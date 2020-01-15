Мендельбойм Александр - Законы благословений
Мудрецы, благословенна их память, постановили произносить шесть благословений на различные виды пищи. Целью каждого благословения является пробуждение сердца человека к размышлению и осознанию ценности того, что он собирается есть, дабы благодарить Творца с радостью и в возвышенном состоянии души за Его покровительство и добро. Левуш (214,4):
«Вот уровни благословений: благословение на хлеб – амоци лехем мин аарец» – это самое важное благословение, поскольку, питаясь только хлебом, человек способен жить, если на то будет воля Б-жья. Следующее – «боре миней мезонот» (произносимое на другие изделия из злаков), ибо оно схоже с первым благословением и также указывает на покровительство Вс-вышнего своим созданиям, которые едят и насыщаются. Далее идет благословение «боре при агафен» (произносимое на вино), так как вино веселит Господа и людей. За ним идет «боре при аэц» (произносимое на плоды деревьев), потом «боре при аадама» (на плоды земли) и «шеаколь ниѓье бидваро» (на все остальное: жидкость, рыбу, мясо и т.д.).
Мендельбойм Александр Арье - Законы благословений
Пер. с иврита – рав Эйтан Лембергский – М.: Медиум, 2014. – 148 с.
ISBN 978-5-85691-081-9
Мендельбойм Александр Арье - Законы благословений - Содержание
Глава 1. Приготовление к благословению и порядок его произнесения
- Как подготовить себя к произнесению благословения
- Подготовка еды
- Еда должна быть готова к употреблению
- Сокращение перерыва
- Благословение
- Произнесение благословения
- Мысль во время благословения
Глава 2. Благословение на хлеб
- Порядок преломления хлеба и его благословение
- Уважение к хлебу
Глава 3. Хлебобулочные изделия с благословением «мезонот»
- «Пат аба бе кисанин»
- Замешенное на сладком
- Булочки «мезонот»
- Хлебобулочные изделия с начинкой
- Хрустящие хлебцы и изделия из слоеного теста
- Пирожки с мясом, картошкой, творогом и т.д.
- Пицца
- Хлеб, который потерял обычный для хлеба вид
Глава 4. Количество «мезонот», которое считается трапезой
- С каким количеством «мезонот» устраивают трапезу?
Глава 5. Благословение после еды и законы перерыва в еде
- Законы, касающиеся жидкости 32
- Количество еды, после которого произносят благословение 33
- Твердая или жидкая пища?
- Когда есть сомнения
- Объединение двух видов пищи
- Вставки в «меэйн шалош»
- Допустимый перерыв между окончанием трапезы
- и благословением
- Время усваивания жидкости
- Допустимый перерыв относительно первого благословения
- Дополнительные законы благословений
Глава 6. Перемена места
- Что считается сменой места
- Во время благословения человек имел в виду, что перейдет
- в другое место
- Перемена места относительно благословения после еды
- Остались друзья на месте трапезы
- Человек в пути
- Не прекращал есть
Глава 7. Появились другие плоды после благословения
- Когда не имел намерения
Глава 8. На что нужно говорить благословение во время хлебной трапезы
- Блюда, на которые нужно произносить благословение во время трапезы
- Еда, которой у человека не было
- Вино
- Напитки
- Фрукты и десерт
- Фрукты, которые употребляют как часть трапезы
- Блюда, которые едят после трапезы
Глава 9. Завершающее благословение перед трапезой
- Еда, освобождающая от благословения
- Повышение аппетита
- Напитки
- «Мезонот»
- Вино
Глава 10. Сомнение в благословении
- Сомнение в завершающем благословении
- Забыл благословить
Глава 11. Главное и второстепенное
- Два несмешанных вида
- Пирог и мороженое
- Фруктовый салат
- Виды второстепенного блюда
- Некоторые законы
- Главный и второстепенный вид в десерте
- Вино выводит остальные напитки
Глава 12. Виды пищи. «Шеаколь», «боре при аэц», «боре при аадама»
- Мелко нарезанные фрукты и овощи
- Блюда из пяти видов злаков
- Блюдо «мезонот»
- Смесь из пяти видов злаков с другими видами
- Шницель из кукурузы
- Пища, на которую не произносят благословение
- Удовольствие от насыщения без удовольствия от вкуса
- Удовольствие от вкуса без насыщения
- Лекарство
- Вода и остальные напитки
- Вино
- Домашнее вино
- Виноградный сок
- Суп
- Компот
- Сок
Глава 13. Приоритет в благословениях
- Когда не соблюдают приоритет благословений
- Приоритет благословений в хлебе
Глава 14. «Зимун» и «маим ахроним»
- Когда произносят «зимун»?
- Ели вместе
- Кто присоединяется к «зимуну»?
- Что считается объединением к «зимуну»?
- «Зимун» в поездке
- Если нет времени дожидаться «зимуна»
- «Биркат амазон» на бокал вина
- «Маим ахроним»
- Чем и как делают «маим ахроним»
Глава 15. «Биркат амазон»
- Место благословления
- Благословение гостя
- Вставки в «биркат амазон» и в «меэйн шалош»
Глава 16. Места, в которых запрещено произносить благословления
- Напротив наготы
- Благословение около нечистот
Глава 17. Восхваляющие, благодарственные благословения
- Благословения на увиденное
- Гром и молния
- Благословение на море
- Благословение на деревья
- Благословение «агомель»
Глава 18. Благословение «шеехияну» и «атов ве аметив»
- «Шеехияну» – на плоды дерева нового урожая
- Плоды, на которые нужно говорить благословение
- Скрещенные плоды и другие законы
- Приобретение новых вещей
- «Атов ве аметив» (делающий добро мне и всем остальным)
- Приоритет в вине
Глава 19. Благословение на приятные запахи
- Пять видов благословений на запах
- Некоторые законы
- Порядок приоритета благословений
- Предназначение аромата
- Запахи, которые не благословляют
- Благовония в шабат
Глава 20. Правила благословений
- Напрасное благословение
- Когда есть сомнения, — облегчай!
- Исправление напрасного благословения
- Когда можно произносить имя Вс-вышнего
- Сто благословений
- Воспитание детей
- Запрещено давать пищу тому, кто не скажет благословение
- «Барух гу, убарух шмо» (Благословен Он и Благословенно имя Его)
- «Амейн»
- Если человек отвлекся от приема пищи
- Пища, приготовленная нестандартным способом
Глава 21. Чистота рук перед благословением
- Случаи, когда нужно очистить или омыть руки
Глава 22. Благословение на запрещенную пищу
Глава 23. Произнесение неверного благословения
- Общее и частное благословение
- Неверное завершающее благословение
- Завершающее благословение, которое выводит другие виды пищи
Глава 24. Ошибка в благословении
- Главная часть благословения – имя Вс-вышнего
- Исправление неверного благословения
- Человек не исправил ошибку
- Ошибка во время «кидуша» или «авдалы»
Мендельбойм Александр Арье - Законы благословений - Введение
Все, на что произносится благословение (будь то еда или благовония), нужно держать в правой руке; но левша должен держать в левой. (Сефардские законоучители указывают, что следует поступать так, как написано в каббале, т.е. даже левша должен держать еду в правой руке.) То, что принято есть вилкой или ложкой, в руке держать не нужно. В каббале также сказано, что запрещено накалывать плод на нож во время благословения.
No comments yet. Be the first!