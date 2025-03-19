Минковский Эжен - Проживаемое время - Шизофрения
«Проживаемое время» — шедевральное произведение Эжена Минковского, в котором, ему удалось раскрыть все богатство и благородство психологических описаний, проявить особую точность в подборе выражений и изящно применить их в этих описаниях. Более того, он в своем роде — первооткрыватель: воспитанный на нормах классической психологии, во время учебы Минковский больше внимания уделял представителям немецкой школы, затем попал под влияние идей Блейлера, а впоследствии сам стал признанным представителем всемирного культурного наследия. Будучи острочувствующим философом, особо увлекаясь идеями гуманизма, он изучал труды Бергсона, Жане, Брен- тано, талантливо и разумно выдвигал феноменологические идеи вместе с Гуссерлем, взаимодействовал со многими современниками: Ясперсом, Куном, Виршем, фон Гебзаттелем и, в особенности, с Бинсвангером.
Однако Эжена Минковского нельзя классифицировать по какому-то одному отдельному аспекту: он не принимал во внимание психоаналитические концепции, недостатком которых считал их генетическую направленность и зависимость от каузального мышления. А его приятельские отношения с Бинсвангером и Медардом Боссом привели к тому, что для себя он определил собственную независимую позицию в изучении глубинной психологии.
Эжен Минковский - Проживаемое время. Феноменологические и психопатологические исследования
Μ.: ИД «Городец», 2018. – 496 с.
ISBN 978-5-906815-27-9
Эжен Минковский - Проживаемое время - Содержание
ВВЕДЕНИЕ. Проживать время: Эжен Минковский
ПРЕАМБУЛА. Взгляд в прошлое в связи с переизданием «Проживаемого времени»
ПРЕДИСЛОВИЕ
Часть I. ОЧЕРК О ВРЕМЕННОМ АСПЕКТЕ ЖИЗНИ
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Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОНЯТИЯ «ВРЕМЯ-СВОЙСТВО». (Принцип развертывания)
- 1. Предварительное изучение - 2. Становление - 3. Переход от проживаемого времени к времени, ассимилированному с пространством; его последствия методологического порядка - 4. Становление и «бытие единства или множества». Феномен движущейся длительности и последовательности. Принцип непрерывности и повторности - 5. Становление и «бытие как элементарная составляющая всего». Сейчас и настоящее. Гомогенизация - 6. Становление и «получать направление». Феномен порыва. Принцип деления и продолжения
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Глава II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОГО ПОРЫВА (Точки пересечения в становлении. Принцип слияния за пределами «я — мыслящий объект», или слияния по ту сторону личного)
- 1. Личный порыв - 2. Сверхиндивидуальная характеристика. Параметры глубины и сфера бессознательного - 3. Критерий вовлечения и материальности - 4. Критерий ограничения (потери)
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Глава III. ВИТАЛЬНЫЙ КОНТАКТ С РЕАЛЬНОСТЬЮ. ПРОЖИВАЕМЫЙ СИНХРОНИЗМ. (Феномены, основанные на параллелизме. Принцип проникновения и участия)
- 1. Витальный контакт с реальностью - 2. Шизоидия и синтония - 3. Цикл личного порыва
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Глава IV. БУДУЩЕЕ. (Феномены, возникшие на основании выражений «еще дальше» и «за горизонтом». Принцип вкладывания одного в другое)
- 1. Общая информация - 2. Деятельность и ожидание - 3. Желание и надежда - 4. Молитва - 5. Исследование морального поступка - 6. Принцип вкладывания одного в другое. Феномены «я существую», «я владею» и «я принадлежу к...»
- Глава V. СМЕРТЬ. («Одна» жизнь и дуализм, связанный с уходом из жизни)
- Глава VI. ПРОШЛОЕ
ЧАСТЬ II. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
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Глава I. ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
- 1. Общие наблюдения - 2. Наша реакция на больного как способ изучения психических расстройств - 3. Психологические и феноменологические сведения в случае наличия шизофренической меланхолии - 4. Неустойчивые включения в личный порыв и отношение «плавного полета» к реальности - 5. Глишроидия. (На основании сведений мадам Минковска) - 6. Психический автоматизм доктора де Клерамбо
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Глава II. ПОНЯТИЕ ПЕРВИЧНОГО РАССТРОЙСТВА И СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
- 1. От симптома до первичного расстройства - 2. Первичные расстройства и органо-психические отношения - 3. Двойственный аспект психических расстройств - 4. Феноменологическая компенсация - 5. Проблема первичных и вторичных симптомов. Стремление к психоаффективному выражению - 6. Пример: анализ случая патологической ревности, развернувшейся на фоне психического автоматизма
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Глава III. ШИЗОФРЕНИЯ
- 1. Краткое изложение моей концепции - 2. Исследования доктора Франца Фишера
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Глава IV. МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНЫЙ ПСИХОЗ
- 1. Ассиметрия шизовдии и синтонии в их отношениях с шизофренией и маниакально-депрессивным психозом - 2. Некоторые рекомендации по поводу маниакального возбуждения - 3. Меланхолическая депрессия. Работы д-ра Штрауса и д- ра Гебзаттеля
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Глава V. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЫЕ ФОРМЫ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ
- 1. Состояния пресбиофренической депрессии - 2. Психический автоматизм в соединении с меланхолическим психозом - 3. Психический автоматизм и сенестопатия - 4. Амбивалентные депрессии
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Глава VI. ВИДЫ ГИПОФРЕНИИ. ДЕБИЛЬНОСТЬ - СОСТОЯНИЯ СЛАБОУМИЯ
- 1. Дебильность. (Исследования Э. де Греффа о личности страдающего дебильностью) - 2. Психология старости. (По материалам М.П. Курбона) - 3. Несколько наблюдений по поводу психопатологии старческого слабоумия - 4. Бред отрицания у больного, страдающего общим параличом. (Бред и память)
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Глава VII. ИЗ ПСИХОПАТОЛОГИИ ПРОЖИВАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА
- 1. Понятия проживаемого расстояния и масштабности жизни и их применение в психопатологии - 2. Проблема галлюцинаций и проблема пространства. (Некоторые рассуждения по вопросу возникновения галлюцинаций)
ПОСЛЕСЛОВИЯ
- Александр Минковский. «Порядочный человек» Эжен Минковский - Жанин Пийяр-Минковская. Эжен Минковский: взгляд в прошлое
Kлассическая работа выдающегося французского психиатра. В ней, пожалуй, впервые в истории мировой психиатрии был последовательно применен современный структурный подход к описанию шизофрении. Предложенная автором система определений для шизоидных расстройств остается практически неизменной и по настоящее время. Одновременно с этим в книге дан и ретроспективный анализ истории вопроса.
Книга будет интересна не только практикующим психиатрам, психологам и студентам, но и широкому кругу читателей, интересующихся происходящим в мире бессознательного.
Эжен Минковский - Шизофрения. Психопатология шизоидов и шизофреников
М.: ИД «Городец», 2017. — 208 с.
ISBN 978-5-906815-77-4
Эжен Минковский – Шизофрения – Содержание
- Введение
- Глава I. Шизоидность и синтония
- Глава И. Основное расстройство при шизофрении и мышление шизофреника
- Глава III. Аутизм
- Глава IV. Шизофренические установки. Психические стереотипы
- Глава V. Терапевтическое значение понятия шизофрении
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