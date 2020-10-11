Психология имеет долгую историю. В XXI веке человечество встретилось с новыми проблемами, такими как глобальная война, терроризм, компьютерные технологии, рост свободного времени и развитие социальных сетей, которые влияют на то, ка к мы думаем, чувствуем и вед ем себя. В то же время мы по-прежнему сталкиваемся со многими явлениями и событиями, которые всегда влияли на людей: горем, потерей близких, рождением детей, заботой о них, образованием, ростом и развитием.

Психология изучает все эти моменты и помогает нам понять, как мы взаимодействуем с миром и ка к нам лучше справляться с трудностями.

В этой книге мы расскажем о самых важных достижениях в области психологии и о том, как они влияют на нашу жизнь сегодня. Книга состоит из пяти частей, которые можно читать по отдельности или подряд.

Сэнди Мэнн - Взлом психологии: Все психологические теории в одной книге

М.: Альпина Паблишер, 2020 г. - 312 с.

ISBN 978-5-9614-2790-5

Сэнди Мэнн - Взлом психологии: Все психологические теории в одной книге - Содержание

ЧАСТЬ 1. Психология и психологи

ЧАСТЬ 2. Теории, сформировавшие общество

ЧАСТЬ З. Психологические эксперименты, изменившие мир

ЧАСТЬ 4. Расстройства психики и виды терапии

ЧАСТЬ 5. Психология в повседневной жизни

Сэнди Мэнн - Взлом психологии: Все психологические теории в одной книге - Что такое психология? История психологии

Сегодня психологией называют науку, изучающую разум и поведение, но ее возникновение датируется приблизитель но 550 годом дон. э. когда древнегреческие философы разработали теорию так называемой «психе» или «души» (от которой образовалась первая часть слова «Психология»). Первым, кто применил термин «психология», считают немецкого философа-­схоластика Рудольфа Гоклениуса (1547-1628), в 1590 году опубликовавшего работу, в названии которой содержалось слово «психология».

До середины XIX века психологию считали частью философии. Французский философ Рене Декарт (1596-1650) оказал заметное влияние в области исследований души. А в 1879 году немецкий врач Вильгельм Вундт (1832-1920) открыл в Лейпциге первую лабораторию для психологических исследований. Вундт был первым, кто называл себя психологом, но в тот же период важный вклад в развитие психологии также внесли Герман Эббингауз, ставший первопроходцем в области изучения памяти (см. с. 12), и Иван Павлов, разработавший серию экспериментов в области условных рефлексов (см. с. 97).

Германия стала лидером во многих направлениях психологии, особенно в использовании случаев из практики («кейсов»). Это направление основывается на работах Зигмунда Фрейда (см. с. 31), создателя психоанализа. Исследования в области психологии начали набирать темп и в США , когда преподаватель Гарвардского университета Уильям Джеймс открыл маленькую экспериментальную психологическую лабораторию. В 1890 году он опубликовал «Принципы психологии», один из первых и наиболее влиятельных учебников психологии в США. Однако первый научный журнал, посвященный психологии, Mind («Разум»), был основан в Великобритании в 1876 году.

В 1892 году тридцать психологов и философов во главе с Грэнвиллом Стэнл и Холлом (которому первому в Америк е присудили степень доктора психологии) основал и Американскую психологическую ассоциацию. В 1896 году на базе Пенсильванского университета открылась первая психологическая клиника, ознаменовавшая рождение клинической психологии.

В ХХ веке Джон Уотсон (см . далее) сформулировал принципы бихевиоризма, которые позже развил Б.Ф. Ски ннер (см. с. 29).

Согласно Уотсону, бихевиоризм - это наука о наблюдаемом поведении. Только то поведение, которое можно наблюдать, описать и оценить, имеет реальную ценность для изучения людей или животных. Уотсон провел спорный с этической точки зрения эксперимент «Маленький Альберт» (см. с. 148), чтобы доказать, что определенное поведение можно вызывать с помощью условных рефлексов, и одним из первых разработал методы модификации поведения, которые позволяли тренировать нужное поведение у детей и взрослых с помощью системы поощрений и наказаний.