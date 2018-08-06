Серия книг Александра Меня - История религии - В поисках Пути Истины и Жизни

История религии - Александр Мень - В поисках Пути Истины и Жизни

Представляем нашим читателям книги серии, изданные при жизни отца Александра в брюссельском издательстве "Жизнь с Богом".

Также можно читать и второе издание книг, вышедшее в издательстве «Ex Libris» совместного предприятия «СЛОВО», 1991-1993 гг.

Александр Мень - В поисках Пути, Истины и Жизни - Том 1 - Истоки религии

Брюссель, Жизнь с Богом, 1981 Брюссель, Жизнь с Богом, 1981

Также издание - Мень А. В. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни: В семи томах.

Т. I. Истоки религии/ Предисл. С. С. Аверинцева; Худож. В. Г. Виноградов

М.: СП «Слово», 1991. — 287 с.

ISBN 5-85050-281-5 Книга известного богослова и проповедника протоиерея Александра Меня (1935—1990) является первой в серии «История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни», отражающей христианское понимание этой истории. В книге рассказывается о природе религиозного сознания, об отношениях между верой и научным мышлением, рассматривается проблема происхождения зла, освещаются с религиозно-философской позиции темы эволюции и прогресса.

Александр Мень - В поисках Пути, Истины и Жизни - Том 2 - Магизм и единобожие

Религиозный путь человечества до эпохи великих Учителей

Брюссель, Жизнь с Богом, 1971

Приводится Репринтное издание с брюссельского - Москва, Фонд Александра Меня, 2001

Эта книга представляет собой репринт с прижизненного издания, которое было осуществлено издательством «Жизнь с Богом» (Брюссель 1971). Выпуская ее в свет, мы хотим отдать должное самоотверженному труду директора издательства ныне покойной Ирины Михайловны Посновой и почтить ее светлую память. Также Издание: История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. В 7 т. Т. 2: Магизм и Единобожие: Рели­гиозный путь человечества до эпохи великих Учи­телей. — М.: СП «Слово», 1991. — 462 с., ил. ISBN 5—85050—287—4 Что было раньше: язычество или вера в Единого Бога? Почему во все времена были связаны между собой нравственность и Единобожие? Какими путями выходит человечество из рабства Магизма к свободному Богопознанию? На эти и многие другие злободневные и вечные вопросы отвечает предлагаемая читателю вторая книга из серии «История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни». Грандиозная панорама первобытных религий, которую рисует на ее страницах Александр Мень (1935—1990), еще раз убеждает, что у истоков материального крушения всегда стоит духовное обнищание.

Александр Мень - В пои сках Пути, Истины и Жизни - Том 3 - У врат молчания

Духовная жизнь Китая и Индии в середине первого тысячелетия до н.э.

Издание: История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. В 7 т. Т. 3: У врат Молчания: Духовная жизнь Китая и Индии в середине первого тысячелетия до нашей эры / Худож. В. Виноградов.— М.: СП «Слово», 1992. — 239 с., ил. ISBN 5—85050—288—2 Третья книга из серии «История религии» вводит читателя в загадочный мир восточных религий. Ее автор, Александр Мень (1935—1990), убежден, что знакомиться с древними учениями Индии и Китая следует не по измышлениям европейских теософских компиляторов, а по первоисточникам: Конфуцианскому канону и Упанишадам, Бхагавад-Гите и буддистским сутрам. Глубокий анализ этих и других редких ныне рукописей, а также эпохи их создания позволяет автору — а вместе с ним и читателю — понять самую суть восточных учений и их роль в духовных исканиях человечества.

Александр Мень - В поисках Пути, Истины и Жизни - Том 4 - Дионис, Логос, Судьба

Греческая религия и философия от эпохи колонизации до Александра

Брюссель, Жизнь с Богом, 1992 Второе издание

Также Издание:

История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. В 7 т. Т. 4.: Дионис, Логос, Судьба: Греческая религия и философия от эпохи колонизации до Александра / Худож. В. Г. Виноградов.— М.: СП «Слово», 1992.— 271 с., ил.

ISBN 5—85050—289—0



Четвертая книга из серим «История религии» посвящена Греции, Еe автор, протоиерей Александр Мень (1935—1990), с терпением и любовью ведет читателя по путям поиска истины за древнегреческими поэтами и философами.

И многое оказывается понятным и близким — ведь материализм и тоталитарная идеология, метафизика и оккультизм, агностицизм и вера в Судьбу вошли в наше сознание и европейскую культуру именно из древней Эллады.

Александр Мень - В поисках Пути, Истины и Жизни - Том 5 - Вестники Царства Божия

Библейские пророки от Амоса до Реставрации

Брюссель, Жизнь с Богом, 1986

Также Издание:

История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. В 7 т. Т. 5: Вестники Царства Божия: Библейские пророки от Амоса до Реставрации (VIII-IV вв. до н.э.) /Худож. В. Виноградов. — М.: СП «Слово», 1992.—431 с. ил. ISBN 5-85050-290-4

Книги библейских пророков, «вестников Царства Божия», наряду с Законом занимают центральное место в ветхозаветной части Библии. Вот и эта книга, посвященная им, пятая из серии «История религии», является центральной - и не только в семитомнике, но и во всем творчестве отца Александра. С глубиной, соответствующей уникальному проповедническому и писательскому дару автора, в книге рассказывается о библейском Откровении и Богоявлениях, раскрывается библейское учение о Спасении и Искуплении, повествуется о многовековой борьбе за идеалы библейской этики против обрядоверия.

Александр Мень - В поисках Пути, Истины и Жизни - Том 6 - На пороге Нового Завета

От эпохи Александра Македонского до проповеди Иоанна Крестителя

Брюссель, Жизнь с Богом, 1983 Также Издание:

История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. В 7 т. Т. 6: На пороге Нового Завета:

От эпохи Александра Македонского до проповеди Иоанна Крестителя/Худож. В. Г. Виноградов.— М.: СП «Слово», 1993.—622 с., ил. ISBN 5-85050-291-2 Шестая книга семитомной «Истории религии» завершает наше путешествие по дорогам религиозных исканий человечества дохристианской эпохи. В последний раз мы встречаемся с мистиками и созерцателями Индии, со скептиками и отшельниками Греции, со стоиками Рима, с мудрецами и мучениками Израиля. Подготовка к явлению Христа, которую столько веков проходили все народы, закончилась, и автор вводит нас в мир Предтечи и Девы Марии, будущих апостолов и евангелистов -тот мир, в котором родился Спаситель. Александр Мень - В поисках Пути, Истины и Жизни - Том 7 - Сын Человеческий История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. В 7 т. Т. 7: Сын Человеческий / Худож. В. Виноградов.— М.:СП «Слово», 1992.—381 с.,ил. ISBN 5-85050-292-0 На протяжении веков люди исходили несметное множество дорог и тропинок; они испытали и взвесили почти все, что в состоянии был охватить человеческий дух, — от мироотрицающей мистики до богоотрицающего материализма. И лишь тогда, когда пути эти были пройдены и поиски исчерпаны, наступила, выражаясь библейским языком, «полнота времени». Миру явилось Откровение — величайшая тайна, человеку были указаны пути к совершенной жизни. Однако люди были свободны принять Евангелие или отвергнуть его. Свобода их осталась неприкосновенной. Залогом этой свободы было историческое уничижение Иисуса Назарянина, залогом ее была Голгофа, заставившая поколебаться даже самых преданных и любящих, залогом ее стало неслыханное в своей парадоксальности учение, принять которое было невозможно без усилий, без подвига веры. Тщетно люди прилагали к христианству привычные им мерки: одни требовали священных санкций и знамений, другие — философских доказательств. Но Церковь устами апостола Павла отвечала: «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев — соблазн, для эллинов — безумие».

10/08/2014 - дополнение, файлы в форматах rtf и epub

История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. В 7 томах - М.: СП «Слово», 1991-1992 годы

18/06/2016 - дополнение, 7 томов издания 1992 г в 1 файле DJVU

М.: СП «Слово», 1991-1992 годы