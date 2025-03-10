Мистические культы в Великой Греции

Понятие «Великой Греции» (Magna Graecia) беспрестанно менялось с тех пор, как греки впервые заселили прибрежные районы Италии: иногда в него включалась вся территория от Кампании до Сицилии, в других же случаях — только лишь ее часть. Однако в этой области неизменно произрастали мистические культы и традиции, как предшествовавшие христианству, так и сопровождавшие его, включая культ Сивиллы Кумской, поклонение Деметре и Персефоне (похищение последней произошло на Сицилии), дионисийский и орфические культы, а также почитание Кибелы, Исиды и Митры. В июне 2002 г. на базе исследовательского центра Villa Vergiliana в Кумах (Италия) при поддержке Вергилианского общества и Университета Брандейса был проведен симпозиум на тему «Культы Великой Греции». Целью этого симпозиума было изучение свидетельств, содержащихся в остатках материальной культуры и в сохранившейся литературе, связанных с культами греческого, восточного и египетского происхождения на юге Италии, а также с религиозным восприятием этих практик в Риме. Фраза Fortunatae gentes из «Энеиды» Вергилия (11.252) подразумевает, что посвященные в мистические культы находились в блаженном (fortunatus) состоянии как при жизни, так и после смерти, что являлось центральной идеей в мистических культах, которая позже была перенята христианами.

«МИСТИЧЕСКИЕ» КУЛЬТЫ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Представляя статьи, собранные в этом томе, необходамо учитывать, до какой степени эти культы, в особенности так называемые мистические культы, часто называвмые также «мистериями», можно надлежащим образом рассмотреть в качестве религиозно-исторических явлений. Мы также должны признать существование определенного противоречия между свидетельствами, относящимися к «местным» культам и практикам более «центральных» областей (таких как материковая Греция (особенно Аттика), Анатолия и Египет), принимая во внимание влияние географических и экологических обстоятельств.

Загадки мистерий и Востока в целом всегда притягивали умы даже самых традиционно настроенных исследователей древнего мира. До Второй мировой войны преобладали два интерпретационных подхода к этой теме. Один из них был историческим: его пропагандировали Рихард Рейценпггейн (1861-1931)3, который предполагал иранское происхождение всех богов-спасителей, включая иудеохристианского мессию, и Франц Кюмон (1868-1947), видевший в митраизме мистическое наследие персидской религии. Альтернативный подход был феноменологическим и основывался на модели «умирающих и воскресающих богов» (преимущественно восточного происхождения), сформулированной Джеймсом Дж. Фрэзером (1854-1941) и получившей развитие среди британских и скандинавских последователей ритуально-мифологической школы.

Мистические культы в Великой Греции

Сб. научных статей под ред. Дж. Касадио и П. А. Джонстон. - Пер. с англ. — Μ.: Тотенбург, 2023. — 480 с.

Мистические культы в Великой Греции – Содержание

СОКРАЩЕНИЯ

Джованни Касадио и Патрисия А. Джонстон ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ДИОНИС И ОРФЕЙ

Джованни Касадио ГЛАВА 2. ДИОНИС В КАМПАНИИ: КУМЫ 52 Ана Хименес Сан-Кристобаль

ГЛАВА 3. ЗНАЧЕНИЕ ΒΆΚΧΟΣ И ΒΑΚΧΕΎΕΙΝ В ОРФИЗМЕ

Корнелия Ислер-Кереньи ГЛАВА 4. ВКЛАД ДИОНИСИЙСКОЙ ИКОНОГРАФИИ В ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ ГРЕЦИИ И ИТАЛИИ

Рэдклифф Дж. Эдмондс ГЛАВА 5. КТО ТЫ? МИФИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ И ИДЕНТИЧНОСТЬ В «ОРФИЧЕСКИХ» ЗОЛОТЫХ СКРИЖАЛЯХ

Альберто Бернабе ГЛАВА 6. IMAGO INFERORUM ORPHICA (ОБРАЗ ОРФИЧЕСКОЙ ПРЕИСПОДНЕЙ)

Р. Дрю Гриффит ГЛАВА 7. ОТ СЛОВ К ДЕЛУ: ЗАВЕЩАНИЕ ЭВМОЛПА, ФАСОЛЕВАЯ ПОХЛЕБКА И СУДЬБА ДУШИ В ЮЖНОИТАЛЬЯНСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ОТ ПИФАГОРА ДО ЭННИЯ

ЧАСТЬ II. ДЕМЕТРА И ИСИДА

Джулия Сфамени Гаспарро ГЛАВА 8. АСПЕКТЫ КУЛЬТА ДЕМЕТРЫ В ВЕЛИКОЙ ГРЕЦИИ: «СЛУЧАЙ» САН-НИКОЛЫ (АЛЬБАНЕЛЛЫ)

Кэтрин Μ. Луккезе ГЛАВА 9. СИНХИЗИС КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА: ХРАМ ДЕМЕТРЫ В ЛАЦИО

Рэймонд Дж. Кларк ГЛАВА 10. ЭЛЕВСИНСКИЕ МИСТЕРИИ И МОТИВ «ПОЯВЛЕНИЯ УЖАСАЮЩЕГО ПРИЗРАКА ГОРГОНЫ В ПОДЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ МЕРТВЫХ» У ВЕРГИЛИЯ В 6-Й КНИГЕ «ЭНЕИДЫ»

Бонни Маклахлан ГЛАВА 11. ЖЕНЩИНЫ И НИМФЫ В ГРОТЕ КАРУЗО

Фредерик Бренк ГЛАВА 12. «ВЕЛИКАЯ ЦАРСТВЕННАЯ СУПРУГА, ЗАЩИЩАЮЩАЯ СВОЕГО БРАТА ОСИРИСА»: ИСИДА В ИСЕУМЕ В ПОМПЕЯХ

Паоло Капуто ГЛАВА 13. AEGYPTIACA В КУМАХ: НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ КУЛЬТА ИСИДЫ В КАМПАНИИ: ОБЪЕКТ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Патрисия А. Джонстон ГЛАВА 14. МИСТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ И «ГЕОРГИКИ» ВЕРГИЛИЯ

ЧАСТЬ III. МИТРА

Лютер X. Мартин ГЛАВА 15. РЕЛЬЕФ «АМУР И ПСИХЕЯ» В МИТРЕУМЕ В КАПУЕ-ВЕТЕРЕ: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ ГРЕКО-РИМСКОГО СИНКРЕТИЗМА ИЛИ ТИПИЧНЫЙ ПРИМЕР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ МИФА?

Ричард Гордон ГЛАВА 16. КОНЦЕПЦИЯ МИТРАИЧЕСКОГО ТЕЛА НА ПРИМЕРЕ МИТРЕУМА В КАПУЕ

Гленн Палмер ГЛАВА 17. ПОЧЕМУ ИМЕННО ПЛЕЧО? (ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ РАНЫ В ТАВРОКТОНИИ КУЛЬТА МИТРЫ)

БИБЛИОГРАФИЯ