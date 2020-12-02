Василий Яблонский - Руководство к изучению Закона Божия

Религия есть завет или союз между Богом и сотворенными разумно-свободными существами вообще, в частности — между Богом и человеком.

Общее понятие о религии как союзе между Богом и человеком основывается на ясных указаниях Священного Писания. В священных книгах как Ветхого, так и Нового Завета сущность отношений между Богом и человеком определяется именно словом завет или союз. Так, о времени до грехопадения человека говорится, что «Господь вечный завет поставил с первыми людьми и показал им суды свои» (Сир. XVII, 10). Взаимоотношения Бога и человека после грехопадения также обозначаются словом «завет» (Быт. IX, 9 и др.). Христианская религия не раз называется у ап. Павла новым заветом (Евр. VIII, 8 и др.).

В общем понятии о религии как союзе между Богом и людьми различаются следующие существенные черты.

Религиозный союз, подобно всякому союзу, по самому понятию о нем необходимо предполагает действительное существование двух сторон, входящих в известные отношения между собою.