Государство и церковь - два социально-правовых института, чья история уходит в глубь веков. В российской истории они прошли сквозь испытания в тесном союзе и в любую историческую эпоху выступал и устойчивым фундаментом для развития других социальных институтов российского общества.

Изменяя в процессе эволюции свою форму и содержание, отношения государства и церкви всегда были притягательным объектом научных исследований как для мировой, так и для отечественной науки, что связано, с одной стороны, с исторически длительным развитием государственно-церковных отношений, а значит, с возможностью рассмотреть отношения государства и церкви как непрерывный и многогранный процесс, с другой стороны, научный интерес подогревается стремлением разгадать феномен сохранности при любых исторических условиях базовых элементов взаимодействия

Российского государства и самой крупной религиозной организации России -Русской православной церкви. К тому же при любых обстоятельствах только эти два общественных институт а, имея сущностно-различные цели, задачи, принципы деятельности, тем не менее могли при необходимости подменять и заменять друг друга, гарантируя устойчивость и преемственность исторического развития России, а объединяясь, как уже не раз бывало в истории России, преодолевать любые исторические вызовы и выводить общество на качественно новый уровень развития. Достаточно вспомнить взаимную поддержку церкви и государства в период объединения русских земель и борьбы с монгола-татарским игом ил и ситуацию Смутного времени, когда при государственно-династическом кризисе именно Русская православная церковь оставалась единственным легитимным постоянно действующим публично-правовым институтом, обладающим правом представлять в отсутствие монарха на троне Россию и вкупе с земскими представителями народа передать должность новой династии. Можно вспомнить и историю ХХ в., в частности период Великой Отечественной войны, когда перед лицом великой опасности уничтожения государственности, порабощения и уничтожения народов СССР вновь государство и церковь (религиозные организации всех конфессий) сотрудничали для достижения общей цели, несмотря на пред шествующую эпоху государственной политики воинствующего атеизма и «гонений» на религию и церковь.

Сегодня Россия тоже переживает сложный период своей истории.

Оказавшись в состоянии распада после ликвидации СССР, ослабленное, обескровленное экономически и политически, а главное - идеологически, российское общество на рубеже XX -XXI веков возвратилось к своим фундаментальным ценностям, элементом которых выступают традиционные для России конфессии, прежде всего крупнейшие по численности последователей среди граждан Российской Федерации - православие и ислам. Общество осознало необходимость нового союза государства и церкви в лице традиционных для России религиозных объединений, что и наблюдают современники с конца 90-х гг. прошлого века - кристаллизацию новой модели российских государственно-церковных отношений при мощном повороте массового общественного сознания в сторону религии и церкви.

Ирина Александровна Шершнева-Цитульская - Государство и церковь в России в XVIII - начале XXI века: учебное пособие для вузов

(Высшее образование)

Москва: Издательство Юрайт, 2020 г. - 189 с.

ISBN 978-5-534-13608-1

Ирина Александровна Шершнева-Цитульская - Государство и церковь в России в XVIII - начале XXI века: учебное пособие для вузов - Содержание

Предисловие

Глава 1. Предмет, методология и периодизация истории государственно-церковных отношений в России

1.1. Предмет и объект исследования правовых отношений государства и церкви. Правовой статус религиозного объединения как юридическая категория

1.2. Типологизация государственно-церковных отношений. Виды правового статуса религиозных объединений

1.3. Периодизация и историография государственно-церковных отношений в России

Вопросы для самоконтроля

Задания для практических занятий

Рекомендованная литература

Глава 2. Религиозные организации Российской империи в синодальный период

2.1. Церковные реформы ХVШ в. и их вклад в становление синодальной системы государственно-церковных отношений

2.2. Правовые принципы синодальной системы и их эволюция в XVIII-XIX вв.

2.3. Русская православная церковь в системе органов власти и управления Российской империи

2.4. Гражданская правоспособность религиозных организаций в XVIII-XIX вв.

Вопросы для самоконтроля

Задания для практических занятий

Рекомендованная литература

Глава 3. Государственно-церковные отношения в период кризиса синодальной системы

3.1. Кризис синодальной системы государственно-церковных отношений. Вероисповедные реформы начала ХХ в.

3.2. Эволюция государственного управления религиозными организациями Российской империи в начале ХХ в.

Вопросы для самоконтроля

Задания для практических занятий

Рекомендованная литература

Глава 4. Государственно-церковные отношения в период диктатуры пролетариата (1917-1936 гг.)

4.1. Отделение церкви от государства в Советской России (1917-1920 гг.)

4.2. Особенности правового положения неправославных религиозных организаций в РСФСР (1917-1929 гг.)

4.3. Становление гражданской правоспособности Русской православной церкви и других религиозных организаций в Советском государстве

4.4. Развитие правового статуса религиозных организаций в период НЭПа

4.5. Советское законодательство о свободе совести конца 1920-х - начала 1930-х гг..

Вопросы для самоконтроля

Задания для практических занятий

Рекомендованная литература

Глава 5. Эволюция государственно-церковных отношений в условиях социалистического общества (1936-1990 гг.)

5.1. Конституционная реформа середины 1930-х гг. и ее влияние на правовое положение церкви и духовенства в СССР

5.2. Эволюция государственно-церковных отношений в период Великой Отечественной войны

5.3. Церковь и государство в СССР в послевоенные годы

Вопросы для самоконтроля

Задания для практических занятий

Рекомендованная литература

Глава 6. Государство и церковь на современном этапе

6.1. Государственно-церковные отношения в 90-е гг. ХХ в

6.2. Государство и религиозные объединения России в начале ХХ1 в.

Вопросы для самоконтроля

Задания для практических занятий

Рекомендованная литература

Перечень нормативных правовых актов

Перечень рекомендованной литературы

Вопросы для повторения