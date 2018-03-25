До публикации курсов Фуко в Коллеж де Франс этот вопрос оставался для большинства читателей в тени множества других тем и вопросов, которые определяли последовательность интеллектуальных экспериментов, не умаляя магнетической притягательности каждого нового: археология знания, генеалогия дисциплинарного общества, управление собой... Ход некоторых таких экспериментов был ясен из прижизненных публикаций, восторженно встреченных читателями. Иные оставались достоянием круга посвященных, кто посещал его лекции и семинары в Коллеж де Франс в конце 1970-х и начале 1980-х, или тех, кто сразу улавливал в редких тогда текстах о власти и управлении особую ноту, звучавшую призывно и многообещающе.

Не возможно охарактеризовать роль Мишеля Фуко в интеллектуальной истории, отправляясь от предметного единства или метода его работ. Сам он настаивал на праве «не иметь лица», ускользая и не отвечая на ранее заданные вопросы. Несмотря на это, вопрос, как нами правят и как управлять собой, — исключительный и ключевой во всей длительности его интеллектуальной биографии. Он направляет ранний интерес Фуко к психологии и психиатрии еще в конце 1940-х, годы учебы в Вышей нормальной школе, звучит сгеscendo в книгах 1970-х и занимает центральное место в его поздних штудиях 1980-х по истории техник себя.

пер. с англ. A.A. Писарева; под науч. ред. С. М. Гавриленко.

М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016.—592 с.

Управление есть правильное распоряжение вещами, за которые отвечают и которые ведут вплоть до достижения нужной цели. Гийом де Ла Перръер.

Но что касается нас в Англии, то за неимением должного регулирования вещей, чем более мы многочисленны, тем мы беднее; так что то, в чем состоят Сила и Богатство Королевства, делает нас слабее. сэр Мэтью Хейл, 1683

В этой и следующих трех главах нам предстоит встретиться с примерами управления: от пастырского управления членами религиозного сообщества в древних обществах до способов, которыми национальные правительства управляли населением в XX веке, преследуя те или иные политические и социальные цели, как либеральные, так и нелиберальные.

Речь не о составлении простого перечня стилей и способов мышления об управлении. В этих главах предлагается путь продумывания исторических траекторий управления в европейских государствах и в странах, связанных с ними колониальными и постколониальными связями. В них очерчивается траектория «внедрения правительности в государство» (governmentalization of the state). На этой траектории управление сперва разрабатывается как управление людьми и их поведением по отношению к «вещам», а позднее становится «управлением при помощи процессов».

В этой главе мы увидим, что возникшее в Европе в XVI-XVIII веках секулярное и автономное искусство управления сначала приняло форму «должного регулирования вещей» (Хейл), или «правильного распоряжения вещами» (Ла Перрьер). Согласно этой концепции, задача управления состояла в обеспечении мудрого и надлежащего распределения людей и вещей, их отношений и движения на территории королевства или государства. Также в этой главе будут освещены многие другие аспекты разных рациональностей управления в период XVI-XVIII веков в Европе. Однако многие из этих рациональностей, если не все, объединяет эта связанная с «распоряжением» тема.