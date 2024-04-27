Ни одно собрание в евангельских церквах не проходит без песнопений, которые ободряют верующих, обогащают их библейскими познаниями, укрепляют религиозные чувства братьев и сестер, объединяют их в хвале Господу, а неверующих зовут к покаянию, примирению с Богом. Посредством пения, как и проповеди, возвещается Божье слово, поэтому к пению, предупреждает Карев, мы относимся «как к великому священнодействию», а пение (в хоре) определяется как «святое призвание».

Музыке и пению в церквах в последнее время уделяется все больше внимания, и мы видим это даже в изменении планировки залов: кафедра сдвигается в сторону или уменьшает свои размеры, открывая простор для священнодействий «второй кафедры»: пения хора, участия оркестров, музыкальных групп. Но в отношении использования музыки в собрании верных существует много мнений, часто противоречащих друг другу. В частности, можно говорить о «закваске фарисейской» и «закваске саддукейской». «Закваска фарисейская» - это уклонение в традиционализм, использование по преимуществу гимнов только столетней давности, боязнь новых мелодий, новых стилей, новых песен, новых инструментов. С другой стороны, «закваска саддукейская» заключается в отказе от истории, традиции, наследия отцов. Старое отправляется на «свалку истории», да и новое быстро сменяется новейшим.

В данной работе звучит призыв к сбалансированному музыкальному служению. Мы отвергаем законничество, и поэтому вы не увидите в книге «заборов» и «стен», списков «правильных» стилей и инструментов. Скорее, путь будет отмечен знаками, указателями, ориентирами, которые помогут дойти до цели, и, уверен, даже неопытные не заблудятся. С другой стороны, мы противостоим неразборчивости, бездумному копированию, «всеядности», потому предлагаем определенные принципы использования музыки и пения. Несомненно, полного согласия в таких вопросах достичь невозможно, но автор убежден в том, что изучение библейского учения о поклонении, как и служения в истории церкви, позволит лучше понять друг друга и держаться того, что служит к миру и взаимному назиданию (Римл. 14:19), побудит к уважению и принятию друг друга во Христе (Римл. 14:3-13). Вопрос музыки не разделит нас, если мы храним единство в главном и допускаем свободу во второстепенном, совершая служение в полном согласии с Библией и основанной на ней евангельской традицией.

В книге вы найдете много практических советов, которые должны помочь в устроении музыки и пения. Кроме того, у нее есть еще одна цель - способствовать формированию библейского подхода в использовании музыки в церквах и стимулировать богословскую мысль в данной области. (Как писал Карл Барт в предисловии к первому изданию своего комментария на Послание к Римлянам, «данная книга - это не более чем предварительный труд, приглашающий к сотрудничеству».) Прояснение специфических моментов теории и практики музыки выходит за рамки труда; это взгляд не профессионального музыканта, а слушателя и участника прославления, правда, имеющего богатый опыт знакомства с музыкальным служением в разных собраниях Божьего народа.

Искренне надеюсь, что книга будет более чем полезной всем, кто любит славить Господа, а актуальность темы и обращение к современным проблемам сделают чтение ее не только поучительным, но и интересным. Читайте и единодушно прославляйте Бога, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Если же вы чего-то не сможете понять или вместить - начинайте петь. Славословие - лучший ответ на наши вопрошания.

Леонид Михович - В Духе и истине - Музыкальное служение в евангельских церквах

Михович Л., 2011. - 208 с.

ISBN 978-985-90212-7-5

Леонид Михович - В Духе и истине – Содержание

Благодарность

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ: ВАЖНОСТЬ МУЗЫКИ И ПЕНИЯ

1. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

1. Позавчера: шестнадцать веков истории христианства

2. Вчера: музыкальное служение в среде евангельских верующих (баптистов)

3. Сегодня: современные тенденции

4. Выводы

2. МУЗЫКА И ПЕНИЕ В СЛУЖЕНИИ ЦЕРКВИ

Введение: общее пение в собрании

1. Пение в поклонении 1.1. Связь поклонения и музыкального служения 1.2. Результаты поклонения: радость и трепет

2. Назидание через песнопения 2.1. Библейское основание 2.2. Обучение христиан через пение

Примечание: проблема содержания

3. Пение в благовестии

3. ПРИНЦИПЫ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ—

1. Библейское основание

2. Широта поклонения 2.1. Поклонение, исходящее из сердца 2.2. Богатство поклонения

3. Ограничения поклонения 3.1. Уместность 3.2. Благопристойность и качество музыкального служения



4. НА ПУТИ К ГАРМОНИИ

1. Мелодия и текст 7 5

2. Разум и чувства в пении 2.1. «Радостно пойте Богу» 2.2. Сердцем, душою и разумением

3. Новое и старое 3.1. «Старое вино» 3.2. «Песнь еще одна на свет рождается» 3-3. Практические предложения 3.4. Новые «песни прославления»

4. Использование инструментов: pro et contra 4.1. Музыкальные инструменты в истории Израиля и церкви 4.2. За и против

5. «Все, что могу, во славу Его»

5. ХРИСТИАНСКАЯ И МИРСКАЯ МУЗЫКА

1. Проблема «различения духов»

2. Критерии определения духовности музыки 2.1. Содержание, весть 2.2. Автор и исполнитель 2.3. Корни и плоды

3. Связь музыки и нравственности

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: НОВЫЕ ПЕСНИ

1. Пойте новые гимны из старых сборников

2. Пойте псалмы

3. Переводите песни

4. Сочиняйте новые песни

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИСТОРИИ НАПИСАНИЯ ГИМНОВ

1. «Великий Бог»

2. «В час, когда труба Господня над землею прозвучит»

3. «Верность Твоя велика, о мой Боже»

4. «Таков, как есть»

5. «Ближе, Господь, к Тебе»

6. «Всевышнему слава»

7. «Старый крест»

8. «Что за Друга мы имеем»

9 «Течет ли жизнь мирно, подобно реке»

10. «После заката»

11. «Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя»

12. «О малый город Вифлеем»—

13. «Полный благости» —

14. «Тихая ночь»

15. «Твердо я верю»

16. «Не знаю, почему открыт»

17. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю»

18. «Скажи мне весть благую»

19. «О благодать, спасен тобой...»

20. «Господь! Пребудь Ты с нами»

21. «Когда одолеют тебя испытанья» и «Боже, видишь Ты страданье»

22. «Привет вам, Христово цветущее племя»

БИБЛИОГРАФИЯ