Я родилась в семье врачей, мыслителей, спортсменов и йогов и выросла на рассказах о людях, творящих пораз­ительные вещи, - смельчаках, отправившихся в Гима­лаи и живущих среди снегов впроголодь; культуристах, периной которым служила россыпь гвоздей; йогах, умев­ших замедлять сердечный ритм настолько, что окружаю­щие начинали переживать, не отходят ли те в мир иной. Приходилось слышать и о том, что можно контролиро­вать работу мозга. Управление нашим организмом осу­ществляется по программе автопилота под названием ве­гетативная нервная система (ВНС). Основная ее часть располагается в мозге, однако элементы рассредоточены по всему телу. Именно благодаря ей бьется сердце и на­полняются воздухом легкие - даже когда мы забываем об их существовании. Грубо говоря, одна половина ВНС отвечает за поведение в стрессовых ситуациях, а дру­гая работает в состоянии покоя. Та часть, что имеет дело со стрессом, называется симпатической нервной систе­мой (СНС). Мне рассказывали, как загадочное влияние разума на тело сбивало с пути истинного величайших ат­летов: так, Роджер Баннистер, первый человек, преодо­левший одну милю менее чем за четыре минуты в забе­ге на Иффли-Роуд (Оксфорд) в 1954 году, посвятил всю жизнь изучению ВНС.

Все эти истории хранились в самом дальнем уголке моей памяти до тех пор, пока я не узнала о голландском исследователе по имени Вим Хоф, известном как Ледяной человек. В 2007 году он, облачившись в шорты и ботинки, начал восхождение на Эверест, а спустя два года в той же экипировке завершил поход. Температура находилась на уровне -20 °С. 26 января 2007 года Хоф установил ми­ровой рекорд, босиком совершив забег по снегу и льду за 2 часа, 16 минут и 34 секунды. Несколько позже его попросили помочь в проверке одной любопытной гипо­тезы: возможно ли силой мысли перестроить защитные механизмы организма, возникающие в ответ на бакте­риальную инфекцию? Другими словами, может ли чело­век управлять ВНС? Можно ли заставить симпатические нервные волокна работать «по требованию»?

Митху Сторони - Без стресса - Научный подход к борьбе с депрессией, тревожностью и выгоранием

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 320 с.

ISBN: 978-5-00117-633-6

Митху Сторони - Без стресса - Научный подход к борьбе с депрессией, тревожностью и выгоранием - Содержание

Введение. Сварите яйцо вспять

Глава 1. Два мозга

Глава 2. Оттачиваем искусство управления эмоциями

Глава 3. Возвращаем кортизол на путь истинный

Глава 4. Стимулируем рост рационального мозга

Глава 5. Настраиваем биологические часы

Глава 6. Боремся с воспалением

Глава 7. Резистентность к инсулину

Глава 8. Стресс и мотивация

Глава 9. Жизненные цели, долгосрочные планы и «я»: настраиваемся на успех

Заключение. Еще раз о стрессоустойчивости