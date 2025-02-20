Мелоди Битти – Спасать или спасаться?

Битти – Спасать или спасаться?
Я сидела в кухне, пила кофе, думала о недоделанных домашних делах. Посуда. Пылесос. Стирка. Список был бесконечным, однако я не могла приняться за дело. Даже думать об этом было уже чересчур. Делать же казалось и вовсе невозможным. «Точь-в-точь как моя жизнь», – думала я.
Апатия – знакомое чувство – овладела мною. Я направилась в спальню. Возможность подремать, некогда бывшая роскошью, ныне стала необходимостью. Сон – это почти все, на что я была способна. Куда подевалась моя мотивация? Когда-то у меня был избыток энергии. Теперь же требовалось усилие и для того, чтобы ежедневно причесываться и наносить косметику, – усилие, которым я часто пренебрегала. Я легла на кровать и провалилась в глубокий сон. Когда проснулась, первые мысли и чувства были болезненными. И это тоже не было ново. Я не знала, от чего мне хуже… От острой боли, которую я ощущала, потому что была уверена, что с моим браком покончено, – любовь ушла, погашенная ложью, пьянством, разочарованиями и финансовыми проблемами.
От горькой ли ярости, которую вызывал у меня муж – мужчина, ставший причиной всего этого. Или от отчаяния, которое охватывало меня, потому что Бог, которому я так доверяла, предал меня, позволив этому случиться. Или дело было в сочетании страха, беспомощности и безнадежности, которые подмешивались ко всем остальным эмоциям. «Черт его побери, – думала я. – Зачем ему обязательно нужно было пить? Почему он раньше не мог стать трезвенником? Зачем ему нужно было лгать? Почему он не мог любить меня так же сильно, как я его любила? Почему он не перестал пить и лгать годы назад, когда мне это было еще не безразлично?»
У меня и в мыслях не было выходить замуж за алкоголика. Мой отец был алкоголиком. Я так тщательно выбирала себе мужа. Великолепный выбор! Проблема Фрэнка с пьянством стала очевидна в медовый месяц, когда однажды вечером он вышел из нашего гостиничного номера и вернулся только в половине седьмого следующего утра. Почему я тогда этого не увидела? Теперь, задним числом, понятно, что знаки были кристально ясны. Какой дурой я была! «Нет-нет! Он не алкоголик. Только не он», – защищалась я снова и снова. Я верила его вранью. Я верила своему вранью. Почему я просто-напросто не бросила его, не получила развод? Вина, страх, недостаток инициативности и нерешительность.
Мелоди Битти – Спасать или спасаться?
Серия – «Психологический бестселлер (Эксмо)»
Издательство – «Эксмо»
Москва – 2015г.
ISBN 978-5-04-205352-8
Мелоди Битти – Спасать или спасаться? – Содержание
Психологические бестселлеры
Что вы узнаете из этой книги
Об авторе
Послание от Мелоди Битти в честь двадцать пятой годовщины
Авторское предисловие к изданию 2001 года в честь пятнадцатилетия
книги
Авторское предисловие к изданию 1992 года
Предисловие
Часть 1
- Глава 1
-
Глава 2
- Задания
-
Глава 3
- Определения созависимости
- Краткая история
- Задания
-
Глава 4
- Опека
- Низкая самоценность
- Подавление
- Обсессия
- Контроль
- Отрицание проблем
- Зависимость от отношений
- Плохая коммуникация
- Слабые границы
- Отсутствие доверия
- Гнев
- Сексуальные проблемы
- Разное
- Прогрессирующая созависимость
- Кто созависимый? – Я!
- Задания
Часть 2
-
Глава 5
- Привязанность
- Лучший способ
- Задания
-
Глава 6
- Задания
-
Глава 7
- Задания
-
Глава 8
- Что такое спасение?
- Задания
-
Глава 9
- Задание
-
Глава 10
- Задания
-
Глава 11
- Задание
-
Глава 12
- Задание
-
Глава 13
- Задания
-
Глава 14
- Задания
-
Глава 15
- Задания
-
Глава 16
- Задания
- Глава 17
-
Глава 18
- «Двенадцать Шагов»
- Проработка программы
- Задания
-
Глава 19
- Зависимые от драмы
- Ожидания
- Страх близости
- Финансовая ответственность
- Прощение
- «Лягушачий синдром»
- Удовольствие
- Границы
- Физическая забота
- Профессиональная помощь
- Поглаживания
- Доверие
- Секс
-
Глава 20
- С чего начать
- Развитие
Эпилог
Источники
Библиография
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