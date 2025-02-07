Михельсон - Поляков - Популярная культура и постсекулярная религиозность
В XX в. популярная (массовая) культура прошла путь от низового, презираемого интеллектуалами явления, до нового источника смыслов, достойного философской рефлексии. Трансформации подверглось и понимание самого понятия «популярная», или «массовая» культура. Так популярная или массовая? Этот вопрос привычно ставится в каждой российской дискуссии о популярной культуре. И действительно, в России сложилась традиция употребления термина «массовая культура», при этом на Западе используют понятие popular culture, т.е. «популярная культура». Сначала разберемся в терминологии.
Может показаться неожиданным, но на самом деле термин «популярная культура» в своем англоязычном варианте впервые был использован еще в 1818 г. швейцарским педагогом и просветителем Иоганном Генрихом Песталоцци в его «Обращении к британской нации». Одна- ко значение, которое он вкладывал в популярную культуру, не имеет ничего общего с современным прочтением этого понятия, поскольку для Песталоцци популярная культура — это народное просвещение. Вплоть до конца 60-х гг. XIX в. под «популярной культурой» понимали именно культуру для простого народа и его просвещение.
Привычное для нас противопоставление элитарной культуры и популярной культуры появляется в 60-е гг. XIX в. в работах английского поэта и литературного критика Мэтью Арнольда, а в первой половине XX в. мыслители франкфуртской школы предпочитают употреблять такие понятия, как «массовая культура» и «культурная индустрия», в первую очередь делая упор на коммерческую составляющую популярной культуры, на ее место и роль в жизни критикуемого ими общества потребления.
По всей видимости, термином «массы» мы обязаны французскому психологу, социологу, историку и физику Густаву Лебону, который был одним из первых мыслителей, попытавшихся теоретически обосновать наступление «эры масс» и связать с этим общий упадок культуры. В 1894 г. Лебон публикует работу «Психология толп» (в русском переводе — «Психология народов и масс»), кото- рая, по свидетельству Бориса Бажанова, была настольной книгой Ленина. Будучи очевидцем драматических событий Парижской коммуны и последовавшего за ней буланжизма — контрреформа- ционного движения генерала Жоржа Буланже, — Лебон воочию видел то, что получит в его теоретическом труде название «психо- логия толп» (или масс). Так, французский мыслитель замечал: «Под словом “толпа” подразумевается в обыкновенном смысле собрание индивидов, какова бы ни была их национальность, профессия или пол и каковы бы ни были случайности, вызвавшие это собрание. Но с психологической точки зрения слово это получает уже совершенно другое значение. При известных условиях — и притом только при этих условиях — собрание людей имеет совершенно новые черты, отличающиеся от тех, которые характеризуют отдельных индивидов, входящих в состав этого собрания. Сознательная личность исчезает, причем чувства и идеи всех отдельных единиц, образующих целое, именуемое толпой, принимают одно и то же направление. Образуется коллективная душа, имеющая, конечно, временный характер, но и очень определенные черты. Собрание в таких случаях становится тем, что я назвал бы, за неимением лучшего выражения, организованной толпой, или толпой одухотворенной, составляющей единое существо и подчиняющейся закону духовного единства толпы». Так Лебон доказывает, что в толпе пропадает индивидуальность, а человек становится ее бессознательной частью: «Исчезновение сознательной личности и ориентирование чувств и мыслей в известном направлении — главные черты, характеризующие толпу».
Михельсон О. К., Поляков Н. С. - Популярная культура и постсекулярная религиозность
2-е изд. — СПб.: Изд-во C.-Петерб. ун-та, 2024. — 278 с.
ISBN 978-5-288-06389-3
Михельсон О. К., Поляков Н. С. - Популярная культура и постсекулярная религиозность – Содержание
«Да пребудет с тобой Сила». Вместо введения
Глава 1. Религия и популярная культура
- 1.1. Что такое популярная культура?
- 1.2. Секуляризация, постсекуляризм и новые формы религиозного
- 1.3. Священное в профанном: как современные религиозные мыслители ищут религиозное в популярной культуре
Глава 2. «Мифология» популярной культуры
- 2.1. «Современный миф»: оксюморон или нет?
- 2.2. Концепция архетипов коллективного бессознательного К. Г. Юнга
- 2.3. Мифологические архетипы популярной культуры
- 2.4. Теория мономифа Дж. Кэмпбелла и путь героя в популярной культуре
- 2.5. Путь героя в киноэпопеях «Звездные войны» и «Матрица»
Глава 3. Век изучения неисторических религий
- 3.1. От псевдорелигии и квазирелигии к имплицитной религии
- 3.2. Religion-like phenomena и постсекуляризм
- 3.3. Изобретенные и вымышленные религии: терминологические трудности
- 3.4. Феномен пародийных религий
Глава 4. Вымышленные религии и вымышленные миры. Религия и фантастика
- 4.1. Фантастика как ключевой жанр для вымышленных религий...
- 4.2. Вымышленные религии и антиутопия (на примере романа Μ. Этвуд «Рассказ служанки»)
- 4.3. Религия в «Матрице»
Глава 5. Голубой экран как зеркало новой религиозности
- 5.1. Религия и кинематограф
- 5.2. Библия и Голливуд: от иллюстрации к интерпретации
- 5.3. Вечный миф: древнегреческая мифология в современном американском кинематографе
- 5.4. Религия в фильмах постапокалиптического жанра
- 5.5. Кинематографическая христология и актуальные вопросы современности
Глава 6. Постсекуляризм, интерес к Востоку и популярная культура
- 6.1. Восточная духовность и Запад
- 6.2. Буддийские мотивы в американском кинематографе
- 6.3. «Волга-матушка, буддийская река»: религиозный синкретизм популярной музыки
- 6.4. Вымышленная религиозность миров манги и аниме
Глава 7. Играя в религию. Светские игры и ритуалы как черты постсекулярной религиозности
- 7.1. Феномен игры и проблема идентичности
- 7.2. Ролевые игры прямого действия как черта новой религиозности
- 7.3. Ролевые игры прямого действия как вымышленная религия (на примере фэндомов российских толкинистов)
- 7.4. Спорт и религия. Футбол как вымышленная религия
Глава 8. «Music is ту religion». Популярная музыка как имплицитная религия
- 8.1. Религия и музыка
- 8.2. Богоискательство в западной и отечественной рок-музыке
- 8.3. Религиозная проблематика в русском рэпе
- 8.4. Концерт и измененное состояние сознания. Телесность музыкального опыта
- 8.5. «Цой жив». Вымышленные религии популярной музыки
- 8.6. Почему музыка? Биология, нейронауки и эволюционные исследования культуры и религии
Глава 9. «Это новый мир». Вызовы современности: популярная культура как проводник религиозных изменений
- 9.1. Экология и религиоведение
- 9.2. «Аватар» Джеймса Кэмерона как экологическая религия
- 9.3. Новая (или хорошо забытая старая) этика в популярной культуре: от пеплумов до вымышленных религий
- 9.4. Религия и феминизм: религиозные сюжеты в творчестве современных певиц
Заключение
Литература
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