Согласно Евангелию, Господь Иисус Христос, находясь уже на пути в Иерусалим, где Ему предстояли страдание и смерть, спросил учеников: За кого вы почитаете Меня? Апостол Петр ответил за всех: Ты - Христос, Сын Бога Живаго {Мф. 16:15,16).

Христианская вера не есть философское учение или идеология, существующие сами по себе, независимо от того, кто и когда их формулировал. Иисус Христос не есть просто основатель движения или творец системы: Он есть Тот, в Кого христиане веруют. Поэтому все зависит от того, Кто Он есть, и Его вопрос ученикам — в сущности, единственный, ключевой вопрос христианской веры. А Петра, который «познал» Его, Христос не только «ублажил», но и создал на исповедании ученика Церковь Свою...

Действительно, если Христос - не Сын Божий, Его учение, Его смерть и Его воскресение могут почитаться всего лишь эпизодами, отчасти мифическими, каких бывало много в религиозной истории человечества. Если же Он действительно Тот, Кого исповедал апостол Петр, другие ученики и вся первоначальная христианская община, то не только учение Его - учение божественное, но и деяния Его - вольная смерть на кресте, воскресение и прославление - открывают нам Бога как «любовь» к людям и всей твари, и, искупляя грех мира, открывают верующим путь в вечное Божие царство.

Протопресвитер Иоанн Мейендорф - Иисус Христос в восточнохристианской мысли

М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2021. — 350 с.

ISBN 978-5-7429-1407-5

Протопресвитер Иоанн Мейендорф - Иисус Христос в восточнохристианской мысли - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Введение

Глава 1. Христология в пятом столетии

Глава 2. Халкидониты и монофизиты

Глава 3. Оригенистский кризис шестого столетия

Глава 4. «Бог пострадал во плоти»

Глава 5. Псевдо-Дионисий

Глава 6. Духовные писатели: спасение, аскетизм и обожение

Глава 7. Космическое измерение спасения: преподобный Максим Исповедник

Глава 8. Попытка систематизации: преподобный Иоанн Дамаскин

Глава 9. Видение невидимого: иконоборческий кризис

Глава 10. Христология в поздней Византии

Заключение

Примечания

Библиографические сокращения

Указатель личных имен и богословских произведений