Практика организации миссионерского образования в России показывает, что с самого ее начала потребовались специалисты, не только хорошо знающие Закон Божий, но и прекрасно разбирающиеся в языке и культуре народов, среди которых им предстояло вести проповедь.

В Иркутской семинарии было введено одновременное преподавание разговорного и письменного монгольского языка, который использовался буддийским духовенством. Это доказывает, что православные миссионеры не упускали из виду вероучение, которое закрепилось на этих территориях до их прихода.

Наиболее интересным представляется деятельность одного высшего духовного учебного заведения, воспитанники которого не просто хорошо владели языками паствы, но и обладали достаточным знанием исламской и буддийской религиозных доктрин. Речь идет о Казанской духовной академии (далее - КДА). Город, в котором она была расположена, в XVIII – начале XIX в. стал официальным центром Российской империи, из которого координировалась миссионерская деятельность православного духовенства.

Миссионеры на Дальнем Востоке - Материалы международной научной конференции - Санкт-Петербург, 19-20 ноября 2014 г.

Русская Христианская Гуманитарная Академия

Институт восточных рукописей РАН

Миссионеры на Дальнем Востоке - Материалы международной научной конференции - Санкт-Петербург, 19-20 ноября 2014 г. - Содержание

От составителей

Адамек Петр. Польские миссионеры в Китае в XVII-XVIII вв.

Бертова А.Д. Жизнь и деятельность Ниидзима Дзё

Болошина М.С. Российская Духовная Миссия и японские женщины эпохи Мэйдзи (на материалах журналов «Мадо» и «Муза»)

Болтач Ю.В. «Деяния [людей] Трёх государств» о первом проповеднике буддизма в Корее — монахе Шунь-дао

Валеев Р.М., Колесова Е.В., Хабибуллин М.З. Миссионерское востоковедение в Казани: события и судьбы (XIX – начало ХХ вв.)

Валеев Р.М., Валеева Р.З., Федорченко Р.Г. В. П. Васильев в ХII Пекинской духовной миссии: архивные материалы (1840 - 1850 гг.)

Даньшин А.В. Участник Тринадцатой Российской Духовной миссии в Китае М.Д. Храповицкий и его вклад в изучение дальневосточного права

Дмитренко А.А. Российская Духовная миссия в Китае в сравнении с инославными миссиями: причины неуспеха

Захарова И.М. Итоги изучения Сибири и Монголии участниками посольства Ю.А. Головкина

Кикнадзе Диана. Об одном эпизоде из жизни патриарха японской школы Тэндай Эннина (По материалам сборника «Удзи сюи моногатари», XIII в.)

Климов В.Ю. Христианство в Японии во второй половине XVI - начале XVII вв.: миссионеры, христианские даймё, источники (краткий обзор)

Лапин П.А. Первый опыт организации православного образования в Китае во время династии Цин: к истории Албазинского мужского училища (первая четверть–конец ХIХ в.)

Маранджян К.Г. Карл Гюцлаф в воспоминаниях современника (по материалам дневника миссионера Б. Беттельхайма)

Мартынов Д.Е. Специфика деятельности Х православной Духовной миссии в Пекине (1821 – 1831)

Месхидзе Дж.И. Педро Аррупе Гондра и его миссионерская деятельность в Японии

Носов Д.А. Особенности деятельности Казанской миссионерской школы в буддийских регионах

Османов Е.М. Влияние «христианского столетия» на переход к политике самоизоляции Японии

Пан Т.А. Деятельность Доменика Парреннина в Пекине

Pfister Lauren F. The Values and Limits of a Hermeneutics of Suspicion in Evaluating the Canon-in-Translations Produced by Missionary-Scholars: Cases and Reflections

Чхве Чиюн. Краткий очерк истории Корейской Православной Церкви

Шубина С.А. Источники личного происхождения о Российской Духовной миссии в Китае (XVIII – начало ХХ века)

Щепкин В.В. Первые миссионеры в землях айнов (1618–1622) и их наследие

Миссионеры на Дальнем Востоке - Материалы международной научной конференции - Санкт-Петербург, 19-20 ноября 2014 г. - От составителей

Одним из ярких проявлений диалога между культурами Востока и Запада была христианская миссионерская деятельность, ставившая своей задачей включение стран Востока в общекультурное христианское пространство. Одним из побочных результатов этой культурной политики стало осознание необходимости более углубленного изучения стран Востока, что привело к возникновению новой научной дисциплины – востоковедения. Именно миссионеры стали первыми исследователями Дальнего Востока, составителями первых описаний стран дальневосточного региона, авторами грамматик и словарей китайского, японского, вьетнамского и других азиатских языков. Культурные и дипломатические связи России со странами Дальнего Востока, начавшиеся в XVI-XVII вв., в первую очередь осуществлялись через миссионеров Православных миссий.

Именно они были проводниками российской культуры на Востоке и, наоборот, именно от них Россия и Европа получали первые сведения о восточных странах. Эта проблематика стала предметом широкого обсуждения в России в последние двадцать с лишним лет. Одной из первых в этой области была организованная акад. М.Н. Боголюбовым в Санкт-Петербургском университете периодическая конференция «Православие на Дальнем Востоке». После ухода акад. М.Н. Боголюбова эта традиция в Университете приостановилась. Институт восточных рукописей РАН совместно с Русской Христианской Гуманитарной Академией решили продолжить это начинание и инициировали проведение конференции «Миссионеры на Дальнем Востоке».

Предложенные для обсуждения темы включают в себя:

– православие на Дальнем Востоке; – католические и протестантские миссионеры на Дальнем Востоке;

– представители Российской империи на Дальнем Востоке.

Сразу хотелось бы оговорить, что Дальний Восток является регионом конфуцианской и буддийской культуры, центром которой был Китай. Благодаря деятельности паломников и монахов, путешествовавших из Кореи и Японии в Китай, идеи конфуцианства и буддизма укоренялись в этих странах. Именно поэтому мы сочли возможным включить в тематику конференции деятельность миссионеров, занимавшихся распространением буддийских и конфуцианских идей в дальневосточном регионе.