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Мейендорф - Иисус Христос в восточнохристианской мысли

Протопресвитер Иоанн Мейендорф - Иисус Христос в восточнохристианской мысли
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, History

Согласно Евангелию, Господь Иисус Христос, находясь уже на пути в Иерусалим, где Ему предстояли страдание и смерть, спросил учеников: За кого вы почитаете Меня? Апостол Петр ответил за всех: Ты - Христос, Сын Бога Живаго {Мф. 16:15,16).

Христианская вера не есть философское учение или идеология, существующие сами по себе, независимо от того, кто и когда их формулировал. Иисус Христос не есть просто основатель движения или творец системы: Он есть Тот, в Кого христиане веруют. Поэтому все зависит от того, Кто Он есть, и Его вопрос ученикам — в сущности, единственный, ключевой вопрос христианской веры. А Петра, который «познал» Его, Христос не только «ублажил», но и создал на исповедании ученика Церковь Свою...

Действительно, если Христос - не Сын Божий, Его учение, Его смерть и Его воскресение могут почитаться всего лишь эпизодами, отчасти мифическими, каких бывало много в религиозной истории человечества. Если же Он действительно Тот, Кого исповедал апостол Петр, другие ученики и вся первоначальная христианская община, то не только учение Его - учение божественное, но и деяния Его - вольная смерть на кресте, воскресение и прославление - открывают нам Бога как «любовь» к людям и всей твари, и, искупляя грех мира, открывают верующим путь в вечное Божие царство.

Протопресвитер Иоанн Мейендорф - Иисус Христос в восточнохристианской мысли

М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2021. — 350 с.

ISBN 978-5-7429-1407-5

Протопресвитер Иоанн Мейендорф - Иисус Христос в восточнохристианской мысли - Содержание

  • Предисловие к русскому изданию

  • Предисловие к первому изданию

  • Предисловие ко второму изданию

  • Введение

  • Глава 1. Христология в пятом столетии

  • Глава 2. Халкидониты и монофизиты

  • Глава 3. Оригенистский кризис шестого столетия

  • Глава 4. «Бог пострадал во плоти»

  • Глава 5. Псевдо-Дионисий

  • Глава 6. Духовные писатели: спасение, аскетизм и обожение

  • Глава 7. Космическое измерение спасения: преподобный Максим Исповедник

  • Глава 8. Попытка систематизации: преподобный Иоанн Дамаскин

  • Глава 9. Видение невидимого: иконоборческий кризис

  • Глава 10. Христология в поздней Византии

  • Заключение

Примечания

Библиографические сокращения

Указатель личных имен и богословских произведений

Views 643
Rating 5.0 / 5
Added 18.11.2022
Author esxatos
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