Миролюбов Иван - Династическая политика императора Константина Великого

Правление императора Константина Великого (306 – 337 гг.) признается в науке временем окончательного утверждения домината — принципиально новой социально – политической организации Римской империи. Наиболее яркая черта в политической жизни этого периода — превращение императора из «первого среди равных» (принципат) в абсолютного монарха (собственно, господина — dominus). Эта трансформация, берущая начало еще со времен появления института императорской власти, связывается с именами двух императоров — Диоклетиана и, как уже было сказано, Константина. Если опыты Диоклетиана в деле организации власти (создание четверной императорской коллегии — тетрархии) неоднократно привлекали внимание исследователей (в том числе — и благодаря своей уникальности), то деятельность Константина в этом направлении изучена значительно меньше. Аксиоматичным стало признание императора твердым сторонником кровнородственной династической модели, утвердившего у власти представителей своего семейства, которые правили Римской империей еще 26 лет после его смерти (337 – 363 гг.). Проблема организации Константином кровнородственной династии затрагивалась учеными, но специального исследования по этому вопросу проведено не было.

Династическая политика Константина, вынесенная в заглавие настоящей работы, являет собой сложный комплекс мер, направленных на формирование династии из членов императорской семьи. Ее понимание станет возможно после решения ряда задач. Это и степень усвоения Константином предшествующего политического опыта, в том числе императоров, при которых прошли его молодые годы, и причины, обусловившие выбор Константином модели кровнородственного династизма, и отношения внутри семьи, которая была одновременно инструментом и объектом династической политики, и, наконец, цель императора и степень ее реализации на практике. Соответственно, эти и смежные с ними вопросы в значительной степени определяют структуру работы, которой предшествуют также пространный экскурс по источникам, рассказывающим нам об эпохе Константина, и общие замечания о состоянии изученности вопроса.

Мы намеренно соотносим хронологические границы нашего исследования со временем жизни самого Константина (270 – е — 337 гг.), так как, с одной стороны, необходимо учесть время его становления как политического деятеля, с другой — важно понимать, что после смерти Константина 22 мая 337 г. произошел политический кризис, в результате которого было убито множество родственников императора. Данный кризис, до сих пор не получивший в историографии точного определения, не отняв власти из рук представителей семьи Константина, тем не менее стал зримой чертой, подведшей итог династической политики императора, после которого руководство государством перешло в руки его сыновей. Их деятельность является отдельной темой для перспективного научного исследования.

Миролюбов Иван - Династическая политика императора Константина Великого

СПб.: Алетейя, 2021. 225 с.

Серия "Новая античная библиотека. Исследования"

ISBN 978-5-00165-287-8

Миролюбов Иван - Династическая политика императора Константина Великого - Оглавление

Введение

Источниковая база исследования

§ 1. Источники, имеющие официальное происхождение

§ 2. Нарративная традиция

Степень изученности темы

Глава I. Истоки династической политики Константина Великого

§ 1. О принципах наследования внутри тетрархии Диоклетиана

§ 2. Второе поколение тетрархов и принцип династизма

§ 3. Константин выбирает между конституцией тетрархии и кровнородственным династизмом

§ 4. Предки Константина Великого а) Предок — император Клавдий Готский b) Отец, Констанций Хлор



Глава II. Семейное окружение Константина Великого

§ 1. Елена, мать Константина a) Елена — конкубина или жена Констанция Хлора ? b) Елена — мать императора

§ 2. Женщины императора Константина Великого а) Минервина b) Фауста с) О «третьей женщине» императора Константина

§ 3. Дети Констанция Хлора — боковая ветвь дома Константина а) Сестры императора Константина Великого b) Братья императора Константина Великого



Глава III. Наследники Константина Великого

§ 1. Крисп: несостоявшийся наследник а) Императорский сын и соправитель b) Гибель Криспа в свете династической политики

§ 2. Сыновья Фаусты: Константин – мл., Констанций и Констант а) Проблема происхождения Константина – мл. b) Кооптация сыновей во власть

§ 3. Оформление схемы наследования а) Схема 335 года b) Завещание Константина Великого



Заключение

Список сокращений

Список изданий источников

Список литературы