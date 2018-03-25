Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Дин - Правительность - власть и правление

Митчелл Дин - Правительность - власть и правление
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Sociology Political Science
Не возможно охарактеризовать роль Мишеля Фуко в интеллектуальной истории, отправляясь от предметного единства или метода его работ. Сам он настаивал на праве «не иметь лица», ускользая и не отвечая на ранее заданные вопросы. Несмотря на это, вопрос, как нами правят и как управлять собой, — исключительный и ключевой во всей длительности его интеллектуальной биографии. Он направляет ранний интерес Фуко к психологии и психиатрии еще в конце 1940-х, годы учебы в Вышей нормальной школе, звучит сгеscendo в книгах 1970-х и занимает центральное место в его поздних штудиях 1980-х по истории техник себя.
До публикации курсов Фуко в Коллеж де Франс этот вопрос оставался для большинства читателей в тени множества других тем и вопросов, которые определяли последовательность интеллектуальных экспериментов, не умаляя магнетической притягательности каждого нового: археология знания, генеалогия дисциплинарного общества, управление собой... Ход некоторых таких экспериментов был ясен из прижизненных публикаций, восторженно встреченных читателями. Иные оставались достоянием круга посвященных, кто посещал его лекции и семинары в Коллеж де Франс в конце 1970-х и начале 1980-х, или тех, кто сразу улавливал в редких тогда текстах о власти и управлении особую ноту, звучавшую призывно и многообещающе.

Митчелл Дин - Правительность - власть и правление

пер. с англ. A.A. Писарева; под науч. ред. С. М. Гавриленко.
М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016.—592 с.
ISBN 978-5-7749-1190-5

Митчелл Дин - Правительность власть и правление - Содержание

  • Александр Бикбов. За порогом новой эры правления
  • Предисловие к русскому изданию
  • Благодарности
  • Библиографическое примечание к «лекциям о правительности»
  • Введение: правительность сегодня
  • Особенности
  • Критическая онтология нас самих и нашего настоящего
Глава 1. Базовые понятия и темы
  • Управление и правительность
  • Аналитика управления
  • Анализ режимов управления
Глава 2. Генеалогия и правительность
  • Генеалогия и управление
  • Либерализм, критика и «социальное»
  • Неолиберализм и Фуко
Глава 3. Зависимость и уполномочивание: два исследования
  • Зависимость
  • Уполномочивание
  • Заключение
Глава 4. Пастырская власть, полиция и государственный интерес
  • Пастырская власть
  • Государственный интерес и полиция
  • Заключение
Глава 5. Биополитика и суверенность
  • Биополитика
  • Суверенность и внедрение правительности в государство
Глава 6. Либерализм
  • Экономика
  • Безопасность
  • Право и норма
  • Общество и социальное управление
Глава 7. Авторитарная правительность
  • Нелиберальность либерального управления
  • Биополитика, раса и нелиберальное правление
Глава 8. Неолиберализм и развитое либеральное управление
  • Общество, свобода и реформа
  • Развитое либеральное управление
  • Поствелфаристский режим социального
Глава 9. Риск и рефлексивное управление
  • Два подхода к риску
  • Риск и рефлексивная модернизация
  • Страхование и управление
  • Рефлексивное управление
Глава 10. Международная правительность
  • Международные интересы и пространства
  • Современное международное управление
Заключение
  • Итоги: «Не плохое... но опасное»
  • Постскриптум ко второму изданию.
  • Кризис неолиберальной правительности?
Глоссарий
Список литературы
Приложение. Рассматривая правительность как аналитику и биографию. Интервью Александра Бикбова с Митчеллом Дином

Митчелл Дин - Правительность власть и правление - Глава 4 - Пастырская власть, полиция и государственный интерес

Управление есть правильное распоряжение вещами, за которые отвечают и которые ведут вплоть до достижения нужной цели. Гийом де Ла Перръер.
Но что касается нас в Англии, то за неимением должного регулирования вещей, чем более мы многочисленны, тем мы беднее; так что то, в чем состоят Сила и Богатство Королевства, делает нас слабее. сэр Мэтью Хейл, 1683
В этой и следующих трех главах нам предстоит встретиться с примерами управления: от пастырского управления членами религиозного сообщества в древних обществах до способов, которыми национальные правительства управляли населением в XX веке, преследуя те или иные политические и социальные цели, как либеральные, так и нелиберальные.
Речь не о составлении простого перечня стилей и способов мышления об управлении. В этих главах предлагается путь продумывания исторических траекторий управления в европейских государствах и в странах, связанных с ними колониальными и постколониальными связями. В них очерчивается траектория «внедрения правительности в государство» (governmentalization of the state). На этой траектории управление сперва разрабатывается как управление людьми и их поведением по отношению к «вещам», а позднее становится «управлением при помощи процессов».
В этой главе мы увидим, что возникшее в Европе в XVI-XVIII веках секулярное и автономное искусство управления сначала приняло форму «должного регулирования вещей» (Хейл), или «правильного распоряжения вещами» (Ла Перрьер). Согласно этой концепции, задача управления состояла в обеспечении мудрого и надлежащего распределения людей и вещей, их отношений и движения на территории королевства или государства. Также в этой главе будут освещены многие другие аспекты разных рациональностей управления в период XVI-XVIII веков в Европе. Однако многие из этих рациональностей, если не все, объединяет эта связанная с «распоряжением» тема.
Views 649
Rating 5.0 / 5
Added 25.03.2018
Author brat Dorian
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

T
teolog 8 years ago

За книгу спасибо отдельное!! Рад что появилась хоть что то на русском с рецепции Фуко и работы в его проблемном поле!

Related Books

All Books