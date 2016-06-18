Анабаптистское движение, возникшее в XVI веке. Исторические истоки современного евангельского движения. Меннониты, их особенности, основатель движения – Менно Симонс. Впервые публикуются работы Менно Симонса, которые ранее не переводились, а также богословское кредо анабаптизма – научно откомментированное Шлайтхаймское вероисповедание. *** 26 марта 1524 года. Воскресное утро. Окна старого кафедрального собора в Утрехте были приоткрыты, и свежий весенний ветер врывался в левый притвор, где уже несколько часов шла торжественная служба. Мессу в этот день совершал архиепископ Утрехта Иоганнес Хетсвельд, и 15 молодых братьев стояли перед ним на коленях, ожидая ординации и благословения на священническое служение. Только вчера закончились экзамены, и теперь для них настал долгожданный и торжественный момент. Дрожащие руки архиепископа устало опустились на голову одного из тех, кто готовился принять посвящение. Это был Менно, губы которого беззвучно бормотали молитву благодарности Господу за исполнение мечты. Еще будучи мальчишкой, лет с 9, он решил стать священником, испытывая какую-то необъяснимую страсть к возвышенному и духовному. Откуда это у него? Его родители, которые тяжело трудились всю жизнь на земле, не могли понять, почему у их маленького сына появилась такая страсть к Небу и к церкви? Почему он часами мог простаивать в ничем не примечательной церквушке у алтаря, где и глазу-то не было на чем остановиться?

Сергей Санников - Менно Симонс и анабаптисты Менно Симоне и анабаптисты. Сборник Составление и редакция С. В. Санников Штайнхаген, «Samenkorn», 2012. - 448 с: ил. ISBN 978-3-86203-069-9 Сергей Санников - Менно Симонс и анабаптисты - Содержание Часть 1. Очерки Учитель здесь и зовет тебя Литературно-исторический очерк о Менно Симонсе. Сергей Санников

Анабаптистское семя на российской почве Исторический очерк. Иоганнес Дик

Меннонитское миротворчество Опыт меннонитов и евангельских верующих Восточной Европы. Петр Пеннер

Часть 2. Первоисточники Основание христианской доктрины Менно Симонс. Перевод Н. Сериковой

Ответ Гелиусу Фаберу Менно Симонс

Раздел «Мое обращение» перевод С.Томаш

Раздел «О Церкви» перевод К. Ордина, В. Хубирьянц

Размышление над 24-м Псалмом Менно Симонс. Перевод В. Герасимчука. Перевод X. Ньюмана

Письмо к жене Леонарда Боуэнса Менно Симонс. Перевод Е.Иванов

Шлайтхаймское вероисповедание Перевод и комментарий К. Пеннер



Сергей Санников - Менно Симонс и анабаптисты - Вступление

История хороша тем, что она стоит, хотя все вокруг летит и меняется. Люди спешат, часто не зная куда, заглядывая в витрины окружающего мира, которые манят их, обещая полное счастье, если они приобретут новое моющее средство или современный мобильный телефон. Многие из них верят обещаниям и заходят в лавки этого мира, чтобы вскоре выйти счастливыми от сбывшейся мечты и тут же обнаружить, что мечта уже устарела и надо приобретать новый продукт для полного счастья.

История ничего не обещает и никуда не спешит, потому что она уже свершилась. Она не в настоящем и не в будущем, она в прошлом. Она есть такая, как она есть, хотя иногда ее пытаются приукрасить и подогнать под современные идеологемы. Но все же если остановиться и соблаговолить войти под ее старомодные, но такие крепкие и несокрушимые даже современной ложью своды, то можно понять, что история это не просто набор фактов или событий, а живые люди с их взглядами и чувствами, с их ценностями, проблемами и поражениями. И подчас люди истории более цельны и интересны, чем люди современного мира.

Люди сегодняшнего дня чаще всего еще не состоялись. Они ищут себя, они меняются и бегут неведомо куда, а люди истории уже совершились. Фильм их жизни уже прокручен и известен конец. Эти люди уже ничего не могут изменить или исправить. Их можно внимательно рассмотреть, поворачивая со всех сторон, можно взвесить, измерить... Вот только одна беда - под сводами истории мало света. Людям сегодняшнего дня не дано знать о людях прошлого все. Они заглядывают в жизнь прошлого только в той мере, в какой она осталось в записях и документах их современников.

А осталось не очень много. Поэтому на помощь часто приходят логика, воображение и дедуктивный анализ. Насколько точны эти методы? Чаще неточны, чем точны. Чаще повторяются устойчивые мифы, созданные талантливыми историками, чем делаются попытки выявить истинный образ человека прошлого.

О некоторых героях истории известно довольно много. Например, Лютер много писал о себе, и его современники много писали о нем. Известно не только о том, как он мыслил, как говорил и ругался, но и что любил есть на обед. Но жили в прошлом и малозаметные для общества люди, которые, тем не менее, оставили в истории церкви неизгладимый след.

Чаще всего это незримые воины Христовы, которые держали себя в тени Учителя Иисуса. К таким тихим и почти неизвестным современным читателям фигурам относится Менно Симонс, лидер мирных анабаптистов, давший свое имя целому религиозному движению - меннонитам. Меннониты широко известны как представители радикального протестантизма, пацифисты и наследники анабаптизма, а вот о Менно Симонсе знают немногие.

Восьмидесятишеститомная энциклопедия Брокгауза и Ефрона, которая продается с рекламным заявлением «Абсолютно все!» и которая знает казначея Карла Великого и самаркандского поэта, написавшего за всю жизнь только два сонета, не имеет даже отдельной статьи о Менно Симонсе, хотя упоминает о нем. Да и много ли найдется русскоязычных евангельских верующих, которые знают о нем и его жизни, хотя и являются богословскими наследниками Менно Симонса? А ведь именно он был человеком, который помог движению крещенцев обрести твердые библейские основы, хотя и не стоял у истоков анабаптизма. Да и не только в богословском отношении, но и в отношении церковного устройства и во многих других практических вопросах современные группы евангельских христиан Восточной Европы являются прямыми преемниками идей Менно.

Об этом человеке нельзя рассказывать философскими и богословскими терминами. О нем можно говорить только словами Библии, которую он не просто любил и читал ежедневно, но которой он действительно жил. Его письма и многие работы так насыщены библейскими текстами и аллюзиями, что кажется, будто он просто пересказывает Священный текст своими словами. Поэтому, углубившись в историю и пройдя мимо пышных залов Византии и Рима, попытаемся найти скромный уголок Радикальной реформации и рассмотрим события того времени не через видоискатель цифровой фотокамеры, а с библейской перспективы текстов раннего христианства.

Ибо крещенцев, или, как они сами говорили о себе, - братьев, невозможно понять, если оценивать их с позиции социалистов-революционеров, борющихся за «золотой» век, или с позиции научно-критического историзма. Они мыслили и говорили библейскими категориями, поэтому смотреть на них можно только сквозь призму библейского текста.

Итак, заглянем в XVI век в северную область Нидерландов - Фрисландию, взяв в руки Новый Завет.