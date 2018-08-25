Когда мы говорим о миссионерстве, это не значит, что нужно снаряжать особую поездку в Китай или на ос­трова Фиджи. Вокруг нас, в бывшей православной стране, в любимой нами и печалящей нас России наши близкие — дети, родители, родственники, друзья, коллеги — нуждаются в христианском миссионерстве не меньше, чем австралийские аборигены или бангладешцы.

Не надо думать, что миссия — удел каких-то особых служителей Церкви. Ко всем христиа­нам обратил Апостол Петр такие слова: вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чуд­ный Свой свет (1 Пет. 2, 9); будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением (1 Пет. 3, 15). Вы — соль земли... вы — свет мира, — говорит нам всем Господь; так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5, 13; 14; 16). По­этому вполне можно говорить о повседневном, «домашнем» миссионерстве среди окружающих нас, как о важной и об­щей всем заповеди Божией.

Игумен Петр (Мещеринов) - О некоторых наших ошибках

- М.: Данилов­ский благовестник, 2007. - 48 с.

ISBN 978-5-89101-222-6

Игумен Петр (Мещеринов) - О некоторых наших ошибках - Содержание

О повседневном миссионерстве

О лубочном христианстве

Духовничество: ошибочное восприятие

О церковном воспитании детей

Игумен Петр (Мещеринов) - О некоторых наших ошибках - О повседневном миссионерстве

Часто мы преподносим нашим ближним Церковь как исключительно систему запретов и долженствований. Разу­меется, Церковь, как явление, охватывающее все стороны человеческой жизни, не может обходиться без тех или иных дисциплинарных норм. Но все это в Церкви не самоценно, а подчинено главной ее цели — соединению человека с Бо­гом, и в Боге — друг с другом. Где Дух Господень, там свобо­да (2 Кор. 3, 17); Господь раз и навсегда установил «прави­ло для всех правил»: суббота для человека, а не человек для субботы (Мк. 2, 27). Это не значит, конечно, что в Церкви можно вытворять, что взбредет в голову, или что свобода — это свобода грешить; а значит то, что человек приходит к послушанию Церкви и принятию на себя ее правил через осознанную внутреннюю христианскую жизнь. Только тог­да внешние формы Церкви наполняются для человека ре­альным духовным содержанием и охраняют и укрепляют подлинную свободу души во Христе. Кроме того, так как все люди разные, у всех своя мера, то и степень внешней церковности и применимости к каждому дисциплинарных норм Церкви разная, индивидуальная. Смысл Церкви вовсе не в том, чтобы загнать человека в общую всем «схему», но в том, чтобы он, разумно и индивидуально пользуясь теми средствами, которые содержит Церковь, нашел свой путь ко Христу. В этом проявляется присущее Церкви великое ува­жение к личности, ее свободе, доверие к человеку.