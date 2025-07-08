Расселл Ре Мэннинг – Религии за 30 секунд

Сунна в переводе с арабско­го — «обычай» или «кодекс поведения»; сунни­ты — те, кто следует кодексу поведения, установ­ленному Мухаммедом, последним пророком Аллаха и основателем ислама. Этот кодекс со­блюдается в дополнение к написанному в Кора­не. Сунниты подчиняются исламскому закону во всех аспектах повседневной жизни; соблюдался он и самим пророком, который, как считается, вел идеальную жизнь. Отражением сунны явля­ются хадисы — высказывания, известные нам со слов последователей пророка Мухаммеда и ис­толкованные правоведами. Записанные в виде кодекса, они образуют шариат — «образ дей­ствия», управляющий поступками мусульман во всех сферах повседневной жизни.

В суннизме нет центральной авторитетной фигуры; это уче­ние основано на сложнейшей правовой систе­ме, созданной имамом аш-Шафии в IX в. Имен­но он считается основоположником сунны, про­истекающей из правил, изложенных в Коране и хадисах, и составленной с применением анали­тических принципов согласованности. Почита­ние суннитами текста и права отражается в эстетической традиции данной ветви ислама. Искусство, представленное в мечетях, носит ис­ключительно абстрактный характер; изображе­ния рукотворных объектов не должны отвлекать ум мусульманина от божественных сфер.

Слово «шиизм» происходит от арабского шиат Али, что означает «партия Али». Али был двоюродным братом пророка Мухам­меда и мужем его дочери Фатимы. Последова­тели Али и его потомки считали себя потомка­ми самого пророка и, следовательно, законны­ми лидерами мусульманского сообщества. Эта ветвь ислама создала собственную теологию, противоречащую взглядам суннитов (мусульман­ского большинства), считающих, что ортодок­сальное учение было утверждено собранием ученых-правоведов; вместо этого шииты избрали единственным источником религиозной доктри­ны имама («лидера» или «проводника»), облада­ющего незыблемым авторитетом.

В каждом по­следующем (после Али) поколении был только один имам. Большинство шиитов верят, что це­почка имамов оборвалась с таинственным ис­чезновением в 878 г. двенадцатого из них — Му­хаммада аль-Мунтазара. Современные лидеры шиитов — их часто называют аятоллами — выпол­няют роль «временных смотрителей», ждущих возвращения двенадцатого имама, которого иногда называют аль-Махди и воспринимают как Мессию. Важным ритуалом в шиизме являет­ся поминовение сына Али Хусейна — день его мученической гибели при сражении с войском Омейядов в 680 г. отмечается как важнейшее религиозное событие года.

Для мусульман Коран — куда больше, чем книга. Это чистое и подлинное слово Аллаха. По этой причине строгие мусуль­мане совершают омовение рук, прежде чем открыть «мать всех книг», и относятся к своему экземпляру Корана предельно бережно. Когда стра­ницы изнашиваются, книгу не выбрасывают, а кладут в текущую реку или хоронят в уединенном месте. Выбросить Коран или сдать его в макулату­ру считается богохульством. Мусульмане верят, что содержание Корана изложил пророку архангел Джебраил, не сразу, а за длительный промежуток времени — с 610 по 632 год, год смерти Мухаммеда. Таким образом, Мухаммед не является автором текста — он лишь передал то, что услышал. В этом смысле Ко­ран отличается от Библии, которую обычно воспринимают как рассказ об исторических событиях, составленный людьми (вследствие чего он не может быть абсолютной истиной).

При жизни Мухаммеда текст Корана не был записан. Его запомнили наизусть тысячи последователей пророка, а на пальмовых листьях, пло­ских камнях и даже костях были записаны фрагменты Корана. После смерти Мухаммеда первый халиф Абу-Бакр собрал все стихи и записал в виде книги, после чего отдал ее на хранение вдове Мухаммеда Хафсе. Однако с годами текст начал обрастать региональными вариациями, и третий халиф Усман, изготовив несколько экземпляров книги, хранив­шейся у Хафсы, приказал сжечь все остальные. В основе современного текста Корана лежит так называемая «усманская редактура». Аутентичность текста Корана имеет огромную важность для мусульман; они заучивают стихи и используют их в молитве. Некоторые люди, обла­дающие исключительными способностями — их называют хафизами, — помнят наизусть весь текст: 114 глав и все 6236 стихов. В переводе на английский это около 78 тысяч слов.

Расселл Ре Мэннинг – Религии за 30 секунд

Издательство – «РИПОЛ классик»

Москва – 2014 г. — 160 с.

ISBN 978-5-386-07009-0

Расселл Ре Мэннинг – Религии за 30 секунд – Содержание