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Битти – Спасать или спасаться?

Мелоди Битти – Спасать или спасаться?
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Я сидела в кухне, пила кофе, думала о недоделанных домашних делах. Посуда. Пылесос. Стирка. Список был бесконечным, однако я не могла приняться за дело. Даже думать об этом было уже чересчур. Делать же казалось и вовсе невозможным. «Точь-в-точь как моя жизнь», – думала я.
Апатия – знакомое чувство – овладела мною. Я направилась в спальню. Возможность подремать, некогда бывшая роскошью, ныне стала необходимостью. Сон – это почти все, на что я была способна. Куда подевалась моя мотивация? Когда-то у меня был избыток энергии. Теперь же требовалось усилие и для того, чтобы ежедневно причесываться и наносить косметику, – усилие, которым я часто пренебрегала. Я легла на кровать и провалилась в глубокий сон. Когда проснулась, первые мысли и чувства были болезненными. И это тоже не было ново. Я не знала, от чего мне хуже… От острой боли, которую я ощущала, потому что была уверена, что с моим браком покончено, – любовь ушла, погашенная ложью, пьянством, разочарованиями и финансовыми проблемами.
От горькой ли ярости, которую вызывал у меня муж – мужчина, ставший причиной всего этого. Или от отчаяния, которое охватывало меня, потому что Бог, которому я так доверяла, предал меня, позволив этому случиться. Или дело было в сочетании страха, беспомощности и безнадежности, которые подмешивались ко всем остальным эмоциям. «Черт его побери, – думала я. – Зачем ему обязательно нужно было пить? Почему он раньше не мог стать трезвенником? Зачем ему нужно было лгать? Почему он не мог любить меня так же сильно, как я его любила? Почему он не перестал пить и лгать годы назад, когда мне это было еще не безразлично?»
У меня и в мыслях не было выходить замуж за алкоголика. Мой отец был алкоголиком. Я так тщательно выбирала себе мужа. Великолепный выбор! Проблема Фрэнка с пьянством стала очевидна в медовый месяц, когда однажды вечером он вышел из нашего гостиничного номера и вернулся только в половине седьмого следующего утра. Почему я тогда этого не увидела? Теперь, задним числом, понятно, что знаки были кристально ясны. Какой дурой я была! «Нет-нет! Он не алкоголик. Только не он», – защищалась я снова и снова. Я верила его вранью. Я верила своему вранью. Почему я просто-напросто не бросила его, не получила развод? Вина, страх, недостаток инициативности и нерешительность.

Мелоди Битти – Спасать или спасаться?

Серия – «Психологический бестселлер (Эксмо)»
Издательство – «Эксмо»
Москва – 2015г.
ISBN 978-5-04-205352-8

Мелоди Битти – Спасать или спасаться? – Содержание

Психологические бестселлеры
Что вы узнаете из этой книги
Об авторе
Послание от Мелоди Битти в честь двадцать пятой годовщины
Авторское предисловие к изданию 2001 года в честь пятнадцатилетия
книги
Авторское предисловие к изданию 1992 года
Предисловие
Часть 1
  • Глава 1
  • Глава 2
    • Задания
  • Глава 3
    • Определения созависимости
    • Краткая история
    • Задания
  • Глава 4
    • Опека
    • Низкая самоценность
    • Подавление
    • Обсессия
    • Контроль
    • Отрицание проблем
    • Зависимость от отношений
    • Плохая коммуникация
    • Слабые границы
    • Отсутствие доверия
    • Гнев
    • Сексуальные проблемы
    • Разное
    • Прогрессирующая созависимость
    • Кто созависимый? – Я!
    • Задания
Часть 2
  • Глава 5
    • Привязанность
    • Лучший способ
    • Задания
  • Глава 6
    • Задания
  • Глава 7
    • Задания
  • Глава 8
    • Что такое спасение?
    • Задания
  • Глава 9
    • Задание
  • Глава 10
    • Задания
  • Глава 11
    • Задание
  • Глава 12
    • Задание
  • Глава 13
    • Задания
  • Глава 14
    • Задания
  • Глава 15
    • Задания
  • Глава 16
    • Задания
  • Глава 17
  • Глава 18
    • «Двенадцать Шагов»
    • Проработка программы
    • Задания
  • Глава 19
    • Зависимые от драмы
    • Ожидания
    • Страх близости
    • Финансовая ответственность
    • Прощение
    • «Лягушачий синдром»
    • Удовольствие
    • Границы
    • Физическая забота
    • Профессиональная помощь
    • Поглаживания
    • Доверие
    • Секс
  • Глава 20
    • С чего начать
    • Развитие
Эпилог
Источники
Библиография
Views 258
Rating 4.5 / 5
Added 20.02.2025
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