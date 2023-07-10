Теперь, когда прошло достаточно времени, чтобы, оглядываясь назад, оценить события XX века, в перечень выдающихся религиозных феноменов, безусловно, необходимо включить рост современного пятидесятнического движения во всем мире. В 1900 году пятидесятнического движения еще не существовало. В конце столетия общая численность пятидесятников, если считать вместе с ними и харизматов, превышает число прихожан всех церквей реформационного направления вместе взятых и уступает только Римской католической церкви К В некоторых частях света значительная доля всех обращенных в христианство — результат работы пятидесятнических миссий и служений. В то время как многие классические христианские деноминации переживали упадок, пятидесятнические церкви росли очень быстро. И хотя степень влияния пятидесятников увеличивается не так стремительно, как их количество, ценности пятидесятничества все больше определяют облик современного христианства.

С самого начала следует отметить, что такой резкий взлет пятидесятничества не застрахован от опасностей и проблем, но при этом открывает огромные возможности. Сегодня подходящий момент, чтобы, осмысливая движение, подумать о том, как подобает распорядиться этими возможностями. Пятидесятникам следует остерегаться «головокружения от успехов», и не поддаваться искушению возгордиться своими победами. В этой главе мы попытаемся дать краткий очерк зарождения и развития современного пятидесятнического движения. Кроме того, мы рассмотрим происхождение родственного ему движения харизматического обновления. В ней будут обозначены некоторые проблемы и перспективы, с которыми встречается современное пятидесятничество, что отчасти обусловлено все возрастающим интересом к действию Святого Духа во всем мире. Данная глава послужит своеобразным фоном, обеспечивающим исторический контекст для последующих глав. Авторы намереваются таким образом определить позицию, с которой будет рассматриваться развитие пятидесятнической теологии и обсуждаться проблемы, стоящие перед пятидесятниками.

Мензис Уильям, Мензис Pоберт - Дух и сила. Основы пятидесятнического опыта

Пер с англ.

М.: МТИ, Н. Новгород: Агапе, 2017. 224 с.

ISBN 978-5-88930-116-5

Мензис Уильям, Мензис Pоберт - Дух и сила. Основы пятидесятнического опыта - Содержание

Введение

Часть I. Теологические основы

Глава 1. История: понимание нового контекста

Глава 2. Герменевтика: тихая революция

Глава 3. Герменевтика: уникальный вклад Луки

Глава 4. Герменевтика: прыжок с постмодернистского шарабана

Глава 5. Экзегетика: ответ Джеймсу Данну

Глава 6. Экзегетика: ответ Максу Тернеру

Часть II. Теологические положения

Глава 7. Вопрос последовательности

Глава 8. Языки как знамение

Глава 9. Языки: доступны всем и каждому

Глава 10. Чудеса и знамения

Глава 11. Исцеление как составляющая искупления

Глава 12. Промысел Божий

Глава 13. Духовные дары: основные принципы

Глава 14. Крещение Духом и дары Духа

Глава 15. Крещение Духом и плод Духа

Заключение

Избранная библиография

Предметно-именной указатель

Указатель библейских ссылок

Мензис Уильям, Мензис Pоберт - Дух и сила. Основы пятидесятнического опыта - Введение

Возникновение современного пятидесятничества — несомненно, одно из самых ярких событий двадцатого века. Небольшая группка, в начале 1900-х считавшаяся маргинальной, выросла в масштабное движение, представляющее весомую силу в нынешнем христианстве. В процессе этого роста пятидесятники повлияли на многие другие христианские течения, а также испытали их влияние на себе. И все же сегодня, несмотря на развитие и жизнеспособность движения, дальнейшая судьба его неясна. Во многом это объясняется тем, что направление нашему практическому опыту задается богословием, а богословское наследие пятидесятничества далеко не однозначно. Пятидесятники славятся живой духовностью, а не изощренностью теологии или строгостью интеллектуальных рассуждений. Однако уроки истории говорят о том, что без прочного богословского основания движения энтузиастов со временем сходят на нет или эволюционируют в ином направлении. Таким образом, будущее пятидесятнического движения остается неопределенным. XXI век бросает ему реальный вызов: сумеют ли пятидесятники передать следующему поколению качественное разумное обоснование своей веры и практики? Как ни парадоксально, именно при столкновении с этим серьезным богословским вызовом перед пятидесятническим движением открываются ни с чем не сравнимые возможности переосмыслить свою теологию. Контекст современности представляется плодотворной почвой для развития подлинно пятидесятнического богословия. Эта книга — попытка зафиксировать замечательную историю, изложив проблемы и перспективы, встающие перед пятидесятническим движением. Авторы также надеются своей работой внести небольшой вклад в динамичный подъем пятидесятнического богословия, который набирает силу во всем мире. Хотя эта книга писалась с учетом потребностей пятидесятнических библейских школ, семинарий и пасторов, авторы полагают, что она сослужит хорошую службу и всем, кто захочет лучше понять пятидесятников и то, во что они верят. В книге представлен современный подход. Она написана языком, принятым сегодня в богословской среде пятидесятнического движения. В то же время авторы считают, что она остается верной традиционным ценностям, которым это движение обязано своей динамичностью. Поэтому в ней предлагается «докопаться до сути» пятиде- сятнических взглядов, изложив их последовательно и убедительно.

В сущности, эта книга представляет собой богословие Пятидесятницы.

Пятидесятническое движение определяется описанным во второй главе Книги Деяний излиянием Духа в день Пятидесятницы. Динамичное переживание, объединяющее это движение — некий опыт, именуемый пятидесятниками «крещением Духом» — коренится в обетовании о силе, которая ассоциируется с даром Пятидесятницы (Деяния 1:8). Но при всей значимости этого события природа пятидесятнического дара и его отношение к целому спектру переживаний и теологических понятий до сих не были достаточно хорошо объяснены. На следующих страницах авторы надеются приступить к работе в этом направлении. Мы, безусловно, в долгу перед своими предшественниками на этом пути, которые далеко не все сами были пятидесятниками. Тем не менее ряд обсуждаемых здесь вопросов пока очень мало освещен в академической литературе. Мы надеемся, что эта книга не только послужит нуждам студентов и пасторов, но, возможно, даст новый стимул для исследования в этих областях. Большинство глав взаимосвязаны и строятся на ранее изложенном в книге материале. И все же каждая глава представляет собой самостоятельную единицу. Таким образом, читатель, интересующийся определенной темой, может сразу обратиться к соответствующей главе и извлечь пользу из ее чтения. Мы старались максимально избежать повторений, но при этом каждая глава написана так, чтобы ее можно было прочитать и понять независимо от других. «Дух и сила» состоит из двух частей. В Первой части излагаются теологические основы нашего труда. Мы начнем с краткого описания происхождения современного пятидесятнического движения (Глава 1): в этом контексте будут рассматриваться следующие главы. В Главах 2—4 разбираются различные герменевтические проблемы: они помогают читателю понять современную ситуацию и основные моменты, которые необходимо затронуть в наше время. Главы 5-6 отвечают на экзегетические вопросы, поднятые двумя выдающимися библеистами, принадлежащими к евангельским кругам. Джеймс Данн, как мы увидим в дальнейшем, положил начало диалогу между евангеликами и пятидесятниками,опубликовав в 1970 г. свою работу «Крещение Святым Духом» (.Baptism in the Holy Spirit). Макс Тернер в последнее десятилетие зарекомендовал себя наиболее плодовитым исследователем в области пневматологии Нового Завета. Во многих отношениях он может считаться наследником Джеймса Данна, сторонника переоценки пятидесятнического движения и его теологии евангельскими богословами.

Таким образом, Главы 5-6 представляют собой полемику с этими двумя ключевыми авторами. История, герменевтика и экзегетика — основание заложено! Вторая часть строится на этом основании. В ней мы попытаемся рассмотреть широкий спектр проблем, связанных с пятидесятническим опытом. Глава 7 посвящена самой сути вопроса: в ней авторы стремятся более конкретно определить характер пятидесятнического дара. Что значит быть крещенным Духом в том смысле, который подразумевает Лука (Деяния 2)? Можно ли приравнивать этот опыт к обращению? Далее следует Глава 8, где разбирается связанная с этим проблема. Пятидесятники в основном сходятся в том, что доказательством крещения Духом является глоссолалия: как расценивать эту доктрину и постулаты, вытекающие из нее? В Главе 9 авторы обращаются еще к одному вопросу, касающемуся неоднозначной проблемы языков. Доступен ли дар иных языков каждому верующему? Что говорит об этом свидетельство самого Павла? Глава 10 представляет собой диалог с богословием «Третьей волны» евангельских христиан и излагает пятидесятнический взгляд на благовестие в силе (так называемый «пауэр-ивэнжелизм»). Далее в Главе 11 рассматривается спорный вопрос о том, является ли исцеление неотъемлемой частью искупления. Глава 12 посвящена теме, которой нечасто касаются в пятидесятнических кругах: богословскому осмыслению страдания. Главы 13—14 затрагивают различные аспекты, связанные с дарами Духа. В Главе 13 внимание сосредоточено на ряде основополагающих принципов, тогда как в Главе 14 обсуждается природа взаимоотношений между крещением Духом и духовными дарами. И, наконец, в Главе 15 разбирается вопрос, который очень часто понимался неправильно, что приводило к необоснованным разделениям в церкви: как соотносятся крещение Духом и плод Духа? Заключительная глава — это попытка заглянуть в будущее и дать толчок дальнейшему развитию мысли. Она служит и для того, чтобы связать материал книги воедино посредством общих выводов.