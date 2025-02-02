Настоящее издание посвящено средневековому нарративу, иными словами - текстам, основной задачей которых является не дидактика, не сохранение юридической или генеалогической традиции, не передача эмоций, а просто - рассказ о том, что было. Или - может быть - о том, чего не было. Или о том, о чем точно никто ничего не знает. По крайней мере, именно такой аспект привлекал мое внимание в ходе работы над проектом «Грамматика нереального», ориентированным на вскрытие нарративных механизмов текстов, которые сочетают в себе установку на достоверность и сомнение в этой достоверности. Однако, как писал Поль Зюмтор, «наука во все времена есть не более, чем система экспликативного вымысла, производное от одного из главных условий нашей интеллектуальной деятельности — веры в способность реальности образовывать знаковые системы».

Охарактеризовать кратко, в «двух словах» особенности средневекового европейского нарратива, наверное, можно так: проницаемость и прецедентность. Автор, а часто мы уже имеем реального или - легендарного автора текста, не ставил своей задачей создание нового сюжета, придумывание новых персонажей или новых концовок. Он брал то, что уже есть, причем - есть и в рукописях, и в устном предании, и в иноязычных воплощениях. Он не сочинял, а перекладывал новыми словами нечто, чего ждала от него аудитория, причем не «безмолвствующее большинство», как назвал его в свое время А. Я. Гуревич, а, напротив, образованное элитарное меньшинство, клир и нобилитет, исполненные достоинства и не допускающие обмана горизонта собственных ожиданий. Этот очень узкий круг, а точнее -тонкая прослойка, выделялся свой приобщенностью к письменному Слову.

Татьяна Михайлова - Грамматика нереального - К анализу структуры средневекового нарратива

М.: Издательский Дом ЯСК, 2022. - 280 с.

ISBN: 978-5-907498-31-0

Татьяна Михайлова - Грамматика нереального - К анализу структуры средневекового нарратива - Содержание

От автора

Роль прецедентной «детали» в псевдоисторическом нарративе (о Дракуле, Рюрике и сне Гостомысла)

Три брата и «Устроение земли» Ирландии в изображении Гиральда Камбрийского: странные схождения и неожиданные параллели

Шотландский эпизод саги «Преследование сыновей Уснеха» как переселенческое предание

Происхождение и функция архетипа «каузативной детали» в развитии и кросскультурных переходах легенды о Тристане и Изольде

Святой Киаран: карающая длань?

О возможных кельтских источниках мотивной схемы предания о Рыцаре с лебедем

Даллан Форгалл: обретенное зрение

Лишь битвы я вижу… Кумская сивилла в ирландском эпосе: ви́дение или виде́ние!

Женские образы в эпическом тексте: анализ изобразительных средств (на материале ирландского сагового нарратива)

«Прием наблюдателя»: узнавание ~ опознание?

Претерито-презентные альтернации в системе древнеирландского сагового нарратива

И тут он увидел эту женщину... или об одном «аномальном» употреблении артикля в древнеирландском языке

Список литературы