Василий Яблонский - Руководство к изучению Закона Божия

Яблонский - Руководство к изучению Закона Божия
Религия есть завет или союз между Богом и сотворенными разумно-свободными существами вообще, в частности — между Богом и человеком.
Общее понятие о религии как союзе между Богом и человеком основывается на ясных указаниях Священного Писания. В священных книгах как Ветхого, так и Нового Завета сущность отношений между Богом и человеком определяется именно словом завет или союз. Так, о времени до грехопадения человека говорится, что «Господь вечный завет поставил с первыми людьми и показал им суды свои» (Сир. XVII, 10). Взаимоотношения Бога и человека после грехопадения также обозначаются словом «завет» (Быт. IX, 9 и др.). Христианская религия не раз называется у ап. Павла новым заветом (Евр. VIII, 8 и др.).
В общем понятии о религии как союзе между Богом и людьми различаются следующие существенные черты.
Религиозный союз, подобно всякому союзу, по самому понятию о нем необходимо предполагает действительное существование двух сторон, входящих в известные отношения между собою.
Василий Иванович Яблонский - Руководство к изучению Закона Божия - Православно-христианское вероучение и нравоучение
Серия "православная мысль"
М.: Издательство М.Б. Смолина (ФИВ), 2016. — 384 с.
ISBN 978-5-91862-033-5
Василий Иванович Яблонский - Руководство к изучению Закона Божия - Православно-христианское вероучение и нравоучение - Содержание
- Предварительные понятия
- Источники богооткровенного учения: Священное Писание и Священное Предание
- Учение о Боге едином по существу и Троичном в Лицах
- Учение о Боге как Спасителе падшего человека
- Учение о Боге как Освятителе людей
- Учение о Боге как Судии и Мздовоздаятеле
- Обязанности христианина
- Частные обязанности в отношении к ближним и обязанности в семейной жизни
- Заключение
Василий Иванович Яблонский - Руководство к изучению Закона Божия - Православно-христианское вероучение и нравоучение - Предварительные понятия
Стремление человека к Богу выражается в усвоении человеком Божественного Откровения и проведении его в жизнь; вместе с тем это стремление неразрывно связывается с мыслью о жизни будущей. Стремиться к единению с Богом среди временных и несовершенных условий земного существования, где всякое благо не полно уже потому только, что оно временно, значит — ставить цель своей жизни выше настоящего случайного бытия и его благ, значит — стремиться духом к жизни вечной, к благам непреходящим. Вера в личное бессмертие является вторым необходимым признаком религии.
Далее, общечеловеческое историческое сознание знает, что люди не остались верными союзу с Богом в чистоте его первоначального установления; люди нарушили этот союз и вместе с его нарушением подверглись многочисленным бедствиям. Об этом ясно говорит Божественное Откровение, об этом же прозрачно свидетельствуют и исторические памятники и сказания всех народов. То же Откровение и те же сказания не менее определенно говорят и об усилиях человека восстановить единение с Богом, нарушенное грехом. Человечество чувствовало и чувствует свой грех, свое отпадение от Бога; все религии выражают это скорбное чувство падения и вместе с ним — стремление к примирению с Богом через искупление. — Мысль о грехе и его бедственности и вера в искупление от греха — третья существенная черта религии.
Наконец, с мыслью о Боге, открывающемся человеку, и с верой в искупление и примирение людей с Богом тесно связана вера в боговоплощение — как наивысшее выражение богооткровения и общения Бога с человеком.
Все эти черты и особенности присущи до известной степени всем религиям, в своей же высокой и чистой форме они даны в христианстве.
No comments yet. Be the first!