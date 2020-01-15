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Мендельбойм Александр - Законы благословений

Мендельбойм Александр - Законы благословений
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience
Мудрецы, благословенна их память, постановили произносить шесть благословений на различные виды пищи. Целью каждого благословения является пробуждение сердца человека к размышлению и осознанию ценности того, что он собирается есть, дабы благодарить Творца с радостью и в возвышенном состоянии души за Его покровительство и добро. Левуш (214,4):
«Вот уровни благословений: благословение на хлеб – амоци лехем мин аарец» – это самое важное благословение, поскольку, питаясь только хлебом, человек способен жить, если на то будет воля Б-жья. Следующее – «боре миней мезонот» (произносимое на другие изделия из злаков), ибо оно схоже с первым благословением и также указывает на покровительство Вс-вышнего своим созданиям, которые едят и насыщаются. Далее идет благословение «боре при агафен» (произносимое на вино), так как вино веселит Господа и людей. За ним идет «боре при аэц» (произносимое на плоды деревьев), потом «боре при аадама» (на плоды земли) и «шеаколь ниѓье бидваро» (на все остальное: жидкость, рыбу, мясо и т.д.).

Мендельбойм Александр Арье - Законы благословений

Пер. с иврита – рав Эйтан Лембергский – М.: Медиум, 2014. – 148 с.
ISBN 978-5-85691-081-9

Мендельбойм Александр Арье - Законы благословений - Содержание

Глава 1. Приготовление к благословению и порядок его произнесения
  • Как подготовить себя к произнесению благословения
  • Подготовка еды
  • Еда должна быть готова к употреблению
  • Сокращение перерыва
  • Благословение
  • Произнесение благословения
  • Мысль во время благословения
Глава 2. Благословение на хлеб
  • Порядок преломления хлеба и его благословение
  • Уважение к хлебу
Глава 3. Хлебобулочные изделия с благословением «мезонот»
  • «Пат аба бе кисанин»
  • Замешенное на сладком
  • Булочки «мезонот»
  • Хлебобулочные изделия с начинкой
  • Хрустящие хлебцы и изделия из слоеного теста
  • Пирожки с мясом, картошкой, творогом и т.д.
  • Пицца
  • Хлеб, который потерял обычный для хлеба вид
Глава 4. Количество «мезонот», которое считается трапезой
  • С каким количеством «мезонот» устраивают трапезу?
Глава 5. Благословение после еды и законы перерыва в еде
  • Законы, касающиеся жидкости 32
  • Количество еды, после которого произносят благословение 33
  • Твердая или жидкая пища?
  • Когда есть сомнения
  • Объединение двух видов пищи
  • Вставки в «меэйн шалош»
  • Допустимый перерыв между окончанием трапезы
  • и благословением
  • Время усваивания жидкости
  • Допустимый перерыв относительно первого благословения
  • Дополнительные законы благословений
Глава 6. Перемена места
  • Что считается сменой места
  • Во время благословения человек имел в виду, что перейдет
  • в другое место
  • Перемена места относительно благословения после еды
  • Остались друзья на месте трапезы
  • Человек в пути
  • Не прекращал есть
Глава 7. Появились другие плоды после благословения
  • Когда не имел намерения
Глава 8. На что нужно говорить благословение во время хлебной трапезы
  • Блюда, на которые нужно произносить благословение во время трапезы
  • Еда, которой у человека не было
  • Вино
  • Напитки
  • Фрукты и десерт
  • Фрукты, которые употребляют как часть трапезы
  • Блюда, которые едят после трапезы
Глава 9. Завершающее благословение перед трапезой
  • Еда, освобождающая от благословения
  • Повышение аппетита
  • Напитки
  • «Мезонот»
  • Вино
Глава 10. Сомнение в благословении
  • Сомнение в завершающем благословении
  • Забыл благословить
Глава 11. Главное и второстепенное
  • Два несмешанных вида
  • Пирог и мороженое
  • Фруктовый салат
  • Виды второстепенного блюда
  • Некоторые законы
  • Главный и второстепенный вид в десерте
  • Вино выводит остальные напитки
Глава 12. Виды пищи. «Шеаколь», «боре при аэц», «боре при аадама»
  • Мелко нарезанные фрукты и овощи
  • Блюда из пяти видов злаков
  • Блюдо «мезонот»
  • Смесь из пяти видов злаков с другими видами
  • Шницель из кукурузы
  • Пища, на которую не произносят благословение
  • Удовольствие от насыщения без удовольствия от вкуса
  • Удовольствие от вкуса без насыщения
  • Лекарство
  • Вода и остальные напитки
  • Вино
  • Домашнее вино
  • Виноградный сок
  • Суп
  • Компот
  • Сок
Глава 13. Приоритет в благословениях
  • Когда не соблюдают приоритет благословений
  • Приоритет благословений в хлебе
Глава 14. «Зимун» и «маим ахроним»
  • Когда произносят «зимун»?
  • Ели вместе
  • Кто присоединяется к «зимуну»?
  • Что считается объединением к «зимуну»?
  • «Зимун» в поездке
  • Если нет времени дожидаться «зимуна»
  • «Биркат амазон» на бокал вина
  • «Маим ахроним»
  • Чем и как делают «маим ахроним»
Глава 15. «Биркат амазон»
  • Место благословления
  • Благословение гостя
  • Вставки в «биркат амазон» и в «меэйн шалош»
Глава 16. Места, в которых запрещено произносить благословления
  • Напротив наготы
  • Благословение около нечистот
Глава 17. Восхваляющие, благодарственные благословения
  • Благословения на увиденное
  • Гром и молния
  • Благословение на море
  • Благословение на деревья
  • Благословение «агомель»
Глава 18. Благословение «шеехияну» и «атов ве аметив»
  • «Шеехияну» – на плоды дерева нового урожая
  • Плоды, на которые нужно говорить благословение
  • Скрещенные плоды и другие законы
  • Приобретение новых вещей
  • «Атов ве аметив» (делающий добро мне и всем остальным)
  • Приоритет в вине
Глава 19. Благословение на приятные запахи
  • Пять видов благословений на запах
  • Некоторые законы
  • Порядок приоритета благословений
  • Предназначение аромата
  • Запахи, которые не благословляют
  • Благовония в шабат
Глава 20. Правила благословений
  • Напрасное благословение
  • Когда есть сомнения, — облегчай!
  • Исправление напрасного благословения
  • Когда можно произносить имя Вс-вышнего
  • Сто благословений
  • Воспитание детей
  • Запрещено давать пищу тому, кто не скажет благословение
  • «Барух гу, убарух шмо» (Благословен Он и Благословенно имя Его)
  • «Амейн»
  • Если человек отвлекся от приема пищи
  • Пища, приготовленная нестандартным способом
Глава 21. Чистота рук перед благословением
  • Случаи, когда нужно очистить или омыть руки
Глава 22. Благословение на запрещенную пищу
Глава 23. Произнесение неверного благословения
  • Общее и частное благословение
  • Неверное завершающее благословение
  • Завершающее благословение, которое выводит другие виды пищи
Глава 24. Ошибка в благословении
  • Главная часть благословения – имя Вс-вышнего
  • Исправление неверного благословения
  • Человек не исправил ошибку
  • Ошибка во время «кидуша» или «авдалы»

Мендельбойм Александр Арье - Законы благословений - Введение

Все, на что произносится благословение (будь то еда или благовония), нужно держать в правой руке; но левша должен держать в левой. (Сефардские законоучители указывают, что следует поступать так, как написано в каббале, т.е. даже левша должен держать еду в правой руке.) То, что принято есть вилкой или ложкой, в руке держать не нужно. В каббале также сказано, что запрещено накалывать плод на нож во время благословения.
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Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2020
Author brat Vital
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