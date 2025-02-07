Михельсон - Поляков - Популярная культура и постсекулярная религиозность

В XX в. популярная (массовая) культура прошла путь от низового, презираемого интеллектуалами явления, до нового источника смыслов, достойного философской рефлексии. Трансформации подверглось и понимание самого понятия «популярная», или «массовая» культура. Так популярная или массовая? Этот вопрос привычно ставится в каждой российской дискуссии о популярной культуре. И действительно, в России сложилась традиция употребления термина «массовая культура», при этом на Западе используют понятие popular culture, т.е. «популярная культура». Сначала разберемся в терминологии.

Может показаться неожиданным, но на самом деле термин «популярная культура» в своем англоязычном варианте впервые был использован еще в 1818 г. швейцарским педагогом и просветителем Иоганном Генрихом Песталоцци в его «Обращении к британской нации». Одна- ко значение, которое он вкладывал в популярную культуру, не имеет ничего общего с современным прочтением этого понятия, поскольку для Песталоцци популярная культура — это народное просвещение. Вплоть до конца 60-х гг. XIX в. под «популярной культурой» понимали именно культуру для простого народа и его просвещение.

Привычное для нас противопоставление элитарной культуры и популярной культуры появляется в 60-е гг. XIX в. в работах английского поэта и литературного критика Мэтью Арнольда, а в первой половине XX в. мыслители франкфуртской школы предпочитают употреблять такие понятия, как «массовая культура» и «культурная индустрия», в первую очередь делая упор на коммерческую составляющую популярной культуры, на ее место и роль в жизни критикуемого ими общества потребления.

По всей видимости, термином «массы» мы обязаны французскому психологу, социологу, историку и физику Густаву Лебону, который был одним из первых мыслителей, попытавшихся теоретически обосновать наступление «эры масс» и связать с этим общий упадок культуры. В 1894 г. Лебон публикует работу «Психология толп» (в русском переводе — «Психология народов и масс»), кото- рая, по свидетельству Бориса Бажанова, была настольной книгой Ленина. Будучи очевидцем драматических событий Парижской коммуны и последовавшего за ней буланжизма — контрреформа- ционного движения генерала Жоржа Буланже, — Лебон воочию видел то, что получит в его теоретическом труде название «психо- логия толп» (или масс). Так, французский мыслитель замечал: «Под словом “толпа” подразумевается в обыкновенном смысле собрание индивидов, какова бы ни была их национальность, профессия или пол и каковы бы ни были случайности, вызвавшие это собрание. Но с психологической точки зрения слово это получает уже совершенно другое значение. При известных условиях — и притом только при этих условиях — собрание людей имеет совершенно новые черты, отличающиеся от тех, которые характеризуют отдельных индивидов, входящих в состав этого собрания. Сознательная личность исчезает, причем чувства и идеи всех отдельных единиц, образующих целое, именуемое толпой, принимают одно и то же направление. Образуется коллективная душа, имеющая, конечно, временный характер, но и очень определенные черты. Собрание в таких случаях становится тем, что я назвал бы, за неимением лучшего выражения, организованной толпой, или толпой одухотворенной, составляющей единое существо и подчиняющейся закону духовного единства толпы». Так Лебон доказывает, что в толпе пропадает индивидуальность, а человек становится ее бессознательной частью: «Исчезновение сознательной личности и ориентирование чувств и мыслей в известном направлении — главные черты, характеризующие толпу».

Михельсон О. К., Поляков Н. С. - Популярная культура и постсекулярная религиозность

2-е изд. — СПб.: Изд-во C.-Петерб. ун-та, 2024. — 278 с.

ISBN 978-5-288-06389-3

Михельсон О. К., Поляков Н. С. - Популярная культура и постсекулярная религиозность – Содержание

«Да пребудет с тобой Сила». Вместо введения

Глава 1. Религия и популярная культура

1.1. Что такое популярная культура?

1.2. Секуляризация, постсекуляризм и новые формы религиозного

1.3. Священное в профанном: как современные религиозные мыслители ищут религиозное в популярной культуре

Глава 2. «Мифология» популярной культуры

2.1. «Современный миф»: оксюморон или нет?

2.2. Концепция архетипов коллективного бессознательного К. Г. Юнга

2.3. Мифологические архетипы популярной культуры

2.4. Теория мономифа Дж. Кэмпбелла и путь героя в популярной культуре

2.5. Путь героя в киноэпопеях «Звездные войны» и «Матрица»

Глава 3. Век изучения неисторических религий

3.1. От псевдорелигии и квазирелигии к имплицитной религии

3.2. Religion-like phenomena и постсекуляризм

3.3. Изобретенные и вымышленные религии: терминологические трудности

3.4. Феномен пародийных религий

Глава 4. Вымышленные религии и вымышленные миры. Религия и фантастика

4.1. Фантастика как ключевой жанр для вымышленных религий...

4.2. Вымышленные религии и антиутопия (на примере романа Μ. Этвуд «Рассказ служанки»)

4.3. Религия в «Матрице»

Глава 5. Голубой экран как зеркало новой религиозности

5.1. Религия и кинематограф

5.2. Библия и Голливуд: от иллюстрации к интерпретации

5.3. Вечный миф: древнегреческая мифология в современном американском кинематографе

5.4. Религия в фильмах постапокалиптического жанра

5.5. Кинематографическая христология и актуальные вопросы современности

Глава 6. Постсекуляризм, интерес к Востоку и популярная культура

6.1. Восточная духовность и Запад

6.2. Буддийские мотивы в американском кинематографе

6.3. «Волга-матушка, буддийская река»: религиозный синкретизм популярной музыки

6.4. Вымышленная религиозность миров манги и аниме

Глава 7. Играя в религию. Светские игры и ритуалы как черты постсекулярной религиозности

7.1. Феномен игры и проблема идентичности

7.2. Ролевые игры прямого действия как черта новой религиозности

7.3. Ролевые игры прямого действия как вымышленная религия (на примере фэндомов российских толкинистов)

7.4. Спорт и религия. Футбол как вымышленная религия

Глава 8. «Music is ту religion». Популярная музыка как имплицитная религия

8.1. Религия и музыка

8.2. Богоискательство в западной и отечественной рок-музыке

8.3. Религиозная проблематика в русском рэпе

8.4. Концерт и измененное состояние сознания. Телесность музыкального опыта

8.5. «Цой жив». Вымышленные религии популярной музыки

8.6. Почему музыка? Биология, нейронауки и эволюционные исследования культуры и религии

Глава 9. «Это новый мир». Вызовы современности: популярная культура как проводник религиозных изменений

9.1. Экология и религиоведение

9.2. «Аватар» Джеймса Кэмерона как экологическая религия

9.3. Новая (или хорошо забытая старая) этика в популярной культуре: от пеплумов до вымышленных религий

9.4. Религия и феминизм: религиозные сюжеты в творчестве современных певиц

Заключение

Литература