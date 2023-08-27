Монтаг - Новые боги

Я писал эту книгу, чтобы показать, насколько могущественны корпорации, владеющие социальными сетями, те самые «новые боги», и как бизнес-модель данных, на которой базируются механизмы соцсетей, эксплуатирует человека. Технологические гиганты несут ответственность не только за уничтожение нашей приватности, но и за массовое распространение фейковых новостей, на которое они закрывают глаза. Кроме того, у некоторых пользователей соцсетей развивается привыкание к соответствующим платформам, из-за чего они незаметно для себя проводят на них больше времени, чем хотели бы. В связи с этим книга затрагивает и тему психического здоровья интернет-пользователей.

Как правильно сформулировала Шошана Зубофф в книге «Капитализм слежки», сегодня Big Tech не просто стремится как можно чаще привлекать наше внимание — цифровые гиганты желают собирать всю возможную информацию о нас. Они отслеживают мельчайшие детали нашей повседневной жизни, чтобы потом получить миллиарды долларов с помощью бизнес-модели данных. Хуже того, в некоторых странах капитализм слежки накладывается на государственное давление: власти изучают цифровые следы пользователей, чтобы дискредитировать своих критиков или даже полностью заставить их замолчать, — что приближает нас к антиутопиям в духе Джорджа Оруэлла.

Как это ни печально, мы можем констатировать, что повсеместное использование бизнес-модели данных и механизмов слежки за людьми подорвало изначальную идею социальных медиа — способствовать здоровому общению между людьми и живому обмену мнениями во имя совершенствования общества. Это не может не разочаровывать: социальные сети могли бы быть гораздо полезнее людям, чем сейчас. В связи с этим последние две главы книги посвящены двум вопросам: а) как мы можем изменить свое онлайн-поведение, чтобы минимизировать число проблем, связанных с бизнес-моделью данных; б) как нам стоит изменить социальные медиаплатформы, чтобы высвободить их плодотворный потенциал. На мой взгляд, самое время переосмыслить социальные медиа. Не так давно я вместе с рядом коллег опубликовал научную статью, где мы продолжаем размышлять, как это сделать, — она находится в свободном доступе, и я буду рад, если читатели этой книги захотят с ней ознакомиться. Ее легко найти по хешгегу #restartsocialmedia.

Кристиан Монтаг - Новые боги - Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу

Москва: Individuum, 2023. — 352 с.: ил.

ISBN 978-5-6048296-7-7

Кристиан Монтаг - Новые боги - Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу - Содержание

Предисловие к русскоязычному изданию

Предисловие

Глава 1. Бизнес-модель IТ-корпораций

Глава 2. Игра, удовольствие и развлечение? Что толкает нас к использованию новых технологий

Глава 3. Как приложения и сайты массово удерживают людей при помощи психологических уловок

Глава 4. Покажи мне свой цифровой след, и я скажу, кто ты

Глава 5. «Стеклянный» пациент? Цифровое фенотипирование, электронная медицинская карта, машинное обучение и искусственный интеллект

Глава 6. IT-компании манипулируют нами при помощи предварительной фильтрации контента?

Глава 7. Психологические расстройства, связанные с использованием интернета, и зависимое поведение

Глава 8. Стратегии борьбы с фрагментацией повседневной жизни и знакомство с движением Quantified Self

Глава 9. «Эффект отеля "Калифорния"» в интернете и как с ним бороться

Послесловие

Благодарности

Примечания