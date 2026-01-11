Петрова - Страшный, таинственный, разный Новый год
В этой книге мы говорим о традициях двадцати семи народов России. Всего, по данным разных переписей населения, их насчитывается более ста восьмидесяти. Решая, какие из них выбрать, мы руководствовались несколькими идеями.
Первая — в России есть традиция встречать Новый год одиннадцать раз: начинать с Чукоткой и заканчивать с Калининградом. Мы решили показать, что Новый год можно отмечать куда больше раз и не только 31 декабря. А еще — рассказать, что названия у обрядов начала новогоднего цикла разнообразны, не во всех есть сочетание «новый год», но при этом они тоже новогодние!
Наталья Петрова, Надежда Рычкова - Страшный, таинственный, разный Новый год. От Чукотки до Карелии: старинные легенды, магические обряды, праздничные обычаи народов России
(Страшно интересно)
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 256 с. : ил.
ISBN 978-5-00195-742-3
Наталья Петрова, Надежда Рычкова - Страшный, таинственный, разный Новый год. От Чукотки до Карелии: старинные легенды, магические обряды, праздничные обычаи народов России - Содержание
От авторов
Чукотский Пэгытти
Эвенкийский Икэнипкэ
Нанайское моление воде Унди
Новый год у эвенов
Якутский Ысыах
Святки семейских
Рождество сибирских поляков
Бурятский Сагаалган
Нганасанский праздник Чистого чума
Хакасский Чыл Пазы
Тувинский Шагаа
Селькупский Праздник лося
Чага-Байрам, Дьылгаяк и Ууче чечер на Алтае
Рождество белорусских переселенцев
Два мансийских Новых года
Святки у коми
Башкирский Каргатуй и Навруз
Удмуртский Вожодыр
Зимние праздники саратовских украинцев
Святки по-вепсски
Севернорусский Новый год
Марийский Шорыкйол
Чувашский Сурхури
Новогодние дни у русских Брянской области
Калмыцкий Зул
Новогодние праздники осетин
Яран сувар у лезгин
Интнил хьхьу у лакцев
Рождество калининградских литовцев
Литература
Об авторах
Источники иллюстраций
есть новинки декабря 2023!
спасибо
Благодарю за труд, брат Кристифилд!
Издательство МИФ эту серию продолжает - будем дополнять и мы!
Классная подборка книг! Спасибо за работу!