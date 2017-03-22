Милов - Епископ Вениамин - Чтения по литургическому богословию
Православное богословие
Литургическое богословие раскрывает догмат Святой Троицы на основе библейских изречений и вероопределений Вселенских Соборов.
Составители церковно-богослужебных канонов, молитв и песнопений во славу Триединого Бога были преимущественно греки. В связи с этим их громоздкая тринитарная терминология целиком перешла в наш славянский перевод греческих богослужебных книг. При всей своей тяжеловесности язык греческих литургистов излагает сущность догмата Святой Троицы возвышенно, жизненно и благоговейно. В этом изложении характерно оттенена идея невещественной светоносности Божественного существа.
Нравственно-христианская жизнь верующих, по мысли церковных песнопевцев, развивается, возвышается и вдохновляется именно при условии невещественного светоозарения Бога Троицы.
Епископ Вениамин - Милов - Чтения по литургическому богословию
М. : Изд во Сретенского монастыря, 2012. 256 с.
(Серия «Православное богословие»).
ISBN 978 5 7533 0694 4
Печатается по изданию: Еп. Вениамин (Милов) Чтения по литургическому богословию Брюссель: Жизнь с Богом, 1977.
Епископ Вениамин - Милов - Чтения по литургическому богословию - Содержание
ГЛАВА I Учение о Боге Троичном в Лицах (по данным литургического богословия)
- Единство и троичность Божества
- Отражение догмата Святой Троицы в личной христианской жизни
- Заключение
ГЛАВА II Литургическое учение об Ангелах
- Ангелы
ГЛАВА III Сын Божий — Спаситель мира и спасение (по данным литургического богословия)
- Предисловие
- Боговоплощение
- Крестная жертва воплотившегося Сына Божия
ГЛАВА IV Сошествие во ад Христа Спасителя (в литургическом освещении)
- Воскресение Христово
- Вознесение Господне
- Спасение во Христе(по церковно богослужебным свидетельствам)
ГЛАВА V Животворность знамения Креста Господня
- Излияние благодати Божией в образе Креста
- Значение силы Животворящего Креста в личном спасении
- Литургическое учение о животворности Креста Христова
ГЛАВА VI Личное спасение (по данным литургического богословия)
ГЛАВА VII Церковно-литургическое учение о Святом Духе
ГЛАВА VIII Боговоплощение и достоинство Богоматери (по данным литургического богословия)
- Предисловие
- Литургическое учение о Боговоплощении и достоинстве Богоматери
ГЛАВА IX Служение Божией Матери человеческому спасению в Христовой Церкви
- Предисловие
- Литургическое изображение благодатного служения Божией Матери в земной Церкви
- Верующая душа под благодатным озарением Божией Матери
- Почитание Божией Матери верующими и Ее молитва за них
ГЛАВА X Переживание литургии христианином
ГЛАВА XI Загробная участь почивших в вере (по изображению литургического богословия)
ГЛАВА XII Христианский пост по изображению Постной Триоди
- Телесный пост
- Душевный пост
- Нравственное благодатное значение поста
- Заключение
ГЛАВА XIII Церковно-литургическое назидание по «Великому Канону» святителя Андрея, архиепископа Критского
- Общие аскетические идеи «Великого Канона»
- Прощение грешных Триединым Богом ради Сына Божия Спасителя и молитв Богоматери
- Побуждение грешника к покаянию фактами Библейской истории
- Ценность учительства Церкви по данным «Великого Канона»
ГЛАВА XIV Двунадесятые праздники (в литургическом освещении)
- Рождество Пресвятой Богородицы(в литургическом изображении)
- Введение во храм Пресвятой Богородицы (по изображению церковных песнопевцев)
ГЛАВА XV Житийные сказания о Рождестве и Введении во храм Пресвятой Богородицы
- Предисловие
- Житийное сказание о Рождестве Пресвятой Богородицы
- Сказание о Введении во храм Пресвятой Богородицы
- Праздник Благовещения (в литургическом освещении)
ГЛАВА XVI Идейное содержание богослужения на Рождество Христово
- Литургическое описание истории Рождества Христова
- Сотериологическое значение Рождества Христова
ГЛАВА XVII Праздник Сретения Господня (в литургическом освещении)
ГЛАВА XVIII Богоматерь у Креста и Гроба Христова (по литургическим свидетельствам)
ГЛАВА IX Успение Богоматери (в литургическом освещении)
- Историко-литургическое описание успения Богородицы
- Дидактический элемент в канонах и песнопениях на празник Успения
Епископ Вениамин - Милов - Чтения по литургическому богословию - Учение о Боге Троичном в Лицах (по данным литургического богословия)
В своей обычной жизни христиане незримо облагодат-ствуются при молитвенном излиянии жизни и благодарения Богу Троице, при исповедании Ему покаянных чувств и прошений о личных разнообразных потребностях и нуждах. Ко всякому молитвеннику Святая Троица ближе его дыхания и мысли, когда тот смиренно и от глубины души призывает имя Отца и Сына и Святого Духа.
Преломляясь и отражаясь в лично-христианской жизни, действие Триединого Бога делает верующих общниками Троичной Божественной силы.
Ввиду сказанного истина о Троичности Божества кровно дорога для всех членов Православной Церкви. Литургическое изображение взаимоотношений верующих людей с Пресвятой Троицей не односторонне рассудочно, но улавливает лично-жизненное значение догмата Троицы.
Богословы-литургисты своими церковно-богослужебными творениями поставляют каждого христианина в живое чувство соприсутствия премирного Триединого Духа во всем Его страшном величии и вместе неизъяснимой любви к человеческому роду.
В порядке системного изложения учения о Святой Троице по литургическим творениям скажем прежде 1. о единстве и троичности Божества и затем 2. об отражениях догмата Святой Троицы в лично-христианском благодатном опыте.
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