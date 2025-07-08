Расселл Ре Мэннинг – Религии за 30 секунд

Мэннинг – Религии за 30 секунд
Сунна в переводе с арабского — «обычай» или «кодекс поведения»; сунниты — те, кто следует кодексу поведения, установленному Мухаммедом, последним пророком Аллаха и основателем ислама. Этот кодекс соблюдается в дополнение к написанному в Коране. Сунниты подчиняются исламскому закону во всех аспектах повседневной жизни; соблюдался он и самим пророком, который, как считается, вел идеальную жизнь. Отражением сунны являются хадисы — высказывания, известные нам со слов последователей пророка Мухаммеда и истолкованные правоведами. Записанные в виде кодекса, они образуют шариат — «образ действия», управляющий поступками мусульман во всех сферах повседневной жизни.
В суннизме нет центральной авторитетной фигуры; это учение основано на сложнейшей правовой системе, созданной имамом аш-Шафии в IX в. Именно он считается основоположником сунны, проистекающей из правил, изложенных в Коране и хадисах, и составленной с применением аналитических принципов согласованности. Почитание суннитами текста и права отражается в эстетической традиции данной ветви ислама. Искусство, представленное в мечетях, носит исключительно абстрактный характер; изображения рукотворных объектов не должны отвлекать ум мусульманина от божественных сфер.
Слово «шиизм» происходит от арабского шиат Али, что означает «партия Али». Али был двоюродным братом пророка Мухаммеда и мужем его дочери Фатимы. Последователи Али и его потомки считали себя потомками самого пророка и, следовательно, законными лидерами мусульманского сообщества. Эта ветвь ислама создала собственную теологию, противоречащую взглядам суннитов (мусульманского большинства), считающих, что ортодоксальное учение было утверждено собранием ученых-правоведов; вместо этого шииты избрали единственным источником религиозной доктрины имама («лидера» или «проводника»), обладающего незыблемым авторитетом.
В каждом последующем (после Али) поколении был только один имам. Большинство шиитов верят, что цепочка имамов оборвалась с таинственным исчезновением в 878 г. двенадцатого из них — Мухаммада аль-Мунтазара. Современные лидеры шиитов — их часто называют аятоллами — выполняют роль «временных смотрителей», ждущих возвращения двенадцатого имама, которого иногда называют аль-Махди и воспринимают как Мессию. Важным ритуалом в шиизме является поминовение сына Али Хусейна — день его мученической гибели при сражении с войском Омейядов в 680 г. отмечается как важнейшее религиозное событие года.
Для мусульман Коран — куда больше, чем книга. Это чистое и подлинное слово Аллаха. По этой причине строгие мусульмане совершают омовение рук, прежде чем открыть «мать всех книг», и относятся к своему экземпляру Корана предельно бережно. Когда страницы изнашиваются, книгу не выбрасывают, а кладут в текущую реку или хоронят в уединенном месте. Выбросить Коран или сдать его в макулатуру считается богохульством. Мусульмане верят, что содержание Корана изложил пророку архангел Джебраил, не сразу, а за длительный промежуток времени — с 610 по 632 год, год смерти Мухаммеда. Таким образом, Мухаммед не является автором текста — он лишь передал то, что услышал. В этом смысле Коран отличается от Библии, которую обычно воспринимают как рассказ об исторических событиях, составленный людьми (вследствие чего он не может быть абсолютной истиной).
При жизни Мухаммеда текст Корана не был записан. Его запомнили наизусть тысячи последователей пророка, а на пальмовых листьях, плоских камнях и даже костях были записаны фрагменты Корана. После смерти Мухаммеда первый халиф Абу-Бакр собрал все стихи и записал в виде книги, после чего отдал ее на хранение вдове Мухаммеда Хафсе. Однако с годами текст начал обрастать региональными вариациями, и третий халиф Усман, изготовив несколько экземпляров книги, хранившейся у Хафсы, приказал сжечь все остальные. В основе современного текста Корана лежит так называемая «усманская редактура». Аутентичность текста Корана имеет огромную важность для мусульман; они заучивают стихи и используют их в молитве. Некоторые люди, обладающие исключительными способностями — их называют хафизами, — помнят наизусть весь текст: 114 глав и все 6236 стихов. В переводе на английский это около 78 тысяч слов.
Расселл Ре Мэннинг – Религии за 30 секунд
Издательство – «РИПОЛ классик»
Москва – 2014 г. — 160 с.
ISBN 978-5-386-07009-0
Расселл Ре Мэннинг – Религии за 30 секунд – Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
- Примитивные религии
- ГЛОССАРИЙ
- Йоруба
- Время сновидений
- Анимизм
- Церковь коренных
- американцев
- Мезоамериканские религии
- Шэнизм
- Зороастризм
- Духовные течения
- Востока
- ГЛОССАРИЙ
- Индуизм
- Священная книга:
- БХАГАВАД-ГИТА
- Буддизм
- Священная книга:
- ПАЛИЙСКИЙ КАНОН
- Буддизм Махаяны
- Джайнизм
- Сикхизм
- Священная книга:
- ГУРУ ГРАНТ САХИБ
- Даосизм
- Конфуцианство
- Священная книга:
- КНИГА ПЕРЕМЕН
- Синтоизм
- Авраамические религии ГЛОССАРИЙ
- Ортодоксальный иудаизм
- Реформистский иудаизм
- Священная книга: ТОРА
- Суннизм
- Шиизм
- Священная книга: КОРАН
- Суфизм
- Ахмадия
- Бахаизм
- Христианские течения
- Европы
- ГЛОССАРИЙ
- Римско-католическая церковь
- Православная церковь
- Священная книга: БИБЛИЯ
- Лютеранство
- Кальвинизм
- Англиканская
- (епископальная) церковь
- Методисты
- Квакеры
- Христианские течения
- мира
- ГЛОССАРИЙ
- Коптское христианство
- Пятидесятничество
- Мормоны
- Свидетели Иеговы
- Баптизм
- Адвентисты седьмого дня
- Христианская наука
- Смешанные верования ГЛОССАРИЙ
- Неоязычество
- Спиритизм
- Вуду
- Кандомбле
- Кришнаиты (Харе Кришна)
- Чхондогё
- Тэнрикё
- Новые религии
- ГЛОССАРИЙ
- Движение Джона Фрума
- Фалуньгунь
- Церковь Объединения
- Каодай
- Сайентология
- Растафарианство
- Синсюкё
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Источники
- Об авторах
- Алфавитный указатель
- Благодарности
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