Мелоди Битти – Спасать или спасаться?

Я сидела в кухне, пила кофе, думала о недоделанных домашних делах. Посуда. Пылесос. Стирка. Список был бесконечным, однако я не могла приняться за дело. Даже думать об этом было уже чересчур. Делать же казалось и вовсе невозможным. «Точь-в-точь как моя жизнь», – думала я.

Апатия – знакомое чувство – овладела мною. Я направилась в спальню. Возможность подремать, некогда бывшая роскошью, ныне стала необходимостью. Сон – это почти все, на что я была способна. Куда подевалась моя мотивация? Когда-то у меня был избыток энергии. Теперь же требовалось усилие и для того, чтобы ежедневно причесываться и наносить косметику, – усилие, которым я часто пренебрегала. Я легла на кровать и провалилась в глубокий сон. Когда проснулась, первые мысли и чувства были болезненными. И это тоже не было ново. Я не знала, от чего мне хуже… От острой боли, которую я ощущала, потому что была уверена, что с моим браком покончено, – любовь ушла, погашенная ложью, пьянством, разочарованиями и финансовыми проблемами.

От горькой ли ярости, которую вызывал у меня муж – мужчина, ставший причиной всего этого. Или от отчаяния, которое охватывало меня, потому что Бог, которому я так доверяла, предал меня, позволив этому случиться. Или дело было в сочетании страха, беспомощности и безнадежности, которые подмешивались ко всем остальным эмоциям. «Черт его побери, – думала я. – Зачем ему обязательно нужно было пить? Почему он раньше не мог стать трезвенником? Зачем ему нужно было лгать? Почему он не мог любить меня так же сильно, как я его любила? Почему он не перестал пить и лгать годы назад, когда мне это было еще не безразлично?»

У меня и в мыслях не было выходить замуж за алкоголика. Мой отец был алкоголиком. Я так тщательно выбирала себе мужа. Великолепный выбор! Проблема Фрэнка с пьянством стала очевидна в медовый месяц, когда однажды вечером он вышел из нашего гостиничного номера и вернулся только в половине седьмого следующего утра. Почему я тогда этого не увидела? Теперь, задним числом, понятно, что знаки были кристально ясны. Какой дурой я была! «Нет-нет! Он не алкоголик. Только не он», – защищалась я снова и снова. Я верила его вранью. Я верила своему вранью. Почему я просто-напросто не бросила его, не получила развод? Вина, страх, недостаток инициативности и нерешительность.

Мелоди Битти – Спасать или спасаться?

Серия – «Психологический бестселлер (Эксмо)»

Издательство – «Эксмо»

Москва – 2015г.

ISBN 978-5-04-205352-8

Мелоди Битти – Спасать или спасаться? – Содержание

Психологические бестселлеры

Что вы узнаете из этой книги

Об авторе

Послание от Мелоди Битти в честь двадцать пятой годовщины

Авторское предисловие к изданию 2001 года в честь пятнадцатилетия

книги

Авторское предисловие к изданию 1992 года

Предисловие

Часть 1

Глава 1

Глава 2 Задания

Глава 3 Определения созависимости Краткая история Задания

Глава 4 Опека Низкая самоценность Подавление Обсессия Контроль Отрицание проблем Зависимость от отношений Плохая коммуникация Слабые границы Отсутствие доверия Гнев Сексуальные проблемы Разное Прогрессирующая созависимость Кто созависимый? – Я! Задания



Часть 2

Глава 5 Привязанность Лучший способ Задания

Глава 6 Задания

Глава 7 Задания

Глава 8 Что такое спасение? Задания

Глава 9 Задание

Глава 10 Задания

Глава 11 Задание

Глава 12 Задание

Глава 13 Задания

Глава 14 Задания

Глава 15 Задания

Глава 16 Задания

Глава 17

Глава 18 «Двенадцать Шагов» Проработка программы Задания

Глава 19 Зависимые от драмы Ожидания Страх близости Финансовая ответственность Прощение «Лягушачий синдром» Удовольствие Границы Физическая забота Профессиональная помощь Поглаживания Доверие Секс

Глава 20 С чего начать Развитие



Эпилог

Источники

Библиография