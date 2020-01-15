Мендельбойм Александр - Законы благословений

Мудрецы, благословенна их память, постановили произносить шесть благословений на различные виды пищи. Целью каждого благословения является пробуждение сердца человека к размышлению и осознанию ценности того, что он собирается есть, дабы благодарить Творца с радостью и в возвышенном состоянии души за Его покровительство и добро. Левуш (214,4):

«Вот уровни благословений: благословение на хлеб – амоци лехем мин аарец» – это самое важное благословение, поскольку, питаясь только хлебом, человек способен жить, если на то будет воля Б-жья. Следующее – «боре миней мезонот» (произносимое на другие изделия из злаков), ибо оно схоже с первым благословением и также указывает на покровительство Вс-вышнего своим созданиям, которые едят и насыщаются. Далее идет благословение «боре при агафен» (произносимое на вино), так как вино веселит Господа и людей. За ним идет «боре при аэц» (произносимое на плоды деревьев), потом «боре при аадама» (на плоды земли) и «шеаколь ниѓье бидваро» (на все остальное: жидкость, рыбу, мясо и т.д.).

Мендельбойм Александр Арье - Законы благословений

Пер. с иврита – рав Эйтан Лембергский – М.: Медиум, 2014. – 148 с.

ISBN 978-5-85691-081-9

Мендельбойм Александр Арье - Законы благословений - Содержание

Глава 1. Приготовление к благословению и порядок его произнесения

Как подготовить себя к произнесению благословения

Подготовка еды

Еда должна быть готова к употреблению

Сокращение перерыва

Благословение

Произнесение благословения

Мысль во время благословения

Глава 2. Благословение на хлеб

Порядок преломления хлеба и его благословение

Уважение к хлебу

Глава 3. Хлебобулочные изделия с благословением «мезонот»

«Пат аба бе кисанин»

Замешенное на сладком

Булочки «мезонот»

Хлебобулочные изделия с начинкой

Хрустящие хлебцы и изделия из слоеного теста

Пирожки с мясом, картошкой, творогом и т.д.

Пицца

Хлеб, который потерял обычный для хлеба вид

Глава 4. Количество «мезонот», которое считается трапезой

С каким количеством «мезонот» устраивают трапезу?

Глава 5. Благословение после еды и законы перерыва в еде

Законы, касающиеся жидкости 32

Количество еды, после которого произносят благословение 33

Твердая или жидкая пища?

Когда есть сомнения

Объединение двух видов пищи

Вставки в «меэйн шалош»

Допустимый перерыв между окончанием трапезы

и благословением

Время усваивания жидкости

Допустимый перерыв относительно первого благословения

Дополнительные законы благословений

Глава 6. Перемена места

Что считается сменой места

Во время благословения человек имел в виду, что перейдет

в другое место

Перемена места относительно благословения после еды

Остались друзья на месте трапезы

Человек в пути

Не прекращал есть

Глава 7. Появились другие плоды после благословения

Когда не имел намерения

Глава 8. На что нужно говорить благословение во время хлебной трапезы

Блюда, на которые нужно произносить благословение во время трапезы

Еда, которой у человека не было

Вино

Напитки

Фрукты и десерт

Фрукты, которые употребляют как часть трапезы

Блюда, которые едят после трапезы

Глава 9. Завершающее благословение перед трапезой

Еда, освобождающая от благословения

Повышение аппетита

Напитки

«Мезонот»

Вино

Глава 10. Сомнение в благословении

Сомнение в завершающем благословении

Забыл благословить

Глава 11. Главное и второстепенное

Два несмешанных вида

Пирог и мороженое

Фруктовый салат

Виды второстепенного блюда

Некоторые законы

Главный и второстепенный вид в десерте

Вино выводит остальные напитки

Глава 12. Виды пищи. «Шеаколь», «боре при аэц», «боре при аадама»

Мелко нарезанные фрукты и овощи

Блюда из пяти видов злаков

Блюдо «мезонот»

Смесь из пяти видов злаков с другими видами

Шницель из кукурузы

Пища, на которую не произносят благословение

Удовольствие от насыщения без удовольствия от вкуса

Удовольствие от вкуса без насыщения

Лекарство

Вода и остальные напитки

Вино

Домашнее вино

Виноградный сок

Суп

Компот

Сок

Глава 13. Приоритет в благословениях

Когда не соблюдают приоритет благословений

Приоритет благословений в хлебе

Глава 14. «Зимун» и «маим ахроним»

Когда произносят «зимун»?

Ели вместе

Кто присоединяется к «зимуну»?

Что считается объединением к «зимуну»?

«Зимун» в поездке

Если нет времени дожидаться «зимуна»

«Биркат амазон» на бокал вина

«Маим ахроним»

Чем и как делают «маим ахроним»

Глава 15. «Биркат амазон»

Место благословления

Благословение гостя

Вставки в «биркат амазон» и в «меэйн шалош»

Глава 16. Места, в которых запрещено произносить благословления

Напротив наготы

Благословение около нечистот

Глава 17. Восхваляющие, благодарственные благословения

Благословения на увиденное

Гром и молния

Благословение на море

Благословение на деревья

Благословение «агомель»

Глава 18. Благословение «шеехияну» и «атов ве аметив»

«Шеехияну» – на плоды дерева нового урожая

Плоды, на которые нужно говорить благословение

Скрещенные плоды и другие законы

Приобретение новых вещей

«Атов ве аметив» (делающий добро мне и всем остальным)

Приоритет в вине

Глава 19. Благословение на приятные запахи

Пять видов благословений на запах

Некоторые законы

Порядок приоритета благословений

Предназначение аромата

Запахи, которые не благословляют

Благовония в шабат

Глава 20. Правила благословений

Напрасное благословение

Когда есть сомнения, — облегчай!

Исправление напрасного благословения

Когда можно произносить имя Вс-вышнего

Сто благословений

Воспитание детей

Запрещено давать пищу тому, кто не скажет благословение

«Барух гу, убарух шмо» (Благословен Он и Благословенно имя Его)

«Амейн»

Если человек отвлекся от приема пищи

Пища, приготовленная нестандартным способом

Глава 21. Чистота рук перед благословением

Случаи, когда нужно очистить или омыть руки

Глава 22. Благословение на запрещенную пищу

Глава 23. Произнесение неверного благословения

Общее и частное благословение

Неверное завершающее благословение

Завершающее благословение, которое выводит другие виды пищи

Глава 24. Ошибка в благословении

Главная часть благословения – имя Вс-вышнего

Исправление неверного благословения

Человек не исправил ошибку

Ошибка во время «кидуша» или «авдалы»

Мендельбойм Александр Арье - Законы благословений - Введение

Все, на что произносится благословение (будь то еда или благовония), нужно держать в правой руке; но левша должен держать в левой. (Сефардские законоучители указывают, что следует поступать так, как написано в каббале, т.е. даже левша должен держать еду в правой руке.) То, что принято есть вилкой или ложкой, в руке держать не нужно. В каббале также сказано, что запрещено накалывать плод на нож во время благословения.