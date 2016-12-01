Этот трактат, в отличие от всех других, не посвящен какой-либо теме из законодательной сферы - в нем обсуждаются этические вопросы, затрагивающие самые разные стороны еврейской религиозной жизни. Такое название трактат получил потому, что в нем приведены высказывания и поучения "духовных отцов" народа: законоучителей и мыслителей Талмуда.

Предисловие переводчика и редактора

Трактат Авот

Глава 1 - Глава 6

Список источников комментариев и их авторов

Трактат Авот - Новый русский перевод - Комментарии - Мишна - Низикин - Предисловие переводчика и редактора

Учение иудаизма состоит из двух частей: Письменной Торы и Устной Торы. Письменная Тора включает в себя Хумаш (Пятикнижие), Невиим (книги пророков) и Ктувим (Писания) - всего двадцать четыре книги, совокупное название которых - Танах, аббревиатура первых букв слов Тора (в узком смысле это слово - синоним слова Хумаш), Невиим и Ктувим. Основу Устной Торы составляет Талмуд, который, в основном, дополняет и разъясняет Тору Письменную.

Если первую часть Торы евреи изучали по книгам, то вторую передавали изустно из поколения в поколение, пока и ее, в силу различных обстоятельств, не начали записывать в эпоху Второго Храма. Точно неизвестно, когда Устная Тора была сведена в разделы и трактаты Талмуда (если сегодня под словом "Талмуд" подразумевается и Мишна, и Гмара, то тогда так называлась Гмара - комментарии к Мишне), а также кем и при каких обстоятельствах были даны названия разделам и трактатам. Раби Йегуда Ганаси (П-Ш вв. н. э.) систематизировал Устное Учение, отобрал из него то, что считал самым важным и необходимым, и составил из этого материала свод законов, названный Мишной.

Мишна делится на шесть разделов, разделы - на трактаты, трактаты - на главы, главы - на мишнайот (мн. ч. от слова мишна -"фрагмент для заучивания").

Трактат Авот ("Отцы") входит в раздел Низикин ("Виды материального ущерба"). Этот трактат, в отличие от всех других, не посвящен какой-либо теме из законодательной сферы - в нем обсуждаются этические вопросы, затрагивающие самые разные стороны еврейской религиозной жизни. Такое название трактат получил потому, что в нем приведены высказывания и поучения "духовных отцов" народа: законоучителей и мыслителей Талмуда. Меири считает, что трактат назван так, поскольку в нем приведены основы мудрости (на языке Мишны слово авот означает "основы", "основные"). Его также называют "Пиркей авот" (пиркей - букв, "главы").

Предлагаемый читателям новый перевод трактата Авот снабжен комментариями, большинство которых впервые выходят в свет на русском языке.

Несколько слов об особенностях этой книги.

Перевод

Существуют несколько версий этого трактата на иврите. Они отличаются между собой небольшими различиями в самом тексте, системой разбивки глав на отдельные мишнайот, а также порядком расположения последних. Настоящий перевод выполнен с версии, принятой р. Шнеуром-Залманом из Ляд (Алтер Ребе), основателем движения Хабад, опубликованной в составленном им молитвеннике. Переводчик и редактор старались сделать текст трактата на русском языке предельно доступным, связным и понятным на самом простом уровне. При переводе с иврита святых книг всегда возникает проблема, связанная с тем, что тексты их предусматривают различные толкования на всех своих смысловых уровнях. К сожалению, при переводе этих книг многозначность и многослой-ность текста пропадают. При буквальном же переводе содержание вообще обессмысливается. Мы старались в максимальной степени сохранить все особенности оригинала и в то же время не ставить русскоязычных читателей в тупик чрезмерным педантизмом перевода. С этой целью были добавлены выделенные квадратными скобками слова и словосочетания, связывающие текст и проясняющие смысл сказанного.

В некоторых случаях перевод сделан на основании определенного авторитетного комментария, который переводчик счел наиболее точно толкующим прямой смысл текста. Иногда мы приводим сам этот комментарий полностью, а иногда - частично, доверяя проницательности тех, кому адресована эта книга.

И все же, повторяем, мы стремились к максимально бережному обращению с оригиналом, чтобы перевод сохранил в себе и тайный смысл текста, раскрывающийся в Кабале и учении хасидизма.

Комментарии

Комментарии к трактату Авот исчисляются сотнями. Переводчику предстояло решить две непростые проблемы: какие из книг комментаторов выбрать для перевода и еще более сложную - какие отрывки, фразы и отдельные слова мишнайот объяснить, а какие оставить без пояснений, сочтя их понятными - пусть и на поверхностном уровне - интеллигентному читателю. Что же касается выбора комментариев, мы остановились на тех, которые считаются классическими и стали образцами еврейской религиозной мысли. К таковым относятся, прежде всего, труды Раши, Рамбама, Меири, рабейну Ионы - великих ученых средневековья, - затем Рава, "Тосфот Иом-Тов", "Тиферет Исраэль". Фундаментальными трудами, посвященными трактату Авот, являются также "Мидраш Шмуэль" и "Дерех хаим". Завоевали широкую известность "Маген авот" и комментарий рава Гирша, а также объяснения в свете учения хасидизма из книги "Кетер Шем-Тов", "Ликутей Тора" и других, менее известных, которые мы называем "хасидские источники". Из современных комментариев мы приводим толкования последнего Любавичского Ребе. Здесь необходимо сделать краткое пояснение.

Почти во всех еврейских общинах существует обычай читать и изучать как минимум одну главу трактата Авот после молитвы "Минха" по субботам, начиная с первой субботы после праздника Песах и до субботы перед Рош-Гашана. Последний Любавичский Ребе на протяжении десятков лет во время "фарбренгенов" (на идиш - "приятное времяпровождение", хасидские праздничные встречи с умеренной выпивкой и легкой закуской, на которых обсуждаются религиозные и моральные проблемы) толковал одну или две мишны из соответствующей главы трактата Авот. После субботы эти комментарии хасиды записывали по памяти, а потом распространяли. Надо подчеркнуть, что сами эти люди не брали на себя ответственность за абсолютно точную передачу слов Ребе, так что переводчику этой книги остается только присоединиться к ним в этом. Впоследствии Любавичский Ребе отредактировал часть этих записей, составивших его книгу "Ликутей сихот"; вместе с остальными они опубликованы под общим названием "Комментарии к трактату Авот". В своих комментариях Любавичский Ребе не придерживался жесткой системы, однако его подход основан на трех наблюдениях: а) этот трактат - сборник наставлений, как достичь благочестия, и адресован тем, кто в этом заинтересован, а поэтому даже в тех мишнайот, которые, казалось бы, не носят морализатор-ского характера, следует искать такие наставления в скрытой форме; б) существует внутренняя связь между словами мудрецов, вошедшими в трактат, и фактами биографии этих людей, особенностями их характера или их мировоззренческой концепции, известной нам из Талмуда, Мидраша или иных источников; в) два и более высказываний одного мудреца в одной мишне внутренне связаны между собой и приведены в логической последовательности.