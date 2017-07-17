Михайловский - Библейский богословский словарь
Читатель держит в руках уникальный справочник по Ветхому и Новому Завету, принципиально отличающийся от других хорошо известных изданий подобного рода (например, симфоний и энциклопедий).
К сожалению, издание 1872 года стало настолько редким, что недоступно не только рядовому читателю, но и специалисту-богослову.
Данный словарь незаменим как при регулярном чтении Библии, так и для серьезной научной работы.
Карманное издание и мелкий шрифт оригинала не позволили ндм издать книгу репринтом, поэтому был произ-веден перенабор текста. Оставив без изменения "цифровую часть" словаря, издательство взяло на себя смелость внести в текст стилистические исправления.
Библейский богословский словарь - под редакцией В. Михайловского
М.: Издательство Свято-Владимирского Братства, 1995. — 576 с.
ISBN 5-900249-06-9
Библейский богословский словарь - под редакцией В. Михайловского - Из предисловия к изданию 1872 года
1. Предлагаемый труд есть перевод французского сочинения: Dictionnaire des paralleles, concordances et analogies bibliques par Lambert. Paris, 1862. 2-е ed. Французское сочинение это есть тоже перевод с английского, но протестантом Ламбером самим дополнено против английского оригинала многими отделами. Оно принято было с радостью в английской публике; было переведено на французский, голландский, итальянский и немецкий языки; оно заслужило очень много (до 20) почетных отзывов в библиографии.
Только не было ничего известно о таком словаре в русской литературе.
2. Трудясь по мере сил и свободного времени на пользу общую, а особенно и прежде всего для православного как русского так и всего славянского духовенства, я, опытно убежденный в большой пользе такого словаря[1] и для русских, и имея в виду появление Библии в русском переводе, перевел это сочинение, исправил оное; для православных дополнил несколькими статьями, определяющими отличие православия от протестантства; и при издании не пожалел своих скромных и скудных трудовых стяжаний.
3. С предлагаемым изданием Библейского Богословского Словаря очень мало имеют сходства печатавшиеся у нас, ныне очень редкие и дорогие, Симфонии на св. Библию, между прочим, потому что в Симфониях наших помещены тексты в азбучном порядке, на основании созвучия начальных слогов в слове, — без всякой внутренней их связи иблизости между собою, и притом тексты эти распределены по отдельным книгам Св. Писания; (отчего иногда очень затруднительно искать какое-нибудь место из Св. книг); а также и потому, что тексты однозвучные представлены в переводе Славянском, иногда отступающем от подлинника Св. Библии, а наконец и потому, что Симфонии были изданы не на всю Библию. В предлагаемом же Словаре тексты Св. Писания в каждой статье подобраны, сгруппированы в алфавитном порядке, не на основании созвучия начальных слогов в словах, а исключительно на основании их единомыслия. Притом эти тексты соединены в одну статью из всех канонических книги Ветхого и Нового Завета, так что любознательный сразу может найти и проследить учение всего Священного Писания об известном предмете. Возьмем, например, статьи Бог, Троица Святая. Господа. Рабы. Дети. Родители. Как учит об этом вся Библия? Ответ — в предлагаемом Словаре. От такого сопоставления текстов польза несомненно огромная.
Кроме того, в конце каждой статьи, разъясняющей в Словаре главное слово, приведены исторические примеры из всей Библии, подтверждающие вышеизложенное в ней догматическое или нравственное учение.
4. Тексты приведены в Словаре по преимуществу из канонических книг Св. Библии[2]. Но для предлагаемого мною Богословского Словаря заимствованы некоторые мысли и из неканонических книг: Премудрости Соломоновой, Премудрости И. Сираха и Маккавейских книг и кн. Товита.
Все тексты нужно сверять по Священным книгам в русском переводе Библии, сделанном до сего времени разными частными редакциями, а также и утвержденном Св. Синодом.
Примечание. При снесении стихов в Псалтири прошу в иных псалмах прочитывать не один только означенный в Словаре стих, но и предыдущий и последующий за ним.
5. В сем Словаре находится более пятидесяти тысяч (50,000) текстов и более трехсот тысяч (300,000) цифр. А поэтому корректура такого сочинения — дело весьма трудное. Переводчиком приняты все посильные меры к точному указанию цитат. Именно: корректуру держали и сверяли с подлинником французским, а нередко и с самими книгами Св. Писания в одно время два корректора, и притом каждый лист не менее трех раз. Но и при этом не смею сказать, чтобы цитаты были везде отпечатаны верно подлиннику. Всякое благонамеренное указание неправильностей будет делом общеполезным и принято будет переводчиком и издателем с благодарностью и к сведению для 2-го издания, если Бог благословит переводчику дожить до того.
В. Михайловский.
Библейский богословский словарь - под редакцией В. Михайловского - Вступительная статья
''Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные (Евр. 4,12). В Православной Церкви всегда были условия для полномощной благодатной действенности Священного Писания. Библия не отбиралась у мирян, не отдавалась учительному, священническому сословию в монопольное, авторитарное обладание, как это было в Католической Церкви, где еще в первой половине нашего века косо смотрели на мирянина, осмелившегося читать Библию. Но Православная Церковь также не отдает слово Божие на произвол индивидуальной совести и автономного человеческого разума, как это всегда происходило у протестантов. Слово Божие живет и действует в жизни Церкви, и прежде всего — в молитвенной жизни, будучи основой и храмового Богослужения и домашней молитвы. Православное понимание Библии неотделимо от молитвы.
"Если пребудет непрестанною твоя молитва и поучение в Писании, то откроются у тебя умные очи души и будет ей радость велия" (Авва Филимон).
"Сердечною молитвою и поучением в Божественных Писаниях ум очищается и начинает видеть сокровенные в Божественных Писаниях тайны" (преп. Петр Дамаскин).
А вот место из "Наставления для безмолвствующих", т. е. для монахов, в уединении проходящих свой молитвенный подвиг Старайся, сколько сил есть, все время провести в молитве сердечной (...) и в чтении. Когда читаешь положенное тебе из Псалтири, Апостола и Святого Евангелия, читай это стоя, так же поступай и при возношении молитв к Господу нашему Иисусу Христу и ПречистойБогородице; прочие же чтения Святых Писаний совершая сидя" (иноки Каллист и Игнатий Ксанфопулы).
То же самое мы видим у русских подвижников. Преп. Серафим Саровский прочитывал весь Новый Завет каждую неделю: с понедельника по четверг Четвероевангелие, в следующие дни — Деяния и Послания. Этот подвижник учит нас: "Слово Божие есть хлеб ангельский, им же питаются души, Бога алчущие. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири. От чтения Св. Писания бывает просвещение в разуме, который от того изменяется изменением Божественным. Надобно так обучить себя, чтобы ум как бы плавал в законе Господнем, по руководству которого должно устроить и жизнь свою. Очень полезно заниматься чтением слова Божия в уединении и прочитать всю Библию разумно".
Многие христиане, включая чтение Писания в свое ежедневное молитвенное правило, следуют порядку церковных чтений на Богослужении. В храмах в течение года прочитывается весь Новый Завет (за исключением Апокалипсиса) и целый ряд книг Ветхого Завета, которые читаются преимущественно в дни Великого Поста. Псалтирь занимает исключительное место: она прочитывается полностью в течение недели, а Великим Постом — дважды в неделю. Сочетание чтения Священного Писания в церкви и дома делает Библию основой духовной жизни христианина. Неудивительно, что в восточных монастырях и в наше время есть монахи, которые знают Писание на память, от начала и до конца.
Но в наши дни углубленная духовная жизнь встречает много препятствий, и в век всеобщей грамотности уже не так много людей, хорошо знающих Священное Писание. Настоящее издание должно помочь всем, кто хочет внимать Слову Божию.В отличие от других русских изданий такого рода (Верничеродская Симфония 1925 г., Симфония, т. 1 А-Г, М., 1988) Библейский Богословский Словарь священника Василия Михайловского дает не алфавитный перечень слов, употребляемых в Библии, но расположенные в азбучном порядке темы, с подробными аналитическими подразделениями внутри каждой темы. При пользовании обыкновенной симфонией-указателем приходится искать целый ряд слов, относящихся к искомой теме, и самостоятельно приводить в систему найденные в разных местах Библии тексты.
спасибо