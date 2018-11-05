Михайлов - Экзегетика Священного Писания - Каппадокийские отцы
Предлагаемое пособие призвано служить материалом для чтения и комментирования древних христианских авторов на оригинальных языках, по преимуществу на древнегреческом. Путеводной нитью для нас при этом служит интерес Святых Отцов к Священному Писанию. Как это ни удивительно, но в сознании нынешних христиан прочно закрепилось представление о безусловном преимуществе догматических дисциплин, то есть вероучительных предметов в их систематическом изложении, перед дисциплинами историческими, к которым относятся библеистика, патрология и различные аспекты церковной истории.
Однако такое понимание — это всего лишь предрассудок новоевропейского мышления, привыкшего иметь дело с готовыми фактами интеллектуальной и духовной культуры. А чтобы сохранить верность древней богословской традиции, сформированной Святыми Отцами, необходимо от этого предрассудка избавляться, ибо древние богословы имели дело с первейшими источниками нашей веры - с божественным Откровением и потому были в состоянии стать его носителями и толкователями, отливая свой богословский опыт в вероучительные церковные определения. Именно на этом аспекте и сосредоточено предлагаемое читателю учебное пособие - на особенностях восприятия Божественного Слова святыми богословами древней Церкви. Разумеется, при тех невероятных объемах письменного наследия христианской древности, которые нам доступны, проследить все частности толкований тех или иных мест Священного Писания невозможно. Поэтому мы предлагаем опыт систематизации экзегетического наследия, сосредоточенный главным образом на теоретических или, иными словами, методологических идеях древних христианских богословов.
Пётр Борисович Михайлов - Экзегетика Священного Писания - Каппадокийские отцы - учебное пособие
2-е изд., испр. и доп.
М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. - 96 с.
ISBN 978-5-7429-1166-1
Пётр Михайлов - Экзегетика Священного Писания - Каппадокийские отцы - учебное пособие - Содержание
- От составителя
- Основная терминология
- Сакральный текст: структура и понимание
- Стадиальность библейского толкования и духовного восхождения...
- Истоки каппадокийской экзегетики
Экзегетика святого Василия Великого
- Обзор экзегетических сочинений
- Влияние Оригена
- Канон Писания
- Богодухновенность Писания
- Роль Писания в жизни христианина
- Способы толкования Писания
- Пример синтаксической инверсии в толковании Писания
Экзегетика святого Григория Богослова
- Обзор наследия и характер экзегетики
- Канон Священного Писания
- Поступательность Божественного Откровения в истории
- Основной экзегетический принцип
- Догматическая экзегеза
Экзегетика святого Григория Нисского
- Обзор экзегетических сочинений
- Основные принципы экзегетики: θεωρία — ακολουθία - σκοπός
Пётр Михайлов - Экзегетика Священного Писания - Каппадокийские отцы - учебное пособие - От составителя
Следует сказать, что за послевоенное время изучение святоотеческой экзегетики в мировой науке сильно продвинулось вперед. В этом отношении ценен вклад многих поколений христианских историков, исследования которых получили обобщенное отражение в двухтомнике канадского ученого Чарльза Канненгиссера, выдержавшем уже два издания - Kannengiesser С. Handbook of Patristic Exegesis. The Bible in ancient Christianity. Bd. 1-2. Leiden, 2004 (2006). См. также рецензию С. Криспа: http://www.ubs-translations.org/fileadmin/tic_talk/tt64.pdf.
Существуют и более компактные, но не менее ценные обзоры древней экзегетической традиции, например, двухтомник Янниса Панагопулоса -Παναγοπονλον Ι. Ή ερμηνεία της Άγιας Γραφής στήν Εκκλησία των Πατέρων. Τ. 1. Οί τρεις πρώτοι αιώνες και ή άληξανδρίνη έξηγητική παράδοση ώς τον πέμπτο αιώνα. Τόμος Α. Αθήνα, 1991; Τ. 2 (4—5 αιώνας) / Έπιμ. Σωτήριος Σ. Δεσπότης. Έκδ. Άθως, 2004; русский перевод: Панагопулос И. Толкование Священного Писания у Отцов Церкви. Первые три века и александрийская экзегетическая традиция до пятого века. Т. 1, 2. М.: Перервинская ДС, 2013, 2015. Важной вехой в изучении стали исследования Жана Даниелу — Danielou J. Sacramentum futuri: Etudes sur les origines de la typologie biblique. Paris: Beauchesne, 1950 (русский перевод: Даниелу Ж. Таинство будущего — Исследования о происхождении библейской типологии. М.: Издательство МП РПЦ, 2013); четырехтомник Анри де Лю-бака — Lubac Я. de. Exegese medievale. Les quatres sens de l'Ecriture. Paris: Aubier, 1959; две монографии Манлио Симонетти — Simonetti Μ. Profilo storico dell'esegesi patristica. Roma, 1981 (англ. пер.: Biblical interpretation in the early Church. An historical introduction to Patristic exegesis. Edinburgh, 1994); Lettera e/o allegoria. Un contributo alia storia dell'esegesi patristica. Roma, 1985, а также две книги отца Джона Брека - John Breck. The Power of the Word. Crestwood; N.-Y.: St Vladimir's Seminary Press, 1986 (фр. пер.: La puissance de la parole. Une introduction к l'hermoneutique orthodoxe. Paris : Cerf, 1996); Scripture in Tradition. The Bible and Its Interpretation in the Orthodox Church. N.-Y.: St Vladimir's Seminary Press, 2001.
Краткую антологию экзегетических фрагментов из патристического наследия содержит книга Михаэля Фидровича — Fiedrowicz Μ. Prinzipien der Schriftauslegung in der Alten Kirche. Wien: Peter Lang, 1998. Затрагивали эти проблемы до русской революции некоторые профессора духовных академий России, в частности П. И. Савваитов (Библейская герменевтика. СПб., 1844, 18592), а в революционные годы — Густав Густавович Шпет — Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Мысль и Слово. Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2005. Не остались в стороне и российские ученые постсоветской эпохи. В последние несколько лет вышли важные исследования: Валерия Яковлевича Саврея - Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М.: КомКнига, 2006; и Ольги Евгеньевны Нестеровой — Allegoria pro typologia. Ориген и судьба иносказательных методов интерпретации Священного Писания в раннепатристическую эпоху. М.: ИМЛИ РАН, 2006.
Весьма активно развивается изучение патристической экзегетики в образовательных институтах Европы и Америки. Особое место в этом отношении занимают итальянские учебные заведения, в частности понтификальные институты Рима. Постепенно осознается значение этих исследований и в рамках богословского образования отечественных православных учебных заведений. Тому свидетельством курс святоотеческой экзегетики, который вот уже несколько лет как введен в учебные программы Московской духовной академии. Настоящий материал используется для одноименного спецкурса по кафедре систематического богословия и патрологии Богословского факультета ПСТГУ, а также для регулярного курса в магистратуре Московской Духовной Академии.
No comments yet. Be the first!