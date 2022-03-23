Миролюбов Иван - Династическая политика императора Константина Великого

Миролюбов - Династическая политика Константина Великого
Правление императора Константина Великого (306 – 337 гг.) признается в науке временем окончательного утверждения домината — принципиально новой социально – политической организации Римской империи. Наиболее яркая черта в политической жизни этого периода — превращение императора из «первого среди равных» (принципат) в абсолютного монарха (собственно, господина — dominus). Эта трансформация, берущая начало еще со времен появления института императорской власти, связывается с именами двух императоров — Диоклетиана и, как уже было сказано, Константина. Если опыты Диоклетиана в деле организации власти (создание четверной императорской коллегии — тетрархии) неоднократно привлекали внимание исследователей (в том числе — и благодаря своей уникальности), то деятельность Константина в этом направлении изучена значительно меньше. Аксиоматичным стало признание императора твердым сторонником кровнородственной династической модели, утвердившего у власти представителей своего семейства, которые правили Римской империей еще 26 лет после его смерти (337 – 363 гг.). Проблема организации Константином кровнородственной династии затрагивалась учеными, но специального исследования по этому вопросу проведено не было.
Династическая политика Константина, вынесенная в заглавие настоящей работы, являет собой сложный комплекс мер, направленных на формирование династии из членов императорской семьи. Ее понимание станет возможно после решения ряда задач. Это и степень усвоения Константином предшествующего политического опыта, в том числе императоров, при которых прошли его молодые годы, и причины, обусловившие выбор Константином модели кровнородственного династизма, и отношения внутри семьи, которая была одновременно инструментом и объектом династической политики, и, наконец, цель императора и степень ее реализации на практике. Соответственно, эти и смежные с ними вопросы в значительной степени определяют структуру работы, которой предшествуют также пространный экскурс по источникам, рассказывающим нам об эпохе Константина, и общие замечания о состоянии изученности вопроса.
Мы намеренно соотносим хронологические границы нашего исследования со временем жизни самого Константина (270 – е — 337 гг.), так как, с одной стороны, необходимо учесть время его становления как политического деятеля, с другой — важно понимать, что после смерти Константина 22 мая 337 г. произошел политический кризис, в результате которого было убито множество родственников императора. Данный кризис, до сих пор не получивший в историографии точного определения, не отняв власти из рук представителей семьи Константина, тем не менее стал зримой чертой, подведшей итог династической политики императора, после которого руководство государством перешло в руки его сыновей. Их деятельность является отдельной темой для перспективного научного исследования.
Миролюбов Иван - Династическая политика императора Константина Великого
СПб.: Алетейя, 2021. 225 с.
Серия "Новая античная библиотека. Исследования"
ISBN 978-5-00165-287-8
Миролюбов Иван - Династическая политика императора Константина Великого - Оглавление
Введение
- Источниковая база исследования
- § 1. Источники, имеющие официальное происхождение
- § 2. Нарративная традиция
- Степень изученности темы
Глава I. Истоки династической политики Константина Великого
- § 1. О принципах наследования внутри тетрархии Диоклетиана
- § 2. Второе поколение тетрархов и принцип династизма
- § 3. Константин выбирает между конституцией тетрархии и кровнородственным династизмом
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§ 4. Предки Константина Великого
- а) Предок — император Клавдий Готский
- b) Отец, Констанций Хлор
Глава II. Семейное окружение Константина Великого
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§ 1. Елена, мать Константина
- a) Елена — конкубина или жена Констанция Хлора ?
- b) Елена — мать императора
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§ 2. Женщины императора Константина Великого
- а) Минервина
- b) Фауста
- с) О «третьей женщине» императора Константина
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§ 3. Дети Констанция Хлора — боковая ветвь дома Константина
- а) Сестры императора Константина Великого
- b) Братья императора Константина Великого
Глава III. Наследники Константина Великого
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§ 1. Крисп: несостоявшийся наследник
- а) Императорский сын и соправитель
- b) Гибель Криспа в свете династической политики
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§ 2. Сыновья Фаусты: Константин – мл., Констанций и Констант
- а) Проблема происхождения Константина – мл.
- b) Кооптация сыновей во власть
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§ 3. Оформление схемы наследования
- а) Схема 335 года
- b) Завещание Константина Великого
Заключение
Список сокращений
Список изданий источников
Список литературы
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