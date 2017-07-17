М.: Издательство Свято-Владимирского Братства, 1995. — 576 с.

ISBN 5-900249-06-9

Библейский богословский словарь - под редакцией В. Михайловского - Из предисловия к изданию 1872 года

1. Предлагаемый труд есть перевод французского сочинения: Dictionnaire des paralleles, concordances et analogies bibliques par Lambert. Paris, 1862. 2-е ed. Французское сочинение это есть тоже перевод с английского, но протестантом Ламбером самим дополнено против английского оригинала многими отделами. Оно принято было с радостью в английской публике; было переведено на французский, голландский, итальянский и немецкий языки; оно заслужило очень много (до 20) почетных отзывов в библиографии.

Только не было ничего известно о таком словаре в русской литературе.

2. Трудясь по мере сил и свободного времени на пользу общую, а особенно и прежде всего для православного как русского так и всего славянского духовенства, я, опытно убежденный в большой пользе такого словаря [1] и для русских, и имея в виду появление Библии в русском переводе, перевел это сочинение, исправил оное; для православных дополнил несколькими статьями, определяющими отличие православия от протестантства; и при издании не пожалел своих скромных и скудных трудовых стяжаний.

3. С предлагаемым изданием Библейского Богословского Словаря очень мало имеют сходства печатавшиеся у нас, ныне очень редкие и дорогие, Симфонии на св. Библию, между прочим, потому что в Симфониях наших помещены тексты в азбучном порядке, на основании созвучия начальных слогов в слове, — без всякой внутренней их связи иблизости между собою, и притом тексты эти распределены по отдельным книгам Св. Писания; (отчего иногда очень затруднительно искать какое-нибудь место из Св. книг); а также и потому, что тексты однозвучные представлены в переводе Славянском, иногда отступающем от подлинника Св. Библии, а наконец и потому, что Симфонии были изданы не на всю Библию. В предлагаемом же Словаре тексты Св. Писания в каждой статье подобраны, сгруппированы в алфавитном порядке, не на основании созвучия начальных слогов в словах, а исключительно на основании их единомыслия. Притом эти тексты соединены в одну статью из всех канонических книги Ветхого и Нового Завета, так что любознательный сразу может найти и проследить учение всего Священного Писания об известном предмете. Возьмем, например, статьи Бог, Троица Святая. Господа. Рабы. Дети. Родители. Как учит об этом вся Библия? Ответ — в предлагаемом Словаре. От такого сопоставления текстов польза несомненно огромная.

Кроме того, в конце каждой статьи, разъясняющей в Словаре главное слово, приведены исторические примеры из всей Библии, подтверждающие вышеизложенное в ней догматическое или нравственное учение.

4. Тексты приведены в Словаре по преимуществу из канонических книг Св. Библии [2] . Но для предлагаемого мною Богословского Словаря заимствованы некоторые мысли и из неканонических книг: Премудрости Соломоновой, Премудрости И. Сираха и Маккавейских книг и кн. Товита.

Все тексты нужно сверять по Священным книгам в русском переводе Библии, сделанном до сего времени разными частными редакциями, а также и утвержденном Св. Синодом.

Примечание. При снесении стихов в Псалтири прошу в иных псалмах прочитывать не один только означенный в Словаре стих, но и предыдущий и последующий за ним.

5. В сем Словаре находится более пятидесяти тысяч (50,000) текстов и более трехсот тысяч (300,000) цифр. А поэтому корректура такого сочинения — дело весьма трудное. Переводчиком приняты все посильные меры к точному указанию цитат. Именно: корректуру держали и сверяли с подлинником французским, а нередко и с самими книгами Св. Писания в одно время два корректора, и притом каждый лист не менее трех раз. Но и при этом не смею сказать, чтобы цитаты были везде отпечатаны верно подлиннику. Всякое благонамеренное указание неправильностей будет делом общеполезным и принято будет переводчиком и издателем с благодарностью и к сведению для 2-го издания, если Бог благословит переводчику дожить до того.

В. Михайловский.

Библейский богословский словарь - под редакцией В. Михайловского - Вступительная статья

''Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные (Евр. 4,12). В Православной Церкви всегда были условия для полномощной благодатной действенности Священного Писания. Библия не отбиралась у мирян, не отдавалась учительному, священническому сословию в монопольное, авторитарное обладание, как это было в Католической Церкви, где еще в первой половине нашего века косо смотрели на мирянина, осмелившегося читать Библию. Но Православная Церковь также не отдает слово Божие на произвол индивидуальной совести и автономного человеческого разума, как это всегда происходило у протестантов. Слово Божие живет и действует в жизни Церкви, и прежде всего — в молитвенной жизни, будучи основой и храмового Богослужения и домашней молитвы. Православное понимание Библии неотделимо от молитвы.

"Если пребудет непрестанною твоя молитва и поучение в Писании, то откроются у тебя умные очи души и будет ей радость велия" (Авва Филимон).

"Сердечною молитвою и поучением в Божественных Писаниях ум очищается и начинает видеть сокровенные в Божественных Писаниях тайны" (преп. Петр Дамаскин).

А вот место из "Наставления для безмолвствующих", т. е. для монахов, в уединении проходящих свой молитвенный подвиг Старайся, сколько сил есть, все время провести в молитве сердечной (...) и в чтении. Когда читаешь положенное тебе из Псалтири, Апостола и Святого Евангелия, читай это стоя, так же поступай и при возношении молитв к Господу нашему Иисусу Христу и ПречистойБогородице; прочие же чтения Святых Писаний совершая сидя" (иноки Каллист и Игнатий Ксанфопулы).

То же самое мы видим у русских подвижников. Преп. Серафим Саровский прочитывал весь Новый Завет каждую неделю: с понедельника по четверг Четвероевангелие, в следующие дни — Деяния и Послания. Этот подвижник учит нас: "Слово Божие есть хлеб ангельский, им же питаются души, Бога алчущие. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири. От чтения Св. Писания бывает просвещение в разуме, который от того изменяется изменением Божественным. Надобно так обучить себя, чтобы ум как бы плавал в законе Господнем, по руководству которого должно устроить и жизнь свою. Очень полезно заниматься чтением слова Божия в уединении и прочитать всю Библию разумно".

Многие христиане, включая чтение Писания в свое ежедневное молитвенное правило, следуют порядку церковных чтений на Богослужении. В храмах в течение года прочитывается весь Новый Завет (за исключением Апокалипсиса) и целый ряд книг Ветхого Завета, которые читаются преимущественно в дни Великого Поста. Псалтирь занимает исключительное место: она прочитывается полностью в течение недели, а Великим Постом — дважды в неделю. Сочетание чтения Священного Писания в церкви и дома делает Библию основой духовной жизни христианина. Неудивительно, что в восточных монастырях и в наше время есть монахи, которые знают Писание на память, от начала и до конца.

Но в наши дни углубленная духовная жизнь встречает много препятствий, и в век всеобщей грамотности уже не так много людей, хорошо знающих Священное Писание. Настоящее издание должно помочь всем, кто хочет внимать Слову Божию.



[1] . Предлагаемый словарь особенно полезен при составлении проповедей, при ученых исследованиях, при благоговейном чтении и изучении Слова Божия в семейном кругу. [2] Французский подлинник Словаря содержит тексты только из кано­нических книг Св. Писания.

В отличие от других русских изданий такого рода (Верничеродская Симфония 1925 г., Симфония, т. 1 А-Г, М., 1988) Библейский Богословский Словарь священника Василия Михайловского дает не алфавитный перечень слов, употребляемых в Библии, но расположенные в азбучном порядке темы, с подробными аналитическими подразделениями внутри каждой темы. При пользовании обыкновенной симфонией-указателем приходится искать целый ряд слов, относящихся к искомой теме, и самостоятельно приводить в систему найденные в разных местах Библии тексты.