, но с другой стороны, вдумчивая работа над ней может существенно помочь тому, кто стремится прикоснуться к изучению Талмуда или уже изучает его, и хотел бы приобрести большую систематочность в этом нелёгком деле.

Мы постарались разъяснить всё, что нуждалось в подробном истолковании, стараясь не перегружать перевод необязательной для понимания идей автора информацией. Насколько мы преуспели в этом нелёгком деле, может решить только серьёзный читатель, а мы в свою очередь будем рады получить любые замечания и подсказки, которые нам помогут в нашей будущей работе.

Поскольку речь в этой книге идёт об изучении важнейшего раздела Устной Торы — Талмуда, а это работа, требующая больших усилий, то мы посчитали необходимым предварить «Дерех Твуна» переводами отрывков из других книг Рамхаля, объясняющих важность изучения Торы вообще и Устной Торы в частности. Надеемся, что это поможет читателю найти в себе силы необходимые для серьёзного изучения Талмуда, основополагающей книги еврейской традиции.

Рабейну Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - Дерех Твунот - Путь понимания

Перевод: Рав Л. Саврасов

Издательство «Тора Лишма»

ИЕРУСАЛИМ 5766

Рабейну Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - Дерех Твунот - Путь понимания - Содержание

ОБ ИЗУЧЕНИИ ТОРЫ («ПУТЬ ВСЕВЫШНЕГО», ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ, ГЛАВА ВТОРАЯ)

ДИАЛОГ (МЕСИЛАТ ЙЕШАРИМ - I)

ПУТЬ ДРЕВА ЖИЗНИ (ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К КНИГЕ «138 ВРАТ МУДРОСТИ»)

ПУТЬ ПОНИМАНИЯ

Предисловие

Часть 1-11

1. Прежде всего, изучение Торы необходимо потому, что, минуя его, невозможно придти к действию, ведь если человек не знает заповедей, которые он должен исполнять, как он их исполнит?! Но кроме этого, изучение Торы имеет огромное значение для достижения человеком совершенства. Мы уже упомянули об этом кратко в четвёртой главе первой части, но теперь поговорим подробнее.

2. Среди всех влияний, оказываемых Им, благословен Он, для нужд Творения, есть одно, наиболее возвышенное, суть которого самое важное и совершенное явление из всего того, что создано. Другими словами, это влияние обладает сущностью наиболее приближённой к истинной сущности Создателя, благословенно имя Его, и достоинством, максимально подобным Его достоинству. Это именно то, что дал Господь благословенно имя Его, созданиям от славы Своей и достоинства Своего. Однако, Создатель, благословенно имя Его, связал это влияние с особенным созданием, сотворённым Им ради этого — Торой. И полнота упомянутого влияния достигается двумя способами — произнесением[1] и осмыслением [слов Торы]. Именно это объяснялось там, ведь Господь, благословен Он, соединил слова и фразы, составляющие Пятикнижие, а затем, книги Пророков и Писания, и связал с ними (словами) упомянутое влияние так, что когда эти слова произносятся в установленном порядке, то это влияние распространяется на произносящего, как с Б-жей помощью, будет объяснено далее. Также и при осмыслении этих слов, в соответствии с их истинным значением, на человека снисходит то же самое влияние.

Однако у этого влияния, как и у всех существующих влияний и явлений, есть несколько ступеней. И разные ступени этого влияния разделены между произнесением и осмыслением разных частей Торы, в соответствии с тем, как посчитала необходимым высшая мудрость. Произнесение одной части вызывает одну ступень влияния, а произнесение другой другую. И то же самое в осмыслении. Однако нет ни одной части учения, которое, при соблюдении необходимых уcловий, не вызывало бы одной из ступеней влияния.

3. Очевидно, что чем глубже осмысление, тем выше ступень влияния, которое она вызывает, и не сравнить того, кто понимает просто язык Писания, с тем, кто понимает его смысл, а также не сравнить того, кто пони мает лишь поверхностный смысл, с тем, кто углубляется в него. И не сравнить того, кто углубляется немного, с тем, кто углубляется много. Вместе с тем, по милости Всевышнего, благословен Он, любое осмысление вызывает какую-нибудь из ступеней влияния, так, что любой понимающий удостоится получить соответствующую долю от этого великого влияния. А тот, кто вообще не достигнет понимания, а будет только читать, также обретет средство для получения небольшой доли этого влияния, и таким образом большинство евреев удостаиваются этого, одни больше, другие меньше.

4. Но кроме этой иерархии, существующей для вознаграждения человеческих стараний в истинном размере, существует другая, в соответствии с необходимостью исправления Творения вообще, так что нет такой доли в этом влиянии, которая бы не исправляла и не восполняла какую-то часть всего Творения. Выходит, что тот, кто хочет исполнять перед лицом Всевышнего совершенную работу, должен заниматься по мере своих сил всеми частями Торы, дабы его исправление затрагивало все части Творения. И поэтому сказали мудрецы, благословенной памяти (Кидушин 30, Авода зара 19): «Всякий человек [должен] разделить дни свои[2] на три части — треть для Писания, треть для Мишны и треть для Геморы». Здесь включены все части Торы, между которыми человек должен разделить своё время так, чтобы заниматься всеми и не оставлять ни одну из них. Однако объём занятий каждой из частей следует отмерять в соответствии с тем, что представляет собой каждый человек, и в соответствии с тем, что с ним происходит.





[1] В оригинале - игайон, что обычно значит речь, мысли, произнесение. Но в 60- лее глубоком смысле это может означить логика, логический анализ. Автор, по- святивший первичному логическому анализу отдельные труды, такие как «Дерех твуна» («Путь понимания», см. настоящий сборник), а также «Сефер а־игайон»

[2] То есть время.