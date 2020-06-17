В традиции советской марксистской философии метафизика понималась как метод, отрицающий развитие, и противопоставлялась диалектике.

В современной отечественной литературе она чаще всего рассматривается или как синоним философии вообще, или как учение о ее первых принципах. В. В. Миронов рассматривает метафизику как «особый тип постижения предельного бытия», она имеет свое собственное смысловое пространство, которое не может быть явлено, сведено к чему-то определенному и законченному, описано в форме научного знания. Он, ссылаясь на Канта, особо подчеркивает, что даже преодоленная метафизика сохраняет свою силу в качестве критерия, позволяющего отделять бытие от сущего.

Владимир Васильевич Миронов - Метафизика не умирает

Москва : РГ-Пресс, 2020. — 488 с.

ISBN 978-5-9988-1001-5

Владимир Васильевич Миронов - Метафизика не умирает - Содержание

В.А. Садовничий - Размышления о книге «Метафизика не умирает»

A.A. Гусейнов - Метафизика не умирает (предисловие к одноименному сборнику трудов В.В. Миронова)

ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРА. ДИАЛОГ

Метафизика не умирает (Хайдеггер и его защита метафизики)

Предметное самоопределение метафизики

Платон и современная пещера big-data

Тоска по истинному бытию в дигитальной культуре

Философия и Слово (еще раз о специфике философии)

Философия как смысловая интерпретация

Коммуникационное пространство как фактор трансформации современной культуры и философии

Трансформация экономики, политики и права в условиях глобализации

«Лень бытия»: Метафизические искания Казимира Малевича

Мультикультурализм: толерантность или признание?

Добродетельный террор, или Кто определяет границы свободы слова (размышляя над книгами Тило Саррацина)

Философ и общественная позиция

Взаимоотношение философии и религии как вопрос метафизики

Нельзя приобщиться к культуре без насилия

ФИЛОСОФИЯ. ВЛАСТЬ. ПОЛИТИКА

Маркс и Россия: сложности взаимного восприятия

Философ и власть: случай Хайдеггера

Ein Knabe, der träumt, или Опьянение властью

О роли философии в обществе: уроки Карла Маркса

О месте философа, Русской идее и культурном пространстве

Европа ли Россия? Беседа о Николае Данилевском и главном труде его жизни

ФИЛОСОФИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА

Об особенностях философской рефлексии и смысловом пространстве философии

Наукометрия как разновидность безумия

Противоречивость реформ российского образования

Честный разговор об итогах реформы образования

Погоня за Хиршем: кто остается за бортом преподавания

От первого лица: философ. Какова роль философа в современном мире?

Университетское образование: консерватизм или инновации

«В основе философии всегда лежит свободное мышление»

Источники, публикации

Интервью, беседы

Владимир Васильевич Миронов - Метафизика не умирает - Предметное самоопределение метафизики

Становление философии как метафизического знания — это попытка, не выходя за рамки мышления, проникнуть в глубины бытия, глубины постижения мира и сущности человека. Метафизика — не словесное разыгрывание пределов своего мышления по поводу тех или иных окружающих явлений, что является делом весьма тривиальным, а выявление глубинных пластов бытия и осознание безграничных конструктивных возможностей мышления. Метафизика возникает как особый тип размышления, направленный на рациональное «самооправдание» возможности и претензий философии выдвигать собственное понимание мира путем рационально-рефлексивного размышления: «Эмпирическая наука не нуждалась в такого рода самооправдании: наличие опыта и как материала для обобщения, и как критерия эффективности идеи служило достаточной гарантией целесообразности науки.

Но философия претендовала на осмысление того, что в принципе не могло быть предметом опыта. Поэтому решающим для самообоснования философии был вопрос о том, может ли мысль независимо от опыта открыть объективную общезначимую истину. Вот этой сущности философии и не могут понять некоторые «современные» ее критики. Для них философия является бесполезным занятием еще и в силу того, что затраты мыслительной (спекулятивной) энергии на осмысление философских проблем, да еще и необходимость философского обрабатывания позитивных знаний о мире (то есть наук), для того чтобы хоть чуть-чуть продвинуться в приращении философского знания, малозаметны для публики. Непубличность не устраивает таких философов. Маленькая, но раскрученная «мысль» представляет для них большую ценность почти в прямом смысле, так как за это можно получить еще и вознаграждение.

Гораздо проще играть с понятиями, давая интерпретации явлениям, а не сущности. Отсюда проистекают и попытки свести философию только к гуманитарному знанию и даже к литературе. Это действительно проще и эффектнее, ибо позволяет заниматься литературным оформлением собственного потока сознания, в результате чего в зависимости от таланта носителя такого сознания возникают более или менее интересные произведения, которые на самом деле, при всей их возможной ценности, далеко отстоят от метафизического проникновения мысли вглубь вещей.