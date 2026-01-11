Петрова - Страшный, таинственный, разный Новый год

В этой книге мы говорим о традициях двадцати семи народов России. Всего, по данным разных переписей населения, их насчитывается более ста восьмидесяти. Решая, какие из них выбрать, мы руководствовались несколькими идеями.

Первая — в России есть традиция встречать Новый год одиннадцать раз: начинать с Чукоткой и заканчивать с Калининградом. Мы решили показать, что Новый год можно отмечать куда больше раз и не только 31 декабря. А еще — рассказать, что названия у обрядов начала новогоднего цикла разнообразны, не во всех есть сочетание «новый год», но при этом они тоже новогодние!

Наталья Петрова, Надежда Рычкова - Страшный, таинственный, разный Новый год. От Чукотки до Карелии: старинные легенды, магические обряды, праздничные обычаи народов России

(Страшно интересно)

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 256 с. : ил.

ISBN 978-5-00195-742-3

Наталья Петрова, Надежда Рычкова - Страшный, таинственный, разный Новый год. От Чукотки до Карелии: старинные легенды, магические обряды, праздничные обычаи народов России - Содержание

От авторов

Чукотский Пэгытти

Эвенкийский Икэнипкэ

Нанайское моление воде Унди

Новый год у эвенов

Якутский Ысыах

Святки семейских

Рождество сибирских поляков

Бурятский Сагаалган

Нганасанский праздник Чистого чума

Хакасский Чыл Пазы

Тувинский Шагаа

Селькупский Праздник лося

Чага-Байрам, Дьылгаяк и Ууче чечер на Алтае

Рождество белорусских переселенцев

Два мансийских Новых года

Святки у коми

Башкирский Каргатуй и Навруз

Удмуртский Вожодыр

Зимние праздники саратовских украинцев

Святки по-вепсски

Севернорусский Новый год

Марийский Шорыкйол

Чувашский Сурхури

Новогодние дни у русских Брянской области

Калмыцкий Зул

Новогодние праздники осетин

Яран сувар у лезгин

Интнил хьхьу у лакцев

Рождество калининградских литовцев

Литература

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