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Михович - В Духе и истине

Леонид Михович - В Духе и истине - Музыкальное служение в евангельских церквах
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Sheet Music Church Singing, Cultural Studies Art
Ни одно собрание в евангельских церквах не проходит без песнопений, которые ободряют верующих, обогащают их библейскими познаниями, укрепляют религиозные чувства братьев и сестер, объединяют их в хвале Господу, а неверующих зовут к покаянию, примирению с Богом. Посредством пения, как и проповеди, возвещается Божье слово, поэтому к пению, предупреждает Карев, мы относимся «как к великому священнодействию», а пение (в хоре) определяется как «святое призвание».
Музыке и пению в церквах в последнее время уделяется все больше внимания, и мы видим это даже в изменении планировки залов: кафедра сдвигается в сторону или уменьшает свои размеры, открывая простор для священнодействий «второй кафедры»: пения хора, участия оркестров, музыкальных групп. Но в отношении использования музыки в собрании верных существует много мнений, часто противоречащих друг другу. В частности, можно говорить о «закваске фарисейской» и «закваске саддукейской». «Закваска фарисейская» - это уклонение в традиционализм, использование по преимуществу гимнов только столетней давности, боязнь новых мелодий, новых стилей, новых песен, новых инструментов. С другой стороны, «закваска саддукейская» заключается в отказе от истории, традиции, наследия отцов. Старое отправляется на «свалку истории», да и новое быстро сменяется новейшим.
В данной работе звучит призыв к сбалансированному музыкальному служению. Мы отвергаем законничество, и поэтому вы не увидите в книге «заборов» и «стен», списков «правильных» стилей и инструментов. Скорее, путь будет отмечен знаками, указателями, ориентирами, которые помогут дойти до цели, и, уверен, даже неопытные не заблудятся. С другой стороны, мы противостоим неразборчивости, бездумному копированию, «всеядности», потому предлагаем определенные принципы использования музыки и пения. Несомненно, полного согласия в таких вопросах достичь невозможно, но автор убежден в том, что изучение библейского учения о поклонении, как и служения в истории церкви, позволит лучше понять друг друга и держаться того, что служит к миру и взаимному назиданию (Римл. 14:19), побудит к уважению и принятию друг друга во Христе (Римл. 14:3-13). Вопрос музыки не разделит нас, если мы храним единство в главном и допускаем свободу во второстепенном, совершая служение в полном согласии с Библией и основанной на ней евангельской традицией.
В книге вы найдете много практических советов, которые должны помочь в устроении музыки и пения. Кроме того, у нее есть еще одна цель - способствовать формированию библейского подхода в использовании музыки в церквах и стимулировать богословскую мысль в данной области. (Как писал Карл Барт в предисловии к первому изданию своего комментария на Послание к Римлянам, «данная книга - это не более чем предварительный труд, приглашающий к сотрудничеству».) Прояснение специфических моментов теории и практики музыки выходит за рамки труда; это взгляд не профессионального музыканта, а слушателя и участника прославления, правда, имеющего богатый опыт знакомства с музыкальным служением в разных собраниях Божьего народа.
Искренне надеюсь, что книга будет более чем полезной всем, кто любит славить Господа, а актуальность темы и обращение к современным проблемам сделают чтение ее не только поучительным, но и интересным. Читайте и единодушно прославляйте Бога, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Если же вы чего-то не сможете понять или вместить - начинайте петь. Славословие - лучший ответ на наши вопрошания.

Леонид Михович - В Духе и истине - Музыкальное служение в евангельских церквах

Михович Л., 2011. - 208 с.
ISBN 978-985-90212-7-5

Леонид Михович - В Духе и истине – Содержание

Благодарность
Предисловие
ВВЕДЕНИЕ: ВАЖНОСТЬ МУЗЫКИ И ПЕНИЯ
1. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
  • 1. Позавчера: шестнадцать веков истории христианства
  • 2. Вчера: музыкальное служение в среде евангельских верующих (баптистов)
  • 3. Сегодня: современные тенденции
  • 4. Выводы
2. МУЗЫКА И ПЕНИЕ В СЛУЖЕНИИ ЦЕРКВИ
  • Введение: общее пение в собрании
  • 1. Пение в поклонении
    • 1.1. Связь поклонения и музыкального служения
    • 1.2. Результаты поклонения: радость и трепет
  • 2. Назидание через песнопения
    • 2.1. Библейское основание
    • 2.2. Обучение христиан через пение
  • Примечание: проблема содержания
  • 3. Пение в благовестии
3. ПРИНЦИПЫ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ—
  • 1. Библейское основание
  • 2. Широта поклонения
    • 2.1. Поклонение, исходящее из сердца
    • 2.2. Богатство поклонения
  • 3. Ограничения поклонения
    • 3.1. Уместность
    • 3.2. Благопристойность и качество музыкального служения
4. НА ПУТИ К ГАРМОНИИ
  • 1. Мелодия и текст 7 5
  • 2. Разум и чувства в пении
    • 2.1. «Радостно пойте Богу»
    • 2.2. Сердцем, душою и разумением
  • 3. Новое и старое
    • 3.1. «Старое вино»
    • 3.2. «Песнь еще одна на свет рождается»
    • 3-3. Практические предложения
    • 3.4. Новые «песни прославления»
  • 4. Использование инструментов: pro et contra
    • 4.1. Музыкальные инструменты в истории Израиля и церкви
    • 4.2. За и против
  • 5. «Все, что могу, во славу Его»
5. ХРИСТИАНСКАЯ И МИРСКАЯ МУЗЫКА
  • 1. Проблема «различения духов»
  • 2. Критерии определения духовности музыки
    • 2.1. Содержание, весть
    • 2.2. Автор и исполнитель
    • 2.3. Корни и плоды
  • 3. Связь музыки и нравственности
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: НОВЫЕ ПЕСНИ
  • 1. Пойте новые гимны из старых сборников
  • 2. Пойте псалмы
  • 3. Переводите песни
  • 4. Сочиняйте новые песни
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИСТОРИИ НАПИСАНИЯ ГИМНОВ
  • 1. «Великий Бог»
  • 2. «В час, когда труба Господня над землею прозвучит»
  • 3. «Верность Твоя велика, о мой Боже»
  • 4. «Таков, как есть»
  • 5. «Ближе, Господь, к Тебе»
  • 6. «Всевышнему слава»
  • 7. «Старый крест»
  • 8. «Что за Друга мы имеем»
  • 9 «Течет ли жизнь мирно, подобно реке»
  • 10. «После заката»
  • 11. «Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя»
  • 12. «О малый город Вифлеем»—
  • 13. «Полный благости» —
  • 14. «Тихая ночь»
  • 15. «Твердо я верю»
  • 16. «Не знаю, почему открыт»
  • 17. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю»
  • 18. «Скажи мне весть благую»
  • 19. «О благодать, спасен тобой...»
  • 20. «Господь! Пребудь Ты с нами»
  • 21. «Когда одолеют тебя испытанья» и «Боже, видишь Ты страданье»
  • 22. «Привет вам, Христово цветущее племя»
БИБЛИОГРАФИЯ
Views 480
Rating 5.0 / 5
Added 27.04.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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