Предлагаемое пособие призвано служить материалом для чтения и комментирования древних христианских авторов на оригинальных языках, по преимуществу на древнегреческом. Путеводной нитью для нас при этом служит интерес Святых Отцов к Священному Писанию. Как это ни удивительно, но в сознании нынешних христиан прочно закрепилось представление о безусловном преимуществе догматических дисциплин, то есть вероучительных предметов в их систематическом изложении, перед дисциплинами историческими, к которым относятся библеистика, патрология и различные аспекты церковной истории.

Однако такое понимание — это всего лишь предрассудок новоевропейского мышления, привыкшего иметь дело с готовыми фактами интеллектуальной и духовной культуры. А чтобы сохранить верность древней богословской традиции, сформированной Святыми Отцами, необходимо от этого предрассудка избавляться, ибо древние богословы имели дело с первейшими источниками нашей веры - с божественным Откровением и потому были в состоянии стать его носителями и толкователями, отливая свой богословский опыт в вероучительные церковные определения. Именно на этом аспекте и сосредоточено предлагаемое читателю учебное пособие - на особенностях восприятия Божественного Слова святыми богословами древней Церкви. Разумеется, при тех невероятных объемах письменного наследия христианской древности, которые нам доступны, проследить все частности толкований тех или иных мест Священного Писания невозможно. Поэтому мы предлагаем опыт систематизации экзегетического наследия, сосредоточенный главным образом на теоретических или, иными словами, методологических идеях древних христианских богословов.

Пётр Борисович Михайлов - Экзегетика Священного Писания - Каппадокийские отцы - учебное пособие 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. - 96 с. ISBN 978-5-7429-1166-1 Пётр Михайлов - Экзегетика Священного Писания - Каппадокийские отцы - учебное пособие - Содержание От составителя

Основная терминология

Сакральный текст: структура и понимание

Стадиальность библейского толкования и духовного восхождения...

Истоки каппадокийской экзегетики Экзегетика святого Василия Великого Обзор экзегетических сочинений

Влияние Оригена

Канон Писания

Богодухновенность Писания

Роль Писания в жизни христианина

Способы толкования Писания

Пример синтаксической инверсии в толковании Писания Экзегетика святого Григория Богослова Обзор наследия и характер экзегетики

Канон Священного Писания

Поступательность Божественного Откровения в истории

Основной экзегетический принцип

Догматическая экзегеза Экзегетика святого Григория Нисского Обзор экзегетических сочинений

Основные принципы экзегетики: θεωρία — ακολουθία - σκοπός Пётр Михайлов - Экзегетика Священного Писания - Каппадокийские отцы - учебное пособие - От составителя