Можна сказати, що історія Церкви - це водночас й історія християнської місії, яка показує, як Церква розуміла своє посланництво, як цю місію здійснювала, на чому в ній наголошувалось, які були головні хиби місійної праці. Розвиток місійного богослов’я Церкви та практичних форм її місії у світі й для світу пройшов низку етапів: від апостольської й святоотцівської доби до Середньовіччя й Нового часу.

Новочасна доба місії, що розпочалася в XVI ст., закінчилася з II Ватиканським собором. Сучасний етап, який поки залишається без назви, в муках народжувався протягом останніх трьох десятиліть, коли Церква намагалася зрозуміти і повніше, ніж будь-коли сформулювати в контексті релігійних та економічних структур сучасного світу нове місійне богослов’я, нові методи й підходи до місійної праці.

За порогом третього тисячоліття Церква вступить у нову добу своєї місії. Отож, тепер закликає всіх своїх членів до нової євангелізації в найповнішому значенні цього слова. А цей заклик передбачає нову, зорієнтовану на місію, свідомість, жваву зацікавленість, розуміння її богословських, історичних і практичних аспектів у третьому тисячолітті. Це стосується всіх без винятку вірних Церкви, але насамперед майбутніх «місіонерів» - семінаристів, кандидатів у монаші чини або згромадження, інститути посвяченого життя, місійні інститути, а також мирян, що в тій чи тій формі, поодинці або спільното, залучені до місійної праці.

Ця книга повинна допомогти всім їм підготуватися до тих викликів, з якими вони зіткнуться на ниві християнської місії в перших десятиліттях третього тисячоліття.

Місія - слідом за Христом - Базовий курс місіології

Пер. з англ. Роман Скакун та ін. - Львів: Видавництво Українського католицького університету 2015. - 360 с.

ISBN 978-966-2778-51-9

Місія - слідом за Христом - Базовий курс місіології – Зміст

Передмова до українського видання

Передмова

Загальний вступ

Скорочення

Скорочені назви біблійних книг

Частина І. БОГОСЛОВСЬКІ ОСНОВИ МІСІЇ

I. МІСІОЛОГІЯ: ВСТУП, Карл Мюллер 1.Вступ - 2. Загальні міркування - 3. Місія як «missio» й «activitas missionalis» - 4. «Місія» у кризі - 5. Redemptoris missio - 6. Споріднені поняття - 7. Історична динаміка

2.ТРОЇННІ ОСНОВИ МІСІЇ, Адам Волянін 1. Загальний огляд теми - 2. Повернення до джерела місійної природи Церкви - 3. Від божественного об’явлення в Ісусі Христі до вчення про Трійцю - 4. Погляди некатолицьких християнських авторів

3. ХРИСТОЛОГІЧНІ ТА СОТЕРІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІСІЇ, Себастьян Каротемпрель 1. Вступ - 2. Радикальний плюралізм у христології - 3. Основне питання в місійних дискусіях 4. Відкуплення і християнські місії - 5. Унікальність християнського відкуплення - 6. Унікальність християнського відкуплення відносно інших світових релігій - 7. Єдність відкуплення - 8. Висновок

4. ПНЕВМАТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІСІЇ, Томмазо Федерічі 1. Вступ - 2. Божий задум у творінні - 3. Божий задум у Старому Завіті - 4. Христос і Дух: єдина божественна місія в Новому Завіті - 5. Дух і Царство Боже - 6. Дух і місія Церкви - 7. Дух та історія людства - 8. Одна місія чи багато місій? - 9. Висновки

5. ЕКЛЕЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІСІЇ, Пол Вадакумпадан 1. Вступ - 2. На служінні Божому Царству - 3. Церква місійна - 4. Від Церкви до Церкви - 5. Зростаючи у спільноті - 6.Місцева Церква - 7. Висновки



Частина II. ШЛЯХИ МІСІЇ

6. ПРОГОЛОШЕННЯ ЄВАНГЕЛІЯ, Хесус Лопес-Ґай 1. Вступ - 2. Біблійно-богословські підстави - 3. Термінологія - 4. Зміст євангельського проголошення - 5. Дієве проголошення Слова

7. МІЖРЕЛІГІЙНИЙ ДІАЛОГ, Марчелло Дзаго 1. Поняття діалогу - 2. Усвідомлення потреби діалогу - 3. Мотиви діалогу - 4. Здобутки діалогу - 5. Види та суб’єкти діалогу - 6. Різні шляхи діалогу

8. ІНКУЛЬТУРАЦІЯ, Ар’ї А. Руст Кролліус 1. Термінологія - 2. Процес інкультурації - 3. Сфери інкультурації - 4. Елементи богослов’я інкультурації - 5. Висновки

9. ВИЗВОЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ЛЮДИНИ, Рамон Масіас-Аляторре 1. Вступ - 2. Знаки часу у світі - 3. Знаки часу в Церкві - 4. Церква і розвиток людини - 5. Історія євангелізації та визволення - 6. Сучасна відповідь віри - 7. Соціальний вимір Євангелія - 8. Відповідь богослов’я - 9. Інтегральне визволення і місія - 10. Висновки

10. МІСІЙНА ДУХОВНІСТЬ, Нено Контран 1. Вступ - 2. Місійна духовність - 3. Послух Духові - 4. Духовність інкультурації та солідарності - 5. Молитва і контемпляція - 6. Пастирська любов - 7. Місійна духовність і служіння правді - 8. Слово, таїнства та літургія - 9. Місійна духовність та аскеза - 10. Любов до Церкви - 11. Шлях до християнської цілісності - 12. Висновки

11. МАРІЯ І ЄВАНГЕЛІЗАЦІЯ, Хуан Ескуерда-Біфет 1. Роль Марії в першому проголошенні Доброї Новини - 2. Марія як символ таїнственності й материнства Церкви - 3. Марія в житті місіонера - 4. Висновки

12. ПРОЦЕС ЄВАНГЕЛІЗАЦІЇ: ВІД КЕРИГМИ ДО МІСЦЕВОЇ ЦЕРКВИ, Паоло Джільйоні 1. «Місія ad gentes» - 2. Євангелізація - 3. Катехиза - 4.Формування Церкви - 5. Висновки

13. ЕКУМЕНІЗМ І ЄВАНГЕЛІЗАЦІЯ, Джон Мутісо-Мбінда 1. Вступ - 2. Що таке екуменізм? - 3. Значення екуменізму для місійної діяльності - 4. Зростання екуменічної свідомості - 5. Пошуки богословського зближення - 6. Проблема екуменізму в місійній діяльності - 7. Співпраця в місійній діяльності - 8. Висновки



Частина III. ІСТОРІЯ МІСІЇ

14. ІСТОРІЯ МІСІЇ ВІД ПОЧАТКІВ ДО НОВОЧАСНОЇ ЕПОХИ, Феліпе Ґомес 1. Греко-римський світ - 2. Ознаки ранньохристиянської місії - 3. Наслідки так званого Міланського едикту - 4. Місія в епоху вторгнень із Півночі та Сходу (600-1050) - 5. Навернення слов’ян - 6. Деякі особливості ранньосередньовічної місії (600-1050) - 7. Нова ера середньовічної місії - 8. Східносирійська Церква і її місія - 9. На шляху до сучасної епохи - 10. Висновки

15. ІСТОРІЯ МІСІЇ В АЗІЇ Й ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ, Йозеф Метцлер у співпраці з Джорджем Коттуппаллілом АЗІЯ 1. Вступ - 2. Прибуття португальців: місії XVI та XVII століть - 3. Конгрегація поширення віри і місія в Азії - 4. Новітні тенденції - 5. Висновки ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН 1. Океанія - 2. Австралія і Нова Зеландія - 3. Філіппіни

16. ІСТОРІЯ МІСІЇ В АФРИЦІ, Фідель Ґонсалес-Фернандес у співпраці зі Сільвестром Кідімойо Нґбакпіо 1. Антична Церква - 2. Спроби євангелізації Африки в XV-III століттях - 3. Католицька місія в Африці у ХІХ-ХХ століттях - 4. Проблиски й тіні - 5. Формування національних африканських Церков

17. ІСТОРІЯ МІСІЇ В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ, Фідель Ґонсалес-Фернандес у співавторстві з Ґузманом Каррікурі Лекуром 1. Вступ - 2. Доколумбові культури в Новому світі - 3. Євангелізація Латинської Америки - 4. Місійні методи - 5. Конкіста та євангелізація - 6. Права тубільців - 7. «Барокове» християнство і народна релігійність - 8. У напрямі нової євангелізації

18. ІСТОРІЯ МІСІЇ В ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ, Джеймс Г. Крегер 1. Вступ - 2. Перші спроби місійної праці - 3. Другий етап місії - 4. Католицька Церква в Канаді - 5. Закордонні місії

19. ІСТОРІЯ МІСІЇ - ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ, Джордж Коттуппалліл 1. Вступ - 2. Ісус Христос - послання і посланець - 3. Місіонери - посланці Євангелія - 4. Святі й мученики - 5. Роль римських понтифіків у місії Церкви - 6. Місцеві Церкви - 7. Жінки в місії - 8. Удосконалення й розвиток людини - 9. Ефективне керівництво на місцях - 10. Місіонери і виклики сучасності - 11. Збагачення Церкви - 12. Здобутки некатолицьких Церков - 13. Висновки



Частина IV. МІСІЯ ІНЕХРИСТИЯНСЬКІ РЕЛІГІЇ

20. БОГОСЛОВ’Я РЕЛІГІЙ, Маріасусай Дхавамоні 1. Вступ - 2. Вчення II Ватиканського собору про нехристиянські релігії - 3. Біблія про інші релігії - 4. Отці Церкви про нехристиянські релігії - 5. Унікальність Ісуса Христа та нехристиянські релігії - 6. Царство Боже і нехристиянські релігії - 7. Церква як універсальне таїнство спасіння

21. ІНДУЇЗМ, Даніель Ахарупарамбіль 1. Вступ - 2. Священні писання - 3. Індуїстське розуміння Бога - 4. Світ - 5. Людські істоти та перевтілення душ - 6. Змагання до визволення - 7. Неоіндуїзм

22. БУДДИЗМ, Какіті Кадовакі 1. Вступ - 2. Релігійний досвід Ґаутами Будди - 3. Історичний розвиток буддизму - 4. Три головні вчення буддизму - 5. Перспектива

23. ІСЛАМ, Моріс Боррманс 1. Мусульмани у світі - 2. Ісламський соціополітичний проект - 3. Релігійно-духовний проект ісламу - 4. Діалог між християнами і мусульманами - 5. Висновки

24. ТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ, Джозеф Б. Баллонг-Вен-Мевуда і Зеф Баксла 1. Вступ - 2. Термінологія - 3. Традиційні релігії чи традиційна релігія? - 4. Світогляд - 5. Ідейний світ традиційних релігій - 6. Бог у традиційних релігіях - 7. Бог і людство - 8. Духи - 9. Предки - 10. Релігійні практики - 11. Інші релігійні феномени - 12. Регіональні особливості традиційних релігій - 13. Ренесанс традиційних релігій - 14. Висновки

25. НОВІ РЕЛІГІЙНІ РУХИ, МіхаельФусс 1. Нові релігійні рухи - 2. Виклик для місії



Частина V. ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ, Джеймс Г. Крегер Місіологія: вступ - Троїчні основи місії - Христологічні та сотеріологічні основи місії - Пневматологічні основи місії - Еклезіологічні основи місії - Проголошення Євангелія - Міжрелігійний діалог - Інкультурація - Визволення й розвиток людини - Місійна духовність - Марія і євангелізація - Процес євангелізації: від керигми до місцевої Церкви - Екуменізм і євангелізація - Історія місії від початків до новочасної епохи - Історія місії в Азії й Тихоокеанському регіоні - Історія місії в Африці - Історія місії в Латинській Америці - Історія місії в Північній Америці - Історія місії - загальні висновки - Богослов’я релігій - Індуїзм - Буддизм - Іслам - Традиційні релігії - Нові релігійні рухи

БІБЛІОГРАФІЯ, Віллі Генкель 1. Загальна бібліографія - 2. Бібліографія щодо Ad gentes - 3. Богослов’я місії - 4. Історія місії загалом - 5. Світові релігії



Автори