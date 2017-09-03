Представьте, что вы услышали рассказы о древней исчезнувшей культуре, которая находилась где-то в горах Тибета и называлась Шангри-Ла. Любопытство берет верх, и вам ужасно хочется выяснить, в самом ли деле такая культура существовала. Но как можно понять, в самом ли деле была такая культура, если не организовать собственную экспедицию, которая потребует от вас крупных денежных затрат?

Лучше всего побеседовать с большим числом людей, которые, по их словам, независимо друг от друга посещали Шангри-Ла, и сравнить их рассказы, одновременно оценивая интеллект, правдивость и здравомыслие самих рассказчиков. Неплохо также, если рассказчики представят доказательства, подтверждающие, что они там побывали, например сувенир, который можно найти только в Шангри-Ла.

В сущности, те же самые вопросы возникают, когда речь заходит о жизни после смерти. Поскольку известно, что чаще всего можно лицом к лицу встретиться с Богом после смерти, никто не предполагает отправиться к месту встречи на весенние каникулы. Таким образом, нам остается одно: расспросить разумных людей, которые, по их словам, побывали в потустороннем мире. Но как они могут доказать, что пережитое ими – не просто яркие сны? И какие подкрепляющие доказательства они способны представить? Эти и другие вопросы долго не позволяли мне воспринимать околосмертные переживания всерьез.

До недавних пор.

Дж. Стив Миллер - За гранью земной жизни. Доказательство Рая, подтвержденное очевидцами

Пер. с англ. А.В. Кровяковой.

Центрполиграф, Москва, 2014

ISBN 978-5-227-05384-8

Дж. Стив Миллер - За гранью земной жизни. Доказательство Рая, подтвержденное очевидцами - Содержание

Вступительное слово

Предисловие

Почему появилась эта книга?

Мое богоискательство

Мои научные поиски

Как биография и опыт повлияли на мои исследования

Вступление

В поисках Шангри-Ла

Глава 1 Околосмертные переживания четырехлетнего мальчика

Глава 2 Изучение околосмертных переживаний

Глава 3 Коллаж околосмертных переживаний

Глава 4 «Естественные» объяснения

Толкование ОСП с материалистических позиций

Глава 5 Представляют ли ОСП убедительные доказательства существования Бога и Царствия Небесного?

Поразительная последовательность

Неожиданные подробности

Все было наяву

Доказательная ценность «невероятно живого и реального»

Общество скептиков изучает ОСП

Глава 6 Что мы узнаем из ОСП

О существе света

О самом главном

О перспективах жизни после смерти

Пауза для размышлений

Приложения

Приложение 1 Различаются ли ОСП в разных культурах?

Приложение 2 Две недавние статьи, в которых провозглашается, что наука объяснила паранормальные черты ОСП

Приложение 3 Интервью. Круги доверия. Мои оригинальные исследования и подсказки

Приложение 4 Но являются ли доказательства научными?

Приложение 5 Гипотеза доктора Сьюзен Блэкмор об умирании мозга. Книга «Умереть, чтобы жить»

Приложение 6 «Духовный путь в мозгу» доктора Кевина Нельсона

Приложение 7 ОСП и христианство

Приложение 8 ОСП, подкрепленные доказательствами

Приложение 9 Руководство к дальнейшим исследованиям

Фильмы

Интервью

Книги

Другие исследователи

Подборка рекомендованной литературы

Журналы

Полезные сайты

Благодарность

Примечания

Дж. Стив Миллер - За гранью земной жизни. Доказательство Рая, подтвержденное очевидцами - Предисловие

Представь, что ты заснул

и что тебе приснился сон.

Что, если бы во сне своем

попал на небо ты

и там сорвал цветок

и странный и красивый?

И что, когда проснулся ты,

цветок бы был в руке твоей.

Ах, что тогда?

Сэмюэл Тейлор Кольридж

В самом деле, что тогда?

Вот что, по сути, обещают нам многие исследователи околосмертных переживаний – взгляд в вечность, подкрепленный доказательствами. В своей книге я собираюсь проверить, выполнили ли они свое обещание. Что такое околосмертные переживания, подкрепленные доказательствами? Пациентке предстоит сложная операция на головном мозге, в ходе которой придется понизить температуру ее тела примерно до 50 °F (10 С); кровоток также временно прекращен. По результатам трех основных показателей – прямой линии на электроэнцефалографе, отсутствию стволовых рефлексов и резкого снижения кровотока в мозгу – пациентка находится в состоянии клинической смерти. Однако позже она сообщает, что во время операции чувствовала себя вполне живой и наблюдала за ходом операции откуда-то извне своего тела. Она вспомнила во всех подробностях, о чем говорили врачи и сестры во время операции, и описала специальные инструменты, которыми пользовались хирурги.

Даже если ее живые, сознательные внетелесные ощущения имели место до временного прекращения кровотока, операция проходила под общим наркозом, а для контроля за стволовым отделом мозга в уши пациентке вставили наушники, из которых доносились щелчки громкостью 100 децибел с частотой свыше 10 раз в секунду. Если не считать небольшого операционного поля на голове, все ее тело было закрыто. Кто сообщил о произошедшем? Некий аноним, написавший на специальный сайт и добавивший свой рассказ в выборку? Пациентка? Врачи? Могла ли она угадать, о чем говорили врачи, или видеть инструменты до операции? Если все так и было, какая гипотеза лучше всего объясняет произошедшее? Позже я еще вернусь к этому примечательному эпизоду и ко многим интереснейшим исследованиям, которые выводят доказательства жизни после смерти за рамки случайных совпадений.

Почему появилась эта книга?

В последнее время сведений об околосмертных переживаниях становится все больше. О них пишут как люди, которые делятся своим личным опытом, так и врачи, проводившие клинические испытания. Я решил, что такая интереснейшая область нуждается в кратком, доступном введении, основное внимание в котором будет уделено доказательной ценности ОСП. Вот что вы найдете в книге:

• рассказы людей, которые, по их словам, побывали на небесах;

• доказательства, которые они приводят;

• знакомство с основными исследователями в данной области;

• значение результатов клинических испытаний и их экспертная оценка в научной литературе;

• результаты моих бесед с людьми, испытавшими ОСП, и вывод о том, что любой из нас способен ознакомиться с доказательствами, расспросив близких и друзей, достойных доверия;

• обзор материалистических гипотез;

• влияют ли на ОСП ожидания и культурные различия;

• как ОСП сочетаются с традиционными христианскими вероучениями;

• рекомендации для дальнейших исследований.

Мое богоискательство

Моя биография и причины, побудившие меня писать на данную тему, возможно, подтолкнут некоторых читателей к тому, чтобы дополнить чтение личным опытом. Надеюсь, что вступление поможет вам лучше понять мое отношение к исследованиям и стилю дискуссий.

Сорок лет назад, в шестнадцатилетнем возрасте, я проникся важностью богоискательства. Вот каков был ход моих рассуждений. Поскольку земная жизнь – всего лишь краткий миг по сравнению с вечностью, я должен первым делом понять, есть ли Бог, и, если Он есть, постичь, чего Он хочет от моей жизни. Слова Иисуса Христа, которые иногда вдохновляли меня, гораздо чаще не давали мне покоя: «Ибо, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк., 8: 36).

Но я столкнулся с трудностью.

Видите ли, я всегда был и остаюсь скептиком. Скептиком не в узком смысле слова, который подразумевает критику только религии, а в общем смысле. Я все подвергаю сомнению.

В моем словаре содержится такое определение слова «скептик»: «Человек, который по натуре сомневается или относится критически к тому, что он слышит, читает и т. д.». Это про меня! Перед словарной статьей должна быть моя фотография.

Когда кто-нибудь сообщает о скандальной речи или выходке политического лидера (независимо от партии), меня интересует:

• Кто сообщил об этом?

• В каком издании?

• В каком контексте?

• Возможно ли, что на репортера повлияли его политические взгляды?

• Написан репортаж объективно или с единственной целью вызвать сенсацию?

Как вы, наверное, можете себе представить, скептицизм заставлял меня без конца сомневаться в прописных истинах и подвергать их скрупулезному изучению. Хотя еще в старших классах школы я посвятил свою жизнь Господу, вскоре в моей жизни стали возникать периоды сомнения, в течение которых я мучительно размышлял о Боге и христианских ценностях.

Мои научные поиски

В результате годы моей учебы можно назвать годами богоискательства. Я посещал пять учреждений высшего образования: колледжи, университеты и последипломные курсы, главным образом в поисках сверхъестественной правды. Я выбирал предметы, связанные с познанием Бога и религии, – философию религии, мировые религии, Библию, древнегреческий язык, древнееврейский язык, философию науки, дедуктивную логику, историю философии, этику, социологию, психологию, психологию религии, теологию и т. д.

Вне зависимости от того, были ли мои преподаватели агностиками, христианами или буддистами, я подвергал сомнению их взгляды и проводил независимые исследования, стараясь отделить факты от вымысла, личные пристрастия от неудобной правды. В свободное время я часто читал книги, в которых отстаивались или оспаривались те или иные религиозные верования; кстати, мне удалось собрать приличную библиотеку такой литературы. Широкий взгляд на религиозные и философские учения помогает мне при изучении отдельных доказательств – например, околосмертных переживаний.

Естественно, я искал Бога не только учась, но и через молитву; я старался все время держать душу открытой ко всему новому.

Как биография и опыт повлияли на мои исследования

Узнав немного обо мне, вы лучше поймете систему моих взглядов.

Во-первых, я много читаю и документально подтверждаю приведенные мной сведения. Поэтому, если вам захочется погрузиться в проблему подробнее или проверить мои выводы, сделанные на основе отдельных исследований, вы можете обратиться к первоисточникам. Помимо многочисленных сносок, приложения и примечания, составляющие значительную часть книги, дают возможность подробнее ознакомиться с материалом – его накопилось так много, что неискушенные читатели, боюсь, могут просто утонуть в этом море данных. Так что, если какие-то доводы покажутся вам неубедительными или неполными, загляните в конец книги; возможно, вы найдете там дополнительные сведения. Если вам покажется, что я не привел важных источников или неверно истолковал те, к которым обращаюсь, прошу написать мне на электронную почту по адресу: jstevemiller@ gmail.com.

Во-вторых, я стараюсь не употреблять безапелляционных выражений, например не пишу «Это уже доказано». Отчасти такое стремление связано с моим скептицизмом, но, кроме того, я стремлюсь к точности. В то время как в математике и дедуктивной логике доказывают теоремы, для области естественных наук и права больше подходят «веские основания» или «свидетельства».

Пример: в течение многих веков ученые считали, что все лебеди белые, поскольку они могли наблюдать десятки тысяч белых лебедей. На основе такого веского доказательства многие склонны были уверенно объявлять: «Доказано, что все лебеди белые». Но затем, в конце XVII века, голландская экспедиция посетила Австралию, и там ее участники увидели черного лебедя. Единственное наблюдение развенчало версию о том, что «все лебеди белые».

Так что, прошу вас, не думайте, что я преуменьшаю силу своих доводов, когда пишу об «убедительных доказательствах» или «достаточных свидетельствах». Мы принимаем самые важные, судьбоносные решения после того, как взвешиваем все доводы за и против, а не просто настаиваем на своей убежденности в чем-то. Обвинительный приговор убийце выносится на основании достаточных доказательств. Однако всего одна улика против способна опровергнуть наш вердикт. Мы выбираем машины, дома, супругов и профессию на основе достаточных доказательств. По-моему, в реальном мире вообще нет места такому явлению, как абсолютная, логическая уверенность в чем-либо; она пребывает в мире абстракций, например в математике.

В-третьих, я стараюсь писать как можно проще. Отсутствие веских доводов часто маскируют сложными специальными терминами и запутанными формулировками. Например, я предпочитаю называть инфаркт миокарда, о котором написано во многих трудах по ОСП, просто сердечным приступом.

В-четвертых, я не претендую на истину в первой инстанции. Наоборот, я признаю, что мне еще многое предстоит узнать. Мои исследования нельзя назвать исчерпывающими и всесторонними. Я постарался прочесть лучшие источники, излагающие разные точки зрения. Повторяю, если вам покажется, что я упустил что-то важное, напишите мне об этом.