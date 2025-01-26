Митху Сторони - Без стресса
Я родилась в семье врачей, мыслителей, спортсменов и йогов и выросла на рассказах о людях, творящих поразительные вещи, - смельчаках, отправившихся в Гималаи и живущих среди снегов впроголодь; культуристах, периной которым служила россыпь гвоздей; йогах, умевших замедлять сердечный ритм настолько, что окружающие начинали переживать, не отходят ли те в мир иной. Приходилось слышать и о том, что можно контролировать работу мозга. Управление нашим организмом осуществляется по программе автопилота под названием вегетативная нервная система (ВНС). Основная ее часть располагается в мозге, однако элементы рассредоточены по всему телу. Именно благодаря ей бьется сердце и наполняются воздухом легкие - даже когда мы забываем об их существовании. Грубо говоря, одна половина ВНС отвечает за поведение в стрессовых ситуациях, а другая работает в состоянии покоя. Та часть, что имеет дело со стрессом, называется симпатической нервной системой (СНС). Мне рассказывали, как загадочное влияние разума на тело сбивало с пути истинного величайших атлетов: так, Роджер Баннистер, первый человек, преодолевший одну милю менее чем за четыре минуты в забеге на Иффли-Роуд (Оксфорд) в 1954 году, посвятил всю жизнь изучению ВНС.
Все эти истории хранились в самом дальнем уголке моей памяти до тех пор, пока я не узнала о голландском исследователе по имени Вим Хоф, известном как Ледяной человек. В 2007 году он, облачившись в шорты и ботинки, начал восхождение на Эверест, а спустя два года в той же экипировке завершил поход. Температура находилась на уровне -20 °С. 26 января 2007 года Хоф установил мировой рекорд, босиком совершив забег по снегу и льду за 2 часа, 16 минут и 34 секунды. Несколько позже его попросили помочь в проверке одной любопытной гипотезы: возможно ли силой мысли перестроить защитные механизмы организма, возникающие в ответ на бактериальную инфекцию? Другими словами, может ли человек управлять ВНС? Можно ли заставить симпатические нервные волокна работать «по требованию»?
Митху Сторони - Без стресса - Научный подход к борьбе с депрессией, тревожностью и выгоранием
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 320 с.
ISBN: 978-5-00117-633-6
Митху Сторони - Без стресса - Научный подход к борьбе с депрессией, тревожностью и выгоранием - Содержание
Введение. Сварите яйцо вспять
- Глава 1. Два мозга
- Глава 2. Оттачиваем искусство управления эмоциями
- Глава 3. Возвращаем кортизол на путь истинный
- Глава 4. Стимулируем рост рационального мозга
- Глава 5. Настраиваем биологические часы
- Глава 6. Боремся с воспалением
- Глава 7. Резистентность к инсулину
- Глава 8. Стресс и мотивация
- Глава 9. Жизненные цели, долгосрочные планы и «я»: настраиваемся на успех
Заключение. Еще раз о стрессоустойчивости
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