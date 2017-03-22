Православное богословие

Литургическое богословие раскрывает догмат Святой Троицы на основе библейских изречений и вероопределений Вселенских Соборов. Составители церковно-богослужебных канонов, молитв и песнопений во славу Триединого Бога были преимущественно греки. В связи с этим их громоздкая тринитарная терминология целиком перешла в наш славянский перевод греческих богослужебных книг. При всей своей тяжеловесности язык греческих литургистов излагает сущность догмата Святой Троицы возвышенно, жизненно и благоговейно. В этом изложении характерно оттенена идея невещественной светоносности Божественного существа. Нравственно-христианская жизнь верующих, по мысли церковных песнопевцев, развивается, возвышается и вдохновляется именно при условии невещественного светоозарения Бога Троицы.

Епископ Вениамин - Милов - Чтения по литургическому богословию

М. : Изд во Сретенского монастыря, 2012. 256 с.

(Серия «Православное богословие»).

ISBN 978 5 7533 0694 4

Печатается по изданию: Еп. Вениамин (Милов) Чтения по литургическому богословию Брюссель: Жизнь с Богом, 1977.

Епископ Вениамин - Милов - Чтения по литургическому богословию - Содержание

ГЛАВА I Учение о Боге Троичном в Лицах (по данным литургического богословия)

Единство и троичность Божества

Отражение догмата Святой Троицы в личной христианской жизни

Заключение

ГЛАВА II Литургическое учение об Ангелах

Ангелы

ГЛАВА III Сын Божий — Спаситель мира и спасение (по данным литургического богословия)

Предисловие

Боговоплощение

Крестная жертва воплотившегося Сына Божия

ГЛАВА IV Сошествие во ад Христа Спасителя (в литургическом освещении)

Воскресение Христово

Вознесение Господне

Спасение во Христе(по церковно богослужебным свидетельствам)

ГЛАВА V Животворность знамения Креста Господня

Излияние благодати Божией в образе Креста

Значение силы Животворящего Креста в личном спасении

Литургическое учение о животворности Креста Христова

ГЛАВА VI Личное спасение (по данным литургического богословия)

ГЛАВА VII Церковно-литургическое учение о Святом Духе

ГЛАВА VIII Боговоплощение и достоинство Богоматери (по данным литургического богословия)

Предисловие

Литургическое учение о Боговоплощении и достоинстве Богоматери

ГЛАВА IX Служение Божией Матери человеческому спасению в Христовой Церкви

Предисловие

Литургическое изображение благодатного служения Божией Матери в земной Церкви

Верующая душа под благодатным озарением Божией Матери

Почитание Божией Матери верующими и Ее молитва за них

ГЛАВА X Переживание литургии христианином

ГЛАВА XI Загробная участь почивших в вере (по изображению литургического богословия)

ГЛАВА XII Христианский пост по изображению Постной Триоди

Телесный пост

Душевный пост

Нравственное благодатное значение поста

Заключение

ГЛАВА XIII Церковно-литургическое назидание по «Великому Канону» святителя Андрея, архиепископа Критского

Общие аскетические идеи «Великого Канона»

Прощение грешных Триединым Богом ради Сына Божия Спасителя и молитв Богоматери

Побуждение грешника к покаянию фактами Библейской истории

Ценность учительства Церкви по данным «Великого Канона»

ГЛАВА XIV Двунадесятые праздники (в литургическом освещении)

Рождество Пресвятой Богородицы(в литургическом изображении)

Введение во храм Пресвятой Богородицы (по изображению церковных песнопевцев)

ГЛАВА XV Житийные сказания о Рождестве и Введении во храм Пресвятой Богородицы

Предисловие

Житийное сказание о Рождестве Пресвятой Богородицы

Сказание о Введении во храм Пресвятой Богородицы

Праздник Благовещения (в литургическом освещении)

ГЛАВА XVI Идейное содержание богослужения на Рождество Христово

Литургическое описание истории Рождества Христова

Сотериологическое значение Рождества Христова

ГЛАВА XVII Праздник Сретения Господня (в литургическом освещении)

ГЛАВА XVIII Богоматерь у Креста и Гроба Христова (по литургическим свидетельствам)

ГЛАВА IX Успение Богоматери (в литургическом освещении)

Историко-литургическое описание успения Богородицы

Дидактический элемент в канонах и песнопениях на празник Успения

Епископ Вениамин - Милов - Чтения по литургическому богословию - Учение о Боге Троичном в Лицах (по данным литургического богословия)

В своей обычной жизни христиане незримо облагодат-ствуются при молитвенном излиянии жизни и благодарения Богу Троице, при исповедании Ему покаянных чувств и прошений о личных разнообразных потребностях и нуждах. Ко всякому молитвеннику Святая Троица ближе его дыхания и мысли, когда тот смиренно и от глубины души призывает имя Отца и Сына и Святого Духа.

Преломляясь и отражаясь в лично-христианской жизни, действие Триединого Бога делает верующих общниками Троичной Божественной силы.

Ввиду сказанного истина о Троичности Божества кровно дорога для всех членов Православной Церкви. Литургическое изображение взаимоотношений верующих людей с Пресвятой Троицей не односторонне рассудочно, но улавливает лично-жизненное значение догмата Троицы.

Богословы-литургисты своими церковно-богослужебными творениями поставляют каждого христианина в живое чувство соприсутствия премирного Триединого Духа во всем Его страшном величии и вместе неизъяснимой любви к человеческому роду.

В порядке системного изложения учения о Святой Троице по литургическим творениям скажем прежде 1. о единстве и троичности Божества и затем 2. об отражениях догмата Святой Троицы в лично-христианском благодатном опыте.