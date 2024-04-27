Михович - В Духе и истине
Ни одно собрание в евангельских церквах не проходит без песнопений, которые ободряют верующих, обогащают их библейскими познаниями, укрепляют религиозные чувства братьев и сестер, объединяют их в хвале Господу, а неверующих зовут к покаянию, примирению с Богом. Посредством пения, как и проповеди, возвещается Божье слово, поэтому к пению, предупреждает Карев, мы относимся «как к великому священнодействию», а пение (в хоре) определяется как «святое призвание».
Музыке и пению в церквах в последнее время уделяется все больше внимания, и мы видим это даже в изменении планировки залов: кафедра сдвигается в сторону или уменьшает свои размеры, открывая простор для священнодействий «второй кафедры»: пения хора, участия оркестров, музыкальных групп. Но в отношении использования музыки в собрании верных существует много мнений, часто противоречащих друг другу. В частности, можно говорить о «закваске фарисейской» и «закваске саддукейской». «Закваска фарисейская» - это уклонение в традиционализм, использование по преимуществу гимнов только столетней давности, боязнь новых мелодий, новых стилей, новых песен, новых инструментов. С другой стороны, «закваска саддукейская» заключается в отказе от истории, традиции, наследия отцов. Старое отправляется на «свалку истории», да и новое быстро сменяется новейшим.
В данной работе звучит призыв к сбалансированному музыкальному служению. Мы отвергаем законничество, и поэтому вы не увидите в книге «заборов» и «стен», списков «правильных» стилей и инструментов. Скорее, путь будет отмечен знаками, указателями, ориентирами, которые помогут дойти до цели, и, уверен, даже неопытные не заблудятся. С другой стороны, мы противостоим неразборчивости, бездумному копированию, «всеядности», потому предлагаем определенные принципы использования музыки и пения. Несомненно, полного согласия в таких вопросах достичь невозможно, но автор убежден в том, что изучение библейского учения о поклонении, как и служения в истории церкви, позволит лучше понять друг друга и держаться того, что служит к миру и взаимному назиданию (Римл. 14:19), побудит к уважению и принятию друг друга во Христе (Римл. 14:3-13). Вопрос музыки не разделит нас, если мы храним единство в главном и допускаем свободу во второстепенном, совершая служение в полном согласии с Библией и основанной на ней евангельской традицией.
В книге вы найдете много практических советов, которые должны помочь в устроении музыки и пения. Кроме того, у нее есть еще одна цель - способствовать формированию библейского подхода в использовании музыки в церквах и стимулировать богословскую мысль в данной области. (Как писал Карл Барт в предисловии к первому изданию своего комментария на Послание к Римлянам, «данная книга - это не более чем предварительный труд, приглашающий к сотрудничеству».) Прояснение специфических моментов теории и практики музыки выходит за рамки труда; это взгляд не профессионального музыканта, а слушателя и участника прославления, правда, имеющего богатый опыт знакомства с музыкальным служением в разных собраниях Божьего народа.
Искренне надеюсь, что книга будет более чем полезной всем, кто любит славить Господа, а актуальность темы и обращение к современным проблемам сделают чтение ее не только поучительным, но и интересным. Читайте и единодушно прославляйте Бога, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Если же вы чего-то не сможете понять или вместить - начинайте петь. Славословие - лучший ответ на наши вопрошания.
Леонид Михович - В Духе и истине - Музыкальное служение в евангельских церквах
Михович Л., 2011. - 208 с.
ISBN 978-985-90212-7-5
Леонид Михович - В Духе и истине – Содержание
Благодарность
Предисловие
ВВЕДЕНИЕ: ВАЖНОСТЬ МУЗЫКИ И ПЕНИЯ
1. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
- 1. Позавчера: шестнадцать веков истории христианства
- 2. Вчера: музыкальное служение в среде евангельских верующих (баптистов)
- 3. Сегодня: современные тенденции
- 4. Выводы
2. МУЗЫКА И ПЕНИЕ В СЛУЖЕНИИ ЦЕРКВИ
- Введение: общее пение в собрании
-
1. Пение в поклонении
- 1.1. Связь поклонения и музыкального служения
- 1.2. Результаты поклонения: радость и трепет
-
2. Назидание через песнопения
- 2.1. Библейское основание
- 2.2. Обучение христиан через пение
- Примечание: проблема содержания
- 3. Пение в благовестии
3. ПРИНЦИПЫ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ—
- 1. Библейское основание
-
2. Широта поклонения
- 2.1. Поклонение, исходящее из сердца
- 2.2. Богатство поклонения
-
3. Ограничения поклонения
- 3.1. Уместность
- 3.2. Благопристойность и качество музыкального служения
4. НА ПУТИ К ГАРМОНИИ
- 1. Мелодия и текст 7 5
-
2. Разум и чувства в пении
- 2.1. «Радостно пойте Богу»
- 2.2. Сердцем, душою и разумением
-
3. Новое и старое
- 3.1. «Старое вино»
- 3.2. «Песнь еще одна на свет рождается»
- 3-3. Практические предложения
- 3.4. Новые «песни прославления»
-
4. Использование инструментов: pro et contra
- 4.1. Музыкальные инструменты в истории Израиля и церкви
- 4.2. За и против
- 5. «Все, что могу, во славу Его»
5. ХРИСТИАНСКАЯ И МИРСКАЯ МУЗЫКА
- 1. Проблема «различения духов»
-
2. Критерии определения духовности музыки
- 2.1. Содержание, весть
- 2.2. Автор и исполнитель
- 2.3. Корни и плоды
- 3. Связь музыки и нравственности
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: НОВЫЕ ПЕСНИ
- 1. Пойте новые гимны из старых сборников
- 2. Пойте псалмы
- 3. Переводите песни
- 4. Сочиняйте новые песни
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИСТОРИИ НАПИСАНИЯ ГИМНОВ
- 1. «Великий Бог»
- 2. «В час, когда труба Господня над землею прозвучит»
- 3. «Верность Твоя велика, о мой Боже»
- 4. «Таков, как есть»
- 5. «Ближе, Господь, к Тебе»
- 6. «Всевышнему слава»
- 7. «Старый крест»
- 8. «Что за Друга мы имеем»
- 9 «Течет ли жизнь мирно, подобно реке»
- 10. «После заката»
- 11. «Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя»
- 12. «О малый город Вифлеем»—
- 13. «Полный благости» —
- 14. «Тихая ночь»
- 15. «Твердо я верю»
- 16. «Не знаю, почему открыт»
- 17. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю»
- 18. «Скажи мне весть благую»
- 19. «О благодать, спасен тобой...»
- 20. «Господь! Пребудь Ты с нами»
- 21. «Когда одолеют тебя испытанья» и «Боже, видишь Ты страданье»
- 22. «Привет вам, Христово цветущее племя»
БИБЛИОГРАФИЯ
No comments yet. Be the first!